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8 декабря, среда | Последнее обновление — 09:59 | vz.ru
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Британцы испугались отключения России от Swift
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Читатели британского издания The Telegraph прокомментировали видеовстречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, отреагировав, в частности, на планы США ввести новые антироссийские санкции, выразив опасения, что в результате Европа останется без газа.
«Поскольку санкции против России наверняка приведут к приостановке поставок российского газа, то нам здесь в Европе, видимо, придется изрядно померзнуть этой зимой!», – написал NoLonger ATory, передает РИА «Новости».
«Без российского газа большая часть Европы замерзнет этой зимой из-за нашего безумного бегства от атомной энергетики и углерода к возобновляемым источникам энергии», – считает Paul Calvert.
«Хорошо, что Путин и Байден общаются. Это снижает напряженность», – отметил Intra Venus.
«Сравните президентов на фотографии с видео-встречи. Один старый и растерянный, другой моложавый и целеустремленный», – указал cliff Woods.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Разговор продлился два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
Перед этим американские СМИ сообщили, что администрация США изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга России, в частности, рассматривается возможность отключения России от Swift.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем США накалили обстановку перед переговорами Путина и Байдена.
Экономист оценил угрозу США заблокировать конвертацию рублей в доллары
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«Если западные финансовые санкции будут введены, то нам придется изыскивать новые схемы, окончательно уходить от доллара», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Юрий Юденков. Так он прокомментировал сообщения о том, что США и ЕС обсуждают возможность блокировки конвертации рублей в доллары и евро.
«На президента США Джо Байдена оказывается колоссальное политическое и моральное давление, чтобы всячески воспрепятствовать расширению контактов с Россией. А усиление санкций в финансовой сфере – это последнее средство в этом направлении», – считает профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
«Раз Соединенные Штаты готовы пойти на это, то для нас этот шаг представляет большую угрозу, чем для них. На сегодняшний день торговля между Россией и США сведена к минимуму, это же касается и взаимных расчетов. Так что Штаты максимально дистанцировались от российской экономики», – пояснил эксперт.
Юденков напомнил, что за последние два года США поднимали вопрос о блокировке на своей территории корреспондентских счетов российских банков. Но в Вашингтоне отказались от этой идеи, посчитав, что это нанесет урон американской экономике, отметил эксперт. «После этого Россия объявила дедолларизацию финансовой системы и экономики в целом. Наша страна сократила долю доллара в золотовалютных резервах и убрала их из Фонда национального благосостояния, – напомнил Юденков. – Также Запад неоднократно высказывал угрозу об отключении России от международной платежной системы SWIFT. Но и здесь Москва подстраховалась, создав национальную платежную систему «Мир».
«Однако большинство международных торговых и экономических контрактов все еще заключается в долларах. То есть если мы поставили какую-либо продукцию той или иной стране, то должны получить за нее доллары. Суть запрета на конвертацию в том, что американские банки просто не будут переводить нам эту валюту», – объясняет экономист.
«К этому же они призывают и европейские банки. Если кто-то нарушит этот запрет, то США применят к этим банкам многомиллиардные санкции, которые приведут их к банкротству. Я думаю, что европейцы могут поддержать Вашингтон в запрете на конвертацию нашей валюты в доллары, но не в евро. Иначе нам придется отключить им газ», – иронизирует экономист.
«Так что это даже не экономическое, а политическое давление на Россию, которое обернется для нас определенными сложностями. Я не говорю, что российская экономика встанет, но нам придется изыскивать какие-то схемы. Например, совсем уходить от доллара, усиливать приграничную торговлю, рассмотреть возможность расчетов с другими странами в национальных валютах или с помощью бартера», – предположил Юденков.
При этом он уверен, что обычных людей эти санкции не коснутся. «В Центральном банке накоплен большой долларовый резерв. Поэтому если россияне держат свои долларовые сбережения в российских банках, то они смогут их беспрепятственно получить», – подытожил собеседник.
Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
Соединенные Штаты и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций, которые направлены на осложнение конвертации рублей в доллары, евро и британские фунты, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, на случай «вторжения» России на Украину обсуждаются также санкции против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Источники Bloomberg также упомянули – обсуждается вероятность отключения России от международной платежной системы SWIFT. О возможном применении той же меры как части «агрессивного пакета» санкций в понедельник сообщил CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников. В конце мая в МИД России допустили вовлечение SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в дипломатическом ведомстве заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
Россия и Индия отказались от доллара во взаиморасчетах, все платежи ведутся в рублях и рупиях, передало РИА «Новости» во вторник сообщение гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева. Это заявление прозвучало в контексте визита в Индию президента России Владимира Путина.
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В Белом доме рассказали о планах Байдена после беседы с Путиным
После онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным глава США Джо Байден созвонится с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании, заявили в Белом доме.
«Сегодня вечером президент Байден проведет разговор с президентом Франции Макроном, канцлером Германии Меркель, премьер-министром Италии Драги и премьер-министром Великобритании Джонсоном после разговора с президентом Путиным», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Белого дома.
Переговоры между лидерами длились два часа, об их итогах не сообщалось, о результатах не известно.
Ранее Байден беседовал с лидерами европейских стран. Политики договорились оставаться в тесном контакте на тему наращивания Россией военной мощи у границ Украины.
В Белом доме добавили, что в ежедневном брифинге примет участие советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
В США решили изучить возможность эвакуации своих граждан с Украины
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Власти США изучают возможность и способы эвакуации американских граждан с Украины в связи с сообщениями о якобы готовящемся вторжении России, передает CNN.
«Администрация Байдена изучает возможность потенциальной эвакуации американских граждан с Украины, если Россия вторгнется в страну и создаст тяжелую ситуацию в области безопасности», – сообщает телеканал, передает РИА «Новости».
По данным CNN, Пентагон рассматривает разные варианты эвакуации – от эвакуации «второстепенных госслужащих» до более масштабного вывоза американских граждан. Уточняется, что такое планирование может идти из-за плохо проведенной эвакуации США из Афганистана.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
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Путин решил не звать Байдена в «нормандскую четверку»
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Президент Владимир Путин на переговорах по видеосвязи во вторник не собирается предлагать президенту США Джо Байдену присоединиться к «нормандской четверке» (Германия, Россия, Украина, Франция), заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил в интервью Первому каналу, что «вряд ли он (Байден) получит от президента Путина такое предложение, это самодостаточный формат», передает ТАСС.
По его словам, эффективность нормандского формата «весьма и весьма скромна» из-за того, что Киев не выполняет Минские соглашения.
Представитель Кремля подчеркнул, что до сих пор Париж и Берлин считали, «что это самодостаточный формат», и «нет никакой необходимости в его расширении».
Песков отметил, что Путину удобно проводить переговоры с Байденом вечером по московскому времени, для главы российского государства это середина рабочего дня.
Ранее в Кремле отметили особенности линии видеосвязи для разговора Путина и Байдена.
Песков заявлял, что Путин в ходе переговоров с Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России вправе решать вопрос о членстве других стран в НАТО.
В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями. Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
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В Сенате США сообщили о работе над «матерью всех санкций» против России
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Если Россия «вторгнется» на Украину, США введут «разрушительные экономические санкции, подобных которым никогда не видели прежде», заявил глава международного комитета сената США Роберт Менендес.
Менендес на слушаниях на тему политики в отношении России заявил, что хочет «предельно ясно» донести эту мысль до «тех, кто наблюдает за этими слушаниями в Москве, Киеве, других местах». Он дал понять, что предлагал включить санкции в проект оборонного бюджета, но будет искать другие возможности для их кодификации.
По словам Менендеса, «то, что обсуждается – на максимальном конце спектра, мать всех санкций». Сенатор выразил надежду, что республиканцы и демократы «смогут вскоре найти законодательный путь для того, чтобы этого достичь», передает РИА «Новости».
«Если Путин вторгнется на Украину, последствия будут разрушительны не только для российской экономики, но и для российского народа», – заявил глава международного комитета.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Напомним, Россия не раз подчеркивала, что не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины. Тем временем в США исключили из оборонного бюджета санкции против российского суверенного долга, а также санкции против «Северного потока – 2». Кроме того, из согласованного проекта оборонного бюджета США исключено положение о возможности санкций в отношении 35 россиян.
Переговоры Путина и Байдена завершились
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Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились, они продлились два часа по закрытому каналу видеосвязи.
Журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи в закрытом режиме, как ожидается, лидеры обсудят самый широкий круг вопросов. В числе ожидаемых тем напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности.
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Эксперт: Конгрессмены сняли санкции с «Северного потока – 2» в качестве подарка Байдену
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Решение демократов-конгрессменов снять санкции против «Северного потока» стало подарком не Москве, а лично Байдену. Они считают, что у президента США должна быть свобода действий в этом вопросе. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя решение американских законодателей вычеркнуть из проекта оборонного бюджета упоминание о санкциях против «Северного потока – 2».
«Демократическая фракция в Конгрессе решила сделать подарок не России, а Байдену, поскольку последние санкции, о которых шла речь в проекте оборонного бюджета США – это инициативы, возникшие на Капитолийском холме. И там долгое время не было ясно, насколько демократы выдержат дисциплину», – заявил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Формально демократы контролируют обе палаты – и сенат, и палату представителей, напомнил эксперт. «Демократическая партия хочет, чтобы позиция законодательной власти в отношении санкций совпадала с позицией исполнительной власти. И вот поэтому демократы сейчас додавливают республиканцев», – сказал Кортунов.
«Это касается не только санкций против России, которые вошли в бюджет, а теперь исключены из него, но и некоторых других моментов, по которым республиканцы тоже бегут впереди паровоза, что не нравится ни демократическим коллегам, ни тем более чиновникам администрации. В Белом доме считают, что Конгресс лезет не в свое дело, превышает свои полномочия», – убежден Кортунов.
Президент США Байден хочет обладать свободой действий, он понимает, что в противном случае он повторит судьбу предшественника – Дональда Трампа, которого «максимально ограничивали и прессинговали, отбирали полномочия, и в результате он не смог сделать всего, чего, возможно, хотел», добавил политолог.
«Для США главный вопрос – будет или нет война на Украине. Все эти санкции, которые обсуждаются по отдельным персоналиям в России – мелочи. Если вдруг, не дай бог, разразится крупная война в центре Европы, то встанет вопрос секторальных санкций. Тогда США начнут свою большую игру, они попытаются загнать Россию в «иранскую лигу», заблокировать экспорт углеводородов из нашей страны, наказывать всех покупателей российского газа и нефти и даже выгнать Россию из SWIFT и вообще изолировать ее с финансовой точки зрения», – пояснил политолог.
Во вторник президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели онлайн-встречу, которая продлилась два часа. Российский лидер находился в своей резиденции в Сочи, а Байден – в Вашингтоне, в Белом доме. Журналистам показали только первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
Как сообщалось накануне, лидеры собирались обсудить самый широкий круг вопросов – главным образом напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности.
В тот момент, когда разговор двух президентов уже завершался, стало известно, что законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против «Северного потока – 2», сообщило РИА «Новости».
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В США исключили из оборонного бюджета санкции против российского суверенного долга
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Санкции против российского суверенного долга не включены в оборонный бюджет США, свидетельствует законопроект, опубликованный профильным комитетом палаты представителей.
Законодатели убрали из согласованного проекта оборонного бюджета запрет на приобретение лицами из США суверенных долговых обязательств России, сообщает РИА «Новости».
Также из согласованного проекта оборонного бюджета США исключено положение о возможности санкций в отношении 35 россиян.
Ранее СМИ сообщили, что американская администрация изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга России.
В сентябре Палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год запретила американцам покупку или продажу вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств не только на первичном, но и на вторичном рынке за приписываемое России вмешательство в американские выборы.
Также Палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год приняла инициативу, согласно которой американской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций против 35 россиян, включая министров, крупных бизнесменов, общественных деятелей, журналистов.
Путин потребовал от Байдена гарантий нерасширения НАТО на Восток
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Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении, заявил глава российского государства Владимир Путин президенту США Джо Байдену.
Как сообщается на сайте Кремля, «в формате видеоконференции состоялась продолжительная беседа» президентов двух стран. В частности, обсуждалась «реализация итогов» июньского саммита в Женеве. В ходе видеоконференции была «отмечена важность последовательного выполнения» достигнутых тогда договоренностей, а также «сохранения «духа Женевы» при рассмотрении вопросов двусторонних отношений» и «возникающих между Россией и США проблем».
Путин и Байден «в данном контексте вспомнили о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны». Президенты России и США «подчеркнули, что принесенные тогда жертвы не должны быть забыты, а само союзничество должно служить примером для выстраивания контактов и совместной работы в сегодняшних реалиях».
При этом основное «место в разговоре» было отведено «проблематике, связанной с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении» Минских соглашений. Путин «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева», который стремится к «полному демонтажу» соглашений. Кроме того, глава российского государства «высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса».
Байден же «акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки». Путин «в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей».
Президент России указал, что необходимы «надежные, юридически зафиксированные гарантии, исключающие расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений». Главы России и США «условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам».
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Кроме того, обсуждалась тема информационной безопасности, стороны «подчеркнули важное значение активно ведущегося диалога по этой теме» и выразили готовность «к продолжению практического взаимодействия по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с киберпреступностью».
Также было «рассмотрено положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе». Путин призвал к «его полноценному выполнению в изначально согласованных рамках». Москва и Вашингтон рассчитывают, что переговоры в Вене «пройдут в конструктивном ключе и позволят выйти на приемлемые для всех участников решения».
При обсуждении «двусторонней проблематики» было «констатировано, что сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии». Так, «урезанные» диппредставительства обеих стран «испытывают трудности в своей работе». Путин заявил, что ситуация вызвана действиями США, которые «еще пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что мы вынуждены зеркально реагировать». Москва предложила «обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений».
«Президенты выразили мнение, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты. В целом разговор носил откровенный и деловой характер», – говорится в сообщении.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
В Кремле оценили жесткую риторику США перед переговорами Путина и Байдена
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Несмотря на негативный фон со стороны Вашингтона, смысл переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена все равно есть, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Смысл есть разговаривать в любом случае. И на этом основывается дипломатическое мировоззрение президента Путина. Он готов к разговору, но разговор должен быть взаимоуважительным, и в разговоре партнеры все-таки должны учитывать интересы и озабоченности друг друга», – передает его слова РИА «Новости»
«Я не сомневаюсь, что наш президент будет готов донести свои озабоченности до американского коллеги, выслушать озабоченности американского коллеги и дать ему соответствующее разъяснение», – добавил Песков.
Западные СМИ активно нагнетали ситуацию, публикуя «планы России по вторжению» на Украину.
При этом Песков призвал не ждать прорыва от переговоров глав двух государств.
«Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор, который осуществляется в очень сложный период», – сказал он.
«Такое количество «уток» публикуется в СМИ, вбросов и так далее. Мы в целом видим, что напряженность возрастает в риторике, но все-таки мы призываем здесь трезвость ума сохранять. Тем более президенты никогда не говорят, исходя из эмоционального настроя, они всегда говорят де-факто, исходя из своих национальных интересов», – сказал представитель Кремля.
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
Эксперт: Действия США напоминают ультиматум Мюнхгаузена Англии
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Действия США напоминают историю о том, как барон Мюнхгаузен выдвинул ультиматум Англии, заявил политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Как заявил Лукьянов в Telegram, «по косвенным признакам можно судить, что разговор Путина и Байдена был тяжелым, удовлетворения ни той, ни другой стороне не принес». По его словам, «зафиксированность Вашингтона на идее, что русская военная машина практически под парами для немедленного вторжения на Украину, даже несколько загадочна»
«Но благодаря ей итог саммита можно трактовать парадоксально. США жестко требовали от России не атаковать Украину. Россия не атаковала Украину, потому что и не собиралась. Но по факту как бы пошла навстречу. Администрация Байдена с облегчением констатировала, что предотвратила войну угрозами сокрушительных санкций», – заявил Лукьянов.
Он считает, что «это немного напоминает историю Мюнхгаузена из пьесы Григория Горина: барон выдвинул ультиматум Англии, Англия сдалась. Но пусть». По словам Лукьянова, «основной вопрос, с которого все и началось: требование Москвы дать гарантии безопасности, чтобы быть уверенной, что военная инфраструктура НАТО и ударные вооружения никуда дальше распространяться не будут».
«В упоминании диалога по «чувствительным вопросам» европейской безопасности можно усмотреть знак того, что США хотя бы признали наличие проблемы. Усмотреть можно, но есть ли такое на самом деле – непонятно. Это прояснится в предстоящие недели», – говорится в сообщении.
Лукьянов считает, что «есть надежда, что истерия насчет неизбежной войны сейчас пойдёт на спад», но только «до новой оказии». По его мнению, «по атмосфере все это напоминает холодную войну до 1962 года, когда Карибский кризис заставил быть предельно серьезными». «Но это потом. А пока – нервотрепка в духе Берлинских кризисов продолжится», – заявил он.
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Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Лавров заявил о неприемлемой трактовке минских соглашений США
США пытаются выставить дело так, как будто Россия должна выполнять минские соглашения, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Там все написано, переведено на все официальные языки ООН. Поэтому я убежден, что (госсекретарь США) Энтони Блинкен знаком с этим документом, хотя пытается трактовать его совершенно неприемлемым образом, противоречащим тексту», – цитирует его РИА «Новости». Лавров подчеркнул, что мирное урегулирование на Украине может состояться «исключительно на основе прямого недвусмысленного выполнения минских договоренностей».
Он также напомнил, что в тексте минских соглашений записано, что «Киев должен все согласовать с Донецком и Луганском».
«А американские наши коллеги пытаются выставить дело таким образом, будто Россия должна соблюдать режим прекращения огня, отводить тяжелые вооружения, обеспечивать налаживание социально-экономических связей между Донбассом и остальной территорией Украины. При этом хвалят киевский режим за то, что он, видите ли, в очередной раз продлил закон об очередном статусе и в очередной раз разрабатывает закон об амнистии. А то, что упомянутые документы используются в Киеве для того, чтобы подрывать минские соглашения, мне кажется, американцам должно быть хорошо известно», – добавил глава МИД.
Лавров отметил, что у Москвы вызывает озабоченность то, как Киев продолжает провоцировать своих кураторов.
Ранее Лавров заявил, что, если Украину оставить наедине со своей совестью, Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину
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Если Россия «вторгнется» на Украину, США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, глава американского государства Джо Байден предупредил об этом российского коллегу Владимира Путина.
Как заявил Салливан, в Белом доме «все еще не считают, что президент Путин принял решение» о «вторжении». Байден при этом изложил российскому коллеге, какие будут «последствия» в случае вторжения и как избежать этого. Байден «прямо сказал президенту Путину, что если Россия дальше вторгнется на Украину», США и их союзники «ответят решительными экономическими мерами», «предоставят украинцам дополнительные оборонительные материалы» и «укрепят союзников на восточном фланге НАТО дополнительными возможностями», сказал Салливан.
Советник президента США заверил, что «Соединенные Штаты предпримут все действия, как дипломатические, так и по сдерживанию, чтобы никогда не произошел сценарий» по захвату Тайваня материковым Китаем и «постараются сдержать вторжение на Украину», передает РИА «Новости».
США при этом готовы способствовать продвижению минских соглашений. Вашингтон считает, что для деэскалации ситуации по Украине должен существовать путь переговоров, отвечающий на обеспокоенность США, НАТО и России. Салливан подчеркнул, что целью США «является предотвращение дальнейшего вторжения России на территорию Украины».
Белый дом готовит «конкретные, надежные, четкие» меры на случай эскалации со стороны России, заявил Салливан. По его словам, США «поддерживают постоянный контакт с украинским правительством на разных уровнях». В Киеве, как заявил Салливан «сформулировали ряд конструктивных идей о том, как обеспечить продвижение дипломатического процесса».
Байден проинформировал лидеров Франции, Германии, Италии и Великобритании о разговоре со своим российским коллегой. Сейчас американские дипломаты разъясняют итоги саммита диппредставителям союзников США по НАТО и в азиатском регионе в Вашингтоне. Байден проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг.
Как считает Салливан, Байден и Путин провели «хорошую, продуктивную» дискуссию по Ирану. Он также заявил, что Байден открыт к созданию функционирующих диппредставителств в России и США, но не давал конкретных обещаний на этот счет. Байден приветствовал возможность прямо и откровенно пообщаться с Путиным, заявил Салливан.
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Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
МИД обвинил Запад в неумении решать проблемы цивилизованно
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Запад разучился решать проблемы цивилизованно, утратив культуру политического диалога, заявил замглавы МИД Александр Панкин.
Панкин отметил, что «складывается впечатление, что на Западе утрачена культура политического диалога, партнеры разучились решать проблемы цивилизованно, за столом переговоров», так как «ответом на любое не соответствующее их логике решение зачастую становятся односторонние ограничения», передает РИА «Новости».
Он выразил мнение, что от санкций не застраховано ни одно государство, проводящее независимую от Запада политику.
Ранее в сенате США сообщили о работе над «матерью всех санкций» против России.
Между тем США исключили из оборонного бюджета санкции против российского суверенного долга, а также санкции против «Северного потока – 2».
Кроме того, из согласованного проекта оборонного бюджета США исключено положение о возможности санкций в отношении 35 россиян.
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Байден решил обсудить итоги переговоров с Путиным с европейскими союзниками
Лидеры США, Великобритании и европейских стран обсудят итоги российско-американских переговоров на высшем уровне после их завершения, сообщает Bloomberg.
Джо Байден и несколько европейских стран намерены обсудить российско-американские переговоры двух президентов сразу же после их завершения, передает ТАСС.
В понедельник лидеры Великобритании, Италии, США, Франции и ФРГ в телефонном разговоре выразили обеспокоенность «все более жесткой риторикой РФ» касательно Украины, призвали Россию к деэскалации напряженности и согласились с тем, что дипломатия, особенно в рамках нормандского формата, является единственным путем к урегулированию конфликта в Донбассе через реализацию Минских соглашений.
Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи в закрытом режиме, как ожидается, лидеры обсудят самый широкий круг вопросов. В числе ожидаемых тем напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности.
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
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