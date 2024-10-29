Замглавы МИД: От России и Китая зависит направление трансформации мира

Tекст: Елизавета Шишкова

Во время визита в Пекин заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил в интервью РИА «Новости», что Россия и Китай придерживаются схожих взглядов на текущую трансформацию мирового порядка, целью которой является переход к более справедливой международной системе. По его словам, направление этой трансформации во многом будет зависеть от позиций Москвы и Пекина.

Руденко подчеркнул, что страны БРИКС, включая Россию и Китай, видят альтернативные пути развития мировой системы и международных отношений по сравнению со странами «золотого миллиарда». На недавнем саммите БРИКС в Казани, проходившем с 22 по 24 октября, это было особенно заметно. Мероприятие подтвердило, что доминирование отдельных стран уступает место более справедливому миропорядку.

Как отметил Руденко, предстоящие события будут определять характер трансформации мирового порядка, и Россия рассчитывает, что переход пройдет без усиления конфронтации при активной роли Китая в этом процессе.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны БРИКС взять на себя ведущую роль в реформировании мировой финансовой системы, уделяя внимание углублению финансового сотрудничества и развитию инфраструктуры, на саммите БРИКС в Казани он подчеркнул необходимость предотвращения эскалации украинского конфликта и объединения усилий стран Глобального Юга в поддержку мира.

Он также заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, что Россия и Китай должны защищать международную систему, ядром которой является ООН.