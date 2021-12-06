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6 декабря, понедельник | Последнее обновление — 20:18 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: СМИ: Америка подготовила «агрессивный пакет» новых санкции против России
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СМИ: Америка подготовила «агрессивный пакет» новых санкции против России
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Американская администрация изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга РФ, сообщают американские СМИ.
Власти США изучают возможность ввести санкции против РФ для сдерживания якобы «вторжения» России на Украину. Администрация США также рассматривает возможность отключения России от платежной системы Swift, и рестрикции против российских производителей энергии, а также затронуть суверенный долг, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников.
На данный момент решений принято не было, ведутся переговоры с европейскими партнерами по этому поводу, указали собеседники телеканала. Новые санкции могут быть нацелены на разные сектора российской экономики, в том числе и на банковский сектор, также могут быть приняты ограничения против госдолга России, сообщили знакомые с обсуждением проекта источники.
При этом отключение от SWIFT считается как «ядерный» (nuclear – англ.) вариант. «Мы составили чертовски агрессивный пакет», – сказал один из неназванных авторов. Он предупредил, что санкции могут быть введены в случае «вторжения» России на Украину.
В конце мая в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИД заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
В июле 2021 года американские СМИ со ссылкой на источники заявляли, что администрация президента США Джо Байдена не хочет вводить санкции против главы российского государства Владимира Путина и его окружения.
США убедили Европу в подготовке России к «вторжению» на Украину
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Предоставленные Соединенными Штатами «разведданные» помогли убедить некоторые скептические настроенные страны Евросоюза и НАТО в якобы происходящей подготовке России к «вторжению» на Украину, сообщили источники Financial Times.
По имеющимся у издания данным, дипломатическое «взаимодействие», а также решение США распространить разведданные помогли убедить некоторые скептические настроенные страны, в том числе Германию, в том, что «Кремль может скоро направить свои войска на Украину», передает РИА «Новости».
По словам источников издания, Соединенные Штаты решились на такое «нехарактерное» распространение разведданных, поскольку некоторые европейские союзники не доверяли заявлениям США «о подготовке России к вторжению».
Как сообщает издание, США начали делиться информацией в начале ноября перед встречей министров НАТО. Как уточняется в статье, Вашингтон передал союзникам отчеты американской разведки о якобы концентрации российских войск вдоль границы Украины и другие свидетельства о «возможных приготовлениях к нападению». По словам одного из источников, количество материалов было «весьма подробным».
«Многие союзники не были уверены, что происходит что-то серьезное. Мы были удивлены разрывом в данных разведки – как и почему США видели то, что мы не видели», – заявил неназванный чиновник изданию.
Некоторые страны ЕС и члены НАТО призывали к диалогу с Москвой, а не к конфронтации, и полагали, что Россия не «предпримет вторжения, если ее не спровоцировать», однако американские «разведданные» изменили их мнение, пишет издание.
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В материале также говорится, что президент США Джо Байден в ходе разговора во вторник намерен «предостеречь» российского коллегу Владимира Путина от «вторжения» на Украину.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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В США предостерегли Байдена от «игры мускулами» во время переговоров с Путиным
Председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит заявил, что президент США Джо Байден во время переговоров с главой России Владимиром Путиным не должен пытаться «играть мускулами», сообщает издание Defense News.
«Его (Путина) нельзя сдержать, играя мускулами и пытаясь убедить, что мы будем противостоять им военным путем и победим в Восточной Европе», – цитирует Смита РИА «Новости».
Он подчеркнул, что США должны показать России, что у них есть множество союзников, готовых заставить Москву «заплатить экономическую цену, и значительную». По его мнению, эффективными способами сдерживания стали бы предоставление военной помощи Украине и угроза санкций. При этом, отмечает политик, угроза военных действий может спровоцировать Россию или «дать ей предлог» действовать первой.
Смит также подчеркнул, что американцы не хотят воевать с Россией.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
Президент России Владимир Путин предупреждал, что если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить. Путин на коллегии МИД подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях».
В США предложили стянуть армию к границам России для войны
Эксперт в области безопасности Дэниел Гур в статье для 19Fortyfive предложил перенести штаб американской армии из Германии в Польшу и разместиться в Варшаве, а также отправить туда тяжелый бронетанковый корпус, который будет находиться там на постоянной основе для получения подавляющего преимущества перед Россией.
Также он написал, что во всех прифронтовых государствах НАТО необходимо расположить существенные военные силы и дальнобойную артиллерию для поражения целей в глубине территории России, передает РИА «Новости».
Автор считает, что в арсенал американской группировки нужно включить и перспективные разведывательные и ударные вертолеты.
Обозреватель предложил также оснастить Польшу новейшими американскими вооружениями и адаптировать ее войска для совместных операций с США.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины. В Службе внешней разведки называли абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Байдена
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря пройдут по защищенной видеосвязи, первые кадры беседы покажут, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы полагаем, что это будет достаточно обстоятельная, продолжительная видеоконференция. Это будет конференция по защищенной видеосвязи», – передает его слова РИА «Новости».
Песков уточнил, что переговоры состоятся около 18.00 по московскому времени, прямого эфира не будет. «Мы покажем, я думаю, первые кадры общения, но, разумеется, это будут только первые кадры... Все общение будет производиться в закрытом режиме», – сказал представитель Кремля.
Также он уточнил, что накануне подобных встреч Путин всегда общается с руководителями профильных ведомств.
«Это будет разговор непосредственно двух президентов. Я не могу сказать, кто будет рядом с президентом Байденом. Наш президент, разумеется, проводит общение с профильными министрами, руководителями ведомств перед таким серьезным разговором, собственно, перед каждым серьезным разговором, поэтому все фигуранты наших двусторонних отношений нынешнего этапа, они всегда на связи с президентом России», – сказал Песков.
Он добавил, что по итогам переговоров президентов заявлений сделано не будет.
«Разумеется, нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, а что требует дополнительных усилий. Конечно же, это двусторонние отношения, которые продолжают оставаться достаточно в плачевном состоянии», – рассказал Песков о теме переговоров.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
Путин прибыл в Индию на переговоры с Моди
Президент России Владимир Путин прилетел в Индию, где он проведет переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди.
Это будет их первая личная встреча после саммита БРИКС в Бразилиа в ноябре 2019 года и вторая зарубежная поездка Путина в этом году, передает РИА «Новости».
Ожидается, что Путин и Моди обсудят новые масштабные инициативы по дальнейшему развитию российско-индийских отношений. Как ранее заявил Путин, это партнерство приносит реальную взаимную выгоду обоим государствам.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Путин в Индии поможет российской оборонке.
Путин заявил об отсутствии миграционных потоков в ЕС через Россию
Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой Международной федерации общества «Красного креста и Красного полумесяца», что власти не видят миграционных потоков в ЕС через Россию, и он рассчитывает, что так будет и в дальнейшем.
«Теперь что касается миграционных потоков. Ну, Слава Богу, через Россию миграционных потоков в направлении Европы мы не видим. И, честно говоря, очень рассчитываю на то, что это будет происходить и дальше», – цитируете его РИА «Новости».
По словам Путина, проблемная ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии имеет место быть, но нельзя ее политизировать.
«Что касается ситуации на белорусско-полькой границе, да, она имеет место быть. Но здесь очень важно следовать тем принципам и правилам, которых всегда придерживался Красный Крест и Красный Полумесяц... Деполитизировать ситуацию. Ни в коем случае нельзя ее политизировать», – отметил глава российского государства.
Путин отметил, что в Белоруссии находятся около 5 тысяч мигрантов, а через Италию 54 тыс. прошло в этом году.
«А разве мы не видим сейчас кризиса на границе между Францией и Великобританией и взаимные претензии между этими государствами?» – добавил глава России.
Путин подчеркнул, что белорусские власти делают все от них зависящее по ситуации с мигрантами на границе, их убеждают вернуться на родину.
«Белорусские власти делают все, что от них зависит, в том числе убеждают людей добровольно вернуться в места их постоянного проживания, на родину, и прежде всего в Ирак», – отметил он.
Путин призвал главу федерации Красного креста Франческо Рокка обратить внимание на поведение Польши в ситуации с мигрантами, отметив, что они добавляют в воду, которой поливают мигрантов, гербициды. Также он выразил надежду, что ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе придет в норму.
«Надеюсь, что ситуация будет на польско-белорусской границе постепенно разряжаться и придет в норму. Хотя, конечно, там остаются еще люди, судьба которых не определена», – отметил Путин.
Ранее Польша отказалась от предложенного Брюсселем решения проблемы с мигрантами.
Напомним, Еврокомиссия предложила Польше, Литве и Латвии ввести временные меры для облегчения процедуры предоставления убежища. Как сообщается в пресс-релизе ЕК, опубликованном 1 декабря, если предложение Брюсселя будет принято, у государств Евросоюза появится возможность увеличить срок регистрации прошений об убежище до четырех недель вместо полагающихся ныне сроков от трех до десяти дней.
Еврокомиссар Маргаритис Схинас сообщила, что беженцы на границе Европейского союза и Белоруссии не смогут просить убежища в большинстве европейских стран. Мигранты смогут просить убежище лишь в Польше, Латвии, Литве или в самой Белоруссии.
Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать две тысячи мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.
В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.
Мантуров анонсировал встречу Путина с итальянским бизнесом
Встреча президента России Владимира Путина с итальянским бизнесом запланирована на начало следующего года, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров на заседании российско-итальянского комитета предпринимателей в Риме.
«Не могу не отметить предстоящие в 2022 году события, которые должны сделать нас еще ближе и, в частности, по нашим экономическим направлениям, экономической повестке. Первое – это очередная встреча президента России с итальянским бизнесом, которая запланирована на начало следующего года. Я убежден, что после нее мы получим дополнительным импульс – это уже традиционно – к развитию кооперации»,– передает РИА «Новости» слова Мантурова.
«Мне кажется, было бы правильно обеспечить постоянно действующую платформу по налаживанию коммуникаций именно малого и среднего бизнеса Италии с нашими российскими предпринимателями. Для того, чтобы появлялись новые сферы взаимодействия», – добавил глава Минпромторга
Как сообщил Мантуров в интервью итальянскому информагентству Nova, товарооборот России и Италии за 9 месяцев вырос на 43%, до 17 миллиардов евро.
Ране были названы страны-лидеры по инвестициям в Россию, среди которых Италия – на третьем месте.
Путин обозначил основные темы на переговорах с Моди
Президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди отметил, что Москва намерена и дальше взаимодействовать с Дели в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), включая совместные учения.
«Мы продолжаем развивать отношения и на международной арене, и в военной сфере. Мы проводим совместные военные учения и на территории Индии, и на территории России. Мы благодарны Вам за понимание к этой составляющей нашей работы. Намерены и дальше работать по этому направлению», – приводит РИА «Новости» слова Путина.
Кроме того, он отметил, что Россию беспокоит все, что связано с терроризмом, наркотиками, в этой связи не может не беспокоить и ситуация в Афганистане.
«Нас, безусловно, беспокоит все, что связано с терроризмом и борьбой с ним. Так же, как и с наркотиками, с организованной преступностью. В этой связи, конечно, нас не может не беспокоить ситуация и то, как она развивается в Афганистане», – заявил президент.
Путин подчеркнул, что встреча министров обороны и министров иностранных дел России и Индии говорит о том, что страны продолжают развивать отношения на международном уровне.
Ранее президент России Владимир Путин прилетел в Индию на переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Путин в Индии поможет российской оборонке.
Песков: Путин с большим интересом выслушает предложения Байдена по Украине
Российский лидер Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы слышали заявление президента США о том, что он идет на эту видеоконференцию с конкретными предложениями по Украине. Имеется ввиду, наверное, по урегулированию украинского кризиса. Это важно. Я думаю, что президент Путин с большим интересом выслушает эти предложения. И можно будет понять, насколько они способны снять напряженность», – сказал Песков в эфире Первого канала.
По словам представителя Кремля, прорывов от переговоров Путина и Байдена ждать сложно. В отношениях двух стран образовались огромные «авгиевы конюшни», подчеркнул Песков.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
Блинкен увидел «очень серьезную угрозу» Украине со стороны России
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Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что «угроза» для Украины со стороны России является «очень серьезной», следует из стенограммы интервью главы Госдепартамента США шведскому телевидению, которую опубликовала пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.
«Она (угроза) очень серьезна, потому что то, что мы наблюдали, – это сосредоточение значительных сил у границы с Украиной. Мы видели усилия по дестабилизации внутри Украины, пропагандистскую кампанию против Украины в социальных сетях, которая по своим масштабам увеличилась примерно в десять раз», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«И настоящая проблема заключается в следующем: мы уже видели это раньше. <…> Мы видели это в 2014 году, в конечном счете мы [тогда] стали свидетелями вторжения российских сил и тех, кто на них работает, на Украину», – утверждает госсекретарь США.
«Мы просто не можем идти на риск повторения этого. Последствия будут ужасными. Это не отвечает ничьим интересам. Именно поэтому мы подумали, что важно очень четко разъяснить России последствия, которые возникнут в случае ее агрессии в отношении Украины. Я надеюсь, что это повлияет на расчеты президента [России Владимира] Путина и Россия выберет другой курс», – заявил госсекретарь США.
При этом руководитель Госдепартамента США подчеркнул, что Вашингтон стремится к «стабильным, предсказуемым» отношениям с Москвой. «И есть области, в которых у нас совпадают интересы, где мы можем и должны работать вместе. Например, по вопросу о приобретении Ираном ядерного оружия. Обе наши страны выступают против этого. Но если Россия будет двигаться в направлении конфронтации и агрессии с Украиной, то это будет идти прямо в противоположную сторону от стабильности и предсказуемости в отношениях», – считает Блинкен.
«Я очень надеюсь, что Россия предпочтет пойти по пути деэскалации, отвести свои войска и использовать дипломатию по существующим разногласиям», – сказал глава американского внешнеполитического ведомства, подводя итог своей встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое прошло в 2 декабря в Стокгольме. Госсекретарь США выступил с утверждением, что Соединенные Штаты якобы готовы помочь в этом вопросе, в частности, в продвижении выполнения Минских соглашений, что, по словам Блинкена, «может стать путем для разрешения противоречий по Донбассу или Восточной Украине».
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В стенограмме, которую приводит пресс-служба Госдепартамента США, утверждается, что Блинкен в ходе переговоров «хотел дать ясно понять господину министру иностранных дел Лаврову, что если Россия совершит какой-либо акт агрессии в отношении Украины, то это приведет к серьезным последствиям».
Накануне Россия отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В минувшую среду в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
В прошлый вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В конце ноября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Путин поддержал работу над законом о российском Красном кресте
Закон о российском Красном кресте востребован, он должен получить правовую базу для работы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.
«Что касается российского Красного креста и закона о Красном кресте. Я с вами согласен, такой нормативный акт востребован и сейчас он обсуждается и среди депутатов. Мы будем аккуратненько спокойно двигаться в этом направлении», – цитируете его РИА «Новости».
Также президент заверил, что власти сделают все для поддержки русского языка в качестве рабочего в Федерации.
Ранее Путин заявил, что российские власти всячески стараются поддерживать волонтерскую деятельность, в ней участвуют сотни тысяч людей.
Путин призвал объединять усилия на международном уровне для победы над COVID
Президент России Владимир Путин на встрече с главой международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой заявил, что для победы над коронавирусом необходимо объединять усилия на международном уровне, иначе из-за проблем с вакцинацией хотя бы в одном регионе мира будут появляться новые штаммы.
«Для того, чтобы победить эту болезнь, без всякого сомнения, нужно объединять усилия на международном уровне. Потому что, если хотя бы в одном каком-то регионе мира мы будем наблюдать проблемы, связанные с недостаточным уровнем вакцинации, то эти новые и новые варианты – штаммы – будут снова и снова возвращаться. Даже в те страны, в которых уровень вакцинации достаточно высокий», – цитирует его РИА «Новости».
Путин также отметил, что Россия должна как можно скорее получить сертификат от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы вакцина «Спутник V» могла более широко распространяться в странах мира.
По словам президента, привитые российской вакциной «Спутник V» не должны быть ущемлены в правах на передвижение по миру.
«Нужно добиться того, чтобы люди, которые привились российской вакциной «Спутник V», имели возможность так же, как и привитые другими вакцинами, спокойно передвигаться по миру, чувствовать себя полноценными гражданами, так скажем, в глобальном смысле, человечества, и не были ущемлены никак в правах. В том числе на передвижение через границы государств», – подчеркнул Путин.
Президент добавил, что членами федерации Красного Креста и Полумесяца являются 192 страны, «надеемся тоже и на вашу поддержку с тем, чтобы обеспечить это продвижение нашей вакцины».
Путин отметил, что анализ использования российской вакцины «Спутник V» за рубежом показывает, что она является одной из самых эффективных и безопасной.
Ранее Путин заявил, что Россия в вопросах вакцинации населения от коронавируса старается идти по пути убеждения, а не принуждения, в последнее время заметен результат.
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с нового, 2022 года на 13 890 рублей.
Глава государства подписал соответствующий законопроект, передает РИА «Новости».
Он вступает в силу с 1 января 2022 года.
Напомним, в конце ноября бюджетный комитет Совфеда поддержал закон о федеральном бюджете на предстоящие три года, включая нормы об увеличении МРОТ и прожиточного минимума.
В результате принятия закона величина прожиточного минимума в целом по стране на душу населения в следующем году составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения – 13 793 рубля, для пенсионеров – 10 882 рубля, для детей – 12 274 рубля, а МРОТ – 13 890 рублей.
Стало известно об участии Путина в запуске движения на новых станциях метро Москвы
Президент России Владимир Путин намерен принять участие в церемонии запуска пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) метро столицы, сообщила пресс-служба Кремля.
«7 декабря Владимир Путин в формате видеосвязи примет участие в церемонии запуска пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии Московского метрополитена», – цитирует сообщение Кремля РИА «Новости».
Движение откроют на участке от «Мневников» до «Каховской», семь из 10 новых станций являются пересадочными, с них можно будет перейти на семь радиальных линий и две линии московских центральных диаметров.
Общая длина БКЛ, которую планируют достроить в 2022 году, составит 70 километров. На ней будет 31 станция, она соединит радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей кольцевой линии.
Байдена уличили в невыполнении главного предвыборного обещания
Президент США Джо Байден не смог защитить интересы страны, что привело к ослаблению позиции США на мировой арене, пишет The Wall Street Journal.
Авторы статьи отмечают, что президенты конкурирующих со Штатами стран, в частности, России, Китая и Ирана, давно перестали воспринимать самого пожилого главу США всерьез, так как он не способен проявлять силу по отношению к оппонентам, передает РИА «Новости».
«Байден пришел к власти, пообещав жестко выступить против Путина, в отличие от Трампа, но его действия были более слабыми. Он снял санкции США против газопровода «Северный поток – 2» из России в Европу, хотя он на каждом шагу пытается ограничить добычу нефти и газа в США. Повышение мировых цен на энергоносители расширяет возможности Путина и Ирана», – говорится в статье.
Кроме того, авторы публикации расстроены нежеланием Байдена наращивать продажи оружия на Украину и его решением обсудить с российским лидером Владимиром Путиным основные вопросы внешнеполитической повестки. Журналисты полагают, что прошлый подобный диалог сделал Россию «агрессивнее».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
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