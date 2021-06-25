Москва пообещала соразмерно ответить на любые санкции ЕС

Россия готова к продолжению равноправного диалога с ЕС, однако такой диалог не может быть обставлен угрозами санкций, на которые со стороны России последует соразмерный ответ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Подтверждаем готовность к продолжению равноправного диалога с ЕС, в том числе по темам, упомянутым в «заключениях» (саммита ЕС), в которых существует взаимный интерес», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Она подчеркнула, что такой диалог не может быть обставлен предварительными условиями и угрозами односторонних, противоправных санкций против России, на которые неотвратимо последует ответ. По ее словам, заключения саммита ЕС по России говорят о проблемах со стратегией в отношении Москвы.

Захарова отметила, что заключения саммита ЕС по России свидетельствуют о системных проблемах ЕС с выработкой внятной стратегии по отношению к Москве.

«Принятые на заседании Евросовета 25 июня «заключения» в части, касающейся России, свидетельствуют о сохраняющихся у ЕС системных проблемах с выработкой сколь-либо внятной стратегии по выстраиванию отношений с нашей страной», – заявила она.

Также она подчеркнула, что дискуссии на саммите явственно продемонстрировали, что «общий знаменатель» ЕС в российских делах продолжает определяться антироссийски настроенными странами-членами.

«Евросоюз фактически остается в плену их конъюнктурных интересов, идущих вразрез с чаяниями рядовых европейских жителей. В итоге в Евросоюзе продолжают «ходить по кругу» – в очередной раз в силе оставлены согласованные в 2016 году «принципы Ф. Могерини», замыкающие будущее отношений Россия – ЕС на выполнение Минских соглашений, которые не первый год саботируются Киевом», – заключила Захарова.

Ранее по итогам обсуждения отношений с Россией лидеры ЕС предложили Еврокомиссии представить варианты мер, включая экономические санкции, в ответ на возможные действия России. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры ЕС на саммите подтвердили готовность при необходимости каждый раз принимать новые антироссийские санкции.

Накануне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет работать над выстраиванием более предсказуемых отношений с Россией в интересах сообщества.