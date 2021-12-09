Определены сроки передачи флоту подводного крейсера «Император Александр III»

Седьмой атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А (шифр «Борей-А») «Император Александр III», строящийся на предприятии «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), войдет в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ в конце 2023 года, сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

«Атомный крейсер «Император Александр III» войдет в состав Тихоокеанского флота в конце 2023 года. В декабре следующего [года] он будет спущен на воду. Ракетоносцу во второй половине 2023 года предстоит выполнить полный цикл испытаний, в том числе и пуск ракеты «Булава», – сообщил источник ТАСС.

Закладка крейсера состоялась 18 декабря 2015 года. Это седьмой по счету атомоход проекта 955 и четвертый корабль усовершенствованного проекта 955А. Сейчас в боевом составе флота четыре подлодки проектов 955 и 955А. Пятая – «Князь Олег» – будет передана ВМФ до конца текущего года.

Подлодки «Борей» и «Борей-А» разработаны ЦКБ МТ «Рубин», все они могут нести на борту по 16 МБР «Булава» и оснащены торпедными аппаратами калибра 533 мм. По данным военного ведомства, «Бореи-А» отличаются от подлодок базового проекта меньшей шумностью, лучшими системами маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованной системой управления оружием.

Ранее источник в кораблестроительной отрасли сообщил, что ВМФ РФ получит до конца 2021 года три атомные подводные лодки: стратегическую «Князь Олег» (проект 955А, «Борей-А»), многоцелевую «Новосибирск» (проект 885М, «Ясень-М») и носитель беспилотных «Посейдонов» «Белгород» (проект 09852).

Напомним, в январе источник в ОПК сообщил, что третий по счету носитель ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» – атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Ульяновск» – будет передан ВМФ вместе со средствами поражения в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года.

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