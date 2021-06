Меркель рассказала, почему предложила лидерам ЕС организовать встречу с Путиным Евросоюз продлил действующие антироссийские санкции 25 июня 2021, 16:44 Текст: Вера Басилая

Саммит Евросоюза вновь решил продлить экономические санкции против России, действующие с 2014 года, до «выполнения Москвой минских соглашений», написал глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter. «Мы продлили наши экономические санкции против России: Москва должна выполнить свою часть Минских соглашений», – цитирует РИА «Новости» Мишеля. Он также сообщил, что Евросоюз продолжит рассматривать возможные форматы и условия для диалога с Россией. Экономические санкции ЕС направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. В частности, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступа российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015-ого срок действия санкций был увязан с «полным выполнением минских соглашений». С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода уже шесть лет подряд. Перед решением о продлении санкций, страны ЕС оценивают выполнение Россией «минских соглашений». Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Ранее Франция и Германия предложили странам ЕС прояснить разногласия с Россией. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного с Россией саммита. Накануне Меркель в последнем выступлении в бундестаге призвала к диалогу с Россией и преодолению существующих конфликтов ради решения глобальных проблем. По итогам обсуждения отношений с Россией лидеры ЕС предложили Еврокомиссии представить варианты мер, включая экономические санкции, в ответ на возможные действия России. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры ЕС на саммите подтвердили готовность при необходимости каждый раз принимать новые антироссийские санкции. Накануне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет работать над выстраиванием более предсказуемых отношений с Россией в интересах сообщества. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова к продолжению равноправного диалога с ЕС, однако такой диалог не может быть обставлен угрозами санкций, на которые со стороны России последует соразмерный ответ.

Немецкий политолог спрогнозировал реакцию Германии на требование Лукашенко «100 лет стоять на коленях» 23 июня 2021, 12:34

Фото: president.gov.by/ru

Текст: Наталья Макарова

«Со временем немцы будут резко реагировать на такие выпады. В ФРГ растет поколение, которое не интересуется Второй мировой войной», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя требовние Александра Лукашенко к Германии и Западу «100 лет стоять на коленях перед Белоруссией». «Германия не впадает в крайности. Немцы помнят ужасы, которые страна принесла миру 80 лет назад. Никто в ФРГ не ставит это под вопрос. Но все же сейчас есть дистанция к воспоминаниям о Второй мировой войне», – отметил немецкий политолог Александр Рар. По его словам, «фактически в Германии осталось мало людей, которые помнят войну и знают, что произошло на самом деле». «Молодые поколения не интересуются этой проблематикой. Они говорят, что война давно закончилась – оставьте нас в покое с этими воспоминаниями. В то же время, – подчеркивает политолог, – это не означает, что немцы отрицают свою вину и что в Германии возрождается реваншизм». «Выступление Лукашенко немецкие политики проигнорируют. Его сейчас могут засыпать новыми санкциями и будут наказывать всеми возможными методами. Для Запада главное, чтобы он ушел», – отметил эксперт. «Со временем немцы будут более резко реагировать на такие выпады, – полагает Рар. – Дело в том, что в стране растет поколение, которое не знает и интересуется Второй мировой войной. Поэтому никаким грекам, полякам или украинцам Германия денег давать не будет». «В то же время ФРГ преклоняется перед Израилем, – указал политолог. – Немцы понимают, что убийство 6 млн евреев непростительно. Поэтому Германия будет бороться с проявлением антисемитизма, но их преступления в отношении других народов, в том числе и советских людей, увы, забываются». Напомним, белорусский президент Александр Лукашенко резко ответил на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о необходимости секторальных санкций против Белоруссии. «Вы посмотрите, это что, символизм? Вчера, сегодня ночью, ввели экономические санкции против наших людей и наших предприятий... Вот уж действительно история так ничему их не научила», – сказал он. Он заявил, что «все 80 лет после 45-го (года) прошлого века немцы шатались по всему миру, по Европе, по бывшему Советскому Союзу и каялись, рыдали, на коленях стояли, просили открыть памятники, похоронить еще не захороненных немцев, фашистов, которые пришли на нашу землю». «И мы были добры и толерантны... И что? Цитата вчерашняя: «Санкции необходимо распространить на целые сектора белорусской экономики». Читай: «Пусть подохнут там», то есть мы», – сказал президент. Лукашенко захотел «спросить автора этих строк, некоего Мааса, министра иностранных дел Германии»: «Господин Маас, вы кто – вчера каявшийся немец или наследник нацистов? Вы кто, ответьте публично, хотя бы перед своим народом». Лукашенко призвал не «каяться на публику за грехи своих предшественников», ведь «грош цена этим покаяниям». «Вы должны не просто каяться, вы должны еще сто лет вперед стоять на коленях перед белорусским народом и молиться, что вы смогли родиться после той войны, – заявил он. – Вы не душить нас должны, вы на руках должны нас носить – немцы, поляки, так называемый Европейский союз, потому что мы спасли вас от коричневой чумы». «Санкции, провокации... так и хочется спросить: вы что, это специально делаете, хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов – на патриотичность? Давайте попробуем. Послушайте, неужели история так ничему вас и не научила?» – заявил он. Лукашенко отметил, что сейчас, «как и 80 лет назад, регион находится на грани глобального конфликта». Он заявил, что «полякам, литовцам, латышам, украинцам» нужно «очнуться, пока не поздно, разобраться с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность», а не жертвовать «мирной жизнью ради безумства и амбиций отдельных руководителей этих государств». Лукашенко подчеркнул, что современный мир не замыкается только на ЕС. «За нами – правда. И мы – наследники великого поколения, которое подарило нам жизнь, свободу и независимость», – сказал он. По его словам, на реализацию «цветного блицкрига» в стране были брошены огромные финансовые ресурсы, страна «давно воюет», но «война приобрела другие формы», она ведется «изнутри государства». Ранее Лукашенко также заявил, что Белоруссия не станет защищать, «как прежде», Евросоюз от нелегальной миграции, контрабанды и наркотиков. В понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США, Британия и Канада. Посол России в Минске Евгений Лукьянов заявил, что Москва окажет Минску поддержку. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Немецкий эксперт объяснил провал попытки провести саммит Россия – ЕС 25 июня 2021, 12:32

Фото: facebook.com/eucouncil

Текст: Елена Лексина

«Рано или поздно встреча лидеров ЕС и России состоится, но атмосфера вокруг российского вопроса уже испорчена», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя неспособность Евросоюза договориться о проведении саммита с Россией на фоне обсуждения новых санкций против Москвы. «По итогам первого дня саммита ЕС ясно одно – по российскому вопросу сообщество остается расколотым. При этом выяснилось, кто есть кто. Самую агрессивную позицию в отношении России занимают отдельные страны Восточной Европы. В этот раз их слово оказалось громче «голосов разума» из Берлина и Парижа, которые продвигают идею восстановления сотрудничества с Москвой», – считает германский политолог Александр Рар. Он также добавил, что политика Берлина и Парижа за последние годы всегда была направлена на поиск консенсуса по российскому вопросу. И немцы всегда считали, что другие страны их поддержат в этом стремлении, считает Рар. Однако, по словам эксперта, многие «младоевропейцы» поддерживают позицию Украины и США по Донбассу и Крыму, отсюда – нежелание вести диалог с Россией. «Кроме того, среди членов ЕС есть разочарование и недовольство сближением Джо Байдена с лидером России в ходе совместного саммита. Они считают, что США должны продолжать антироссийский курс. Меня удивляет, как некоторые лидеры и дипломаты отдельных стран Европы представляют геополитическую ситуацию в мире. Неужели они всерьез думают, что ЕС может командовать всем миром из-за того, что у них есть некая мораль и европейские ценности?» – задается вопросом политолог. В то же время Рар указывает на существование третьей позиции в ЕС, которая тоже определяет внешнеполитическую политику сообщества в отношении России. «Это нейтральные страны. Они не хотят участвовать во внутренних конфликтах из-за России. В их числе есть страны, которые могут встать на позицию сотрудничества с Москвой и отмены санкций – Венгрия, Греция, Италия и другие. Но они на это не идут, заявляя, что для них это не настолько важный вопрос», – отметил политолог. Собеседник также отметил непримиримую позицию Нидерландов в отношении саммита ЕС и России. «Есть страны ЕС, которые считают, что с Россией не нужно иметь дела из соображений европейской морали. Если Россия нарушает западный вариант «прав человека», то ее нужно изолировать и «задушить» санкциями», – полагает Рар. При этом политолог не исключает вероятности проведения саммита стран ЕС и России. «Рано или поздно эта встреча лидеров состоится, поскольку такое решение поддерживают флагманы ЕС. Но атмосфера вокруг российского вопроса уже полностью испорчена», – заключил Рар. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель по итогам первого дня саммита стран сообщества заявила, что лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного с Россией саммита. «Это была очень обстоятельная и непростая дискуссия. Мы еще раз определились, на каких условиях мы готовы работать и более тесно взаимодействовать с Россией. Сегодня соглашение о срочном проведении встречи достигнуто не было», – сказала Меркель. В свою очередь дипломатические источники Bloomberg сообщили, что инициатива Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о проведении встречи лидеров стран Евросоюза с президентом России Владимиром Путиным не вошла в итоговое заявление саммита из-за угроз ряда стран Восточной Европы наложить на документ вето. Между тем стало известно, что главы государств и правительств Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить варианты введения новых антироссийских санкций для противодействия возможной будущей деятельности РФ. Об этом говорится в итоговом заявлении по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе. Также лидеры ЕС повторили призыв к России выполнять минские договоренности и заявили о готовности оказывать поддержку «гражданскому обществу, правозащитным организациям и независимым СМИ в России». Накануне канцлер Германии Ангела Меркель в последнем выступлении в бундестаге призвала к диалогу с Россией и преодолению существующих конфликтов ради решения глобальных проблем. Днем ранее британская Financial Times сообщила, что Меркель и Макрон хотят предложить лидерам стран ЕС пригласить на саммит Евросоюза президента России Владимира Путина. Глава МИД Сергей Лавров связал предложения по проведению саммита Россия – ЕС со встречей с американским лидером Джо Байденом в Женеве. Лавров связал предложения по проведению саммита Россия – ЕС со встречей в Женеве 24 июня 2021, 15:22

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Москва не знает деталей предложения Франции и Германии по проведению саммита Россия – ЕС, но это может быть связано со встречей президентов России и США в Женеве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Мы, конечно, слышали о предложении Франции и Германии провести саммит Россия – Евросоюз. Других деталей мы не знаем», – сказал он, передает ТАСС. Министр также предположил, что предложение о проведении саммита может быть связано с саммитом в Женеве. «Наверное, есть какая-то хронологическая связь (предложения о проведении саммита Россия – ЕС) с саммитом Путина и Байдена, который состоялся в Женеве. Возможно, это было воспринято в Европе как сигнал к тому, что теперь можно и вам немножко проявить свою самостоятельность», – сказал он. В среду сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос приглашения президента России Владимира Путина на саммит. Лидеры стран ЕС задумались о введении новых санкций против России 25 июня 2021, 04:32

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Главы государств и правительств Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить варианты введения новых антироссийских санкций для противодействия возможной будущей деятельности РФ, говорится в итоговом заявлении по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе. «Евросоюз подчеркнул необходимость твердого и скоординированного ответа на любую будущую вредоносную деятельность России. С этой целью Европейский совет призвал Еврокомиссию и верховного представителя [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля] представить возможности для дополнительных ограничительных мер, включая экономические», – приводит текст документа ТАСС. «Европейский совет подчеркнул открытость к избирательному диалогу с Россией по вопросам, представляющим интерес для ЕС. Совет поручил Еврокомиссии и верховному представителю [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю] разработать конкретные возможности для этого для последующего обсуждения их с советом по таким темам, как климат и охрана окружающей среды, здравоохранение, отдельные вопросы внешней политики и политики безопасности, включая отношения с Ираном, Сирией и Ливией», – говорится в документе. В документе на упоминаются предложенные Боррелем принципы развития отношений с Россией – «отталкивать, сдерживать, вовлекать». Лидеры ЕС также повторили призыв к России выполнять минские договоренности и завили о готовности оказывать поддержку «гражданскому обществу, правозащитным организациям и независимым СМИ в России». Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного с Россией саммита. Накануне Меркель в последнем выступлении в бундестаге призвала к диалогу с Россией и преодолению существующих конфликтов ради решения глобальных проблем. Днем ранее британская Financial Times сообщила, что Меркель и Макрон хотят предложить лидерам стран ЕС пригласить на саммит Евросоюза президента России Владимира Путина. Глава МИД Сергей Лавров связал предложения по проведению саммита Россия – ЕС со встречей с американским лидером Джо Байденом в Женеве. Страны ЕС не смогли договориться о совместном с Россией саммите 25 июня 2021, 03:55

Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного с Россией саммита, заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам первого дня саммита стран сообщества. «Это была очень обстоятельная и непростая дискуссия. Мы еще раз определились, на каких условиях мы готовы работать и более тесно взаимодействовать с Россией. Сегодня соглашение о срочном проведении встречи достигнуто не было», – приводит ТАСС слова Меркель со ссылкой на Reuters. В свою очередь дипломатические источники Bloomberg сообщили, что инициатива канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о проведении встречи лидеров стран Евросоюза с президентом России Владимиром Путиным не вошла в итоговое заявление саммита из-за угроз ряда стран Восточной Европы наложить на документ вето. Накануне канцлер Германии Ангела Меркель в последнем выступлении в бундестаге призвала к диалогу с Россией и преодолению существующих конфликтов ради решения глобальных проблем. Днем ранее британская Financial Times сообщила, что Меркель и Макрон хотят предложить лидерам стран ЕС пригласить на саммит Евросоюза президента России Владимира Путина. Глава МИД Сергей Лавров связал предложения по проведению саммита Россия – ЕС со встречей с американским лидером Джо Байденом в Женеве. В бундестаге рассказали о геополитическом «шпагате» Меркель 24 июня 2021, 13:52

Фото: imago-images/ЮО/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Преемник Меркель должен становиться в протоптанную ею колею между США и Россией и двигаться дальше», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт. Так он прокомментировал последнее правительственное заявление канцлера Германии Ангелы Меркель в бундестаге, где она призвала в диалогу с Россией и к ответу на «провокации» Москвы. «Меркель долго держала геополитический «шпагат» между Америкой и Россией. Она старалась защитить интересы своего народа, в том числе и в отношениях с Москвой. Но в определенные моменты, когда давление за океаном было невыносимым, ей приходилось делать шаг назад», – отметил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. «На мой взгляд, уступок со стороны Меркель в пользу Вашингтона было сделано больше, чем суверенное государство могло бы себе позволить, – считает собеседник. – Уходя, она просто начертила вектор дальнейшего взаимодействия с Россией. Тот, кто придет на ее место, должен будет становиться в эту колею и двигаться дальше. Пока другой колеи у нас нет». «Нам надо будет еще долго работать, чтобы наши отношения, в том числе и с Россией, имели планомерный продуманный долгосрочный характер, – убежден Гердт. – Будем надеяться, что новое правительство и давление, которое мы оказываем на власти, начнет пробивать дорогу взаимодействия и сотрудничества с Кремлем, с которым очень выгодно дружить и очень невыгодно воевать». В четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с последним правительственным заявлением в бундестаге Германии. Она призвала ЕС взять на себя инициативу в переговорах с Россией, чтобы избежать дальнейшего ухудшения отношений. Меркель также указала на необходимость преодолеть существующие конфликты ради решения глобальных проблем, например, защиты климата, обеспечения безопасности и мира, урегулирования ситуации в Ливии и Сирии. «Я считаю, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом (Владимиром Путиным)», – добавила канцлер. Она также отметила, что Евросоюзу следует выработать переговорные форматы с Россией и единые механизмы ответа на политику Москвы. «События последних месяцев ясно показали, что когда мы некоординированно реагируем на многочисленные российские провокации, этого недостаточно. Евросоюз должен создать механизмы, чтобы сообща и едино реагировать на российские провокации», – пояснила она, указав, что тогда Евросоюз «научится что-то противопоставлять гибридным атакам со стороны России, передает Deutsche Welle. Выступивший вскоре после Меркель вице-канцлер ФРГ, министр финансов Олаф Шольц заявил, что «сегодня мы, видимо, в последний раз обсуждаем в широком кругу европейскую политику, и для меня это особый повод... поблагодарить канцлера за сотрудничество в европейской политике в последние четыре года, для Европы достигнут значительный прогресс». В Кремле позитивно оценили инициативы, направленные на восстановление диалога между Брюсселем и Москвой. «Президент Путин является сторонником создания механизма диалога и контактов между Брюсселем и Москвой», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В среду сообщалось, что канцлер Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос приглашения президента России Владимира Путина на саммит. Ранее на пресс-конференции с Макроном Меркель заявляла, что Евросоюзу следует поддерживать с Россией открытый диалог, как это делают США. «Как раз на встрече G7 важным вопросом были отношения с Россией. Она является серьезным вызовом для нас, но является также самым крупным континентальным соседом ЕС. Но, с другой стороны, мы сильно заинтересованы в безопасности и стабильности в ЕС, так что мы будем оставаться в диалоге с Россией, как бы сложно это ни было», – цитирует ТАСС Меркель. «И я думаю, что если президент США Джо Байден с российским президентом Владимиром Путиным встречается и поддерживает с ним открытый диалог, то справедливо то, что и мы с европейской стороны должны это делать», – подчеркнула она. Белоруссия отказалась защищать ЕС 23 июня 2021, 00:28

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Белоруссия не станет защищать, «как прежде», Евросоюз от нелегальной миграции, контрабанды и наркотиков, заявил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, «очумелые, там, рядом, ждут помощи» от Белоруссии. Он заявил, что тысячи мигрантов направились «через границу из тех разрушенных стран, которые они пытались поставить на колени, а, поставив, начали уничтожать». Мигранты «ринулись через Центральную Азию, Россию на толерантный Запад». Лукашенко заявил, что из-за этого на Западе «взвыли»: «Ах, белорусы их не защищают». Он сказал, что в Литву, Латвию и Польшу «ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов». По его словам, от Белоруссии требуют «защитить» страны ЕС «от контрабанды, от наркотиков», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1». «Так и хочется спросить, вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде?» – заявил президент, обвинив Запад в том, что тот Белоруссию «информационно душит, методично и коллективно», пытается «убить» ее экономику. Лукашенко сказал: «Только безумцы могут так думать и рассчитывать на нашу поддержку. Боремся против этого зла, как можем. Хотите, чтобы мы как прежде боролись, делайте в этом направлении шаги, а не пытайтесь нас задушить. Это бесперспективно». В понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США, Британия и Канада. Посол России в Минске Евгений Лукьянов заявил, что Москва окажет Минску поддержку. Гуцериев после санкций ЕС покинул совет директоров «Русснефти» 24 июня 2021, 18:04 Текст: Елена Мирошниченко

Бизнесмен Михаил Гуцериев принял решение покинуть совет директоров «Русснефти», сообщила компания. «Михаил Гуцериев принял решение о выходе из состава совета директоров «Русснефть». Соответствующее заявление поступило в компанию», – цитирует сообщение ТАСС. Ранее сообщалось, что российский бизнесмен Михаил Гуцериев включен в санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку белорусского президента Александра Лукашенко. В мотивационной части документа говорится о том, что Гуцериев «имеет значительные интересы в Белоруссии, особенно в энергетическом секторе, является крупным инвестором и личным другом президента Белоруссии». ЕС ввел экономические секторальные санкции против Белоруссии 24 июня 2021, 14:07 Текст: Елизавета Булкина

Европейский союз в четверг ввел экономические секторальные санкции против Белоруссии, включающие запрет на торговлю рядом товаров. Санкции запрещают Белоруссии торговлю хлоридом калия, нефтехимической продукцией, сырьем и оборудованием для табачной промышленности, технологиями и оборудованием для слежения в интернете, продукцией двойного назначения, которая может быть использована для военных или полицейских нужд, передает ТАСС. Также для Минска закрыт доступ к рынкам капитала ЕС. Помимо этого, Европейский инвестиционный банк прекращает финансирование всех программ для Белоруссии. В понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США, Британия и Канада. Посол России в Минске Евгений Лукьянов заявил, что Москва окажет Минску поддержку. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил введения военного положения в ряде регионов республики для противодействия влиянию санкций Запада. Меркель в последнем выступлении в бундестаге призвала к диалогу с Россией 24 июня 2021, 11:17

Фото: Frederic Kern/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Европейскому союзу следует искать собственные переговорные форматы с Россией, также требуется выработать единые механизмы ответа на политику Москвы, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. В четверг Меркель выступила с последним правительственным заявлением в бундестаге Германии. Она призвала ЕС взять на себя инициативу в переговорах с Россией, чтобы избежать дальнейшего ухудшения отношений. Меркель также указала на необходимость преодолеть существующие конфликты ради решения глобальных проблем, например, защиты климата, обеспечении безопасности и мира, урегулирования ситуации в Ливии и Сирии, передает РИА «Новости». «Я считаю, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом (Владимиром Путиным)», – добавила канцлер, передает ТАСС. Евросоюзу следует выработать переговорные форматы с Россией и выступать единым фронтом в отношениях с Москвой. «События последних месяцев ясно показали, что когда мы некоординированно реагируем на многочисленные российские провокации, этого недостаточно. Евросоюз должен создать механизмы, чтобы сообща и едино реагировать на российские провокации», – пояснила она, указав, что тогда Евросоюз «научится что-то противопоставить гибридным атакам со стороны России, передает Deutsche Welle. После выступления Меркель удалилась на трибуну для членов правительства и надела защитную маску – это соответствует новым правилам в парламенте в связи с пандемией коронавируса. Депутаты устроили ей продолжительную овацию. Канцлер была взволнована – она сняла на несколько секунд маску, чтобы выпить воды, улыбаясь и приветствуя своих сторонников. Выступивший вскоре после Меркель вице-канцлер ФРГ, министр финансов Олаф Шольц заявил, что «сегодня мы, видимо, в последний раз обсуждаем в широком кругу европейскую политику, и для меня это особый повод... поблагодарить канцлера за сотрудничество в европейской политике в последние четыре года, для Европы достигнут значительный прогресс». В среду сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос приглашения президента России Владимира Путина на саммит. Меркель рассказала, почему предложила лидерам ЕС организовать встречу с Путиным 25 июня 2021, 16:31

Фото: Salerno/EUC/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Евросоюз и США должны вести прямой диалог с Россией на высоком уровне, речи о «поощрении» Москвы со стороны Брюсселя не идет, заявила канцер ФРГ Ангела Меркель. «Что случилось? Случилось то, что много говорим о суверенитете Европы, что президент США провел очень серьезную встречу с Владимиром Путиным, которая не производит впечатления поощрения российскому президенту, и что суверенная Европа, по моему мнению, должна быть в состоянии отстаивать свои интересы в похожих встречах», – цитирует РИА «Новости» Меркель. Она добавила, что не считает достаточным для ЕС, когда американский президент рассказывает странам-членам о таких встречах. «Я считаю, что мы в достаточной степени мужчины и женщины, чтобы участвовать в прямых переговорах», – добавила канцлер. Меркель подчеркнула, что речь идет о суверенитете Европы, «а не категориях «поощрение» или «не поощрение». Также она заявила, что ЕС будет искать форматы диалога с Россией, недостаточно, когда это делают другие. По словам канцлера, в ночь на пятницу не удалось достичь договоренностей о встрече на высшем уровне, но было решено искать новые форматы и формулировать предпосылки для этого. «Суверенный ЕС тоже должен быть в состоянии заявлять об заинтересованности в таком же разговоре [как и президент США Джо Байден]. Недостаточно, когда нас о таком лишь информируют», – добавила Меркель. В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отношения ЕС и России находятся «в негативной спирали». «Мы готовы отвечать на атаки против ЕС со стороны России, на нарушения прав человека, будем препятствовать подрыву наших интересов», – сказала она. При этом фон дер Ляйен добавила, что ЕС «будет работать с Россией, когда это отвечает нашим интересам, в частности, в таких вопросах как климатические изменения и здравоохранение». Ранее французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция и Германия на саммите ЕС в Брюсселе выступили за единый европейский подход к отношениям с Россией. В пятницу по итогам обсуждения отношений с Россией лидеры ЕС предложили Еврокомиссии представить варианты мер, включая экономические санкции, в ответ на возможные действия России. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры ЕС на саммите подтвердили готовность при необходимости каждый раз принимать новые антироссийские санкции. Тем временем глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет работать над выстраиванием более предсказуемых отношений с Россией в интересах сообщества. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова к продолжению равноправного диалога с ЕС, однако такой диалог не может быть обставлен угрозами санкций, на которые со стороны России последует соразмерный ответ. Путин рассказал Меркель об итогах встречи с Байденом 22 июня 2021, 17:54 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель о переговорах с американским лидером Джо Байденом в Женеве 16 июня, сообщили в Кремле. «Ангела Меркель выразила чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война. С обеих сторон подчеркнута важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет. При этом Владимир Путин сказал, что в России оценили участие Ангелы Меркель и Федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Германии. Констатировано, что для судеб послевоенной Европы ключевое значение имело преодоление взаимной вражды и примирение российского и германского народов. Акцентировано, что и сейчас обеспечение безопасности нашего общего континента возможно лишь совместными усилиями», – на сайте Кремля. Уточняется, что разговор состоялся по инициативе германской стороны в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны и отмечаемым в России Днем памяти и скорби. По просьбе канцлера президент России информировал об основных итогах российско-американского саммита в Женеве 16 июня. Условлено о дальнейших личных контактах. Напомним, президент Владимир Путин подготовил статью, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны, материал будет опубликован в одном из ведущих изданий Германии 22 июня – в День памяти и скорби. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны (ВОВ) на немецком языке, потому что для Германии, которая была первой жертвой нацизма, эта тема очень важна. Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Париж призвал к требовательному диалогу с Россией 24 июня 2021, 14:15 Текст: Алина Назарова

Франция выступает за развитие требовательного диалога с Россией, параметры которого должны определяться вместе с партнерами по Евросоюзу, заявил официальный представитель французского МИД. «На заседании Совета ЕС 27 стран намерены провести дискуссию о нашей стратегии в отношениях с Россией. Франция выступает за требовательный диалог с Россией, цели и параметры которого должны определяться вместе со всеми нашими европейскими партнерами», – сказал он, передает ТАСС. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюзу необходимо искать «прямой диалог» с Москвой. При этом, как сообщал ряд СМИ, в четверг ЕС может обсудить формат возможного саммита между лидерами союза и российским президентом. В Госдуме оценили идею пригласить Путина на встречу с лидерами ЕС 24 июня 2021, 21:17 Текст: Вера Басилая

Предложение канцлера Германии Ангелы Меркель о встрече президента России Владимира Путина с европейскими лидерами – хороший сигнал для Москвы и плохой для Киева, заявила депутат Госдумы Елена Панина. «Берлин и Париж предлагают перезагрузить отношения ЕС с Москвой.Под таким заголовком вышла статья в газете Financial Times. Издание пишет, что канцлер Германии Ангела Меркель предложила провести встречу президента России Владимира Путина с лидерами стран Евросоюза. Инициатива поддержана Парижем и уже озвучена послами ФРГ и Франции в ходе заседания комитета постоянных представителей ЕС. Фактически речь идет о возврате к формату встреч на высшем уровне Россия – ЕС. Эти саммиты перестали проводиться после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году из-за курса Запада, направленного на изоляцию России», – написала Панина в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что предложение европейских коллег пригласить Путина на встречу – хороший сигнал для России, это показывает приоритетность России перед Украиной. «Это хороший сигнал для Москвы и плохой для Киева. Получается, что отношения с Россией для Евросоюза имеют приоритет. С Москвой вынуждены считаться. А все это время с весны 2014 года Россию просто проверяли на слабо. Однако наша страна не поддалась давлению», – считает парламентарий. В среду сообщалось, что Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос приглашения Путина на саммит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что инициатива проведения саммита принадлежит Меркель, она поддержана Макроном и должна быть обсуждена Евросоюзом, при этом важно понять, есть ли согласие всех членов Евросоюза на встречу РФ и ЕС. Кремль оценил призывы Меркель к диалогу с Россией 24 июня 2021, 13:01 Текст: Алина Назарова

Кремль позитивно оценивает инициативы, направленные на восстановление диалога между Брюсселем и Москвой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Инициативу оцениваем положительно. Президент (России Владимир) Путин является сторонником создания механизма диалога и контактов между Брюсселем и Москвой», – подчеркнул Песков, передает ТАСС. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюзу необходимо искать «прямой диалог» с Москвой. При этом, как сообщал ряд СМИ, в четверг ЕС может обсудить формат возможного саммита между лидерами союза и российским президентом.