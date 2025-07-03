  • Новость часаЕвродепутат из Румынии вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен
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    Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.

    2 комментария
    Александр Коц Александр Коц Злорадство в отношении избитых в Баку релокантов неуместно

    Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.

    19 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Ближневосточная трагедия на глазах превратилась в фарс

    Все выглядело, как начало третьей мировой. В конфликт вовлекается Америка. Ракеты выпущены с подводных лодок по наземным объектам. Семь уникальных стелс-бомбардировщиков B-2 облетают половину Земли, подкрадываются к ядерным объектам Ирана. Голливуд, да и только. Но есть нюансы.

    5 комментариев
    3 июля 2025, 05:58 • Новости дня

    Глава МИД Китая пообещал избавить Евросоюз от проблем в общении с Пекином

    Tекст: Ирма Каплан

    Китай не желает и не будет источником проблем для Евросоюза, заявил министр иностранных дел Китая Ван И после 13-го раунда китайско-европейского стратегического диалога в Брюсселе.

    «Европа сталкивается с различными вызовами, но ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем они не исходят от Китая», – передает ТАСС слова главы МИД КНР Ван И.

    Со своей стороны, Китай надеется на то, что Евросоюз будет формировать «объективное и рациональное представление о КНР» и проводить «более позитивную и прагматичную политику» в отношении страны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава евродипломатии Кая Каллас по итогам переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И заявила о приверженности Евросоюза к конструктивному диалогу со страной и предъявила ряд требований.

    1 июля 2025, 10:55 • Новости дня
    The Financial Times рассказала о подготовке Европы к войне с Россией
    The Financial Times рассказала о подготовке Европы к войне с Россией
    @ Czarek Sokolowski/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    На фоне ослабления поддержки США страны НАТО укрепляют восточные рубежи, увеличивают расходы на оборону и проводят масштабные учения у российской границы, пишет Financial Times.

    Страны Восточной Европы активизировали военные приготовления на фоне опасений по поводу возможного конфликта с Россией и снижающейся поддержки со стороны США, передает Financial Times.

    В Финляндии, недавно вступившей в альянс, проходят регулярные масштабные учения, а резервистами числятся почти 900 тыс. человек. Представители Генштаба Финляндии отметили, что, по их мнению, защита страны – это «образ мышления», и подчеркнули важность постоянной готовности.

    Генсек НАТО Марк Рютте недавно предупредил, что Россия может быть готова применить силу против альянса в течение пяти лет. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Москва готовит новые военные операции на территории стран НАТО.

    Бывший генсек НАТО Расмуссен отметил, что успех России на Украине может подтолкнуть Владимира Путина к проверке стойкости альянса.

    На практике страны Балтики и Польша уже строят оборонительные линии, вводят обязательную воинскую службу и усиливают военные гарнизоны совместно с союзниками. В Польше реализуется проект «Восточный щит», который предусматривает создание инфраструктуры для отражения возможной атаки. Германия увеличит численность своих войск в Литве до целой бригады в ближайшие годы, а Скандинавские страны расширяют численность армий и размещают новые подразделения у границ России.

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подчеркнул, что страна не является угрозой, но обязана быть готовой к возможным провокациям. В Литве президент Науседа отметил, что из-за географии Балтийские страны рассчитывают на быстрое прибытие подкреплений в случае атаки. В странах региона усиливаются оборонительные сооружения, строятся бункеры, внедряются современные технологии наблюдения и защиты от дронов.

    Военные эксперты отмечают, что Москва в первую очередь попытается проверить единство НАТО, а не начать полномасштабное вторжение.

    Директор эстонского Центра международной обороны и безопасности Кристи Райк заявила, что для России стратегической целью является подрыв альянса, а не захват отдельных регионов.

    В свою очередь, бывший главнокомандующий финской армии Линдберг подчеркнул, что Финляндия готова защищаться благодаря запасам топлива, продовольствия и развитой системе убежищ.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы. НАТО называло Россию «самой значительной угрозой для альянса».

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    2 июля 2025, 22:27 • Новости дня
    Евродепутат из Румынии вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен

    Евродепутат Пиперя вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен

    Евродепутат из Румынии вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен вынесен вотум недоверия, голосование по которому состоится в следующий четверг, сообщил его автор евродепутат из Румынии Георге Пиперя.

    После того, как предложение, внесенное крайне правым румынским депутатом Европарламента Георге Пиперей, прошло необходимые процедурные проверки, инициатива была официально представлена на прошлой неделе с 74 подписями, сообщает портал Euractiv.

    Хотя несколько депутатов Европарламента позже отозвали свою поддержку данной инициативе, Пиперя объявил в среду, что предложение собрало 79 подписей, что немного превышает порог, необходимый для принятия парламентских мер.

    Источник в парламенте подтвердил Euractiv, что президент ЕП Роберта Метсола проинформировала Конференцию президентов, орган, определяющий повестку дня парламента, о том, что предложение соответствует всем требованиям правила 131 регламента парламента Европы.

    «Предложение будет рассмотрено в понедельник, 7 июля, перед голосованием в четверг на пленарной сессии в Страсбурге», – сказано в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, румынский депутат Европарламента Георге Пиперя объявил о намерении инициировать вотум недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за коррупционного скандала времен COVID-19.

    До этого Европейская комиссия оказалась на грани политического кризиса из-за разногласий между центристами и усиления ультраправых в Европарламенте.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД, разбиралась, уволят ли фон дер Ляйен с должности главы ЕК после инициативы европарламентария Пепери.

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    2 июля 2025, 18:44 • Видео
    Зеленский меняет стратегию

    Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

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    30 июня 2025, 09:47 • Новости дня
    NYT предупредила о провале масштабного перевооружения Евросоюза
    NYT предупредила о провале масштабного перевооружения Евросоюза
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Массовое перевооружение может привести Евросоюз не к успеху, а к новым экономическим трудностям, если сосредоточить ресурсы только на военной отрасли, говорится в материале газеты The New York Times (NYT).

    Политика ускоренного перевооружения Евросоюза не принесет желаемого результата и приведет к дополнительным сложностям, передает ТАСС, ссылаясь на публикацию The New York Times. В статье подчеркивается, что ставка на увеличение оборонных расходов может стать шагом назад для Европы, а не достижением.

    «Сконцентрировав усилия на оборонных расходах в ущерб всем остальным направлениям, ЕС рискует сделать шаг назад, а не вперед. Стремительное перевооружение вполне может оказаться исторической ошибкой, а не большим достижением», – говорится в материале.

    The New York Times называет выбранный курс «военным кейнсианством» и отмечает, что у Евросоюза не хватит ни средств, ни скоординированности для реализации амбициозных планов по развитию военной промышленности. Резкий рост оборонных заказов, по мнению издания, будет подталкивать европейский ВПК поддерживать вооруженные конфликты на внешних границах ЕС.

    Ожидается, что даже при реализации этих мер экономический рост окажется незначительным, а субсидии производителям оружия не создадут конкурентоспособных предприятий мирового уровня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите НАТО в Гааге 24–25 июня альянс одобрил новую программу перевооружения. НАТО планирует увеличить военный потенциал и реализовать новые оборонные проекты. В 2023 году альянс разработал региональные планы обороны, которые теперь перейдут к этапу практической реализации.

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    1 июля 2025, 12:12 • Новости дня
    Юшков назвал четыре причины роста цен на газ в Европе

    Эксперт Юшков: Европе придется заплатить высокую цену, чтобы заполнить хранилища газом

    Юшков назвал четыре причины роста цен на газ в Европе
    @ Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа может достичь цели в 85-90% заполненности подземных хранилищ. Другое дело, что цена за это окажется слишком высокой. Ведь европейцам придется конкурировать за энергоресурсы с азиатским рынком, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Так он прокомментировал рост цен на газ в Европе на 40% за полгода.

    «Рост цен на газ в Европе создает дополнительное напряжение на внутреннем рынке. Так, чем выше стоимость энергоресурса, тем ниже конкурентоспособность всей европейской экономики», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    В качестве примера он привел производство азотных удобрений. «В России газ стоит примерно 100 долларов за 1 тыс. кубометров, в США – около 150 долларов, а странам ЕС он обходится в 450-500 долларов. В такой ситуации одними из наиболее пострадавших отраслей в Европе оказались те, что используют ресурс в качестве сырья», – пояснил собеседник.

    При этом европейские власти заверяли граждан, что пик энергокризиса пройден в 2022 году, а также обещали спад цен и установление многолетнего среднего значения в районе 300 долларов за 1 тыс. кубометров, напомнил Юшков. «Вместо этого котировки растут и удерживаются в 2025 году в коридоре 450–500 долларов. Это усугубляет положение промышленников и заставляет их задуматься о переезде, скажем, в Штаты», – продолжил эксперт.

    На фоне нереализованных обещаний собственных правительств производители из Европы готовы поверить словам Дональда Трампа. «Они считают, что «перебазирование» компаний на территорию США обеспечит их дешевым газом и защитит от тарифов, которые вводит Белый дом. Впрочем, с первым пунктом могут возникнуть проблемы. Дело в том, что американская сторона строит много СПГ-заводов. Это может привести к тому, что цена на внутреннем рынке будет формироваться в зависимости от внешнего», – рассуждает аналитик.

    «В то же время ввод новых мощностей по сжиженному природному газу в США, а также Катаре и Австралии улучшит ситуацию для Европы: на рынке появятся дополнительные объемы энергоресурсов и цена, вероятно, несколько снизится. Но едва ли такая передышка для европейцев продлится долго. Особенность последнего времени заключается в том, что постоянно появляются новые факторы, которые оказывают влияние на стоимость «голубого топлива», – указал Юшков.

    «Например, почему сейчас газ в Европе остается дорогим? Во-первых, за время отопительного сезона европейцы потратили из своих ПХГ больше, чем в предыдущие два года, когда были теплые зимы. К тому же, им пришлось поставлять энергоресурсы на Украину, что спровоцировало конкуренцию внутри стран ЕС», – пояснил экономист.

    «Во-вторых, сегодня наблюдается рост текущего потребления: в Европе установилась жаркая погода, и кондиционирование берет на себя много энергии. Поэтому на газ повышается спрос, он растет в цене, – продолжил спикер. – В-третьих, из России на континент стало поступать на 15 млрд кубометров трубопроводного газа меньше. Поэтому европейцы начали активнее конкурировать за СПГ».

    Наконец, цены вверх толкают попытки Европы заполнить свои подземные хранилища. «Я думаю, что к 1 ноября они смогут достигнуть цели в 85-90% заполненности. Другое дело, что заплатить за это придется более высокую цену, потому что перекупать энергоресурсы предстоит у азиатских рынков. Чем больше европейцы будут спешить при наличии текущего большого объема потребления газа, тем выше окажется итоговая стоимость», – заключил Юшков.

    Напомним, средняя цена газа в Европе по итогам I полугодия выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – примерно до 464 долларов за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE о фьючерсах.

    Цена газа на европейских хабах перешла к росту еще осенью прошлого года и в I квартале текущего года составила 509 долларов за 1 тыс. кубометров, во II квартале – 420 долларов. В июне средняя цена выросла на 6,7% по сравнению с маем, до 439 долларов, и оказалась на 14,5% выше, чем в июне 2024 года.

    По мнению экспертов, рост стоимости спровоцировал ряд причин. Среди них – возросший отбор в отопительный сезон, необходимость раннего начала заполнения хранилищ к следующей зиме и геополитические риски. Так, давление на цены в первой половине 2025 года оказывали переговорный процесс России и США по урегулированию конфликта на Украине, продолжающиеся тарифные войны в мире и эскалация на Ближнем Востоке.

    Как отмечает ТАСС, этим летом странам Старого Света понадобится больше газа для заполнения хранилищ. В условиях ограниченного ввода новых мощностей на рынке им предстоит конкурировать за СПГ с Азией, чей спрос на топливо растет. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) прогнозирует, что летние биржевые цены на газ окажутся выше, чем были зимой, что подрывает экономическую целесообразность закачки газа в ПХГ.

    Примечательно, что поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток» в страны Евросоюза за первое полугодие 2025 года увеличились на 7%, достигнув 8,3 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман в интервью изданию пояснил, что зимой стоимость газа на европейском спотовом рынке увеличилась до 500–600 долларов за 1 тыс. кубометров, что делало импорт российского газа коммерчески выгодным.

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    2 июля 2025, 09:29 • Новости дня
    Захарова призвала НАТО и ЕС прокомментировать звонок Макрона Путину

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила странам НАТО и Евросоюза прокомментировать состоявшийся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    Она поинтересовалась, были ли предупреждены западные союзники Франции о запланированной беседе и согласовывалась ли эта позиция на саммитах НАТО или ЕС, передает РИА «Новости».

    Захарова отметила, что странам НАТО и Евросоюза следовало бы объяснить, как они оценивают действия своего коллеги, и предложила им высказать свои рассуждения по этому поводу.

    Также Захарова указала, что вопрос о разговоре президентов стоит прокомментировать посольству Франции в России, подчеркнув, что французской стороне стоит объяснить мотивацию такого шага именно сейчас.

    Эксперт Константин Долгов считает, что звонок Макрона показал осознание лидерами ЕС важности контактов с Москвой.

    По информации Елисейского дворца, беседа продолжалась более двух часов. Макрон в ходе разговора также призвал «к скорейшему установлению режима прекращения огня и началу переговоров для прочного и долгосрочного урегулирования конфликта».

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    2 июля 2025, 09:53 • Новости дня
    Во Франции назвали причину звонка Макрона Путину

    LP: Макрон позвонил Путину ради участия ЕС в переговорах по Ирану

    Tекст: Дарья Григоренко

    Телефонный разговор между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном свидетельствует о стремлении Евросоюза вновь участвовать в переговорах по ядерной программе Ирана, сообщили СМИ.

    Как пишет Le Parisien, главной целью европейской дипломатии становится возвращение контроля над иранским досье, в частности для Германии, Франции и Британии, передает Ura.ru.

    «Этот телефонный звонок в любом случае свидетельствует о желании европейской дипломатии – в частности, трио Германии, Франции и Великобритании – вернуть себе контроль над этим (иранским) вопросом», – цитирует издание слова осведомленного источника.

    По результатам разговора Макрон и Путин высказались за координацию усилий с целью поиска дипломатического решения и выразили заинтересованность в возобновлении прямого диалога. Оба лидера подчеркнули важность совместной работы по урегулированию сложившейся ситуации вокруг ядерной программы Ирана, отмечают источники, близкие к окружению французского президента.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным.

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    1 июля 2025, 02:56 • Новости дня
    Вступило в силу повышение ЕС пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России

    Tекст: Антон Антонов

    С 1 июля в ЕС начинает действовать новый режим импортных пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из России и Белоруссии, сообщают информационные агентства.

    С 1 июля установлены дополнительные тарифы в размере 50% на более чем 145 товарных позиций, включая молочные продукты, мясо, кофе, живые растения, животные жиры и растительные масла, в том числе пальмовое масло. Тарифы на удобрения, включая азотные, будут увеличиваться постепенно в течение ближайших трех лет, передает РИА «Новости».

    Еврокомиссия заявила, что эти меры будут строго контролироваться, чтобы не навредить европейским аграриям. Однако фермерские объединения в Европе выразили опасения, что пошлины на российские удобрения могут спровоцировать кризис в сельском хозяйстве ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз одобрил фактически заградительные пошлины на удобрения и сельхозпродукцию из России и Белоруссии. Пошлины на удобрения будут расти постепенно в течение нескольких лет. Уже в 2025-2026 годах они достигнут 40-45 евро за тонну, а к 2030 году – 430 евро за тонну. В 2024 году экспорт удобрений из России в ЕС составил 6,2 млн тонн на сумму 2,2 млрд евро.

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    3 июля 2025, 02:11 • Новости дня
    Каллас выразила приверженность ЕС сотрудничеству с КНР и выдвинула требования
    Каллас выразила приверженность ЕС сотрудничеству с КНР и выдвинула требования
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава евродипломатии Кая Каллас по итогам переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И заявила о приверженности Евросоюза к конструктивному диалогу со страной и предъявила ряд требований.

    Как отмечается в релизе по итогам встречи Каллас и Ван И, евродипломат «подтвердила приверженность ЕС конструктивному взаимодействию с Китаем для решения глобальных проблем», подчеркнув важность поиска решений для восстановления баланса экономических отношений, выравнивания экономического поля и улучшения взаимности в доступе к рынкам.

    «Она также призвала Китай положить конец своей искажающей практике, включая ограничения на экспорт редкоземельных металлов, которые представляют значительные риски для европейских компаний и ставят под угрозу надежность глобальных цепочек поставок», – сказано в тексте.

    В таком же тоне были затронуты украинский конфликт, разрешения которого желают обе стороны, а также якобы участие Китая в поставках России оружия, которое Пекину следует пресечь. Каллас добавила, что ЕС привержен политике «одного Китая» и  одновременно выразила несогласие «с любыми односторонними попытками изменить статус-кво, в том числе силой или принуждением».

    «Каллас выразила обеспокоенность по поводу прав человека в Китае, а также гибридных угроз в Европе, исходящих от Китая», – сказано в итоговом блоке релиза, завершающегося горячим желанием обеих сторон встретиться снова и продолжить «обмен мнениями».

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала отношения России и Китая самым большим вызовом современности.

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    1 июля 2025, 09:12 • Новости дня
    ВАРПЭ: Обвинения России в проблемах с рыбой в Балтике стали доброй традицией

    Tекст: Александра Юдина

    Обвинения России в проблемах с рыболовством в Балтийском море становятся регулярной практикой среди балтийских стран, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

    По его словам, такие заявления направлены на лоббирование интересов местных рыбаков, стремящихся ограничить поставки российской рыбы на рынок Евросоюза, передает РИА «Новости».

    Зверев пояснил, что в начале июля 2024 года Эстония, Латвия, Литва и Швеция вновь обвинили Россию в рыболовстве в Балтийском море во время сезонных запретов, как и год назад, и призвали Совет и Комиссию ЕС принять меры против России. При этом, по его заверениям, подобных обвинениях нет подтверждений: доказательства нарушений российскими рыбаками отсутствуют.

    Он уточнил, что промысел рыбы в России строго регулируется и осуществляется по принципам устойчивого рыболовства. Незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел, по его словам, строго пресекается, а все уловы находятся под контролем, включая отраслевую систему мониторинга, в которую данные поступают в режиме реального времени.

    Ранее Литва призывала Еврокомиссию возобновить диалог с российскими властями по вопросу управления запасами Балтийского моря, так как литовские политики считают, что Россия устанавливает высокие квоты допустимого улова рыбы.

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    30 июня 2025, 22:58 • Новости дня
    Bloomberg рассказало о готовности ЕС согласиться на пошлины США в 10%

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз готов заключить торговое соглашение с США, если оно будет предусматривать пошлины на основную часть европейских товаров в 10%, сообщает Bloomberg.

    По информации Bloomberg, в Брюсселе настаивают на том, чтобы США снизили тарифы по отдельным отраслям, включая фармацевтику, алкоголь, полупроводники и коммерческую авиацию. Кроме того, ЕС пытается убедить американские власти уменьшить пошлины на автомобили, запчасти, сталь и алюминий, передает ТАСС.

    В Еврокомиссии считают, что условия разрабатываемого соглашения в целом более выгодны для США, однако ЕС оценивает их как приемлемые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США согласились отложить введение 50% пошлин на товары из Европейского союза до 9 июля. Ранее Вашингтон угрожал ввести пошлины в 50% на продукцию из ЕС из-за неудачных переговоров. В конце июня СМИ сообщили, что США предложили Евросоюзу «набросок» новой торговой сделки.


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    30 июня 2025, 14:51 • Новости дня
    СВР заявила о саморазрушительном курсе еврочиновников против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские чиновники уже давно оторваны от реальности и продолжают в русофобском запале разрабатывать новые ограничения против Москвы, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

    В ведомстве подчеркнули, что такие действия европейских политиков приводят к саморазрушению, поскольку они «пилят сук, на котором сидят», передает РИА «Новости».

    В СВР также отметили, что европейские эксперты настойчиво пытаются убедить Еврокомиссию отказаться от дальнейшего ужесточения ограничительных мер против российской экономики. Подчеркивается, что эксперты считают дополнительные санкции пагубными для самого Евросоюза.

    «По поступающим в СВР данным, европейские эксперты настойчиво пытаются убедить Еврокомиссию в пагубности для самого Евросоюза дальнейшего ужесточения ограничительных мер против российской экономики», – говорится в заявлении пресс-бюро.

    Ранее ЕС подтвердил срыв утверждения 18-го пакета санкций против России.

    Издание Politico писало, что ЕС отложил принятие новых санкций против России.

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    2 июля 2025, 05:58 • Новости дня
    Поставки российского СПГ в Европу выросли

    Tекст: Антон Антонов

    Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз выросли как по отношению к показателям 2024 года, так и по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных европейского аналитического центра Bruegel.

    Объемы поставок российского СПГ в июне выросли до максимального за четыре месяца уровня. Поставки газа из России через «Турецкий поток» достигли сезонных максимумов 2024 года, передает ТАСС.

    С января по июнь 2025 года Евросоюз импортировал около 11,4 млрд куб. м российского СПГ, что на 1,7% больше аналогичного периода 2024 года. Только в июне поставки составили 1,97 млрд куб. м, что на 5% выше майских объемов и на 27,5% выше в годовом сравнении.

    Россия в первом полугодии 2025 года заняла четвертое место по объемам поставок газа в страны Евросоюза (19,3 млрд куб. м), уступив Норвегии, США и Алжиру (47,95 млрд, 40,5 млрд и 19,9 млрд куб м соответственно). Общий импорт газа Европой во втором квартале оказался рекордным с третьего квартала 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя цена газа в Европе выросла в первом полугодии на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила примерно 464 доллара за 1 тыс. кубометров. Юристы подчеркнули, что Евросоюз не может полностью освободиться от контрактных обязательств по российскому газу. Евросоюз заявлял о намерении полностью отказаться от закупок российского газа к 2028 году.

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    30 июня 2025, 14:54 • Новости дня
    Еврокомиссия отвергла обвинения в организации протестов в Сербии

    Tекст: Вера Басилая

    Брюссель не имеет отношения к организации массовых протестов в Сербии или других странах, заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью.

    Еврокомиссия полностью отвергла обвинения в причастности к организации массовых протестов в Сербии, передает ТАСС.

    Представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что ЕК отрицает организацию массовых протестов в Сербии или где-либо еще в мире.

    В Кремле заявили, что на Сербию оказывается беспрецедентное давление, способное привести к попыткам дестабилизации страны с использованием известных технологий.

    В несанкционированной акции в субботу приняли участие около 36 тыс. человек, в результате столкновений пострадали 48 сотрудников полиции, задержали 77 человек, включая одного несовершеннолетнего.

    Эксперт Екатерина Энтина назвала единственную возможность президента Вучича остановить протесты в Сербии.

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    30 июня 2025, 12:17 • Новости дня
    Армения объявила о начале сотрудничества с ЕС в сфере обороны

    Власти Армении сообщили о начале консультаций с ЕС по вопросам обороны

    Tекст: Вера Басилая

    Армения начала официальные консультации с Евросоюзом по вопросам безопасности и обороны, что ознаменовало новый этап в развитии двусторонних отношений, заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.

    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил что Ереван начал консультации с ЕС по вопросам сотрудничества в оборонной сфере, передает ТАСС.

    Ранее ообщалось, что правительство России подготавливает официальное письмо Армении о противоречиях между сближением с Евросоюзом и правилами Евразийского экономического союза.

    Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале процесса вступления в Европейский союз.

    Парламент Армении ранее утвердил соответствующий законопроект, несмотря на то, что предложения о членстве от Евросоюза не поступало.

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    30 июня 2025, 14:02 • Новости дня
    МИД заявил о возможности пересмотра запрета на европейские СМИ

    Россия ограничила доступ к сайтам 15 европейских СМИ в ответ на санкции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва уведомила, что готова отменить ограничения для европейских СМИ при условии снятия аналогичных рестрикций с российских изданий.

    Россия пересмотрит решение в отношении европейских СМИ только в случае отмены европейских ограничений для отечественных изданий, передает ТАСС.

    В заявлении МИД говорится: «В случае если ограничения в отношении отечественных изданий и информканалов будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение в отношении европейских СМИ».

    Ранее Россия в ответ на меры, введенные Евросоюзом против восьми российских изданий, ограничила доступ на территории страны к веб-ресурсам 15 европейских СМИ. В МИД РФ подчеркнули, что это встречная мера на действия ЕС, которые были приняты в рамках шестнадцатого санкционного пакета.

    В список российских СМИ, против которых действуют европейские ограничения, вошли Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, News Front, Rubaltic, South Front, Фонд стратегической культуры и ФГБУ РИЦ «Красная звезда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейским лидерам на саммите в Брюсселе не удалось добиться согласия по новому пакету ограничительных мер против России.

    Однако, как писало издание Politico, принятие этих мер в Евросоюзе откладывается из-за разногласий с рядом стран, включая Словакию.

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