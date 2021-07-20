Берлин договорился с США о своем месте в новом миропорядке

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20 июля, вторник  |  Последнее обновление — 20:26  |  vz.ru
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США попытались остановить глобальное потепление за счет России

Отказ от угля экономически опасен Павел Лисицын/РИА Новости
США предложили России отказаться от угольных электростанций ради снижения парниковых выбросов. Это невозможно, ответили в Кремле. Удивительно, но в самих Штатах доля угольной генерации даже выше, чем в России, а становиться примером для других они не собираются. Но даже если США, Европа и Россия пойдут на кардинальные меры по спасению планеты, в другой ее части вырастут новые угольные станции. Подробности...
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Предложение Прилепина грозит коммунистам потерей голосов

Прилепин и его однопартийцы не единожды пытались предложить коммунистам объединиться facebook.com/zapravduorg
Один из лидеров «Справедливой России» Захар Прилепин призвал Геннадия Зюганова в годовщину путча ГКЧП начать объединение двух левых партий. Политик и писатель заявил о готовности участвовать в объединении левых политических сил вместе с КПРФ. Почему в партии Зюганова не испытывают энтузиазма по поводу возможного альянса? Подробности...
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Почему сибиряки позвали на помощь Ангелу Меркель

Сибирская деревня Верхний Карбуш внезапно прославилась даже в ведомстве немецкого канцлера Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Переписка между маленьким сибирским селом и канцелярией Ангелы Меркель внезапно стала известна всей России. Каким образом местным жителям пришла в голову мысль обратиться к немецкому лидеру из-за разбитых дорог? Как ни странно, в этом сюжете все глубже, чем недосмотр и равнодушие местных чиновников, в чем на месте убедился специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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В США готовы к радикальной борьбе с антипрививочниками

Половина американцев уже привита, другая половина сопротивляется Anthony Behar/Reuters
Нарушение права на тайну связи – больной вопрос для американского государства, неоднократно пойманного на незаконной прослушке своих граждан в рамках борьбы с терроризмом. Теперь правящая в США партия готова этим основополагающим правом и вовсе пожертвовать для победы над еще одним «внутренним врагом» – антипрививочниками. Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Берлин договорился с США о своем месте в новом миропорядке

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Поэтому германо-американское партнерство по климату и энергетике – это только первый шаг. Дальше же, по логике вещей, партнеры должны создать что-то вроде единой «климатической» торговой зоны и установить общий пограничный углеродный налог. Подробности...

Истеричные феминистки мешают решению женских проблем

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Человек начинает ассоциировать феминистическое движение не с теми, кто открывает кризисные центры для беженок, а с теми, кто глумится в соцсетях над смертью «абьюзера». Вместо дел – мерзенькие выкрики. Вместо решения реальных проблем – хайп. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

«Интернет-пузыри» возникли задолго до пандемии

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Человек может подхватить антипрививочную панику без каких-либо рассуждений, просто потому, что со времен африканских саванн мы привыкли быстро отзываться на сигнал тревоги и передавать его дальше. Подробности...
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Частная тюрьма с крематорием

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США против антипрививочников

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В Москве простились с Петром Мамоновым

В Донском монастыре простились с основателем группы «Звуки Му», актером Петром Мамоновым. Мамонов скончался на 71-м году жизни в Москве 15 июля от последствий коронавируса
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Германия переживает сильнейшее за 25 лет наводнение

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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Василий Федорцев

    Берлин договорился с США о своем месте в новом миропорядке

    Василий Федорцев
    политолог, германист
    		20 июля 2021, 19:21

    Одной из главных тем переговоров Ангелы Меркель с Джо Байденом в Вашингтоне стала энергетика. Но не «Северный поток – 2», и не украинский транзит, как многие ожидали, а энергетика возобновляемая.

    По итогам переговоров было объявлено, что Германия и США установили климатическо-энергетическое партнерство и теперь будут вместе бороться за углеродную нейтральность, разрабатывать и внедрять «зеленые» технологии, а также содействовать энергопереходу в развивающихся странах. Нашлось в этом партнерстве место и Украине, хотя и в качестве объекта – она особо выделена среди развивающихся стран, где Берлин и Вашингтон намерены ускорять переход на возобновляемые источники энергии.

    Немцы уже достаточно давно строят «зеленые» планы в отношении Украины, намереваясь использовать ее, а вместе с ней и весь Восточноевропейский регион, в качестве добывающего и транспортного водородного узла. «Германия готова активизировать свое участие в инициативе Трехморья, поддерживая, например, проекты по возобновляемой энергетике», – заявил в начале июля немецкий министр Хайко Маас. Когда-то эта инициатива создавалась американцами как инфраструктурный проект в расчете на экспорт сланцевого газа в Европу. Но приоритеты с тех пор поменялись, и теперь уже Берлин хочет использовать «Трехморье» в своих энергетических интересах.

    Впрочем, водород – не единственное, что может дать Украина европейской «зеленой» революции. Пока Зеленский встречался с Меркель в Берлине, в Киев прибыл еврокомиссар Марош Шефчович, курирующий в Евросоюзе аккумуляторную промышленность. Главной целью его визита было подписание меморандума о взаимопонимании между ЕС и Украиной в сфере критически важного сырья. Критически важного – для возобновляемой энергетики. По словам Шефчовича, в списке Евросоюза сейчас находятся 30 таких природных элементов, и Украина располагает 21 из них, а главное – литием, потребность в котором у европейских производителей аккумуляторов уже к 2030 году вырастет в 18 раз.

    «Северный поток – 2» Германия сейчас тоже рассматривает в первую очередь с точки зрения возобновляемой энергетики, и это главная причина, почему немецкое правительство так держится за проект. В переходный период природный газ должен будет заместить выпадающие мощности атомных и угольных электростанций, а сам газопровод в перспективе предполагается использовать для транспортировки водорода. На днях глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что начать подмешивать водород в одну или обе нитки проекта планируется уже в течение ближайших десяти лет. Кстати, строящийся в немецком Брунсбюттеле СПГ-терминал в перспективе также планируется перепрофилировать на прием водорода.

    Фото: Patrick Pleul/Global Look Press

    Но для того, чтобы реализовать все свои амбициозные энергетические планы, Германии, а вместе с ней и Евросоюзу, необходимы США в качестве партнера. Переход на новые источники энергии должен быть глобальным или как минимум охватить большую часть мировой экономики – иначе есть риск проиграть экономическую конкуренцию тем, кто останется на традиционных углеводородах. И Меркель, когда говорила о новом германо-американском партнерстве на пресс-конференции с Байденом, вскользь упомянула эту тему: «Мы конкурируем с другими на этой планете, и мы хотели бы быть успешными вместе. Германия очень надеется на сотрудничество в этом отношении».

    Этого сотрудничества с Вашингтоном Берлин и Брюссель активно добивались последние полгода – переговоры шли и на двустороннем уровне, и в форматах G7 и G20. Климат, а вместе с ним и возобновляемая энергетика, были ключевыми темами и на переговорах, которые вели в Вашингтоне незадолго до канцлера министр экономики Германии Петер Альтмайер и министр финансов Олаф Шольц. В Берлин министры вернулись вполне довольными. Шольц, в частности, говорил, что во время своей поездки встретил «много понимания и поддержки» в вопросах координации климатической политики между ЕС и США.

    И то, что визит канцлера в Вашингтон по времени совпал с публикацией Еврокомиссией обширного пакета мер, направленных на реализацию «зеленой сделки», вряд ли было случайностью. Меркель, так же как Альтмайер и Шольц, в своих переговорах с американцами представляет не только Германию, но и весь Евросоюз. Поэтому германо-американское партнерство по климату и энергетике – это только первый шаг. Следующим, по всей видимости, будет заключение подобного соглашения уже между ЕС и США, а также, возможно, и некоторыми другими странами. Дальше же, по логике вещей, партнеры должны создать что-то вроде единой «климатической» торговой зоны и установить общий пограничный углеродный налог. Разговоры об этом уже идут.

    В немецкой внешней политике возобновляемая энергетика уже сейчас стала главным направлением и будет оставаться таковым еще много лет. Для Германии, с ее мощной экономикой и глобальными амбициями, это ключевой вопрос, касающийся в том числе и места Берлина в будущем миропорядке. И для любого стороннего наблюдателя в данном случае главное – не поддаваться на политическую риторику и не путать защиту климата с энергетической безопасностью.

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