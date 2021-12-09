Эксперт: Киев даже под давлением США полностью не выполнит Минские соглашения

«Никому в Америке сейчас не нужно, чтобы все только и кричали: «Украина! Украина!». Западу есть чем заняться: у них на повестке построение альянса демократии и тонкая настройка НАТО», - сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий, комментируя диалог России и США по вопросу расширения НАТО на восток.

«Вообще я не думаю, что у Брюсселя прям зудит это расширение блока на Восток, то есть прием в НАТО Грузии и Украины. Но бюрократическая логика этой заведенной машины диктует ей экспансию – строительство инфраструктуры НАТО на территории максимально близких к России стран», – пояснил политолог.

После онлайн-саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена была создана специальная рабочая группа. Она, по словам эксперта, будет работать по вопросам, которые Москва озвучила Западу, а именно: сферы влияния, интересы нацбезопасности России за пределами ее границ и то, что «ближайшие соседи не могут быть носителями инфраструктуры военного блока, который считает РФ вероятным противником».

«То, что это принято как легитимная тема для обсуждения – большой дипломатический успех, в том числе Байдена. У него все гениально получилось: поговорил с Путиным, и Украина «спасена» от «кровавого тирана», – с иронией отметил Дробницкий.

По его мнению, в настоящий момент американская сторона решила организованно отступить в условиях сокращения ресурсов и взять «стратегическую паузу». Но ретироваться тоже нужно грамотно, иначе эта «красивая комбинация» маневров будет подорвана, считает американист: «В администрации Байдена сейчас происходит не пойми что, Блинкен на Россию безумно обижен, когерентной политики с Украиной нет, и если сейчас Киев сделает глупость, все пойдет прахом».

«В этой связи Штатам нужно немедленно давить на Украину, чтобы снизить напряженность (в Донбассе). Если эскалация сохранится, в какой-то момент чиркнет спичка, и весь этот гигантский дипломатический успех Байдена кончится тем, что России придется вступаться за своих граждан в Донбассе», – считает политолог.

«Успокоить и осадить Киев» с высокой долей вероятности способна замгоссекретаря США Виктория Нуланд или другие американские чиновники сопоставимого ранга, полагает Дробницкий. «Этому человеку придется делать кадровые перестановки, одергивать людей, визировать все решения, чтобы стабилизировать ситуацию. Тогда деэскалация будет гарантирована. Может, даже какое-то время продержится полное прекращение огня», – заявил он.

«И я думаю, это будет сделано, поскольку никому в Америке сейчас не нужно, чтобы все только и кричали: «Украина! Украина!». Западу есть чем заняться: у них на повестке построение альянса демократии и тонкая настройка НАТО. В следующем году нужно принимать новую стратегическую концепцию альянса, под которую надо сломать много бюрократов, намечается серьезная «рубка». В этом контексте для администрации Байдена важен дух Женевы – дух «большой паузы», – добавил американист.

В заключении он призвал не рассчитывать на то, что Киев даже под американским давлением когда-либо начнет выполнять Минские соглашения в полном объеме. «Это конфигурационно невозможно, я даже не знаю, кто в это еще верит», – заявил Дробницкий.

В четверг премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Запад не должен давать России право голоса по вопросу расширения НАТО. «России также нельзя давать права голоса на тему организации НАТО обороны своей территории», – заявила политик по поводу итогов разговора президентов России и США 7 декабря. Каллас планирует обсудить эту тему с президентом Аларом Карисом, чтобы повторить позицию правительства.

Ранее президент России Владимир Путин призвал страны НАТО начать переговоры с целью предоставления России «надежных и долгосрочных гарантий безопасности». По его словам, Москва будет настаивать на диалоге с Вашингтоном и его союзниками, чтобы выбрать конкретные договоренности, исключающие продвижение НАТО на Восток. Он уточнил, что России «нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства».

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена состоялись 7 декабря, беседа длилась два часа. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины и вопрос активности НАТО у российских границ.

Теперь Вашингтон планирует провести встречу на высоком уровне с участием представителей «четырех ключевых союзников» США по НАТО и России. Байден надеется, что к пятнице США смогут объявить о встрече на самом высоком уровне, как минимум, с четырьмя из своих главных союзников по НАТО и Россией, чтобы обсудить обеспокоенность Москвы касательно расширения НАТО.

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