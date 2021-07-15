Буш-младший раскритиковал позицию Германии по «Северному потоку – 2» Вероятный преемник Меркель поддержал строительство «Северного потока – 2» 15 июля 2021, 08:18 Текст: Алина Назарова

Газопровод «Северный поток – 2» необходим Германии, а право Берлина самостоятельно решать вопросы энергоснабжения признал президент США Джо Байден, заявил кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Армин Лашет. Политик подчеркнул, что считает проект экономическим и правильным для Германии, так как стране предстоит переходный период на время создания зеленой энергетики. При этом он напомнил, что Берлин согласился строить терминала приема сжиженного природного газа, через которые может импортироваться американский сжиженный газ, передает РИА «Новости». Говоря о позиции США, Лашет указал на решение Байдена не вводит санкции против оператор газопровода Nord Stream 2. «Нынешний президент (США) признал, что это решение Германии и что санкции отменяются. Это, возможно, завтра во время визита федерального канцлера (Ангелы Меркель в США) приведет к хорошему результату», – добавил политик. Ранее Лашет заявил, что при запуске «Северного потока – 2» и выдаче разрешения от ЕС нужно поставить условие о том, что газопровод нельзя использовать в геополитических целях. Он назвал проект экономическим, добавив при этом, что он не должен «обезвоживать» Украину. Ранее Берлин заявил о прогрессе в переговорах с США по «Северному потоку – 2». В то же время заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что, по мнению США, газопровод «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Украины и Европы.

Леонид Парфенов объяснил Евгению Киселеву, чей Крым 14 июля 2021, 15:30

Фото: Пул N3/Telegram

Текст: Наталья Ануфриева

Российский журналист Леонид Парфенов ответил украинскому коллеге Евгению Киселеву на критику после интервью, а также сказал, чей Крым. Парфенов записал видеоответ Киселеву, ролик был опубликован в Сети. «Есть главный вопрос, раз десять мне его в Киеве задавали. «Чей Крым?!» Это коренной вопрос. Это такая проверка на вшивость. Главный вопрос, и давать нужно только их же ответ, ничего другого не устроит. Никакие слова, типа контроль России, но непризнание международного сообщества. Нет, это не принимается. Мало того, что ты не ходишь в Москве с хештегом КрымНаш, ты должен киевским патриотическим пропагандистам предъявить хештег КрымВаш. Это как ПЦР», – отметил журналист. По его словам, «таких вопросов не задают даже на границе, в киевском аэропорту в Борисполе, когда впускают в страну», однако «русский в роли украинского журналиста – он строже и бдительнее Службы безопасности Украины». «Они семь лет задают этот вопрос, и, видимо, каждый раз представляют перед собой (президента России Владимира) Путина. Поэтому он так жестко ребром ставит так: «Чей Крым?» Да твой Крым, Женя Киселев, твой! Ты же играл с (экс-президентом Украины Виктором) Януковичем там в теннис. Для меня непостижимый этот апломб заведомой правоты своей, чтобы вот так судить других из Киева», – заключил Парфенов. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Захарова оценила объяснение ФРГ о нестыковках в докладе ОЗХО по Навальному 14 июля 2021, 17:17

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Самое фантастическое, что за ОЗХО постоянно говорит Германия, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя объяснение МИД ФРГ нестыковок в проекте доклада ОЗХО по Навальному. «Вот так все и рисуют на коленке, исправляют, меняют местами, изымают факты, подбрасывают фейки. Ровно поэтому и не отвечают на запросы Генпрокуратуры России – потому что все шито белыми нитками. Самое фантастическое, что за ОЗХО постоянно говорит Германия», – написала Захарова в Telegram. Ранее официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что временные нестыковки в проекте доклада ОЗХО в части об утверждаемом отравлении Навального связаны с ошибкой в дате, которую позже исправили. До этого МИД заявил, что заявления ОЗХО по ситуации с «отравлением» Алексея Навального не выдерживают критики. Ведомство указало на нестыковки в приводимых организацией фактах и приложило подтверждающие документы. На ситуацию с этими нестыковками обращал внимание постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. Он отмечал, что ситуация с предполагаемым отравлением Навального продолжает вызывать много вопросов: Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета. Российская сторона потребовала разъяснений от ОЗХО по этому поводу. В августе 2020 года Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен. 17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный. Задержанные после драки в Москве мигранты устроили скандал в полиции 14 июля 2021, 12:49

Фото: ren.t

Текст: Алексей Дегтярев

Задержанные после массовой драки у станции метро «Кузьминки» в Москве начали скандалить в отделе полиции, видео опубликовали в Сети. В ролике запечатлено, как один полуобнаженный задержанный ходит по отделению, ругается матом, требует, чтобы ему налили воды. Видеозапись опубликована РЕН-ТВ. Напомним, по факту драки возбуждено уголовное дело. В пресс-службе ГУ МВД по столице сообщили, что иностранцы, участвовавшие в драке у станции метро «Кузьминки» в Москве, по решению суда будут выдворены за пределы России. В тексте судебного решения об аресте одного из участников драки отмечалось, что причиной драки мигрантов стал межнациональный конфликт, в драке приняли участие граждане Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Украина стала лидером по закупкам продукции малого и среднего бизнеса Крыма 14 июля 2021, 21:55

Фото: Юрий Белинский/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Украина в 2021 году стала лидером среди стран, куда экспортируется продукция крымских предприятий малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба Совета министров Республики Крым. «В январе – мае 2021 года общий стоимостной объем экспорта составил 15,1 млн долларов США. Продукция местного малого и среднего бизнеса экспортируется в Украину (39,7% от общего объема экспорта, 6 млн долларов США), Беларусь (28,2% от общего объема экспорта, 4,3 млн долларов США), Китай (11,1% от общего объема экспорта, 1,7 млн долларов США)», – говорится в сообщении на сайте крымского Совета министров. Отмечается, что также товары из Крыма поставляются в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Армению, Таджикистан, Абхазию, Чехию, Израиль, Монголию, Сербию, Турцию, Тайвань (Китай), США. В пресс-службе сообщили, что в Крыму создан Экспортный совет, основными задачами которого стали содействие созданию эффективной системы поддержки и стимулирования экспортной деятельности, разработка рекомендаций по выявлению и уменьшению административных и иных барьеров, разработка предложений по оказанию мер государственной поддержки экспортно ориентированным организациям и предпринимателям региона. В июле состоялось его первое заседание. Новый орган возглавила заместитель председателя Совмина – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что правоохранительные органы собрали информацию о действующем в Крыму бизнесе украинских чиновников. По его словам, недвижимостью на полуострове владеют «многие из тех, кто на Украине декларируют себя борцами с российским государством». Пушков отреагировал на признание Кучмы об обманутых украинцах 14 июля 2021, 13:05 Текст: Евгения Шестак

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего президента Украины Леонида Кучмы о том, что жителей страны обманывали перед референдумом о независимости в 1991 году. По его мнению, признание Кучмы очень важно и оно может продемонстрировать, какими соображениями руководствуются власти Украины. «Тотальное вранье стало главным инструментом Майдана. Под вранье развалили страну», – написал Пушков в Twitter. Ранее бывший президент страны Леонид Кучма в интервью на YouTube-канале History Lab заявил, что украинские власти обманывали своих граждан перед референдумом о провозглашении независимости страны в 1991 году. Всеукраинский референдум о подтверждении независимости страны проходил 1 декабря 1991 года в один день с первыми выборами президента Украины. По его итогам 90,32% граждан проголосовали за независимость Украины. В Германии объяснили нестыковки в проекте доклада ОЗХО по Навальному 14 июля 2021, 14:45 Текст: Алина Назарова

Временные нестыковки в проекте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в части об утверждаемом отравлении блогера Алексея Навального связаны с ошибкой в дате, которую позже исправили, заявил представитель МИД Германии Райнер Бройль. «В первом проекте, действительно, была ошибка в дате. Эту ошибку секретариат увидел и во второй редакции исправил, чтобы не было никаких недопониманий. Я могу уже сейчас опровергнуть то, что ОЗХО якобы по призыву одной единственной страны-участницы может направить миссию. Это не соответствует фактам», – заявил он, передает ТАСС. Ранее МИД заявил, что заявления ОЗХО по ситуации с «отравлением» Алексея Навального не выдерживают критики. Ведомство указало на нестыковки в приводимых организацией фактах и приложила подтверждающие документы. До этого на ситуацию с этими нестыковками обращал внимание постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. Он отмечал, что ситуация с предполагаемым отравлением Навального продолжает вызывать много вопросов: Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета. Российская сторона потребовала разъяснений от ОЗХО по этому поводу. В августе 2020 года Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен. 17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный. Мужчину задержали на Кубани после видео с оплеухами «пьяному майору» 14 июля 2021, 10:32 Текст: Дмитрий Зубарев

Задержан мужчина, который, предположительно, причастен к избиению полицейского, якобы пьяным севшего за руль, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю. Во вторник в местных пабликах появилась видеозапись, на которой лицом вниз на асфальте лежит мужчина. Другие люди называют его «майором» и «оперуполномоченным», а также показывают его служебное удостоверение и автомобиль. Затем мужчина дает уже сидячему «полицейскому» оплеухи со словами «Бэтмен бухой за рулем». ГУ МВД возбудило уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести, отметив, что по результатам медосвидетельствования сотрудник был трезв. «Сотрудниками краснодарской полиции установлена личность мужчины, возможно, причастного к инциденту, он задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», – передает РИА «Новости» сообщение регионального главка МВД. В релизе отмечается, что по результатам первичного осмотра пострадавшему «был поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ссадина головы, перелом правой руки, ушибы головного мозга и позвоночника». По данным местных СМИ, инцидент произошел в Краснодаре. Ранее ростовчанин избил трех полицейских в изоляторе временного содержания. Названы сроки строительства военного городка в Крыму для десантно-штурмового полка 14 июля 2021, 16:35 Текст: Евгения Шестак

В Феодосии строится военный городок для десантно-штурмового полка, сдача объектов первой очереди запланирована на конец 2021 года, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны. «Генерал-полковник Андрей Сердюков прибыл в Крым, где проинспектировал ход строительства и обустройства военной и социальной инфраструктуры строящегося военного городка в Феодосии для формируемого десантно-штурмового полка, который будет здесь располагаться с конца текущего года», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. Сердюков осмотрел строящиеся объекты первой очереди, которые включают в себя штаб полка, два солдатских общежития (каждое на 300 человек), столовую на 750 посадочных мест, контрольно-пропускной пункт и контрольно-технический пункт. Кроме того, генерал-полковник провел встречу с представителями подрядных организаций. По его словам, строительство инфраструктуры военного городка будет завершено в обозначенные сроки. «Сдача объектов первой очереди запланирована на конец текущего года», – отметили в ведомстве. Также Сердюков ознакомился с условиями проживания военнослужащих, проходящих службу по контракту в Феодосии, посетил семейное общежитие и детсад для детей военнослужащих. В марте министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в этом году 56-ю десантно-штурмовую бригаду планируется переформировать в десантно-штурмовой полк с пунктом постоянной дислокации в Феодосии. Прокурор в Баку запросил для воевавшего за Армению россиянина 11 лет тюрьмы 14 июля 2021, 18:24

Фото: APA TV/Youtube

Текст: Алексей Дегтярев

Гособвинение в Азербайджане попросило для россиянина Эдуарда Дубакова, воевавшего на стороне Армении во время конфликта в Нагорном Карабахе, 11 лет лишения свободы. Дело рассматривает в Баку суд по тяжким преступлениям, российского гражданина обвиняют по статьям о терроризме, участии в преступной группировке и незаконном пересечении госграницы Азербайджана, передает «Московский комсомолец». Следующее заседание назначили на 22 июля. Также суд рассматривает дела 13 армянских военных, признанных диверсантами, и еще двух служащих армянской армии по делу о пытках азербайджанских военнослужащих. Ранее в Армении бывшего военного обвинили в шпионаже в пользу Азербайджана. Согласно армянским спецслужбам, он передавал азербайджанской стороне военные и государственные секреты о ВС страны и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Эксперт назвал ключевые разногласия США и России по Арктике 14 июля 2021, 17:45

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Когда дипломатия США рассыпается, приходится договариваться по отдельности с каждым адекватным политиком из новой администрации», – сказал газете ВЗЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя беседу Владимира Путина и Джона Керри, посвященную Арктике. «Президент России решил переговорить с Джоном Керри, поскольку его визит в Москву – достаточно значимое событие, – предположил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. – Керри известен как прагматичный и адекватный политик, который имеет неплохое реноме в России». «Главный смысл приезда Керри заключался не столько в обсуждении климата, сколько в донесении до российского руководства мысли о том, что в команде Байдена отсутствует консенсус и есть люди, не разделяющие мнение Энтони Блинкена и его единомышленников. А самые жесткие и провокационные высказывания исходят именно от клана Блинкена», – добавил Дробницкий. «Что касается собственно Арктики, то США обеспокоены двумя факторами – интенсивным развитием России в Арктической зоне и стремлением Китая установить там свое присутствие. У нас есть большие преимущества в этом регионе: огромный шельф, крупный ледокольный флот, уникальные разработки в виде плавучей АЭС и другие. Китай формально не входит в Арктический совет, но очень туда рвется. Для Вашингтона это просто ночной кошмар, поскольку там опасаются нового экономического и технологического подъема Китая за счет доступа к ресурсам Арктики», – пояснил Дробницкий. При этом, по его словам, у китайцев есть все возможности для наращивания своего присутствия в регионе. «Конечно, их возможности уступают российским, но они вполне сравнимы с американскими», – считает эксперт. Дробницкий также указал на важность решения логистического вопроса в Северном Ледовитом океане. «Блинкен неоднократно требовал там свободы судоходства под эгидой международного права. Когда мы слышим подобные высказывания из уст главы Госдепа, мы можем опасаться появления американского флота в спорной акватории. Россия не допустит такого «обеспечения свободы судоходства» вблизи своих границ. Поэтому здесь тоже наблюдается определенного рода напряженность», – объяснил он. Неизвестно, обсуждали ли Путин и Керри военную составляющую арктического вопроса, признал эксперт, но это принципиально важный момент. «Все крупные страны наращивают там свое военное присутствие. У России есть арктические контингенты и специализированная техника. США формирует новые подразделения на Аляске. Китай тренирует своих бойцов в условиях экстремального холода. Понятно, что это делается с прицелом на Арктику. И в этом смысле сторонам нужно заранее договариваться между собой, ведь пока никаких специальных договоренностей на этот счет нет», – сетует Дробницкий. «При этом остается нерешенным большой вопрос: кто будет контролировать ресурсы, находящиеся за пределами исключительных экономических зон арктических государств (200 миль от береговой линии). Здесь нужна системная работа, – призывает политолог. – Арктика – это большой знак вопроса и одновременно среда, в которой началась большая гонка мировых держав». В среду президент Владимир Путин и спецпредставитель лидера США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре обменялись мнениями о перспективах природоохранного сотрудничества в Арктике. «Керри, который находится в Москве с рабочим визитом, информировал о прошедших встречах с российскими коллегами, в ходе которых обсуждались различные аспекты международной климатической повестки», – говорится на сайте Кремля. В то же время Путин подчеркнул, что Россия придает большое значение достижению целей Парижского соглашения, выступает за деполитизированный и профессиональный диалог на данном направлении. В этой связи были затронуты вопросы подготовки к 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (откроется в Глазго 31 октября) с учетом национальных приоритетов по декарбонизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что климатическая повестка остается той сферой, где диалог Москвы и Вашингтона не просто возможен, но и необходим. Напомним, что визит Джона Керри в Москву начался 12 июля. В понедельник он встретился с главой МИДа Сергеем Лавровым. Во вторник Керри провел встречу с советником президента России по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым, переговоры продлились около трех часов. Эксперт объяснил, как правильно вести себя со взломавшими телефон вымогателями 14 июля 2021, 18:18

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Мошенникам, которые заявляют, что взломали телефон и опубликуют компрометирующие жертву хакерской атаки материалы, ни в коем случае не стоит платить выкуп, сказал газете ВЗГЛЯД заместитель руководителя отдела специальных проектов Group-IB Яков Кравцов. «Во-первых, нужно понять – не обманывают ли вас сами мошенники. Под видом украденных фото и видео они могут вам представить публичные материалы, которые вы сами или ваши друзья когда-то выкладывали в Сеть», – говорит Кравцов. Во-вторых, продолжает собеседник, необходимо помнить, что выплата выкупа «за компромат» совершенно не гарантирует, что данные вам вернут, что их никто не будет распространять в дальнейшем или у вас не потребуют новую сумму. Специалисты не рекомендуют платить выкуп, поскольку таким образом пострадавший поощряет преступность. «Если налицо факт вымогательства, угрозы – это повод обратиться в правоохранительные органы. И самое важное – получив сообщение от мошенников, необходимо включить паранойю на полную: обезопасить свое устройство, почту, мессенджеры. Это касается как смены паролей на более надежные, так и установки двухфакторной аутентификации. Кроме того, не надо разговаривать по телефону с неизвестными, не переходить по подозрительным ссылкам, поскольку не исключено, что преступники могут попробовать другие векторы атаки», – объясняет эксперт. Ранее партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов посоветовал россиянам для сохранения своих личных данных от мошенников меньше пользоваться соцсетями, установить на гаджеты VPN-программу и создать сложные пароли. Несколько АПЛ производства «Севмаша» вышли на испытания в море 14 июля 2021, 10:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Несколько атомных подводных лодок (АПЛ) разных проектов одновременно проходят испытания в море, говорится в сообщении АО ПО «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК). «Атомные подводные лодки 4-го поколения проектов «Ясень-М» и «Борей-А», построенные на «Севмаше», проходят активную навигацию. Сразу несколько кораблей проверяют системы и механизмы в море», – передает ТАСС сообщение «Севмаша». Как уточнили на предприятии, впервые за последние десятилетия морские испытания проходят сразу несколько ракетоносцев разных проектов. «Некоторые АПЛ после завершения строительства в эллинге впервые вышли в море, другие в этом году продолжили проверку систем и механизмов», – отмечается в сообщении. Напомним, 2 июля первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М шифр «Ясень-М» «Новосибирск» вышла в Белое море на заводские ходовые испытания. В конце мая атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А») также совершил первый испытательный выход в море. Умер конструктор первого советского боевого самолета четвертого поколения 14 июля 2021, 21:38

Фото: migavia.ru

Текст: Ксения Панькова

Главный конструктор перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков умер в возрасте 62 лет, сообщили в российской самолетостроительной корпорации (РСК) «МиГ» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»). «К сожалению, это правда. Валерий Олегович ушел из жизни», – проинформировали в РСК, сообщает ТАСС. МиГ-31 – советский и российский двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Разработан в ОКБ-155 (ныне АО РСК «МиГ») на базе МиГ-25 в 1970-х годах. Первый советский боевой самолет четвертого поколения. МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Американский военный предупредил об опасном положении Украины 15 июля 2021, 07:50

Фото: Aleksandr Gusev/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Украина оказалась в тяжелом и опасном положении в условиях отсутствия значимой поддержки со стороны Запада, заявил бывший представитель НАТО в России, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах. «Украина сегодня остается в очень тяжелом положении, более тяжелом, более опасном положении – экономически, в военном (отношении), политически, дипломатически», – передает РИА «Новости» слова Табаха. По его утверждению, внутри Украины происходят «большие подрывные действия», которые подвергают страну опасности. «И ее союзники сегодня не показывают большого желания поддержать Украину в ее борьбе за свободу, независимость и демократию», – указал Табах. При этом он заметил, что лидерам ведущих европейских стран «выгодно», чтобы Украина «пропала с радаров». Ранее Украине посулили превращение в пустыню. Названа причина массовой драки мигрантов в Москве 14 июля 2021, 11:55

Фото: Марьино Люблино Кузьминки/vk.com

Текст: Алина Назарова

Причиной столкновения мигрантов у метро «Кузьминки» в Москве стал межнациональный конфликт, в драке приняли участие граждане Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, сказано в тексте судебного решения об аресте одного из участников драки. «12 июля 2021 года с 21.00 до 23.50 в юго-восточной части Москвы состоялось публичное массовое мероприятие граждан Средней Азии (Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана) в сочетании форм митинга (скандируя лозунги на национальных языках) и шествия (следуя по маршруту: ул. Зеленодольская. д. 30, корп. 2, далее по Зеленодольской улице до домов 40-121/35 – ст. метро «Кузьминки»), несогласованного с органами исполнительной власти Москвы, с количеством участников около 200 человек на почве национального конфликта, одним из участников которого являлся Жыргалбек У. К.» – сказано в документе, передает ТАСС. Напомним, на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка. Значительная часть ее участников – приезжие из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Несколько человек госпитализированы. При этом выяснилось, что полицию Москвы заранее предупредили о предстоящей массовой драке мигрантов. По факту драки возбуждено уголовное дело. В пресс-службе ГУ МВД по столице сообщили, что иностранцы, участвовавшие в драке у станции метро «Кузьминки» в Москве, по решению суда будут выдворены за пределы России.