Зачем США накалили обстановку перед переговорами Путина и Байдена

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7 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 20:11  |  vz.ru
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Как России зарабатывать больше на продаже вооружений

Самым заметным было снижение уровня продаж у «Алмаз-Антея», считают в SIPRI Евгений Одиноков/РИА Новости
Аналитики из авторитетного шведского центра SIPRI констатировали, что российский экспорт вооружений продолжает терять позиции. При том, что мировой оружейный рынок за время пандемии никак не пострадал. Велико ли отставание России от главных конкурентов и по каким направлениям можно наверстать упущенное? Подробности...
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Новый бомбардировщик будет иметь особое значение для России

Ту-160М должен стать новой машиной в привычном облике Марина Лысцева/ТАСС
На подходе очень знаковое событие – начало испытаний первого Ту-160М, стратегического бомбардировщика, который впервые будет построен Россией самостоятельно, без советского задела. Это событие имеет огромную значимость. И дело здесь не в том, каким самолетом должен стать Ту-160М. Дело в том, зачем вообще столь дорогостоящие и уникальные машины – и как их производить. Подробности...
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Почему победный удар по Перл-Харбору обернулся для Японии поражением

Японцы добились крупного успеха в Перл-Харборе. Но в итоге это не помогло им выиграть войну The U.S. National Archives/Reuters
7 декабря исполняется 80 лет нападению японцев на Перл-Харбор. Удар Японии сделал, казалось бы, невозможное – втянул США во Вторую мировую войну вопреки сопротивлению значительной части американского общества. Однако как же произошло, что такой грандиозный успех в ключевой боевой операции не привел Японию к военной победе в целом? Ответ на этот вопрос имеет значение и для современной России.  Подробности...
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Андрей Сафонов
Андрей Сафонов, политолог (Тирасполь), эксперт НОМ
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Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
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    Зачем США накалили обстановку перед переговорами Путина и Байдена

    Как новые санкции ударят по россиянам
    		   7 декабря 2021, 19:40
    Фото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
    Текст: Ольга Самофалова

    Общение Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи изначально рассматривалось в мире как спокойное продолжение женевской встречи двух лидеров. Однако публикации в западных СМИ о якобы готовящихся США новых санкциях против Москвы для предотвращения войны на Украине существенно накалили обстановку перед переговорами. Зачем устроили утечку о новых санкциях, какова вероятность их введения и как они ударят по россиянам?

    Аккурат перед переговорами Владимира Путина и Джо Байдена, американский президент провел телефонную конференцию с лидерами Франции, Германии, Великобритании и Италии, во время которой обсуждалось скопление российских военных около границы с Украиной. А во вторник, 7 декабря, агентство Bloomberg со ссылкой на источники напугало якобы новыми готовящимися санкциями против России в случае ее вторжения на Украину.

    К уже известным угрозам отключить Россию от SWIFT или запретить давать ей в долг (на вторичном рынке) добавились новые. Во-первых, США и ЕС якобы придумали заблокировать конвертацию рублей в доллары, евро или британские фунты. Во-вторых, неким образом ударить по российским банкам и Российскому фонду прямых инвестиций. Судя по всему, это разные угрозы, хотя по банкам и так бьют и возможное отключение от SWIFT, и блокировка конвертации рубля в валюту.

    Зачем США придумывают все новые и новые санкции против России, которые в итоге не вводят? Западное агентство объясняет это заботой США о простых россиянах. Мол, отключение России от международной платежной системы SWIFT – слишком серьезная мера, которая «создаст хаос среди простых граждан». Поэтому Вашингтон придумал блокировку конвертации рубля в доллары. А это, судя по странной логике США, паники среди россиян не создаст и никак не ударит, например, по их вложениям в валюту.

    Более правдоподобной выглядит версия о том, что США слишком долго пугали мир отключением России от SWIFT и в эти словесные интервенции просто уже перестали верить, они никого не пугают. Поэтому пришлось действовать неожиданно: придумать новый вариант санкций, который вернет забытый страх. И это явно сработало.

    Причем, даже у Кремля нет четкого понимания, что это было: утка, то есть фейковая информация СМИ, или чей-то целенаправленный слив, о чем сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Поэтому я не стал бы на это реагировать. Много сейчас всего и правдивого, и лживого публикуется. Я не видел никаких косвенных подтверждений Белого дома, поэтому ничего не могу сказать», - сказал он.

    Даже перед личной встречей Путин и Байдена 16 июня в Женеве не было столь сильного информационного давления в виде угроз против России, как сейчас. То, что это эта информация была подана прямо перед переговорами президентов США и России, намекает на то, это было сделано специально. Зачем?

    «Складывается впечатление, что задача убедить западное сообщество в том, что США предотвратили нападение России на Украину, даже при условии того, что Россия и не собиралась на кого бы то ни было нападать. Если такая точка зрения имеет место, то мы вполне можем получить после факта разговора разрядку геополитической напряженности, которая в таком случае будет способствовать продолжению восстановления рубля»,

    - считает начальник отдела глобальных исследование «Открытие Брокер» Михаил Шульгин. По его мнению, в этом случае курс доллара может снизиться с 74 до 72 рублей, потому что геополитическая премия сейчас составлять два рубля. 

    «Блокировка конвертации рубля в валюту пока выглядит как угроза, опубликованная СМИ для поднятия градуса напряжения перед важными переговорами Байдена и Путина. Потому что с таким информационным фоном в преддверии встречи даже новости о том, что США и Россия намерены вести диалог и уже о чем-то договорились, будут расценены весьма позитивно, в том числе и финансовыми рынками», - полагает Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

    То есть смысл всего в том, чтобы как можно сильнее сгустить краски вокруг России перед встречей, чтобы даже маленький позитив по ее итогам был воспринят как величайшее достижение, конечно же, США. Градус важности этой встречи поднять действительно удалось.

    «Санкции призваны напугать Россию настолько, чтобы не допустить военного вторжения на Украину. Но сама Россия настаивает, что не планирует никакого вторжения. То есть это почти фантазии в отношении гипотетических шагов», - говорит Купцикевич.

    Глава Сбербанка Герман Греф назвал слухи про ограничение конвертации рубля вообще «небылицей и чушью несусветной». «Это невозможно запретить, это невозможно исполнить. ...Под этим нет никакого реального основания, даже если это захотят сделать. Я никогда не слышал, что кто-то планирует подобное», – сказал Греф.  

    И все же, какие могут быть последствия, если представить, что блокировка конвертации рубля в валюту в том или ином виде будет воплощена в реальность?

    В том, к чему может привести отключение России от SWIFT, газета ВЗГЛЯД разбиралась ранее и называла пять способов обойти отключение этой международной системы.

    Чего ждать простым россиянам, если США заблокируют конвертацию рублей в доллары? Неужели они больше не смогут хранить сбережения в валюте, а уже имеющийся запас валюты на черный день превратится в фантики? А где брать валюту для заграничных поездок? А что будет с валютными вкладами в банках?

    Эксперты считают, что обычных людей эти санкции не должны коснуться. «В Центральном банке накоплен большой долларовый резерв. Поэтому если россияне держат свои долларовые сбережения в российских банках, то они смогут их беспрепятственно получить», – считает профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

    Купцикевич полагает, что внутри России россияне смогут обменивать рубли на валюту, а вот за рубежом эта опция может быть сильно затруднена. «Обмен рубля на валюту за рубежом обойдется значительно дороже, так как у зарубежных банков не будет возможности открывать счета в рублях»,  - говорит он.

    «В теории такой запрет не предполагает, что внутри России люди не смогут покупать валюту. Но на практике такие ограничения рискуют обернуться существенным давлением на рубль, примерно, как это было в 2014 году,

    хотя вряд ли в столь же значительных масштабах», - рассуждает собеседник. То есть рубль определенно будет ждать падение. Рубль может вернуться к историческим минимумам к доллару – около 80, говорит Купцикевич, так как инвесторы, которые хотели «просто заработать» на разнице процентных ставок, начнут панические распродажи российской валюты.

    «В целом для экономики это будет означать значительный удар по дедолларизации. Это может привести к продолжительному, на несколько кварталов или даже лет, снижению потенциального темпа роста ВВП», - не исключает Купцикевич.

    Серьезно пострадают, конечно, российские экспортеры и доходы бюджета от экспорта. «Большинство международных торговых и экономических контрактов все еще заключается в долларах. То есть если мы поставили какую-либо продукцию той или иной стране, то должны получить за нее доллары. Суть запрета на конвертацию в том, что американские банки просто не будут переводить нам эту валюту», – считает Юрий Юденков.

    Если для самих США это не так страшно, потому что Россия далеко, и торговые связи с ней невелики, то вот для Евросоюза запрет на конвертацию рублей в евро может вылиться в проблемы с покупкой российского газа, нефти, нефтепродуктов и другого сырья и товаров. «Я думаю, что европейцы могут поддержать Вашингтон только в запрете на конвертацию нашей валюты в доллары, но не в евро. Иначе нам придется отключить им газ», – считает Юденков.

    «Сложно себе представить, чтобы Европа пошла на ограничения в покупки российского газа после месяцев разговоров о том, что его недопоставки взвинтили стоимость энергии на европейском рынке», - говорит Александр Купцикевич. Собственно, на новостях об этих санкциях цена на газ на спотовом рынке Европы сразу пошли вверх, а цена и так сейчас исторически высока и представляет серьезную угрозу экономике еврозоны.

    Кому стоит опасаться гнева США  - так это российском сжиженному газу, который напрямую конкурируют с американским СПГ. «Не удивлюсь, что без прорыва в переговорах двух лидеров последуют санкции против СПГ, так как именно этот сектор имеет наиболее активное политическое лобби в США», - не исключает эксперт.

    Меры США приведут также к росту цены на нефть, а это уже напрямую затрагивает американскую экономику. Она страдает от высоких цен на бензин внутри страны.

    Это давит на инфляцию, которая и так рекордная, и на социальную нестабильность в стране, где стоимость бензина крайне чувствительная тема. Байден предпринимал разные шаги, чтобы сбить стоимость на нефть – были и вербальные интервенции, и требования к ОПЕК+, и даже распечатка нефтяных резервов. Сложно представить, что США своими руками путем санкций против России – одного из крупнейших производителей нефти – всколыхнет цены на нефть вверх.

    «Это будет очень серьезный удар по экспортному потенциалу России. Но история Ирана подсказывает, что страны не едины в своем санкционном порыве. Китай, например, находил для себя обходные пути покупать иранскую нефть. Вероятно, он будет находить пути покупать и российский газ», - говорит Купцикевич.

    В целом российская экономика из-за санкций не встанет, но Москве придется изыскивать какие-то схемы для обхода блокировки, добавляет Юденков. «Например, надо будет совсем уходить от доллара, усиливать приграничную торговлю, рассмотреть возможность расчетов с другими странами в национальных валютах или с помощью бартера», – говорит он.

    В плане дедолларизации Россия достигла больших успехов в ряде сферах. Она почти прекратила давать в долг США, разительно сократив долю вложения в казначейские бумаги. ЦБ продолжает снижать долю доллара в золотовалютных резервах страны, увеличивая долю золота, а также евро и китайского юаня.

    Предпринимаются шаги и по отказу от доллара при международных торговых операциях. Однако это дело объективно не может идти быстро. Слишком сильно мировая торговля подсела на доллар, и уход от него сопровождается неудобствами и денежными потерями торговых агентов. Поэтому отказ от него происходит чаще при наличии политической воли стран.

    И маловероятно, что новые санкции США кардинально сократят долю доллара в торговле, полагает Купцикевич. Хотя развивающиеся страны могут начать активнее переходить между собой на собственные валюты при взаиморасчетах, чтобы подстраховаться от подобных случаев. «Но это все равно весьма небыстрый процесс. Доля доллара в международной торговле превышает 70%, и уйдет не один десяток лет, прежде чем он пропустит вперед юань или евро», - считает Купцикевич. 


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