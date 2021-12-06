СМИ: Америка подготовила «агрессивный пакет» новых санкции против России

Блинкен увидел «очень серьезную угрозу» Украине со стороны России

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что «угроза» для Украины со стороны России является «очень серьезной», следует из стенограммы интервью главы Госдепартамента США шведскому телевидению, которую опубликовала пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

«Она (угроза) очень серьезна, потому что то, что мы наблюдали, – это сосредоточение значительных сил у границы с Украиной. Мы видели усилия по дестабилизации внутри Украины, пропагандистскую кампанию против Украины в социальных сетях, которая по своим масштабам увеличилась примерно в десять раз», – приводит слова Блинкена ТАСС.

«И настоящая проблема заключается в следующем: мы уже видели это раньше. <…> Мы видели это в 2014 году, в конечном счете мы [тогда] стали свидетелями вторжения российских сил и тех, кто на них работает, на Украину», – утверждает госсекретарь США.

«Мы просто не можем идти на риск повторения этого. Последствия будут ужасными. Это не отвечает ничьим интересам. Именно поэтому мы подумали, что важно очень четко разъяснить России последствия, которые возникнут в случае ее агрессии в отношении Украины. Я надеюсь, что это повлияет на расчеты президента [России Владимира] Путина и Россия выберет другой курс», – заявил госсекретарь США.

При этом руководитель Госдепартамента США подчеркнул, что Вашингтон стремится к «стабильным, предсказуемым» отношениям с Москвой. «И есть области, в которых у нас совпадают интересы, где мы можем и должны работать вместе. Например, по вопросу о приобретении Ираном ядерного оружия. Обе наши страны выступают против этого. Но если Россия будет двигаться в направлении конфронтации и агрессии с Украиной, то это будет идти прямо в противоположную сторону от стабильности и предсказуемости в отношениях», – считает Блинкен.

«Я очень надеюсь, что Россия предпочтет пойти по пути деэскалации, отвести свои войска и использовать дипломатию по существующим разногласиям», – сказал глава американского внешнеполитического ведомства, подводя итог своей встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое прошло в 2 декабря в Стокгольме. Госсекретарь США выступил с утверждением, что Соединенные Штаты якобы готовы помочь в этом вопросе, в частности, в продвижении выполнения Минских соглашений, что, по словам Блинкена, «может стать путем для разрешения противоречий по Донбассу или Восточной Украине».

В стенограмме, которую приводит пресс-служба Госдепартамента США, утверждается, что Блинкен в ходе переговоров «хотел дать ясно понять господину министру иностранных дел Лаврову, что если Россия совершит какой-либо акт агрессии в отношении Украины, то это приведет к серьезным последствиям».

Накануне Россия отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

В минувшую среду в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».

В прошлый вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.

Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В конце ноября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.

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