Франция и Германия предложили странам ЕС прояснить разногласия с Россией

Франция и Германия на саммите ЕС в Брюсселе выступили за единый европейский подход к отношениям с Россией, заявил французский президент Эмманюэль Макрон.

«Вместе с Германией мы высказались за единый европейский подход к отношениям с Россией», – цитирует ТАСС Макрона.

Он отметил, что вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель предложили круг вопросов, чтобы сформировать повестку совместной работы на ближайшие месяцы и повестку прояснения разногласий с Россией. Макрон подчеркнул, что «Франция уже ведет такой диалог с Владимиром Путиным с 2019 года».

Также президент Франции заявил, что у него нет проблем с тем, чтобы встретиться с Путиным лично, однако сейчас стоит вопрос о прогрессе в отношениях с ЕС, поэтому и нужен общеевропейский формат.

«Я не одержим идеей саммита 27 стран ЕС. Мне не нужен саммит ЕС, чтобы увидеться с Владимиром Путиным. Я уже много раз видел его, будучи президентом, и продолжу видеться с ним. Я просто сказал, что раньше существовало табу, но нужен европейский формат, чтобы продвинуться дальше», – сказал французский лидер.

Ранее по итогам обсуждения отношений с Россией лидеры ЕС предложили Еврокомиссии представить варианты мер, включая экономические санкции, в ответ на возможные действия России. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры ЕС на саммите подтвердили готовность при необходимости каждый раз принимать новые антироссийские санкции.

Накануне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет работать над выстраиванием более предсказуемых отношений с Россией в интересах сообщества.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова к продолжению равноправного диалога с ЕС, однако такой диалог не может быть обставлен угрозами санкций, на которые со стороны России последует соразмерный ответ.