Почему Зеленского расстроили переговоры лидеров России и США

Итоги встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве едва ли не наиболее горячо комментируют в Киеве. Какие надежды возлагало руководство Украины на этот саммит, в какой мере они оправдались – и каким образом выяснилось, что президенты России и США сделали ровно то, чего так не хотели Зеленский и его окружение?

Итогов встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии с нетерпением ждали многие. Однако самыми нетерпеливыми, конечно же, были украинские власти. Ведь они же, по сути, эту встречу в какой-то мере и спровоцировали, разыграв весной истерику по поводу перемещения российских войск и их (якобы) сосредоточения вблизи от своих границ. И, конечно же, рассчитывали на какие-то дивиденды. Итак, посмотрим, что же получило украинское руководство.

В актив

Начнем с плюсов. А они есть, если смотреть не только на саму встречу в Женеве.

Первое и главное – Зеленскому подтвердили встречу с Байденом: 7 июня стало известно, что президент США пригласил президента Украины в Вашингтон. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, встреча запланирована на конец июля: «Это будет полноценный визит. В рамках которого будет не только встреча с Байденом, но и ряд других мероприятий».

У Зеленского начали добиваться этой встречи сразу же после избрания Байдена президентом США. Однако есть большие сомнения в том, что она бы состоялась в ближайшее время – если бы не встреча президентов России и США. Весьма показательно, что команда Зеленского пыталась выцыганить встречу с Байденом до его встречи с Путиным. Не менее показательно Украине было в этом отказано. Однако в целом интрига удалась.

Второй возможный позитив – шанс (пока довольно призрачный) на какие-либо компенсации Украине в связи с началом работы «Северного потока – 2» По крайней мере, со слов госсекретаря США Энтони Блинкена известно, что переговоры на эту тему с представителями ФРГ велись.

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Испортить все дело рискует сама Украина: «Если нам предложат переговоры о компенсации, то это рассмотрим. Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат», – хорохорится Кулеба. Видимо, для того Зеленского и ждут в конце июля в Вашингтоне: объяснить, что хорохориться не следует, большие дяди все решили и нужно брать что дают. А не то дадут дырку от бублика.

Третье. «Я заявил о непоколебимой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины» – фраза с пресс-конференции Байдена по итогам саммита. В переводе это означает, что ни саму Украину, ни, скажем, Крым в Вашингтоне не рассматривают как предмет торга (или не заявляют об этом публично). Так что тут Зеленский может быть спокоен: отступиться по крымскому вопросу (так же, как отступились по «Северному потоку – 2») США не планируют.

Потери

Перейдем к минусам. Как это обычно и бывает перед такими встречами, стороны старались не слишком обострять и без того не лучшие отношения. Холодным душем для Зеленского и Украины в целом стала резкая перемена позиции Вашингтона по «Северному потоку – 2». Еще в марте США требовали остановки строительства, а в конце мая отказались вводить санкции против Nord Stream 2 AG (компании-оператора).

Связана такая перемена не только со стремлением создать переговорное пространство перед встречей. Неуступчивость ФРГ сыграла куда большую роль. Однако по факту получилось, что границы суверенитета Украины – те самые, которые США непоколебимо поддерживают – определять будут тоже США.

Позиция Украины в этом вопросе заключается в том, что ее ГТС и гарантии прокачки газа по ней – одна из основ ее территориальной неприкосновенности. Байден, как оказалось, видит проблему иначе. Отношения с Германией и Европой в целом оказались для США важнее отношений с Украиной. Это стало неприятным сюрпризом для Киева. Как раз из-за этого расхождения Зеленский выпрашивал встречу с Байденом до его встречи с Путиным.

Второе. В последние дни Байден запутал многих своим видением перспектив вступления Украины в НАТО. По его мнению, конфликт в Донбассе не помешает Украине вступить в НАТО. Однако салюты и овации обрывались после его же слов о том, что сам он – против: «Мой ответ – нет. Соответствие критериям – вот в чем дело. Во-первых, [Украине] надо избавиться от коррупции, соответствовать другим требованиям, выполнить план действий [по членству в НАТО]».

На этом месте его не преминул уесть Дональд Трамп. Мол, сначала сам на этой коррупции нажился, а теперь Украина сама виновата. Но дело скорее даже не в коррупции, а в ПДЧ (плане действий по членству в НАТО).

В Киеве его упоминание Трампом, а также фиксацию в итоговом коммюнике саммита НАТО (проходил в Брюсселе незадолго до встречи Путина и Байдена) считают большой победой Украины. «...мы его [ПДЧ] буквально выгрызли в последний момент благодаря собственной настойчивости, честной беседе с НАТО и твердой поддержке ключевых наших друзей», – хвалился Кулеба. Однако на самом деле никакой победы тут нет. Достаточно обратиться к тексту коммюнике: «Мы подтверждаем решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО, о том, что Украина станет членом альянса и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса».

То есть ПДЧ Украине пообещали еще как минимум 13 лет назад. Однако самого плана Украина с тех пор так и не получила (хотя участником программы является).

Коррупция – удобный предлог, чтобы мариновать Украину этими постоянно удаляющимися перспективами вступления. На деле же дать Украине ПДЧ означает предельно обострить отношения с Россией (о чем Россия постоянно предупреждает). Тогда как целью встречи Путина и Байдена была как раз разрядка напряженности.

Третье. Президенты России и США сделали то, чего в Киеве как раз сильно не хотели: обсуждали Украину в отсутствие Украины. Более того, говорили о том, как вернуться к выполнению Минских соглашений. Тогда как среди украинской политической элиты в последнее время сложился явный консенсус на выход из Минского процесса. Этого хочет сам Зеленский, к этому его подзуживает Петр Порошенко. Именно на выход из Минского процесса направлена недавняя инициатива «Европейской солидарности» «...относительно предоставления Украине статуса основного союзника США вне НАТО». Но вот встречаются главы РФ и США и недвусмысленно дают понять: нет, ребята, только Минск.

Ну а когда глава офиса президента Украины Андрей Ермак пытается достучаться если не до Байдена, то хотя бы до помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана (участвовал в Женевском саммите), его недвусмысленно «динамят».

Общий баланс

Таким образом, однозначно провальной эту встречу для Украины считать не следует. Провальна она лишь в случаях, связанных с завышенными ожиданиями Украины, ее непомерными хотелками, которые в Киеве считают искусством ведения переговоров. «Дадим добро на запуск «Северного потока – 2» в обмен на возврат Крыма и Донбасса» – и прочее в том же духе. Зеленский вслед за Порошенко упорно не понимает, что игры в «кто громче и обиднее крикнет в сторону России» – это забава только на внутреннего потребителя. За пределами Украины это не работает, и даже ситуативные союзники Киева отказываются участвовать в подобном представлении.

И последнее. До, а также во время саммита в Женеве Зеленский успел сделать массу заявлений, которые нет никакой возможности комментировать и анализировать. По счастью, это и не требуется, поскольку все они говорят об одном и том же:

на Украине безнадежно отстали от понимания даже тех процессов, куда Украина включена как объект международной политики.

Зеленский ставит какие-то условия по проблемам уровня «Северного потока – 2» – а они никому не интересны. Косточку, которую получит Украина, уже обсудили без нее, и даже не поставили ее в известность. Зеленский выдвигает какие-то условия Путину по русскому языку, русским школам – и это крик в пустоту: безнадежную поддержку русского мира на Украине (с постоянными рисками шантажа от украинских властей) в России уже сменили на программу репатриации.

И это куда серьезнее, чем все щелчки по носу до и во время саммита. Потому что чем менее Украина интересна для России, тем менее она ценна и ее западным покровителям.

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