Китай заявил, что его отношения с Россией не терпят внешнего вмешательства

Глава МИД Китая Ван И заявил о недопустимости внешнего вмешательства в отношения Пекина с Москвой

Tекст: Антон Антонов

«Китайско-российские отношения имеют историческую логику и мощную внутреннюю движущую силу, на них не влияют изменения международной ситуации, и они не терпят вмешательства никаких третьих сторон», – приводит слова Ван И ТАСС.

Ван И также подчеркнул важность стратегического взаимодействия между двумя странами «на всех уровнях и во всех сферах». Он выразил удовлетворение нынешним уровнем развития двусторонних отношений, отметив их здоровую и стабильную динамику, которая соответствует интересам обоих государств и их населения.

Кроме того, Ван И отметил роль саммита БРИКС, состоявшегося в Казани, в укреплении стран Глобального Юга и стабилизации международной ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Руденко во время визита в Пекин отметил, что схожие позиции России и Китая о справедливом международном порядке определят их роль в глобальных процессах.

Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании «БРИКС плюс» в Казани заявил, что страны БРИКС должны стать стабилизирующей силой в мире, способствующей решению глобальных проблем.