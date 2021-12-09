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9 декабря, четверг | Последнее обновление — 14:59 | vz.ru
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Премьер Эстонии призвала не давать России право голоса в вопросе расширения НАТО
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Премьер-министр Кая Каллас заявила, что Запад не должен давать России право голоса по вопросу расширения НАТО.
«России также нельзя давать права голоса на тему организации НАТО обороны своей территории», – заявила политик в ходе пресс-конференции правительства, комментируя итоги разговора, который провели президенты России и США 7 декабря, передает ТАСС.
Тему она планирует обсудить с президентом Аларом Карисом, чтобы повторить позицию правительства.
Ранее президент России Владимир Путин призвал страны НАТО начать переговоры с целью предоставления России «надежных и долгосрочных гарантий безопасности». По его словам, Москва будет настаивать на диалоге с Вашингтоном и его союзниками, чтобы выбрать конкретные договоренности, исключающие продвижение НАТО на Восток.
Он уточнил, что России «нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства».
Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена состоялись 7 декабря, беседа длилась два часа. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины и вопрос активности НАТО у российских границ.
Теперь Вашингтон планирует провести встречу на высоком уровне с участием представителей «четырех ключевых союзников» США по НАТО и России.
Экономист оценил угрозу США заблокировать конвертацию рублей в доллары
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«Если западные финансовые санкции будут введены, то нам придется изыскивать новые схемы, окончательно уходить от доллара», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Юрий Юденков. Так он прокомментировал сообщения о том, что США и ЕС обсуждают возможность блокировки конвертации рублей в доллары и евро.
«На президента США Джо Байдена оказывается колоссальное политическое и моральное давление, чтобы всячески воспрепятствовать расширению контактов с Россией. А усиление санкций в финансовой сфере – это последнее средство в этом направлении», – считает профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
«Раз Соединенные Штаты готовы пойти на это, то для нас этот шаг представляет большую угрозу, чем для них. На сегодняшний день торговля между Россией и США сведена к минимуму, это же касается и взаимных расчетов. Так что Штаты максимально дистанцировались от российской экономики», – пояснил эксперт.
Юденков напомнил, что за последние два года США поднимали вопрос о блокировке на своей территории корреспондентских счетов российских банков. Но в Вашингтоне отказались от этой идеи, посчитав, что это нанесет урон американской экономике, отметил эксперт. «После этого Россия объявила дедолларизацию финансовой системы и экономики в целом. Наша страна сократила долю доллара в золотовалютных резервах и убрала их из Фонда национального благосостояния, – напомнил Юденков. – Также Запад неоднократно высказывал угрозу об отключении России от международной платежной системы SWIFT. Но и здесь Москва подстраховалась, создав национальную платежную систему «Мир».
«Однако большинство международных торговых и экономических контрактов все еще заключается в долларах. То есть если мы поставили какую-либо продукцию той или иной стране, то должны получить за нее доллары. Суть запрета на конвертацию в том, что американские банки просто не будут переводить нам эту валюту», – объясняет экономист.
«К этому же они призывают и европейские банки. Если кто-то нарушит этот запрет, то США применят к этим банкам многомиллиардные санкции, которые приведут их к банкротству. Я думаю, что европейцы могут поддержать Вашингтон в запрете на конвертацию нашей валюты в доллары, но не в евро. Иначе нам придется отключить им газ», – иронизирует экономист.
«Так что это даже не экономическое, а политическое давление на Россию, которое обернется для нас определенными сложностями. Я не говорю, что российская экономика встанет, но нам придется изыскивать какие-то схемы. Например, совсем уходить от доллара, усиливать приграничную торговлю, рассмотреть возможность расчетов с другими странами в национальных валютах или с помощью бартера», – предположил Юденков.
При этом он уверен, что обычных людей эти санкции не коснутся. «В Центральном банке накоплен большой долларовый резерв. Поэтому если россияне держат свои долларовые сбережения в российских банках, то они смогут их беспрепятственно получить», – подытожил собеседник.
Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
Соединенные Штаты и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций, которые направлены на осложнение конвертации рублей в доллары, евро и британские фунты, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, на случай «вторжения» России на Украину обсуждаются также санкции против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Источники Bloomberg также упомянули – обсуждается вероятность отключения России от международной платежной системы SWIFT. О возможном применении той же меры как части «агрессивного пакета» санкций в понедельник сообщил CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников. В конце мая в МИД России допустили вовлечение SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в дипломатическом ведомстве заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
Россия и Индия отказались от доллара во взаиморасчетах, все платежи ведутся в рублях и рупиях, передало РИА «Новости» во вторник сообщение гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева. Это заявление прозвучало в контексте визита в Индию президента России Владимира Путина.
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Дробницкий: Итоги разговора Путина и Байдена стали ужасающими для Украины
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«В Киеве явно разочарованы тем, что Байден отказался от жесткой риторики в беседе с российским коллегой. Вашингтон вообще задвигает киевскую повестку на третий план», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Накануне президенты России и США провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме.
«Беседа с Владимиром Путиным стала для Джо Байдена аппаратной победой и усилила позиции на внутриполитическом направлении. Глава Белого дома позиционирует итоги встречи с Путиным однозначно. Пока вся Европа с замиранием сердца следила за эскалацией между Москвой и Киевом, президент США поговорил с мистером Путиным, и опасность войны отступила. На виртуальный «Саммит за демократию», который открывается в четверг, Байден въедет на белом коне», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Впрочем, по словам эксперта, вся эта риторика вашингтонской администрации рассчитана исключительно на западного, американского потребителя. «Стоит отметить и то, что перед саммитом Белый дом «продавил» Конгресс, заставив демократическое большинство и даже часть республиканцев убрать из бюджета санкции против «Северного потока-2» и суверенного долга России. Они были обменены на финансовую помощь Украине. Это тоже показывает рост влияния Байдена», – пояснил собеседник.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Что касается итогов встречи для Москвы, то с российской точки зрения это было немногим более, чем протокольное мероприятие, важность которого состоит только в одном – оно поддерживает дух Женевы в плане регулярных контактов России и США на высшем уровне, полагает Дробницкий.
«Ужасающими итоги встречи можно назвать для Украины. В Киеве явно разочарованы тем, что Байден отказался от жесткой риторики в беседе с российским коллегой. Кстати, если замгоссекретаря Виктория Нуланд в ближайшее время не инициирует перестановок во властных структурах Украины, это будет означать, что Вашингтон вообще задвигает киевскую повестку на третий план», – добавил политолог.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия серьезно заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Кроме того, в списке обсуждавшихся тем фигурировали: реализация итогов июньского саммита в Женеве, союзничество и жертвы стран в годы Второй мировой войны, внутриукраинский кризис и невыполнение Киевом Минских соглашений. С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. По словам советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, президент США заявил – если Россия «вторгнется» на Украину, США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО.
Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
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Эксперт назвал условия Вашингтона Москве по Китаю и Украине
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«Реальные болезненные меры, которые нам могут угрожать – это санкции в отношении экспорта энергоносителей и, может быть, связанные с вопросами прерывания банковских операций между Россией и западными государствами. Но сейчас об этом речь не идет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее американские СМИ сообщили, что Белый дом якобы обсуждает введение новых ограничений против России.
«Это классическое нагнетание: то Пентагон, то Госдеп, то сам Байден последние два месяца повторяют одну и ту же мантру про санкции. Завтра на переговорах президентов РФ и США Америка планирует предъявить нам массу претензий и потребовать уступок. Ключевая из них – заставить Москву изменить свою позицию по Китаю, сделав ее более жесткой или хотя бы нейтральной. Плюс от Москвы потребуют не препятствовать восстановлению украинского контроля над Донбассом. Для того, чтобы добиться этих уступок, конечно, идет нагнетание», – заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, Эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
«Реальные болезненные меры, которые нам могут угрожать – это санкции в отношении экспорта энергоносителей и, может быть, связанные с вопросами прерывания банковских операций между Россией и западными государствами. Но сейчас об этом речь не идет, потому что им самим будет больнее», – уточнил собеседник.
Ткаченко также усомнился в том, что американцы смогут отключить Россию от SWIFT (международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей). По его словам, об этом говорят уже около шести лет, и даже если такое решение будет принято, то «нашим американским коллегам придется очень постараться, поскольку SWIFT – частная структура». «Кроме того, Россия за прошедшие годы создала механизмы, которые позволят обходить эту систему. Да, будет немножко неудобнее отдельным частным банкам, или, может, переводы станут чуть подороже. Но, если в 2014 году отключение от SWIFT могло бы остановить российскую экономику, то в 2021-м уже 90 процентов граждан и компаний этого просто не заметят», – считает Ткаченко.
Источники американской прессы допускают, что санкции якобы могут быть введены в отношении «приближенных Путина». «А против кого из них там еще не ввели ограничения? – задался вопросом Ткаченко. – Основные фигуранты – те, кто принимает решения в администрации президента – все уже давным-давно под санкциями, поэтому здесь качественных улучшений не жду. Ну, наверное, найдут еще кого-нибудь, кто с Путиным сидел в одном зале».
«Что касается возможных санкций против наших государственных облигаций, отмечу, что их не уж и много. Конечно, если американцы начнут преследовать какие-то долги госкомпаний, это будет болезненно. Это уже объявление экономической войны, и тут у нас тоже есть варианты ответного давления», – подчеркнул Ткаченко.
«И все же это уже будет немножко за гранью, потому что Россия ничего не сделала. Если бы и начались какие-то военные действия в Донбассе, это было бы понятно. Но превентивно вводить такие санкции – нет повода. Финансовые рестрикции – слишком болезненная мера, от которой, к тому же всегда страдает более развитая структура», – подытожил он.
В понедельник американский телеканал CNN со ссылкой на информированные источники сообщил, что Белый дом обсуждает новый пакет санкций против России для сдерживания якобы ее «вторжения» на Украину. Американская администрация рассматривает возможность отключения России от платежной системы SWIFT, рестрикции против российских производителей энергии и суверенного долга, а также «ближайшего окружения (президента России Владимира) Путина». «Мы составили чертовски агрессивный пакет (санкций)», – сказал один из неназванных собеседников канала.
Примечательно, что еще в июле 2021 года американские СМИ со ссылкой на источники заявляли, что администрация президента США Джо Байдена не хочет вводить санкции против главы российского государства и его окружения.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что во вторник, 7 декабря, Путин и Байден по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. В Кремле подтвердили, что общение президентов запланировано на вечер вторника.
На прошлой неделе помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что политики намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России вправе решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
Также напомним, что в конце мая в Министерстве иностранных дел РФ допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в ведомстве заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
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В Белом доме рассказали о планах Байдена после беседы с Путиным
После онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным глава США Джо Байден созвонится с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании, заявили в Белом доме.
«Сегодня вечером президент Байден проведет разговор с президентом Франции Макроном, канцлером Германии Меркель, премьер-министром Италии Драги и премьер-министром Великобритании Джонсоном после разговора с президентом Путиным», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Белого дома.
Переговоры между лидерами длились два часа, об их итогах не сообщалось, о результатах не известно.
Ранее Байден беседовал с лидерами европейских стран. Политики договорились оставаться в тесном контакте на тему наращивания Россией военной мощи у границ Украины.
В Белом доме добавили, что в ежедневном брифинге примет участие советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
Британцы испугались отключения России от SWIFT
Читатели британского издания The Telegraph прокомментировали видеовстречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, отреагировав, в частности, на планы США ввести новые антироссийские санкции, выразив опасения, что в результате Европа останется без газа.
«Поскольку санкции против России наверняка приведут к приостановке поставок российского газа, то нам здесь в Европе, видимо, придется изрядно померзнуть этой зимой!» – написал NoLonger ATory, передает РИА «Новости».
«Без российского газа большая часть Европы замерзнет этой зимой из-за нашего безумного бегства от атомной энергетики и углерода к возобновляемым источникам энергии», – считает Paul Calvert.
«Хорошо, что Путин и Байден общаются. Это снижает напряженность», – отметил Intra Venus.
«Сравните президентов на фотографии с видеовстречи. Один старый и растерянный, другой моложавый и целеустремленный», – указал cliff Woods.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Разговор продлился два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
Перед этим американские СМИ сообщили, что администрация США изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга России, в частности рассматривается возможность отключения России от SWIFT.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем США накалили обстановку перед переговорами Путина и Байдена.
СМИ: Америка подготовила «агрессивный пакет» новых санкций против России
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Американская администрация изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга РФ, сообщают американские СМИ.
Власти США изучают возможность ввести санкции против РФ для сдерживания якобы «вторжения» России на Украину. Администрация США также рассматривает возможность отключения России от платежной системы Swift и рестрикции против российских производителей энергии, а также возможность затронуть суверенный долг, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников.
На данный момент решений принято не было, ведутся переговоры с европейскими партнерами по этому поводу, указали собеседники телеканала. Новые санкции могут быть нацелены на разные сектора российской экономики, в том числе и на банковский сектор, также могут быть приняты ограничения против госдолга России, сообщили знакомые с обсуждением проекта источники.
При этом отключение от SWIFT считается «ядерным» (nuclear) вариантом. «Мы составили чертовски агрессивный пакет», – сказал один из неназванных авторов. Он предупредил, что санкции могут быть введены в случае «вторжения» России на Украину.
В конце мая в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИДе заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
В июле 2021 года американские СМИ со ссылкой на источники заявляли, что администрация президента США Джо Байдена не хочет вводить санкции против главы российского государства Владимира Путина и его окружения.
Зеленский назвал переговоры Путина и Байдена победой Украины
Украинский президент назвал переговоры президентов США и России позитивными, он планирует их обсудить с американским коллегой в четверг, заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Киеве.
«Я считаю, что это позитивно, что президент Соединенных Штатов разговаривал с президентом России... Я считаю, что победа Украины в том, что всегда Соединенные Штаты поддерживали Украину, наш суверенитет, нашу независимость», – цитирует Зеленского «КорреспонденТ».
По словам Зеленского, самое главное то, что есть личная и реальная реакция со стороны президента США Джо Байдена в урегулировании конфликта.
Зеленский планирует дать более подробный комментарий после личной беседы с Байденом.
Ранее сообщалось, что 7 декабря состоялись двухчасовые переговоры между президентами России и США. Лидеры обменялись мнениями по нескольким вопросам. Главными стали два: гарантии от НАТО, которые требует Россия, и участие США в урегулировании на Украине.
Зеленский и Блинкен обсудили «восстановление суверенитета» Украины над Крымом
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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудив «восстановление суверенитета» Украины над Крымом, сообщил Госдеп.
Глава американского ведомства «подчеркнул неколебимую поддержку украинского суверенитета, независимости и территориальной целостности перед лицом российской агрессии». Стороны выразили согласие, что конфликт в Донбассе должен быть урегулирован дипломатическим путем. Кроме того, они согласились по поводу «полного восстановления суверенитета Украины над международно признанными границами, включая Крым», говорится в сообщении.
Сам Зеленский заявил, что «согласовал позиции» с Блинкеном «перед разговором президентов Байдена и Путина». Киев и Вашингтон «договорились и дальше действовать совместно и скоординированно». Зеленский «благодарен стратегическому партнеру и союзнику – США за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности». «Ничего об Украине без Украины», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. В Вашингтоне заявили, что Байден переговорит с Зеленским после разговора с президентом России.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Стало известно об обсуждении США и ЕС блокировки конвертации рублей в доллары
США и ЕС обсуждают возможность блокировки для России конвертации рублей в доллары, евро или британские фунты, сообщают СМИ.
Bloomberg сообщает, что на случай «вторжения» России на Украину обсуждаются также санкции против крупнейших российских банков и РФПИ. Кроме того, рассматривается отключение России от SWIFT. Однако, по словам источников Bloomberg, это «нанесет удар по простым гражданам». Источники полагают, что этот вопрос президент США Джо Байден может обсудить в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
Напомним, СМИ сообщали, что США подготовили «агрессивный пакет» новых санкций против России. Администрация США рассматривает возможность отключения России от платежной системы SWIFT и рестрикции против российских производителей энергии, а также возможность затронуть суверенный долг.
В США заявили о готовности России «напасть» на Украину с Запада
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Россия готова напасть на Украину с юга, запада и северо-востока, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
Вместе с тем он заявил, что США не знают, принимал ли российский президент Владимир Путин решение о «вторжении на Украину», передает РИА «Новости».
«Мы не знаем и не имеем четких сигналов о том, чтобы президент Путин отдал утвердительный приказ… Но планирование с нашей точки зрения ясное: передвижение войск в дополнение к (размещению) батальонных тактических групп вокруг Украины на многочисленных географических театрах вокруг границ (Украины) – к югу, к западу, а также и к северо-востоку», – пояснил представитель администрации.
В США также отметили, что президент США Джо Байден не будет «грозить пальцем» своему российскому коллеге Владимиру Путину, а в рабочем ключе расскажет про готовность США к сдерживанию России и дипломатии с ней.
«Президент проведет этот разговор в том же стиле, в каком проводил прошлые обсуждения с Путиным – в профессиональной, откровенной, прямой манере, он даст ясно понять без каких-либо риторических излияний и без того, чтобы грозить пальцем, к каким действиям готовы США как по сдерживанию, так и по дипломатии», – заявил представитель администрации.
Кроме того, по словам представителя американской администрации высокого ранга, США готовы поддерживать дискуссии между Россией и НАТО, но выступают против «красных линий» со стороны Москвы.
«Мы, конечно, будем поддерживать дискуссии между НАТО и Россией для решения более широких вопросов, вызывающих обеспокоенность обеих сторон: обеспокоенность России деятельностью НАТО и обеспокоенность НАТО и Америки деятельностью России», – сказал чиновник, передает ТАСС.
Он также прокомментировал заявления о том, что Москва считает «красными линиями», в частности, дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение на территории Украины ударных комплексов, а также гиперзвукового оружия.
«Но мы не считаем, что разговоры о «красных линиях» полезны. И, как сказал президент [Байден], мы не собираемся действовать в соответствии с этой логикой – принятия других, чьих бы то ни было «красных линий», – ответил представитель вашингтонской администрации.
1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна готова к действиям, если Россия вторгнется на Украину и не будет идти по пути дипломатии.
Ранее сообщалось, что американская администрация изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга России.
До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. Кроме того, Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
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Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину
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Если Россия «вторгнется» на Украину, США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, глава американского государства Джо Байден предупредил об этом российского коллегу Владимира Путина.
Как заявил Салливан, в Белом доме «все еще не считают, что президент Путин принял решение» о «вторжении». Байден при этом изложил российскому коллеге, какие будут «последствия» в случае вторжения и как избежать этого. Байден «прямо сказал президенту Путину, что если Россия дальше вторгнется на Украину», США и их союзники «ответят решительными экономическими мерами», «предоставят украинцам дополнительные оборонительные материалы» и «укрепят союзников на восточном фланге НАТО дополнительными возможностями», сказал Салливан.
Советник президента США заверил, что «Соединенные Штаты предпримут все действия, как дипломатические, так и по сдерживанию, чтобы никогда не произошел сценарий» по захвату Тайваня материковым Китаем и «постараются сдержать вторжение на Украину», передает РИА «Новости».
США при этом готовы способствовать продвижению минских соглашений. Вашингтон считает, что для деэскалации ситуации по Украине должен существовать путь переговоров, отвечающий на обеспокоенность США, НАТО и России. Салливан подчеркнул, что целью США «является предотвращение дальнейшего вторжения России на территорию Украины».
Белый дом готовит «конкретные, надежные, четкие» меры на случай эскалации со стороны России, заявил Салливан. По его словам, США «поддерживают постоянный контакт с украинским правительством на разных уровнях». В Киеве, как заявил Салливан «сформулировали ряд конструктивных идей о том, как обеспечить продвижение дипломатического процесса».
Байден проинформировал лидеров Франции, Германии, Италии и Великобритании о разговоре со своим российским коллегой. Сейчас американские дипломаты разъясняют итоги саммита диппредставителям союзников США по НАТО и в азиатском регионе в Вашингтоне. Байден проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг.
Как считает Салливан, Байден и Путин провели «хорошую, продуктивную» дискуссию по Ирану. Он также заявил, что Байден открыт к созданию функционирующих диппредставителств в России и США, но не давал конкретных обещаний на этот счет. Байден приветствовал возможность прямо и откровенно пообщаться с Путиным, заявил Салливан.
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Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
В США решили изучить возможность эвакуации своих граждан с Украины
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Власти США изучают возможность и способы эвакуации американских граждан с Украины в связи с сообщениями о якобы готовящемся вторжении России, передает CNN.
«Администрация Байдена изучает возможность потенциальной эвакуации американских граждан с Украины, если Россия вторгнется в страну и создаст тяжелую ситуацию в области безопасности», – сообщает телеканал, передает РИА «Новости».
По данным CNN, Пентагон рассматривает разные варианты эвакуации – от эвакуации «второстепенных госслужащих» до более масштабного вывоза американских граждан. Уточняется, что такое планирование может идти из-за плохо проведенной эвакуации США из Афганистана.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
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В Сенате США сообщили о работе над «матерью всех санкций» против России
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Если Россия «вторгнется» на Украину, США введут «разрушительные экономические санкции, подобных которым никогда не видели прежде», заявил глава международного комитета сената США Роберт Менендес.
Менендес на слушаниях на тему политики в отношении России заявил, что хочет «предельно ясно» донести эту мысль до «тех, кто наблюдает за этими слушаниями в Москве, Киеве, других местах». Он дал понять, что предлагал включить санкции в проект оборонного бюджета, но будет искать другие возможности для их кодификации.
По словам Менендеса, «то, что обсуждается – на максимальном конце спектра, мать всех санкций». Сенатор выразил надежду, что республиканцы и демократы «смогут вскоре найти законодательный путь для того, чтобы этого достичь», передает РИА «Новости».
«Если Путин вторгнется на Украину, последствия будут разрушительны не только для российской экономики, но и для российского народа», – заявил глава международного комитета.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Напомним, Россия не раз подчеркивала, что не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины. Тем временем в США исключили из оборонного бюджета санкции против российского суверенного долга, а также санкции против «Северного потока – 2». Кроме того, из согласованного проекта оборонного бюджета США исключено положение о возможности санкций в отношении 35 россиян.
Путин потребовал от Байдена гарантий нерасширения НАТО на Восток
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Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении, заявил глава российского государства Владимир Путин президенту США Джо Байдену.
Как сообщается на сайте Кремля, «в формате видеоконференции состоялась продолжительная беседа» президентов двух стран. В частности, обсуждалась «реализация итогов» июньского саммита в Женеве. В ходе видеоконференции была «отмечена важность последовательного выполнения» достигнутых тогда договоренностей, а также «сохранения «духа Женевы» при рассмотрении вопросов двусторонних отношений» и «возникающих между Россией и США проблем».
Путин и Байден «в данном контексте вспомнили о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны». Президенты России и США «подчеркнули, что принесенные тогда жертвы не должны быть забыты, а само союзничество должно служить примером для выстраивания контактов и совместной работы в сегодняшних реалиях».
При этом основное «место в разговоре» было отведено «проблематике, связанной с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении» Минских соглашений. Путин «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева», который стремится к «полному демонтажу» соглашений. Кроме того, глава российского государства «высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса».
Байден же «акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки». Путин «в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей».
Президент России указал, что необходимы «надежные, юридически зафиксированные гарантии, исключающие расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений». Главы России и США «условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам».
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Кроме того, обсуждалась тема информационной безопасности, стороны «подчеркнули важное значение активно ведущегося диалога по этой теме» и выразили готовность «к продолжению практического взаимодействия по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с киберпреступностью».
Также было «рассмотрено положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе». Путин призвал к «его полноценному выполнению в изначально согласованных рамках». Москва и Вашингтон рассчитывают, что переговоры в Вене «пройдут в конструктивном ключе и позволят выйти на приемлемые для всех участников решения».
При обсуждении «двусторонней проблематики» было «констатировано, что сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии». Так, «урезанные» диппредставительства обеих стран «испытывают трудности в своей работе». Путин заявил, что ситуация вызвана действиями США, которые «еще пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что мы вынуждены зеркально реагировать». Москва предложила «обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений».
«Президенты выразили мнение, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты. В целом разговор носил откровенный и деловой характер», – говорится в сообщении.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Путин решил не звать Байдена в «нормандскую четверку»
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Президент Владимир Путин на переговорах по видеосвязи во вторник не собирается предлагать президенту США Джо Байдену присоединиться к «нормандской четверке» (Германия, Россия, Украина, Франция), заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил в интервью Первому каналу, что «вряд ли он (Байден) получит от президента Путина такое предложение, это самодостаточный формат», передает ТАСС.
По его словам, эффективность нормандского формата «весьма и весьма скромна» из-за того, что Киев не выполняет Минские соглашения.
Представитель Кремля подчеркнул, что до сих пор Париж и Берлин считали, «что это самодостаточный формат», и «нет никакой необходимости в его расширении».
Песков отметил, что Путину удобно проводить переговоры с Байденом вечером по московскому времени, для главы российского государства это середина рабочего дня.
Ранее в Кремле отметили особенности линии видеосвязи для разговора Путина и Байдена.
Песков заявлял, что Путин в ходе переговоров с Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России вправе решать вопрос о членстве других стран в НАТО.
В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями. Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
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