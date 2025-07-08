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Politico: США предложили ЕС тариф 10% на европейские товары
Американская сторона предложила ЕС установить тариф в 10% для большинства европейских товаров, но из списка исключены авиация и ликеро-водочная продукция, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
США предложили ЕС заключить соглашение о пошлинах в размере 10% на импорт европейских товаров, передает ТАСС, ссылаясь на статью Politico.
По сведениям издания, предложение касается практически всей европейской продукции, кроме отдельных секторов, таких как авиастроение и производство ликеро-водочных изделий.
Источники Politico уточняют, что окончательные параметры соглашения еще не определены, а для его заключения потребуется одобрение президента США Дональда Трампа. При этом отмечается, что на данный момент нет признаков того, что Вашингтон готов полностью отменить действующие тарифы в ключевых секторах – автомобилестроении, стали, алюминии и фармацевтике.
Еврокомиссия отказалась подробно комментировать детали предложения, сославшись на продолжающийся переговорный процесс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен намерена начать переговоры с США по тарифам, опираясь на сильную позицию Евросоюза. Евросоюз разрабатывает ответные меры на новые тарифы США и в то же время надеется договориться. Евросоюз готов обсуждать введение американских пошлин на европейские товары на уровне 10%.