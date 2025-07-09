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Захарова назвала ужасом публикацию карты с фейковым флагом СССР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала публикацию посольства Германии, в которой использовали искаженный флаг СССР на карте послевоенной Европы.
Захарова в эфире радио Sputnik назвала этот пост ужасом и антиисторическим фейком, подчеркнув, что карта сопровождалась гибридным флагом с элементами нацистской символики и запрещенной организации НБП.
По словам дипломата, публикация была быстро удалена, однако факт ее появления вызывает серьезные вопросы, передает ТАСС. «Это просто ужас. Пост этот, конечно, надо назвать не просто фейковым, а антиисторическим. Это и фейк, и это антиисторический фейк». Она добавила, что подобные действия создают ложное восприятие истории и способствуют реабилитации нацизма в массовом сознании, поскольку «внедряют в сознание, что никакого нацизма в Германии будто бы не было», – сказала она.
Комментируя развитие радикальных настроений в Германии, Захарова отметила, что националистические идеи и фобии растут стремительно. Она подчеркнула, что исторические искажения широко применялись накануне прихода нацистов к власти, и предостерегла от повторения подобных ошибок.
Дипломат подчеркнула, что Германия должна помнить свою историю, а не заниматься подменой понятий. Также Захарова выразила желание получить официальный ответ от немецкой стороны за публикацию подобного рода.
Напомним, накануне в Telegram-канале посольства Германии появилась карта, где флаг СССР изображен с черными серпом и молотом в белом круге на красном фоне. Ранее Захарова потребовала извинений от ФРГ за искаженный флаг СССР.