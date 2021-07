США объявили о «драматическом» запуске конкуренции в Арктике США заявили о перехвате рекордного числа российских военных самолетов у Аляски В США объяснили нежелание Байдена вводить санкции против Путина 28 июля 2021, 03:51

Фото: Bastiaan Slabbers/

Zuma/Global Look Press, kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Американские СМИ со ссылкой на источники заявили, что администрация президента США Джо Байдена не хочет вводить санкции против главы российского государства Владимира Путина и его окружения. Politico утверждает, что в команде Байдена не уверены в способности санкций дать ощутимые результаты. Белый дом опасается, что санкции в отношении «российских олигархов» лишь усилят их зависимость от государства. При этом в администрации Байдена ссылаются на санкции, введенные при Бараке Обаме и Дональде Трампе. Также утверждается, что США опасаются спровоцировать кризис в России, помня о «хаосе эры после холодной войны» – указывается, что может возникнуть ситуация, при которой российское ядерное оружие попадет в ненадежные руки, передает РИА «Новости». В 2018 году минфин США составил «кремлевский список» (или «кремлевский доклад»), в котором оказались 114 крупных чиновников и глав госкомпаний России и 96 предпринимателей – они, по мнению Вашингтона, составляют российскую элиту.

Российская гимнастка резко раскритиковала США 27 июля 2021, 08:54

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Мария Бобылева

Российская гимнастка Каролина Севастьянова ответила на вопрос подписчика о том, как она относится к Соединенным Штатам. «Скажу так: мне США не нравятся от слова совсем. Ни политикой, ни мировоззрением, ни тем, что они несут в массы. Особенно плохо то, что они делают с современным обществом и неокрепшими умами детей и подростков. Жить там я бы точно не хотела и не хочу», – написала спортсменка в сторис в Instagram. Севастьянова завершила спортивную карьеру после победы на олимпийских играх в 2012 году. Также 26-летняя гимнастка имеет победы в двух дисциплинах на чемпионате Европы. Летчик описал сценарий боя между Checkmate и F-35 27 июля 2021, 12:53

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Летчик-испытатель Анатолий Кнышев описал возможный сценарий боя между российским легким тактическим самолетом (ЛТС) Checkmate (Су-75) и американским истребителем пятого поколения F-35. «Насколько мне известно, в концепции модернизированного F-35 американцы потихоньку ослабили требование к сверхманевренности своей машины, делая главный упор на общей динамичности боевой системы истребителя. А у российского Су-75 наоборот – сверхманевренность поставлена во главу угла. Следовательно, здесь «Шах и Мат» получает очень важное преимущество в воздушном бою», – заявил Кнышев «Комсомольской правде». По его словам, хотя истребитель F-35 может летать под углом атаки в 50 градусов, он не способен при этом на боевой разворот, а Су-75 способен, что гарантирует ему преимущество. Летчик также напомнил, что бортовое оборудование российского самолета может атаковать шесть и отслеживать до 30 воздушных целей. Противник в этом уступает. Кроме того, дальность радара у Су-75 будет выше, что позволит быстрее обнаружить противника. Кнышев напомнил, что «Шах и мат» будет оснащен элементами искусственного интеллекта, которые подсказывают алгоритм действий в бою. «Вам, конечно, хочется услышать от меня: «Я американца уделаю!» Нет, я так не скажу. Я скажу лишь, что бой будет вестись примерно равными боевыми машинами, а исход будет зависеть от умения летчика выжать из своего самолета максимум. Ну а тут, как в известной песне: «Или я его, или он меня», – заключил Кнышев. Новый российский легкий истребитель Checkmate сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. Путин заявил о влиянии эмиссии доллара на мировую экономику 27 июля 2021, 15:52

Фото: Igor Golovniov/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике, заявил президент Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам. Президент отметил, что восстановление мировой экономики в целом продолжается, причем довольно высокими темпами, но этот объективный процесс связан и с инфляционными рисками. Так, по его словам, инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и США уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. «И этот дефицит гасят за счет чего? За счет эмиссии. Вот, отсюда инфляция. Безусловно, это отражается целиком и полностью на всей мировой экономике, имея в виду значимость американской (экономики) для всего мира и значимость доллара как самой большой, самой востребованной резервной валюты», – сказал Путин, передает ТАСС. Последние несколько лет Россия последовательно переходит на расчеты по экспортным оружейным контрактам в национальных валютах. Причина «дедолларизации» ВТС – угроза санкций, вводимых США против заказчиков российского оружия в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции». Кроме того, в июле Минфин завершил конверсионные операции для приведения структуры ФНБ к новым нормативам: доля доллара сократилась до нуля, фунта – до 5%, доли евро и юаня увеличены до 39,7% и 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а безналичного золота – 20,2%. В США заявили о непричастности Москвы к кибератакам с территории России 27 июля 2021, 18:20 Текст: Алексей Дегтярев

Россия лидирует в списке стран, с территории которых проводятся кибератаки на США, но Вашингтон не считает причастным российское руководство, заявил заместитель помощника генпрокурора США Ричард Даунинг. «Безусловно, первое место в этом списке занимает Россия. Я не стал бы утверждать, что правительство России стоит за этими атаками, но мы действительно полагаем, что (российские власти) не делают того, что могли бы, для их прекращения», – сказал Даунинг в сенате, передает РИА «Новости». Ранее Вашингтон обвинял «связанных с министерством государственной безопасности КНР злоумышленников» в кибератаке через уязвимость в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft. ЕС также заявлял, что Китай провел кибератаку с помощью уязвимости в Exchange Server. Напомним, президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсуждали продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо». в Кремле отмечали, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений от компетентных ведомств США по кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. Путин оценил уровень инфляции в России 27 июля 2021, 15:12

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Восстановление секторов российской экономики сопровождается ростом инфляции, которая не столь значительна, но выходит за целевые ориентиры, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом – сейчас только говорил на примере США, – также сопровождается ростом инфляции, которая пусть не столь значительна, но все же выходит за наши целевые ориентиры», – сказал Путин, передает РИА «Новости». По его словам, роль здесь играют разные факторы – и внутренние, и внешние. «Правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования. Важно, чтобы все предпринимаемые шаги были – еще раз хочу это подчеркнуть – скоординированы, выверены и сбалансированы. Уверен, что именно так мы и будем действовать», – заявил президент. Он предложил участникам совещания обсудить первоочередные задачи в этой сфере. Президент попросил министра финансов Антона Силуанова начать с доклада о результатах мероприятий по линии «Большой двадцатки», в которых тот принимал участие. «Он мне уже об этом докладывал, но все-таки, мне кажется, было бы правильно, если бы и все коллеги послушали, а потом мы пообсуждали бы и то, о чем там говорилось применительно к ситуации в нашей стране», – заключил Путин. Также глава государства отметил, что регулярно обсуждает с кабмином вопросы экономики. «Смотрим обычно на текущую ситуацию и на ближайшую перспективу, на более отдаленную. Нужно сверять часы – это совершенно очевидный факт – и координировать свою работу», – сказал он. «Сегодня предлагаю сосредоточиться на том, как российская экономика преодолевает последствия эпидемии коронавируса. Мы видим, что восстановление мировой экономики в целом продолжается, причем довольно высокими темпами, но этот объективный процесс связан и с инфляционными рисками», – предложил Путин. Ранее Путин заявил, что экономика страны вышла практически на докризисный уровень, идет дальнейшее развитие. Байден заявил о попытках России вмешаться в выборы–2022 в США 27 июля 2021, 23:27

Фото: Biden Campaign/CNP/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава американского государства Джо Байден утверждает, что Россия якобы пытается вмешиваться в ход промежуточных выборов, которые состоятся в США в 2022 году. Как сообщил пресс-пул Белого дома, Байден считает, что дезинформация о выборах становится все более серьезной проблемой. Президент США ссылается на данные разведки, согласно которым российская сторона якобы распространяет ложные сведения и пытается повлиять на предстоящее голосование, передает ТАСС. Говоря о саммите с президентом России Владимиром Путиным, Байден заявил, что у главы российского государства в распоряжении только ядерное оружие и нефть. Байден во вторник посетил офис директора разведки, где обратился к разведсообществу. «Он знает, что вы лучше, чем его команда, и это его адски беспокоит, – приводит РИА «Новости» слова президента США. – Он знает, что у него проблемы, и это делает его опасней». «Какая у них сейчас экономика? Восьмая из самых маленьких в мире?» – сказал Байден. Затем он тут же поправился: «(Восьмая) из самых больших в мире?». Кроме того, Байден заявил, что кибератаки однажды могут спровоцировать «войну со стрельбой». Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фейком и неправдой публикацию издания Guardian о том, что власти России в 2016 году якобы договаривались о поддержке Дональда Трампа. Песков также назвал «отличным бульварным чтивом» предположение о том, что Москва договаривалась о поддержке Трампа. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В МИД рассказали об ожиданиях от встречи с США по стратегической стабильности 27 июля 2021, 11:44

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Москва передала Вашингтону предложения по повестке дня переговоров по стратегической стабильности, но не завышает планку ожиданий от предстоящей встречи, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. «Мы им уже передали на бумаге (предложения) и в процессе подготовки к встрече высказывали ряд соображений дополнительных, в том числе относительно того, какой должна быть повестка дня предстоящей работы», – сказал Рябков, передает РИА «Новости». Он добавил, что не во всем подходы сторон совпадают. «Это очевидно и понятно, но встреча для того и проводится, чтобы запустить процесс и углубленно проанализировать то, где у нас есть расхождения, и попробовать нащупать направления для совместной работы, где есть некоторая перспектива», – добавил замминистра. По его словам, Россия надеется на встрече в Женеве по стратегической стабильности понять, насколько серьезен настрой США в плане налаживания диалога с Москвой по этому вопросу. «Это первая установочная встреча, где мы должны понять, насколько серьезный настрой коллег из США в плане налаживания сконцентрированного, энергичного диалога по стратстабильности, как о том условились президенты. То, что мы слышали до сегодняшнего дня, в принципе изучено нами со всем вниманием, но однозначных выводов или ответов на тот вопрос, о котором я только что сказал, мы не делаем. Может быть все», – отметил Рябков. Он подчеркнул, что не ожидает, что делегации после переговоров в Женеве «разойдутся». «Я думаю, некое продолжение последует, но насколько предстоящее завтра мероприятие позволит продвинуться вперед, большой вопрос. Я бы не стал завышать планку ожиданий сейчас», – добавил замминистра. Переговоры России и США по стратегической стабильности пройдут в Женеве 28 июля. Ранее Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Бонни Дженкинс на должность заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. Предполагается, что Дженкинс возглавит американскую делегацию на переговорах с Россией по стратегической стабильности. Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Эксперты указали на изменения в ближневосточной стратегии США 27 июля 2021, 14:01

Фото: Andrew D. Pendracki/army.mil

Текст: Елена Лексина,

Наталья Макарова

«Байден проводит четкий курс на сбрасывание бремени предыдущей эпохи и пытается его подать в виде новой ближневосточной стратегии США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя совместное заявление госсекретаря США и главы МИД Ирака о завершении Вашингтоном военных миссий в Ираке. «В Багдаде действующий режим держится достаточно прочно. Поэтому нахождение там американских войск довольно существенный фактор, но далеко не решающий», – считает политолог-международник, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По его словам, это сильно контрастирует с обстановкой в Афганистане. «Конечно, в Ираке тоже масса проблем и своя динамика конфликта, но решение этих проблем не столь жестко увязано с иностранным военным присутствием, в отличие от Кабула», – пояснил эксперт. По мнению Лукьянова, иракское руководство прекрасно понимает, что «США все еще остаются существенным фактором обеспечения стабильности на Ближнем Востоке даже сейчас, когда стараются минимизировать свое присутствие». «Вашингтон не заинтересован в том, чтобы после их ухода из региона все рухнуло», – подчеркнул он. «К тому же несмотря на то, что ИГ* (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство*») как структура в целом разгромлена, предпосылки для ее восстановления, а также люди, ранее ходившие в группировку, никуда не делись. Поэтому если дела в Ираке пойдут плохо, конфликт может принять новый оборот», – отмечает Лукьянов. Эксперт предполагает, что в случае крайней необходимости США смогут увеличить свой контингент в Ираке. Но он добавил, что «пока такой острой необходимости возникнуть не должно». Он пояснил, что в Ираке много различных групп влияния, между которыми довольно запутанные отношения, но это предмет их внутреннего дела и борьбы за власть. «В отличие от Афганистана, в Ираке нет такого мощного движения, как «Талибан» (организация, запрещенная в России), и в будущем вряд ли появится», – рассуждает политолог. Лукьянов отмечает, что США вряд ли переведут высвободившиеся силы в Европу. «Это совершенно незачем делать. Высказывания о том, что американское присутствие в Ираке будет уменьшено для того, чтобы «больше ориентироваться на угрозы, исходящие от Китая и России», это попытка создать некую политическую мотивацию», – уверен он. «Суть в том, что уход с Ближнего Востока, начатый Дональдом Трампом и продолжающийся при Джо Байдене, непопулярен среди некоторой части американцев. Отсюда – обвинения главы Белого дома в «сдаче позиций», – пояснил эксперт. – Байден же следует своему пониманию того, что Соединенным Штатам на Ближнем Востоке сейчас делать нечего, во всяком случае в масштабе начала «нулевых». Особенно учитывая, что такое эшелонированное присутствие ничего не дало». «Так что сбрасывание бремени предыдущей эпохи – это осознанный и четкий курс Байдена», – указал Лукьянов. «Но поскольку такая «обертка» бросает тень новую администрацию, то делается попытка подать это в виде новой стратегии. Поэтому американское руководство переводит стрелки на «более важные угрозы», каковыми названы Китай и Россия. Но это всего лишь элемент политической пропаганды, который не заслуживает столь пристального внимания», – отметил эксперт. В свою очередь эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов отмечает, что США и не собирались выводить войска из Ирака. «Ранее речь шла о том, что американское присутствие сохранится и в Ираке, и в Сирии. В данном случае акцент будет делаться на подготовку иракских военных», – считает он. По его словам, решение Пентагона никоим образом не отразится на ближневосточном векторе внешнеполитической стратегии США. «Вашингтон сохранит свое присутствие там до тех пор, пока запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство*» находится в регионе, – подчеркнул Семенов. Также, по его мнению, решение США не затронет интересов России в регионе, поскольку Москва напрямую не участвует в иракском урегулировании. «Это дело Багдада и Вашингтона. В каком-то смысле присутствие там США даже отвечает интересам России», – заключил востоковед. Напомним, в совместном заявлении по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Ирака Фуада Хусейна говорится о том, что Соединенные Штаты намерены завершить участие в военных операциях в Ираке к 31 декабря, при этом поддержка сил безопасности Ирака и курдских военизированных формирований продолжится. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предложила Соединенным Штатам «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии. Накануне президент США Джо Байден объявил о намерении Соединенных Штатов отказаться от проведения военных операций в Ираке и сосредоточиться на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ* (запрещенная в России террористическая организация). В субботу на переговорах в Вашингтоне делегация Ирака подтвердила, что страна не нуждается в присутствии иностранных военных. Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявлял, что на встрече с президентом США Джо Байденом намерен обсудить вопрос завершения присутствия американских вооруженных сил на территории арабской республики. Военные базы в Ираке, на которых расквартированы американские войска, и посольство США в Багдаде неоднократно подвергались ракетным обстрелам. 17 июня Палата представителей Конгресса США проголосовала за аннулирование резолюции от 2002 года, ставшей основанием для вторжения Соединенных Штатов в Ирак. 5 января 2020 года парламент Ирака проголосовал за вывод войск США после убийства американцами на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани. Позже командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами пригрозил «сжечь все базы» США в регионе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поздравил гимнасток и тхэквондиста с золотыми медалями в Токио 27 июля 2021, 18:00 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин поздравил российских гимнасток с первой за всю историю победой в командных соревнованиях на Олимпийских играх. «Впервые Россия выиграла олимпийское «золото» в командных соревнованиях по спортивной гимнастике. От души поздравляю вас с заслуженной победой. Этот успех стал достойной наградой за ваш талант и упорство в достижении поставленных целей, за дух товарищества, сплоченность и красивое, грациозное исполнение самых сложных элементов», – обратился глава государства к российским спортсменкам. Текст телеграммы в адрес Ангелины Мельниковой, Виктории Листуновой, Владиславы Уразовой, Лилии Ахаимовой опубликован на сайте Кремля. Президент отметил, что им удалось обойти в честной и бескомпромиссной борьбе обойти именитых соперниц, а также вписать «яркую страницу в летопись олимпийских достижений» и оправдать надежды тренеров, наставников и многочисленных болельщиков, почитателей спортивной гимнастики. Также Путин поздравил победителя Олимпийских игр по тхэквондо в весовой категории свыше 80 килограмм Владислава Ларина. «Ваш успех – яркое свидетельство того, что единоборства в России на подъеме, а отечественная школа тхэквондо готовит достойных борцов, которым по силам самые серьезные спортивные вызовы. Так держать», – отмечается в телеграмме президента. Путин выразил благодарность тренерам, наставникам Ларина и другим специалистам сборной. В понедельник женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории выиграла командные соревнования на Олимпиаде. В этот же день Ларин в соревнованиях по тхэквондо на Олимпийских играх принес сборной страны седьмую золотую награду. В Кремле прокомментировали уход США из Ирака 27 июля 2021, 13:00

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Кремль будет мониторить ситуацию в Ираке, так как не хотелось бы, чтобы к потенциалу нестабильности в регионе добавилась бы еще одна территория, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об уходе США из Ирака. «Безусловно, это ситуация, которая заслуживает повышенного внимания. Там ситуация чуть-чуть другая в Ираке, потому что остается, по всей видимости, немалое количество так называемых военных советников. Они будут продолжать работать в Ираке. Поэтому, конечно, будем мониторить», – ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле могут оценить вывод военных США из Ирака и видят ли в этом риски, передает РИА «Новости». По его словам, «сейчас пока рано предвосхищать как-то события. Но, конечно, не хотелось бы, чтобы в целом к региональному потенциалу нестабильности добавилась еще одна территория. Поэтому нужно смотреть внимательно». «Здесь были же ранее заявления представителей Соединенных Штатов, администрации президента о том, что рано или поздно нужно будет уходить из Ирака. Поэтому это не совсем новость», – отметил он. Отвечая на реплику о том, что после вывода американских войск из Афганистана пресс-секретарь президента отмечал дестабилизацию в регионе, Песков заявил, что «ситуация в Ираке и в Афганистане разная». «Очевидно, что, скажем так, она совсем разная. И, наверное, вряд ли можно здесь проводить какие-то параллели. Но еще раз повторяю, нам всем хотелось бы, чтобы общий конфликтный потенциал в регионе не прирастал какими-то новыми эпизодами», – ответил Песков на вопрос о том, приветствует ли президент России такое решение. Он также указал, что в Кремле заинтересованы и нацелены на продолжение контактов с руководством Ирака. «Прежде всего мы, конечно, нацелены на продолжение контактов и на развитие наших взаимоотношений с иракским правительством, с руководством Ирака. Мы заинтересованы», – ответил Песков. Ранее президент США Джо Байден в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи в Белом доме заявил, что США не будут участвовать в каких-либо военных миссиях в Ираке. Он отметил, что дальнейшее сотрудничество с республикой сосредоточится на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ. Путин поучаствует в открытии движения по новому Байкальскому тоннелю 27 июля 2021, 17:41 Текст: Алексей Дегтярев

В запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю примет участие президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля. «28 июля Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два субъекта Российской Федерации: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный – в Республике Бурятия», – цитирует сообщение РИА «Новости». Тоннель начали строить в 2014 году в рамках проекта развития БАМа и Транссиба, проект реализуется в соответствии с поручениями президента и кабмина. Первый однопутный Байкальский тоннель возвели в 1985 году, это одно из самых «узких» мест БАМа, из-за чего поезда на перегоне Дельбичинда – Дабан могут простаивать. Теперь же движение станет двухпутным. Под землей проложили дорогу в сложных геологических условиях длиной в 6682 метра. Скорость проходки достигала 300 метров в месяц. Тоннель залегает на глубине 300 метров. На строительстве задействовали 1,5 тыс. человек и свыше 100 единиц горно-шахтного оборудования, строительно-дорожных машин и транспортных средств. США объявили о «драматическом» запуске конкуренции в Арктике 28 июля 2021, 01:28

Фото: Bsee/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Изменение климата в Арктике привело к борьбе за ресурсы региона, заявил президент США Джо Байден. По его словам, «теплеющая Арктика драматическим образом запускает конкуренцию за ресурсы, которые некогда было трудно извлечь», передает ТАСС. Помощник заместителя министра ВВС США по международным делам Келли Сиболт считает, что у США и России «есть общие интересы в Арктике». Она сказала, что ей известно о желании Москвы «обсуждать в той или иной форме вопросы безопасности в Арктике», но Сиболт «не думает, что это произойдет скоро». Она «не исключала» бы таких переговоров в «долгосрочной перспективе», но «перед этим отношения между странами в целом должны значительно улучшиться». Сиболт подчеркнула, что «стратегические соперники» США «наращивают присутствие в Арктике». При этом она «не считает иррациональным» то, что это делает и Россия, у которой есть «большой стратегический интерес» в разработке газовых месторождений в регионе. Однако Сиболт считает немыслимыми заявления о том, что Китай является «приарктическим государством». Она заявила, что «не видит этого на карте». По ее мнению, Пекин хочет «придать легитимности своей роли в Арктике». «Честно говоря, это та сфера, в которой нам, возможно, нужно работать со всеми арктическими государствами для обеспечения защиты наши общих интересов», – заявила она. Напомним, президент России Владимир Путин после переговоров с американским лидером Джо Байденом объяснил, что опасения из-за якобы милитаризации Арктики не имеют под собой никаких оснований, так как российская сторона лишь «восстанавливает утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру», причем не только военную. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Кремле заявили о выполнении женевских договоренностей Путина и Байдена 27 июля 2021, 13:35 Текст: Наталья Ануфриева

В Кремле считают, что женевские договоренности президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена выполняются, процесс пошел, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков заявил, что договоренности «в определенной степени выполняются, (...) процесс пошел», однако «это очень сложный процесс, поэтому пока о надеждах говорить было бы преждевременно», но главное, что «идут контакты», передает РИА «Новости». «Вы знаете, что субстанция чрезвычайно сложная. Есть контакты по вопросам кибербезопасности, контакты по стратстабильности – все это идет во исполнение тех договоренностей, которые были в Женеве достигнуты», – добавил представитель Кремля. Ранее Москва передала Вашингтону предложения по повестке дня переговоров по стратегической стабильности, но не завышает планку ожиданий от предстоящей встречи. Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Посол в Вашингтоне заявил о потенциале развития прямых связей между регионами США и России 27 июля 2021, 17:55 Текст: Елена Мирошниченко

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва в условиях «отягощенного» межправительственного диалога с США считает необходимым налаживать региональные связи между странами. «Тяжело переоценить тот значительный стабилизирующий потенциал, который кроется в прямых межрегиональных связях. В условиях, когда межправительственный диалог отягощен, отдельные американские штаты и субъекты РФ могут с большей легкостью находить точки соприкосновения. Опираться на приоритеты внутреннего развития, которые схожи для тихоокеанского измерения», – сказал Антонов на открытии 26-го ежегодного заседании Российско-Американского Тихоокеанского партнерства (РАТОП), сообщает РИА «Новости». Антонов также указал на востребованность в текущих условиях обмена опытом между Россией и США в вопросе борьбы с коронавирусом. «Победить пандемию можно только сообща», – заявил он. Ранее Антонов заявил, что зафиксированные в заявлении США и Германии по проекту «Северный поток – 2» угрозы санкций и обвинения в адрес России в «злонамеренной» деятельности не имеют под собой оснований, Москва не приемлет такую риторику. Байден назвал Россию и Китай возможными «смертельными соперниками» США 28 июля 2021, 00:57 Текст: Антон Антонов

В будущем Россия и Китай, которые сейчас являются соперниками США, могут стать «смертельными соперниками», заявил глава американского государства Джо Байден. Он сказал, что «мир меняется значительно», но США работают «с партнерами и союзниками» для сохранения «технологических преимуществ, укрепления цепей поставок». США и союзники стремятся «обеспечивать, чтобы правила, которые регламентируют технологии, поддерживали демократию, а не автократию», сказал Байден. Однако он подчеркнул, что необходимо работать и «в сотрудничестве с такими странами, как Китай и Россия, которые являются соперниками» США, «возможно, смертельными соперниками в будущем». В частности, такая работа возможна в сфере борьбы против изменения климата, которое «форсирует нестабильность» в США и в мире. «Это важно. Это стратегический вопрос, а также вопрос окружающей среды», – приводит его слова ТАСС. При этом, как полагает Байден, китайский лидер Си Цзиньпин «совершенно серьезно настроен на то, чтобы превратить свою страну в самую могущественную военную силу в мире, а также в крупнейшую экономику мира» к середине 2040-х годов. Напомним, Байден утверждает, что Россия якобы пытается вмешиваться в ход промежуточных выборов, которые состоятся в США в 2022 году. Президент США ссылается на данные разведки, согласно которым российская сторона распространяет ложные сведения и пытается повлиять на предстоящее голосование.