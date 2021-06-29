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Роспотребнадзор подтвердил проникновение в Россию штамма «дельта плюс»

29 июня, вторник  |  Последнее обновление — 17:38  |  vz.ru
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Россия – ЕС: «Перезагрузка» отменяется

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
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    Россия – ЕС: «Перезагрузка» отменяется

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		29 июня 2021, 17:10

    «Перезагрузки» отношений Россия – ЕС не будет. Часть европейских стран к ней явно не готова. Кроме того, Сергей Лавров чётко обозначил набор российских претензий к Западу. Главная из них – менторский, неоколониальный тон. Помимо прочего, ЕС никак не определится, считает он Россию отдельной цивилизацией или частью Европы. Причём любой чёткий ответ вызовет новые неприятные вопросы к Евросоюзу. И особую роль в невозможности оживления диалога играют Нидерланды.

    Встречи Россия – Евросоюз в ближайшее время не будет. Предложение руководителей Германии и Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона на встрече ЕС не прошло. Зато руководители европейских стран в который уже раз продлили антироссийские санкции на полгода. Они также предупредили, что на любой вызов, исходящий от России, Европа должна ответить жёстко, показав подлинное единство своих рядов.

    Против «перезагрузки» вроде бы выступили десять государств. Но публично на сей счёт высказались шесть – три прибалтийские страны, Польша, Румыния и Нидерланды. Такой набор ни малейшего удивления не вызвал, поскольку их отношения с Россией находятся в точке замерзания. Можно предположить, что их поддержали Швеция, Дания, Хорватия и Ирландия, которые тоже и слышать не хотят о каком-то смягчении антироссийских ограничений. А вот признанная в РФ недружественной страной Чехия как раз против диалога не возражала.

    Такой подход кажется странным, учитывая, что совсем недавно в Швейцарии прошла встреча руководителей России и США. Однако вполне может быть, что американцы попросили европейцев не говорить с РФ за их спиной и те согласились. Нельзя исключать и того, что ЕС до сих пор находится под впечатлением от холодного приема в Москве главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в начале года. Так или иначе, но «перезапуск» отношений Россия – ЕС откладывается в долгий ящик.

    Тем временем глава МИД России Сергей Лавров фактически дал понять, почему такой диалог сегодня невозможен. Он написал большую статью об отношениях с Западом, где, как представляется, ключевыми были следующие слова: «Запад насаждает тоталитаризм в мировых делах, занимает имперскую, неоколониальную позицию по отношению к другим странам: у себя дома внедряйте нужную мне модель демократии, а во внешних делах о демократии не беспокойтесь, мы все решаем сами, ведите себя смирно, а то накажем».

    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

    Кроме того, некоторые слова Лаврова вполне можно трактовать так, что Россия не считает себя частью Европы. «В мире существует не одна цивилизация, у России, Китая и других крупных держав есть своя тысячелетняя история, свои традиции, свои ценности, свой образ жизни. Бесперспективно ставить во главу угла вопрос о том, чьи ценности лучше или хуже, надо просто признать наличие других – по сравнению с западными – форм организации общества, принять как данность, уважать их», – написал он.

    Собственно говоря, именно в этом месте любой диалог между Россией и Евросоюзом зайдет в тупик. Россия определяет себе не просто как независимый от того же ЕС игрок, но и как иная цивилизация. Здесь, конечно, можно спорить о том, является ли Россия Европой, ссылаться на труды славянофилов и западников XIX века, но факт остается фактом: на сегодняшний день Россия и Евросоюз представляют собой совершенно разные миры – вне зависимости от «объективной» цивилизационной принадлежности каждого из них.

    Можно предположить, что абзац о цивилизации выглядит как призыв к Евросоюзу определиться с тем, считает ли он Россию частью Европы. До сих пор никакого внятного ответа на сей счет от европейцев не прозвучало. Но даже если руководители ЕС и отдельных государств дадут на него исчерпывающий ответ (причем любой), немедленно возникнут дополнительные вопросы. Потому что удовлетворить политика Евросоюза не может и «Россию – отдельную цивилизацию», и «Россию – неотъемлемую часть большой Европы».

    В первом случае возникает вопрос: а с какой стати Евросоюз требует от нас жить по тем же правилам, что и он сам? Почему он не очень-то рассказывает о правах человека в Саудовской Аравии, да и тот же Китай по этому поводу ругает куда реже? Почему не навязывает им свои ценности столь же остервенело, как и нам? Если Россия – не Европа, она может совершенно не оглядываться на ЕС и жить по собственным законам и нормам. Нравятся они кому-то или нет, но это её право.

    Во втором случае вопросы тоже возникают. Если Россия – Европа, то почему ЕС до сих пор не предложил ей формат «Общей Большой Европы»? Ведь в таком случае надо не сопротивляться подключению России к решению европейских проблем, а втягивать в него. Почему даже переговоры об облегчении визового режима прекратились ещё десять лет назад? Зачем придумали «Восточное партнерство», цель которого – укрепить влияние ЕС на постсоветском пространстве и ослабить роль России там? Риторические вопросы.

    И, в любом случае, крайне жёстко придется поставить вопрос о том, что менторский тон Евросоюза в отношении России похож на то, как разговаривали европейские державы со своими колониями. Как бы ни были прекрасны европейские нормы, они вырабатывались без участия нашей страны. И их принятие без обсуждения, без приспособления к российской почве будет означать зависимый статус. Такое не станет терпеть ни условная «евразийская» Россия, ни Россия «европейская».

    Но Евросоюз настаивает, что его ценности – всеобщие и универсальные. А раз так, то отказываться от их навязывания нашей стране он не собирается. Он нарочито даёт понять, что слов «суверенитет» или «невмешательство во внутренние дела» для него просто не существует. Он не признаёт за Россией субъектности – пусть даже речь и идёт о не совсем равноправном партнёрстве. Но даже неравноправного партнерства ЕС не хочет – он бесконечно скатывается к диктату. А диктат, как известно, Россия не приемлет.

    Отдельное препятствие на пути диалога России и Евросоюза – разногласия внутри самого ЕС. Он сам по себе устроен так, что Германия и Франция не могут решать за всех. Там существует несколько степеней враждебности или недружественности по отношению к нам, а местами встречается и относительное дружелюбие. И если в США есть единая администрация, то в Евросоюзе ее в принципе не может быть.

    И пока ЕС не выработает более-менее общую линию в отношении России, развёрнутый диалог с ним можно считать просто бессмысленным. 

    И здесь особо следует обратить внимание на такую страну, как Нидерланды. Если она не хочет диалога с Россией, он и не состоится. В отличие от Польши или Румынии, их мнением Германия и Франция пренебречь не могут. Например, голландцы в относительных цифрах платят в бюджет ЕС больше всех – даже больше немцев. Уровень их доходов выше, чем в Германии. Нидерланды принадлежат к числу стран – моторов европейской интеграции, там развитые промышленность, сельское хозяйство, банки и высокие технологии.

    Сегодня отношения России и Голландии заморожены из-за дела погибшего в небе над Донбассом «Боинга». Но проблема не сводится только к данной истории. Нидерланды – образец и едва ли не главный проводник тех самых «нетрадиционных ценностей», которые для России неприемлемы. Это не значит, что говорить с этой страной не о чем. Объективно – темы у нас есть, и поучиться у голландцев можно многому. Многому, но не всему. Готовы ли они отказаться от менторского тона в отношении России? Пока нет, и весь остальной ЕС следует в этом смысле за ними.

    Так что «перезагрузка» отношений России и Евросоюза пока отменяется. Для неё сейчас нет ни малейших условий. Для начала надо, чтобы европейцы оставили свой менторский тон. И крайне желательно, чтобы они определились, считают они Россию иной цивилизацией или же частью Европы. Тогда потенциальный диалог стал бы более предметным.

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