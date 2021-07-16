США попытались остановить глобальное потепление за счет России

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Безумный рост цен на жилье в Сочи основан на мутных схемах строительства

Многоэтажный дом в Сочи запросто может быть построен на земле, выделенной для строительства небольшого домика Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Сочи стал городом, где наблюдается наиболее фантастический для всей России рост цен на недвижимость. В некоторых объектах стоимость квадратного метра уже измеряется миллионами рублей. С чем связан столь значительный спрос на сочинское жилье, какие опасности подстерегают покупателей и когда рост цен наконец остановится? Подробности...
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Путин ответил на русско-украинский вопрос

Путин опубликовал статью, которую он обещал написать во время «Прямой линии» Алексей Никольский/РИА Новости
Запад шаг за шагом втягивал Украину в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить часть русского мира в плацдарм против нашей страны. Идеологов такой трансформации больше не устраивает концепция «Украина – не Россия», им нужно превратить соседнее государство в «анти-Россию». Аргументы, которые разбивают эти русофобские построения, собрал президент Владимир Путин в статье, опубликованной в понедельник. Подробности...
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Массовая вакцинация внесла вклад в победу в Великой Отечественной

Вакцинация спасла миллионы жизней во время Великой Отечественной Елена Микулина/Фотохроника ТАСС
Гигантские потери Красной армии во время Великой Отечественной могли бы быть еще больше – если бы не массовая вакцинация. Прямо во время войны советским медикам пришлось срочно разработать специальный препарат, защищающий военных сразу от семи опаснейших инфекционных болезней. Документы тех лет развенчивают популярные до сих пор мифы относительно заболеваемости в военных условиях. Подробности...
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Режим военной катастрофы: Запад Германии выглядит как после авианалета

Германия переживает сильнейшее за 25 лет наводнение STAFF/REUTERS
«Мы переживаем здесь величайшую трагедию со времен Второй мировой войны», – такими словами немцы описывают последствия беспрецедентного наводнения в Западной Германии. В результате стихии более 100 человек погибли, еще 1300 пропали без вести. Местные СМИ уверены: произошедшая катастрофа отразится на результатах осенних выборов в Бундестаг.  Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Мамонов был божьим посланником с важной миссией

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Он был скорее шаманом. Но не тем шаманом, который заклинает духов «верхнего и нижнего мира», а тем шаманом, который заклинает собственных (да и наших) демонов и борется с ними у нас на виду. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

Власти Германии пытаются списать катастрофу на изменение климата

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Германию каждый шторм застает врасплох – возможно, это одна из причин, почему в этой стране люди всегда ссылаются на глобальное потепление, когда происходят стихийные бедствия. Подробности...
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Куба рядом с нами на крутых поворотах судьбы

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Представители кубинских антиправительственных сил рассчитывают максимально дестабилизировать ситуацию, спровоцировать кровавые столкновения, усилить внутренний кризис. Чтобы однажды создать подходящий повод для «гуманитарного» вмешательства США. Подробности...
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США против антипрививочников

Как Китай скупает другие страны

Ушел непотопляемый Аваков

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Германия переживает сильнейшее за 25 лет наводнение

В Германии растет число погибших при сильнейшем наводнении. Уже известно более чем о 40 жертвах. Стихийное бедствие вызвано дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия на западе страны. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В затопленных районах продолжается экстренная эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы в округе Ойскирхен
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В Москве запустят пассажирские маршруты речных электротрамвайчиков

В Москве представили макет электрических речных трамвайчиков. В 2022–2033 годах в столице запустят два маршрута для регулярного движения – по ним будут ходить 20 судов. Они свяжут Киевский вокзал и парк «Фили», а также новый жилой район «ЗИЛ» с «Печатниками»
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Грабят банкоматы и магазины: массовые беспорядки в ЮАР

Больше недели не стихают в Южно-Африканской Республике (ЮАР) массовые беспорядки. Они вспыхнули в ответ на вынесение приговора экс-президенту Джейкобу Зуме. После всплеска насилия убиты по крайней мере 32 человека, подскочила преступность – совершаются грабежи и поджоги машин
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    США попытались остановить глобальное потепление за счет России

    Отказ от угля экономически опасен    16 июля 2021, 23:15
    Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    США предложили России отказаться от угольных электростанций ради снижения парниковых выбросов. Это невозможно, ответили в Кремле. Удивительно, но в самих Штатах доля угольной генерации даже выше, чем в России, а становиться примером для других они не собираются. Но даже если США, Европа и Россия пойдут на кардинальные меры по спасению планеты, в другой ее части вырастут новые угольные станции.

    Спецпосланник президента США по климату Джон Керри в ходе визита в Москву поднимал тему отказа России от угольных электростанций. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что сейчас невозможно полностью отказаться от них, это может быть только какой-то дальний по срокам ориентир.

    Со стороны США предлагать России отказаться от угольной генерации, когда в самих Штатах она широко распространена, довольно странно. Более того, в Америке ее доля выше, чем в России. «В России доля угольной генерации не так велика – порядка 12,5% от выработки всей электроэнергии. В США доля выше, чем в России – 18-20%. На протяжении нескольких десятилетий уголь вообще был основным топливом для американской электроэнергии. И только после той самой сланцевой революции природный газ начал отвоевывать позиции и вышел на первую роль. Но уголь до сих пор сохранил серьезные позиции в центральных Штатах и на юге страны»,  - говорит заместитель руководителя экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев.

    По его мнению, США не будут в авангарде стран, которые первыми закроют угольные электростанции ради снижения выбросов парниковых газов, и не станут примером для других стран. Россия, впрочем, тоже вряд ли возглавит мировой тренд на отказ от угольной генерации. Кондратьев считает маловероятным, что к 2040-2050-м годам не только Россия, но и европейские страны, и США, и Китай в реальности откажутся от угольных электростанций.

    Это удалось пока только одной Великобритании. «Де-факто Лондон шел к этому несколько десятилетий, начав переводить тепловую генерацию на газ еще в 80-х годах прошлого века. За счет развития возобновляемой энергии, в том числе строительства офшорных ветряных электростанций, Великобритании удалось совершить выход из угольной эры. Но это, скорее, исключение из правила», - говорит Кондратьев.

    В Западной Европе, например, во Франции и Германии по-прежнему сохраняется угольная генерация, несмотря на жесткую климатическую повестку и удорожание квот на выборы парниковых газов. В Польше процесс по снижению угольной генерации даже не начинался. Китайцы говорят о снижении доли угля, однако их планы по сохранению высоких темпов экономики невозможно выполнить без роста электропотребления, что выразится в росте угольных мощностей, считает эксперт.

    В России большинство угольных электростанций сосредоточено в Сибири и на Дальнем Востоке, несколько крупных ТЭС есть на европейском севере. Чтобы отказаться от угольной ТЭС, необходима замена им. «Если на Урале еще можно уголь заместить на газ, и даже построить АЭС, то в Сибири это невозможно. Вся Восточная Сибирь и часть Западной Сибири не газифицированы. Большие города как Красноярск еще можно газифицировать, но провести стационарные газопроводы к небольшим городам и сельским поселкам по экономическим причинам невозможно. Это будет очень дорого для потребителей, убьет бизнес и энергоемкую промышленность. Газификация сжиженным природным газом – очень дорогое решение. Возобновляемая энергетика тоже не помощник. Климатические возможности не всегда подходят для ВИЭ, плюс это очень дорого и требует строительства резервных мощностей», - рассказывает Кондратьев.

    К тому же, ВИЭ не могут работать без поддержки другой генерации. Оператор не может быстро нарастить выработку электроэнергии за счет ветряной или солнечной электростанции, здесь все зависит от погоды. Например, в некоторых странах Европы в начале этого года несколько дней была пасмурная безветренная погода. Если бы не было газовой и угольной генерации, эти страны оказались бы без света.

    «Эксперты из отрасли не всегда доносят до широкой публики, что суммарная доля ВИЭ в общей выработке электроэнергии не может занимать более 10-15%. Солнце светит, когда светит, а ветер дует, когда дует,

    нельзя полагаться на выработку такими генераторами в моменты пиковых нагрузок в энергосистеме. Справляться с пиковыми нагрузками как раз могут станции на сжигаемом топливе – газе и угле», - говорит Роман Андреев из агентства «Эксперт РА».

    Некоторые в Европе считают, что нужно идти радикальными шагами к углеродной нейтральности. Например, можно поднять штрафы за выбросы. Однако в Сибири и на Дальнем Востоке радикальные шаги просто убьют экономику регионов. Это приведет лишь к росту цен на свет и тепло, от чего пострадают и жители, и бизнес, и энергоемкая промышленность.

    Куда эффективней действовать не радикально, а постепенно. Для начала можно повысить эффективность энергоблоков путем их модернизации, замены оборудования и установки фильтров, чем российские генерирующие компании и занимаются, говорит Кондратьев. Эти фильтры не помогут снизить выбросы парниковых газов, зато помогут снизить выбросы оксида серы или азота, которые напрямую воздействуют на здоровье и больше волнуют жителей.

    Но замена старых советских энергоблоков новыми также поможет внести вклад в снижение выбросом. Потому что удельный расход топлива на новых блоках на 20-30% меньше, чем на старых советских энергоблоках, говорит Кондратьев.

    На втором этапе – ближе к 2040-2050 годам – на угольных станциях России можно установить системы по улавливанию CO2. Таким образом, выбросы парниковых газов могут быть снижены в 10 раз, говорит эксперт.

    Кроме того, России необходимо провести анализ и исследование собственных лесов. Наши угольные станции находятся там же, где и наши леса, которые поглощают углерод. «Возможно, такая система экологически лучше для мировой экономики и экологии, чем система, где нет ни угольных электростанций, ни поглощающих углерод лесов», - говорит Кондратьев.

    Европе тоже будет непросто экономически осуществить свою экологическую миссию. Стоит напомнить, как в этом году европейцы с легкостью забыли о своих климатических убеждениях и рекордно нарастили выработку электроэнергии на угольных электростанциях. «Если представить, что на данный момент угольные станции в Европе уже были бы закрыты, выведены из эксплуатации, то Европа столкнулась бы с дефицитом электроэнергии и погрузилась бы во темноту», - говорит Кондратьев. От блэкаута этим летом Европу спасло именно наличие угольной генерации.

    «Масштабы сектора в Германии, в Польше, в Чехии таковы, что закрыть угольные электростанции даже за несколько десятилетий невозможно. Для этого требуется вложить серьезные инвестиции в новые мощности. Европа голосует за ВИЭ, что потребует вложений в развитие новых электросетей. Это приведет к росту стоимости электроэнергии, тогда как тарифы уже сейчас высокие», - говорит Кондратьев. ЕС, конечно, придумал хорошую схему – взимать трансграничный углеродный налог с тех же импортеров из России, а на эти деньги развивать у себя «зеленую» энергетику. Но хватит ли даже этих денег?

    Установка систем улавливания выбросов была бы куда более правильным решением и для Европы, нежели полный отказ от угольной генерации. Второе, что могло бы улучшить ситуацию со снижением углеродных выбросов - это развитие атомной генерации,

    считает эксперт.

    Однако ни США, ни ЕС не делают на нее ставку. Почему? Кондратьев объясняет, что американцы и европейцы просто потеряли компетенции в этой сфере, у них производственные сложности. Их немногочисленные проекты по строительству атомных станций затягиваются на десятилетия, что приводит к удорожанию электроэнергии. Придерживаться строгих параметров по атомным проектам могут сегодня только Росатом, китайские и корейские компании. Но США и ЕС не хотят пускать к себе игроков из третьих стран на строительство таких станций. Россию, например, по надуманным причинам, отстранили от участия в тендере на строительство АЭС в Чехии.

    Ирония заключается в том, что даже если США, Европа и Россия будут активно снижать выбросы парниковых газов путем закрытия угольных станций себе в убыток, в другой части планеты будут появляться новые станции на угле. Речь идет о развивающихся странах Латинской Америки, Азии и Африки. «Эти страны в ближайшие годы станут перед выбором – либо развивать свою экономику, для чего надо наращивать угольную генерацию, либо не развивать экономику и столкнуться с серьезными социальными потрясениями. Поэтому усилия, например, европейских стран по сокращению выбросов парниковых газов еще на 10-30 млн тонн CO2 в год могут быть перечеркнуты простым строительством нескольких угольных электростанций где-то в Африке», - заключает собеседник. 


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