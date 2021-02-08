Европе надо сменить тон для общения с Россией

Визит высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву казался почти историческим, ибо пять лет глава европейской дипломатии не был в России. Возможно, он надеялся на какой-то прорыв, однако на деле получился «холодный душ». Владимир Путин отказался принять высокого гостя. А обычно сдержанный Сергей Лавров высказался так: «Мы свою жизнь выстраиваем исходя из того, что Евросоюз является ненадёжным партнёром».

Естественно, что Боррель остался крайне недоволен таким положением вещей. И едва он вернулся в Брюссель, как тут же начал угрожать России новыми мерами воздействия, которые могут принять на встрече глав МИД стран ЕС уже 22 февраля. «Государства-члены должны будут принять решение о следующих шагах, и да – они могут включать санкции. И у нас есть ещё один инструмент для этого – недавно утверждённый режим санкций в области прав человека», – сказал глава евродипломатии.

Боррель пожаловался, что Россия отказалась по требованию ЕС освободить оппозиционера Алексея Навального. «Временами дискуссия с моим российским коллегой достигала высокого уровня напряжённости, поскольку я призывал к немедленному... освобождению господина Навального... Я напомнил министру Лаврову, что обязательства России в области прав человека вытекают из международных обязательств... и поэтому не может быть отброшены как вмешательство во внутренние дела», – недовольно заявил он.

Особенно его вывели из себя совместная пресс-конференция с Лавровым, где Боррелю задали вопрос о преследовании журналистов во входящей в ЕС Латвии, а также высылка из России трёх европейских дипломатов, засветившихся на акциях в поддержку Навального. «Агрессивно устроенная пресс-конференция и изгнание трёх европейских дипломатов в ходе моего визита показали, что российские власти не захотели воспользоваться этой возможностью и выстроить более конструктивный диалог с ЕС», – подчеркнул он.

Вывод из своего визита в Россию глава европейской дипломатии сделал крайне неприятный, хотя и во многом правдивый. «Моя встреча с министром Лавровым и послания российских властей во время этого визита подтвердили, что Европа и Россия отдаляются друг от друга. Похоже, что Россия постепенно отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу», – заключил Боррель.

В наши дни редко случается, что серые бюрократы из Евросоюза говорят ярко. Однако Боррель наговорил так много и так красиво, что уже впору издавать его цитатник. Весь вопрос в том, что среди всех многочисленных обвинений в адрес России и сетований на её неправильное поведение у него не нашлось ни слова, чтобы указать на ошибки, которые в диалоге с нашей страной сделал сам Евросоюз. Даже исходя из того, что, когда отношения плохие, редко виноватой может быть только одна сторона. Заявления Борреля наглядно показали, что именно не устраивает Евросоюз в поведении России. Главное, что европейцам не нравится – что российские власти не разговаривают с ними подобострастно, не смотрят снизу вверх. Они не спешат по малейшему окрику выполнять «распоряжения» ЕС. Они не видят в Евросоюзе безоговорочный образец, на который следует ориентироваться. Они не считают нужным отпускать кого-то из-под стражи, выполняя «хотелки» европейцев.

Собственно говоря, в одном Боррель прав безусловно – Россия и Евросоюз отдаляются друг от друга. Частично прав он и относительно ценностей, только некоторые моменты он явно передёрнул. Россия не считает демократические ценности «экзистенциальной угрозой», не считает она таковой и сам ЕС. Просто её не устраивает форма, в которой эти ценности насаждаются, а также то, что в Европе в упор не хотят учитывать российские интересы.

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К столь холодному приёму Борреля в Москве привели отнюдь не только «страсти по Навальному», и даже не события 2014 года и их последствия. И то и другое стали лишь следствием того, как Евросоюз годами вёл себя с Россией. За все годы, прошедшие с момента развала СССР и создания ЕС, европейцы так и не предложили нам никакую модель долгосрочного сотрудничества. Менторский тон «вы должны это, вы должны то» таким предложением явно считать нельзя. Российские власти предлагали Европу от Владивостока до Лиссабона, даже приняли лазейки в законодательстве, которые разрешали европейцам в ряде случаев приезжать в Россию без виз. В ответ – чисто символические меры по облегчению визового режима, подлинное создание «шенгенской стены» с Россией. Разговоры об отмене виз, по сути, свернули ещё в 2010 году. Возведя «шенгенскую стену», европейцы сами оттолкнули многих граждан России от себя.

Вплоть до 2012 года европейское направление внешней политики России оставалось главным и ключевым. Совместные экономические, культурные, образовательные, научные проекты, как казалось, должны были простимулировать сближение. Но вместо этого Евросоюз, не пойдя на уступки ни по одному вопросу, бесконечно требовал от России, чтобы она выполняла его требования. Естественно, рано или поздно улицу с односторонним движением должны были закрыть. Видя бесперспективность диалога с Евросоюзом, Россия стала больше внимания уделять другим направлениям. Слыша и читая, как Россия является угрозой (чуть ли не главной) для Европы, российское руководство закономерно стало искать более надёжных партнёров в других частях света. И сама по себе стала представлять самостоятельный, не европейский, центр силы.

Да и каким примером может служить нынешний Евросоюз? Миграционный кризис и иммигрантские гетто, приведшие к многочисленным терактам, должны служить образцом? Или однополые браки и изъятие детей у собственных родителей, которыми недовольны многие и в самых «передовых» странах? Или неспособность обеспечить своё население нормальной прививкой от коронавируса, когда все деньги и технологии имеются в избытке? А уж насчёт прав человека и Россия много чего может Евросоюзу объяснить. Например, как вяжутся с нормами ЕС паспорта неграждан в Латвии и Эстонии. Как можно признавать отторжение Косово от Сербии по итогам бомбардировок, проводившихся вразрез с решением ООН. Как можно откровенно затыкать рот тем, кто внутри самой Европы не согласен с внедрением «родителей номер один и номер два». Или как можно верующих христиан фактически загонять в гетто.

Кстати, о Навальном, о котором глава евродипломатии так печётся. Групповой приезд на его процесс западных дипломатов не прибавил, а только отнял у него потенциальных сторонников. И это Евросоюз создал почву для того, что разговоры о сближении с Европой многими в России стали расцениваться как предательство. Ещё в 2011 году так не было. Но в 2021-м дело обстоит именно так.

Евросоюз сам сделал так, что перестал быть образцом для России – хотя долго им был. Он сам годами подрывал отношения с нашей страной, а теперь удивляется, что главу европейской дипломатии так холодно встречают. Вот уж действительно – надо бы господину Боррелю в своём главу бревно поискать. И прекратить разговаривать с Россией менторским тоном. Чем больше этого тона – тем дальше она будет от Европы.