Берлин договорился с США о своем месте в новом миропорядке

Одной из главных тем переговоров Ангелы Меркель с Джо Байденом в Вашингтоне стала энергетика. Но не «Северный поток – 2», и не украинский транзит, как многие ожидали, а энергетика возобновляемая.

По итогам переговоров было объявлено, что Германия и США установили климатическо-энергетическое партнерство и теперь будут вместе бороться за углеродную нейтральность, разрабатывать и внедрять «зеленые» технологии, а также содействовать энергопереходу в развивающихся странах. Нашлось в этом партнерстве место и Украине, хотя и в качестве объекта – она особо выделена среди развивающихся стран, где Берлин и Вашингтон намерены ускорять переход на возобновляемые источники энергии.

Немцы уже достаточно давно строят «зеленые» планы в отношении Украины, намереваясь использовать ее, а вместе с ней и весь Восточноевропейский регион, в качестве добывающего и транспортного водородного узла. «Германия готова активизировать свое участие в инициативе Трехморья, поддерживая, например, проекты по возобновляемой энергетике», – заявил в начале июля немецкий министр Хайко Маас. Когда-то эта инициатива создавалась американцами как инфраструктурный проект в расчете на экспорт сланцевого газа в Европу. Но приоритеты с тех пор поменялись, и теперь уже Берлин хочет использовать «Трехморье» в своих энергетических интересах.

Впрочем, водород – не единственное, что может дать Украина европейской «зеленой» революции. Пока Зеленский встречался с Меркель в Берлине, в Киев прибыл еврокомиссар Марош Шефчович, курирующий в Евросоюзе аккумуляторную промышленность. Главной целью его визита было подписание меморандума о взаимопонимании между ЕС и Украиной в сфере критически важного сырья. Критически важного – для возобновляемой энергетики. По словам Шефчовича, в списке Евросоюза сейчас находятся 30 таких природных элементов, и Украина располагает 21 из них, а главное – литием, потребность в котором у европейских производителей аккумуляторов уже к 2030 году вырастет в 18 раз.

«Северный поток – 2» Германия сейчас тоже рассматривает в первую очередь с точки зрения возобновляемой энергетики, и это главная причина, почему немецкое правительство так держится за проект. В переходный период природный газ должен будет заместить выпадающие мощности атомных и угольных электростанций, а сам газопровод в перспективе предполагается использовать для транспортировки водорода. На днях глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что начать подмешивать водород в одну или обе нитки проекта планируется уже в течение ближайших десяти лет. Кстати, строящийся в немецком Брунсбюттеле СПГ-терминал в перспективе также планируется перепрофилировать на прием водорода.

Но для того, чтобы реализовать все свои амбициозные энергетические планы, Германии, а вместе с ней и Евросоюзу, необходимы США в качестве партнера. Переход на новые источники энергии должен быть глобальным или как минимум охватить большую часть мировой экономики – иначе есть риск проиграть экономическую конкуренцию тем, кто останется на традиционных углеводородах. И Меркель, когда говорила о новом германо-американском партнерстве на пресс-конференции с Байденом, вскользь упомянула эту тему: «Мы конкурируем с другими на этой планете, и мы хотели бы быть успешными вместе. Германия очень надеется на сотрудничество в этом отношении».

Этого сотрудничества с Вашингтоном Берлин и Брюссель активно добивались последние полгода – переговоры шли и на двустороннем уровне, и в форматах G7 и G20. Климат, а вместе с ним и возобновляемая энергетика, были ключевыми темами и на переговорах, которые вели в Вашингтоне незадолго до канцлера министр экономики Германии Петер Альтмайер и министр финансов Олаф Шольц. В Берлин министры вернулись вполне довольными. Шольц, в частности, говорил, что во время своей поездки встретил «много понимания и поддержки» в вопросах координации климатической политики между ЕС и США.

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И то, что визит канцлера в Вашингтон по времени совпал с публикацией Еврокомиссией обширного пакета мер, направленных на реализацию «зеленой сделки», вряд ли было случайностью. Меркель, так же как Альтмайер и Шольц, в своих переговорах с американцами представляет не только Германию, но и весь Евросоюз. Поэтому германо-американское партнерство по климату и энергетике – это только первый шаг. Следующим, по всей видимости, будет заключение подобного соглашения уже между ЕС и США, а также, возможно, и некоторыми другими странами. Дальше же, по логике вещей, партнеры должны создать что-то вроде единой «климатической» торговой зоны и установить общий пограничный углеродный налог. Разговоры об этом уже идут.

В немецкой внешней политике возобновляемая энергетика уже сейчас стала главным направлением и будет оставаться таковым еще много лет. Для Германии, с ее мощной экономикой и глобальными амбициями, это ключевой вопрос, касающийся в том числе и места Берлина в будущем миропорядке. И для любого стороннего наблюдателя в данном случае главное – не поддаваться на политическую риторику и не путать защиту климата с энергетической безопасностью.