Трамп ввел пошлины против Молдавии

объявил о 30% пошлинах на товары из ряда стран

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», Дональд Трамп заявил о введении с 1 августа 2025 года дополнительных импортных пошлин на товары из Алжира, Ливии и Ирака в размере 30%. Сообщается, что соответствующие письма главы Белого дома были опубликованы в социальной сети Truth Social. Помимо этих стран, для Брунея ставка составит 25%.

Кроме того, Трамп объявил о пошлине 20% на все товары из Филиппин с 1 августа, вне зависимости от секторальных ставок. «Начиная с 1 августа, мы введем пошлину для Филиппин в размере всего 20% на все филиппинские товары, поступающие в Соединенные Штаты, независимо от секторальных пошлин», – говорится в письме Трампа президенту Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему.

Также с 1 августа будет введена пошлина 25% на весь импорт из Молдавии. Письмо с соответствующим уведомлением Трамп направил президенту Молдавии Майе Санду. Ранее аналогичные пошлины были введены для товаров японского и южнокорейского происхождения.

В апреле Трамп подписал указ о введении «взаимных» пошлин, устанавливающий базовую ставку в 10%, а для 57 стран с 9 апреля начали действовать увеличенные ставки, рассчитанные по уровню торгового дефицита США с этими странами. Судебные иски против указа привели к временному блокированию пошлин, однако апелляционный суд впоследствии восстановил их действие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская администрация анонсировала введение новых импортных пошлин для всех государств БРИКС в размере 10%. США предложили Евросоюзу установить тариф в 10% для большинства европейских товаров, за исключением авиации и ликеро-водочной продукции. Президент США Дональд Трамп объявил о введении импортной пошлины в 30% на продукцию из ЮАР и сообщил о пошлине в 25% на любые казахстанские товары, экспортируемые в Соединенные Штаты, с 1 августа.