Глава ЕК потребовала от Китая ограничить сотрудничество с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

Она подчеркнула, что поддержка Китаем России, по ее словам, «создает повышенную нестабильность и подрывает безопасность в Европе», передает ТАСС.

«То, как Китай продолжает взаимодействовать с Россией и ее войной, станет определяющим фактором для отношений ЕС и Китая», – сказала глава ЕК.

Кроме ограничения сотрудничества с Россией, Еврокомиссия требует открытия китайского рынка для товаров и услуг из Европы, а также сокращения государственной поддержки китайской промышленности. Фон дер Ляйен заявила, что европейским компаниям становится все сложнее работать в Китае из-за политики «Покупай китайское», которая предоставляет продукции местного производства преимущество в размере 20% в государственных тендерах. Она добавила, что в случае отсутствия прогресса ЕС введет собственные меры, включая новые пошлины.

Глава ЕК также призвала снизить ограничения на экспорт редкоземельных элементов и предупредила, что Евросоюз «не потерпит кибератак и политического вмешательства» со стороны Пекина. При этом никаких уступок Китаю со стороны Евросоюза озвучено не было.

Издание The New York Times писало, что Европейский союз оказался в сложной ситуации между крупнейшими экономиками мира – Соединенными Штатами и Китаем.

Ранее глава МИД Китая пообещал избавить Евросоюз от проблем в общении с Пекином, а глава евродипломатии Кая Каллас по итогам переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И заявила о приверженности Евросоюза к конструктивному диалогу со страной и предъявила ряд требований.