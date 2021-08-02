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2 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 13:03  |  vz.ru
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Украина провоцирует Россию применить энергетическое оружие

Украина заранее похоронила свою трубу РИА Новости
Украина обвинила Газпром в том, что он якобы намерен разобрать после 2024 года идущие на Украину трубы, чтобы полностью исключить транзит газа через эту страну. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Более того – России даже выгодно будет прокачивать часть объема через Украину, если та установит разумные тарифы на транзит. Но какой цели добивается Киев, распространяя фейки о демонтаже труб? Подробности...
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Киев продолжает войну с героическим прошлым

Во Львове уничтожение каждого советского памятника записывают как победу над Россией Стрингер/РИА «Новости»
Министерство иностранных дел России встало на защиту копии ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле» во Львове. Соответствующая нота направлена украинскому МИДу. В ней говорится, что намерения львовских властей уничтожить памятник нарушают международные обязательства Украины по сохранению воинских мемориалов. На прошлой неделе в городе завершился снос Монумента боевой славы. Поможет ли заступничество России спасти памятник? Подробности...
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Российский модуль проявил самодеятельность на орбите

Момент стыковки модуля с МКС NASA Video/YouTube
Драматически прошла в четверг стыковка нового российского модуля «Наука» с Международной космической станцией. Почему события сразу после стыковки заставили нервничать Центр управления полетами и экипаж МКС, почему модуль изначально создавался с большими проблемами – и причем здесь производственные сложности украинских поставщиков? Подробности...
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Европа отказывается умирать за интересы Америки

Между Европой и США пролегла глубокая трещина Ralph Peters/imago/ТАСС
Социологические опросы показывают крайне неприятную для Вашингтона тенденцию: все больше жителей Европы считают своим главным соперником вовсе не Россию, а США. Звучат даже такие оценки: в случае гипотетического военного конфликта США с Китаем или Россией европейские страны, несмотря на членство в НАТО, вовсе не захотят умирать за Америку. А привели к этому, в том числе действия России. Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Что станет с Украиной без русского газа

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Украина получила бы, по сути, бессрочные гарантии транзита тех объемов газа, которые ныне потребители из Европы закупают на ее западной границе, то есть решила бы все проблемы. В свою очередь, Россия оказалась бы связанной новыми обязательствами. Подробности...
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Пора вернуть наши реки себе

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Реки очень многим управляют в нашей ментальности. Реки определяют наши особенные отношения с временем и пространством. Русская цивилизация – речная. И никуда это из нас не ушло. Подробности...
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Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
31 июля 1938 года произошел советско-японский конфликт на озере Хасан в Монголии. Японцы пробовали Советский Союз на зуб – чтобы понять, можно ли будет поживиться его территориями, когда Москве будет уже совсем не до Дальнего Востока. Подробности...
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    Европа отказывается умирать за интересы Америки

    Между Европой и США пролегла глубокая трещина    2 августа 2021, 12:25
    Фото: Ralph Peters/imago/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Социологические опросы показывают крайне неприятную для Вашингтона тенденцию: все больше жителей Европы считают своим главным соперником вовсе не Россию, а США. Звучат даже такие оценки: в случае гипотетического военного конфликта США с Китаем или Россией европейские страны, несмотря на членство в НАТО, вовсе не захотят умирать за Америку. А привели к этому, в том числе действия России.

    Человеческая природа непобедима. Даже сейчас, на фоне множества общих проблем и угроз, ведущие страны продолжают вести бессмысленные и мелочные конфликты друг с другом. И главным инициатором являются Соединенные Штаты, которые ведут враждебную политику в отношении России, Китая, Ирана и ряда других, менее значимых стран.

    Кому-то кажется, что эту политику ведут не США, а коллективный Запад. В России общепринята точка зрения о «вашингтонском обкоме», который без проблем и прекословий управляет европейскими вассалами, стоящими по стойке смирно перед вышестоящим начальником.

    В какой-то степени эта точка зрения верна. Европейские элиты действительно подчиняются Вашингтону – даже не потому, что он их заставляет, а потому, что они к этому привыкли и не понимают, как можно жить по-другому. Доказательством этого тезиса является растерянность европейских руководителей в период Трампа, когда американский президент по факту отказался возглавлять коллективный Запад и перешел от коллективности к демонстративной односторонности в процессе принятия решений. И вместо того, чтобы в ответ принимать свои собственные решения (по России, Ирану, Украине), европейские элиты встали в ступор. И выдохнули лишь тогда, когда пришел Байден – а с ним и прежняя формула взаимоотношений.

    Тем не менее сами американцы считают, что как прежде уже не будет. И что в случае какой-то серьезной заварушки рассчитывать на помощь европейских союзников они не могут. Да, формально есть пятый пункт Устава НАТО, говорящий о коллективной самообороне. Однако никто из американских врагов (из числа системных акторов, разумеется – террористические группировки в расчет не берем) и не собираются на Америку нападать. Скорее, они будут защищаться в зоне своих интересов.

    Так, возможное военное столкновение с Россией может быть на Украине, с Ираном – в Ираке, а с Китаем – в Юго-Восточной Азии (на исключено, что на Тайване). Все это не подпадает под пятый пункт Устава НАТО. Точнее, могло бы попасть, если бы европейские власти готовы были бы широко трактовать этот пункт – но большая часть этих властей к таким жертвам не готова.

    «Захват Владимиром Путиным Крыма и война на востоке Украине привела к поляризации стран – членов НАТО. С одной стороны – Польша, Румыния и страны Балтии, которые видят реальную и серьезную угрозу в России, намеренной расширить свою сферу влияния после холодной войны. С другой стороны – очень осторожная Западная Европа, для которой угроза экономическому росту является важнее, чем благосостояние ее бывших постсоветских соседей», – пишет известный американский политолог Эндрю Михта.

    Угрозы экзистенциальные и не очень

    Причина происходящего в целом проста.

    «Европейцы не видят в Китае и нынешней России экзистенциальную угрозу – в отличие от той, которую для Европы представлял Советский Союз и которую для США сейчас представляют Россия и Китай.

    Для США КНР – это практически равный и в будущем просто равный соперник, который может лишить Штаты статуса сверхдержавы и тем самым положить конец американским амбициям в части глобального лидерства и гегемонии. Россия же – опасный соперник, который не способен стать равным и не способен бросить США экзистенциальный вызов, но который оспаривает американское глобальное лидерство и создает серьезные препятствия для американской внешней политики, – говорит газете ВЗГЛЯД директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. – У европейцев же таких амбиций, как у американцев, нет. Более того, западные европейцы с Россией и все европейцы с Китаем очень выгодно для себя сотрудничают – и хотели бы сохранить это сотрудничество. И не хотят становиться пешками в американской игре».

    Пик алармистских публикаций на эту тему был, конечно, в конце 2020-го – начале 2021 года, на излете правления администрации Трампа, много сделавшей для превращения трансатлантической трещины в пропасть. «Недавние опросы Pew и Gallup – двух самых уважаемых социологических служб в мире – шлют четкое предупреждение о том, что поддержка США среди их партнеров и других стран мира серьезно сокращается. Причем сокращается до уровня внешней поддержки Китая и России», – писал американский политолог Энтони Кордесман.

    Проще говоря, для значительной части (если не большинства) европейцев Америка представляла не меньшую угрозу, чем Россия.

    Казалось, сейчас ситуация должна измениться – Байден, в отличие от своего предшественника, протягивает Европе ладонь, а не кулак. «Это все-таки цифры периода Дональда Трампа, когда был наиболее глубокий кризис в трансатлантических отношениях. Сегодня, после полугода правления администрации Байдена, отношение европейских элит к США улучшилось. Однако на уровне общества серьезный трансатлантический раскол остается – как и глубинное недоверие к США. Те раны, которые были нанесены европейцам за период администраций Джорджа Буша – младшего и Дональда Трампа, еще не затянулись и уже не затянутся», – продолжает Дмитрий Суслов.

    И социология это подтверждает. Так, согласно опросу Европейского центра по международным отношениям, несмотря на массовую информационную артподготовку, Соединенным Штатам не удалось убедить европейцев в том, что им нужно мобилизовываться против России и Китая. Лишь 17% европейцев считает Россию врагом, а еще 18% – противником. Итого 35% – ровно столько же, сколько считает Россию «необходимым партнером». А 7% вообще уверены, что Москва – союзник.

    По Китаю цифры тоже грустные. Врагом его считает 12%, противником – 25%, необходимым партнером – 36%.

    Однако самым печальным обстоятельством тут являются показатели Соединенных Штатов. Врагом их называют лишь 4% европейцев, а противником – уже 12%. Союзником же своего союзника по НАТО и коллективному Западу считают лишь 22% жителей стран ЕС.

    Сами по себе

    Почему такое отношение, ведь Трампа уже нет? Прежде всего, Трамп ушел, но курс его частично живет. Долгие годы отношения США с союзниками (не только европейскими) строились в том числе и на формуле «лояльность в обмен на свободный доступ к американскому рынку». Доступ даже в ущерб интересам США и американского бизнеса. Однако при Трампе подход изменился – Вашингтон включил режим жесткого протекционизма. И Байден, несмотря на всю свою либеральную натуру, будет продолжать трамповскую линию.

    «Вашингтон ощущает себя более уязвимым сейчас, нежели чем в период холодной войны. Экономика Советского Союза никогда не превышала 40% от американской. Китай уже достиг 70%, и оставшийся разрыв может исчезнуть менее чем за два десятилетия. Появление равного по возможностям соперника сделает США менее щедрыми и более меркантилистскими», – говорит бывший министр Португалии по европейским делам Бруно Масаеш. А значит, торговые конфликты с Европой будут продолжаться.

    Кроме того, есть вероятность, что условный «Трамп» обязательно вернется.

    «Европейцы понимают, что нынешнее усиление атлантизма и многосторонности в американской внешней политике носит временный характер. Республиканцы не поддерживают линию Байдена во внешней политике – например, ослабление давление на европейцев в вопросе взаимоотношений с Москвой. А при чередовании администраций в США неизбежны смены внешнеполитического курса. Как и поведения – каждый раз, когда к власти будут приходить республиканские администрации, Штаты снова будут европейцев унижать и принимать решения без оглядки на них», – говорит Дмитрий Суслов.

    Наконец, «европейцы понимают, что роль и значимость Европы в американской внешней политике уменьшается. И тут Европа интересна США прежде всего тем, как она готова помочь Америке на неевропейских направлениях – например, в вопросе сдерживания Китая», – продолжает Дмитрий Суслов. А европейцам (за исключением Великобритании, которая уже и не совсем Европа) участвовать в конфликтах на этих направлениях не интересно. Францию Китай беспокоит в основном лишь из-за его африканских амбиций. Германия вообще инвестировала в КНР большие деньги и не хотела бы их терять. Поляки всегда готовы, но от их готовности толку и пользы маловато.

    Именно поэтому Штаты сейчас требуют от Европы некий акт лояльности – хотя бы символическое действие, доказывающее, что Старый Свет все еще с Новым. Например, действие в области оборонной политики. «Масштабное перевооружение станет сигналом о том, что Европа готова предпринимать военные акции плечом к плечу с США – и поставит под вопрос доступ Европы к российской нефти или китайскому рынку. Если европейские союзники по НАТО начнут демонстрировать реальные военные возможности, то это покажет Москве и Пекину готовность НАТО обеспечивать сдерживание в Европе и в то же время освободит значительную часть американских военных сил для решения задач в Индо-Тихоокеанском регионе», – пишет Эндрю Михта.

    Судя по поведению европейских стран, ждать Вашингтон будет очень долго. Европа не видит основания вписываться в конфликт, который ей не нужен, за страну, которая ей уже и не особо союзник. Европа начинает думать прежде всего о себе – и это тоже часть человеческой природы, которую даже США не в силах истребить.


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