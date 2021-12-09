Киев отказался дезавуировать заявления главкома ВСУ об открытии огня

Представители Киева не стали дезавуировать заявления главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного относительно порядка открытия огня военнослужащими по собственному усмотрению, сообщил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

Как отметил Грызлов, к прошедшему в среду заседанию Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины «представителями Донецка и Луганска еще 2 декабря были внесены предложения о комплексе шагов по реализации мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 года», передает ТАСС.

«Представители Украины в течение восьмичасовых переговоров не смогли дать окончательный ответ на инициативу Донбасса, в том числе на предложение, чтобы Киев официально дезавуировал прямо противоречащие договоренностям об усилении перемирия заявления главнокомандующего Вооруженных сил Украины [Валерия] Залужного и командующего операцией объединенных сил [Александра] Павлюка относительно порядка открытия огня по собственному усмотрению военнослужащих, а также о применении на Донбассе боевых беспилотных летательных аппаратов», – сообщил полпред России.

Он также обратил внимание, что «в нарушение прямых предписаний Минских соглашений Украина уже в течение семи лет отказывается от обсуждения с Донецком и Луганском особенностей будущего статуса Донбасса и не раскрывает свою позицию по данному вопросу». «Недостижение соответствующих договоренностей – это основная причина отсутствия прогресса в урегулировании», – указал полпред России.

Грызлов констатировал, что Киев не готов вернуться к координационному механизму по предотвращению эскалации. «Представители Украины оказались не готовы подтвердить возвращение к участию в согласованном 22 июля 2020 года координационном механизме по предотвращению эскалации и перестрелок», – отметил он. По данным полпреда России, украинская делегация попросила предоставить им дополнительное время до 9 декабря для подготовки предметных предложений по инициативе Донбасса. Он также добавил, что из-за позиции Киева не состоялось одновременное открытие КПП «Золотое» и «Счастье».

Ранее стало известно, что главком ВСУ Валерий Залужный разрешил силовикам в Донбассе открывать «ответный» огонь по противнику без согласования с высшим руководством.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский осмотрел позиции ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Днем ранее позиции украинских силовиков в Донбассе посетили министр обороны Украины Алексей Резников и главком ВСУ Валерий Залужный.

В воскресенье глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предупредил о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД России Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле. Ранее в МИД России обратили внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил.

В прошлую субботу глава ДНР назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года. Днем ранее Донецк направил Киеву предложения по стабилизации ситуации. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.

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