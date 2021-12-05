Путин научит Байдена различать «красные линии» на Украине

Украина станет ключевой темой в переговорах Владимира Путина и Джо Байдена, которые состоятся по защищенной видеосвязи уже во вторник, 7 декабря. На выходных американский президент заявил, что не признает «ничьи красные линии» по Украине, о существовании которых ранее говорил лидер России. Впрочем, полагают эксперты, у грозной риторики Байдена существует неприглядная подноготная.

Накануне главу американского государства Джо Байдена попросили прокомментировать заявления о том, что Москва считает «красными линиями» приближение инфраструктуры НАТО к России и размещение на Украине гиперзвукового оружия. Байден сказал, что «не признает ничью красную линию». В тоже время он хочет провести с главой российского государства Владимиром Путиным «долгий разговор».

Позже стало известно, когда именно состоится этот разговор и какие темы обсудят два лидера. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в субботу, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника, 7 декабря, и что они сами определят необходимое для разговора время. В воскресение эту дату подтвердила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

«Лидеры обсудят целый ряд тем в отношениях США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной активностью России на границе с Украиной и вновь подтвердит поддержку со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины», – заявила Псаки.

Российская сторона обозначила примерно такой же список тем. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, есть лишь единичные направления, по которым РФ и США ведут нормальную работу, в частности, это касается действия продленного ДСНВ, диалог по кибербезопасности, а также переговоры по стратегической стабильности. Однако проблем намного больше. В частности, у сторон «нет взаимопонимания о том, каким образом нам деэскалировать ситуацию в Европе и далее по списку».

«С одной стороны, есть ощущение что стороны заинтересованы в сближении. С другой, есть много оговорок, которые заранее дезивуализируют возможные успехи. В частности заявление Байдена, что они не признает ничью красную линию.

Тогда как украинская тема, за которой стоят темы распространения НАТО и стратегической стабильности Европы, сейчас, конечно, приоритетная», - говорит газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев.

Напомним, президент Владимир Путин, выступая во вторник на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил о красных линиях, которые Западу нельзя переходить в отношениях с Россией. Ими, по словам Путина, являются дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение на территории Украины ударных комплексов.

«Если на территории Украины возникнут комплексы ударные, подлетное время до Москвы будет семь-десять минут, а в случае размещения гиперзвукового оружия – пять минут, – констатировал президент России. – А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. А мы можем это сделать уже сейчас». Такое оружие уже создано, подчеркнул президент – речь идет о новой гиперзвуковой ракете со скоростью 9 Махов, которая появится на вооружении России в 2022 году.

«Президент Путин четко обозначил «красную линию» по Украине. Что касается ответа Байдена на вопрос журналиста, то как президент США он ничего не мог сказать, кроме как то, что ничьих красных линий не признает. Мне сложно представить какого-нибудь президента США, который ответил бы на такой вопрос иначе, это было бы сенсацией. Вопрос был задан, чтобы услышать ровно такой ожидаемый ответ», - считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

По его мнению, в отличие от Прибалтики, членство которой в НАТО было очевидным и запрограммированно еще в начале 90-х годов, несмотря на все усилия во время переговоров и при Горбачеве, и при Ельцине по дипломатической линии, с Украиной ситуация иная.

«Прибалтийскими странами с Россией были подписаны соглашения о разграничении границ, никаких территориальных споров не было. Украина же утратила свою территориальную целостность, и в этом плане ее полноценное членство в НАТО невозможно. Для этого потребуется переписать целый ряд документов, на что ради Украины, скорее всего, не пойдут», - полагает Дробницкий.

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Другое дело, что Украине совершенно необязательно становиться полноценным членом НАТО, чтобы Альянс разместил на украинской территории военную инфраструктуру с помощью других соглашений. «Это и будет пересечением той самой «красной линии», которую четко обозначил Путин», - добавляет политолог.

Эксперты не верят, что предстоящие переговоры станут прорывными и вопрос с размещения опасного для России оружия на украинской границе будет решен во вторник.

«Решение должно быть системным и письменным. Чисто устное обещание Россия не приемлет после того, как были не выполнены прежние договоренности», - говорит Межуев.

Дробницкий напоминает, что в случае с Прибалтикой были письменные договоренности по дипломатической линии, что подтверждают архивы как США, так и России, но окончательного договора так и не было подписано. Поэтому на этот раз Москва будет добиваться юридически оформленных документов.

Проблема в том, что для американцев такой письменный договор выглядит как принуждение их к тому, что они до сих пор считали для себя невозможным: что сфер влияния нет, поэтому никто не может запретить Украине или любой другой стране входить в североатлантический блок, говорит Межуев.

Между тем, сферы влияния США в Мексике и в большей части Латинской Америки очевидны, и невозможно себе представить размещение там войск России или Китая. Но в США эта тема табуирована, поэтому Байден и делает вид, что «красной линии» по Украине для него не существует. По мнению Межуева, решить этот вопрос во вторник не получится, но стороны могут пообещать не доводить дело до военной эскалации.

«Сейчас надо зафиксировать невозможность военного решения украинской проблемы и пролонгировать ситуацию неопределенности до очной встречи Байдена и Путина, которая планируется в марте 2022 года. Возможно, к тому времени ситуация прояснится. Тогда можно будет создать комиссию, которая бы начала решать эту проблему в практической плоскости. Полностью она может быть решена только после 2022 года, если администрация Байдена укрепит свою внешнюю позицию, потому что сейчас с ней сложно заключать какие-то договоренности из-за ее слабости», - рассуждает Межуев.

Письменная договоренность должна фиксировать сохранение нейтрального статуса для стран, которые пока еще разделают Россию от стран НАТО. Это не только Украина, но и Грузия, и Молдавия, полагает эксперт.

Скептицизм по разговору во вторник вызывает тот факт, что «мы имеем дело с абсолютно разобранным на части Вашингтоном, у которого никакой кабинетный внешней политики нет», добавляет Дробницкий. Он напоминает, что одна часть политиков США, в частности, Энтони Блинкен, считает, что Украина важный чемодан и его надо тащить до последнего. Другая часть политиков США полагает, что Украина – это чемодан без ручки, который уже и так вытянул много ресурсов, которые нужны США для решения вопросов в Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.

«На переговорах Байден скажет то, что написал на бумажке определенный вашингтонский клан. Потом он может прочесть по бумажке опровержение своих же слов, потому что так написал представитель другого клана. Такое уже было. Поэтому то, что скажет «аватар» этих разношерстных и воюющих друг с другом кланов, не так и важно.

Но Москва выслушивает все вашингтонские кланы подряд, чтобы собрать эту мозаику воедино. Россия исходит из соображения, что говорить лучше, чем не говорить», - рассуждает Дробницкий.

По его словам, США нужен мощный человек с огромным влиянием, которым он сможет прикрыться от аппаратных врагов и действовать при полной поддержке Конгресса, тогда прорыв по украинской проблеме состоится. «Но в США нет ни одного человека, который в состоянии взять на себя ответственность за этот прорыв по украинской теме», - считает эксперт.

Поэтому главное, чтобы на переговорах не случился откат назад. В худшем случае, если США все-таки перейдут «красную линию» на Украине и начнут решать вопрос Донбасса силовым способом (или разместят оружие на украинской территории перед носом России), то Москве придется вмешаться.

«Когда весной была похожая ситуация, военные американские издания отписались, что кроме ядерного оружия у США в этом случае нет никаких других возможностей противодействовать российской военной группировке. Это будет плохой прецедент. Поэтому США пойдут скорее по пути введения санкций. А это приведет экономику Запада к катастрофическим последствиям, даже учитывая небольшую долю России в мировом ВВП», - заключает Дробницкий.

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