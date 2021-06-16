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НАТО отказалось предоставить Украине и Грузии план принятия в альянс
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Организация Североатлантического договора (НАТО) на данном этапе не рассматривает вариант предоставления Киеву и Тбилиси плана действий, направленного на прием Украины и Грузии в свои ряды, подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«В центре основного внимания сейчас находится реформа. <…> Реальность заключается в том, что сейчас основное внимание применительно к [потенциальному] членству, когда речь заходит об Украине и Грузии, приковано к тому, отвечают ли они стандартам НАТО. Поэтому мы так поддерживаем усилия по реформированию и продолжению модернизации институтов обороны и безопасности [обеих республик]. И это – главная тема и главный вопрос, когда речь заходит о том, готовы ли эти [две] страны к членству [в альянсе] или нет», – приводит слова Столтенберга ТАСС.
Одновременно он выразил мнение, что голос России, выступающей категорически против присоединения Грузии и Украины к НАТО из-за угроз, которые вступление несет ее безопасности, не может быть решающим при рассмотрении данного вопроса. «Другой сигнал, касающийся Украины и Грузии, сводится к тому, что сами Украина и Грузия, а также 30 государств – членов альянса будут решать, когда данные две страны окажутся готовы присоединиться к НАТО. Это [решает] не Россия», – считает генсек.
«Россия не может заветировать [решение вопроса о том], могут или нет независимые суверенные нации вступать в НАТО, – добавил Столтенберг. – Суверенное право любой страны заключается в определении ею своего пути [развития]».
Генсек напомнил, что НАТО оказывает Украине поддержку, призванную, к примеру, усилить гражданский контроль над вооруженными силами. «Не в последнюю очередь» такая помощь нацелена на «борьбу с коррупцией» в республике, подтвердил Столтенберг. «Нам нужно [от Украины] больше. И мы работаем с ними (властями в Киеве), чтобы гарантировать, что [реформы] полностью реализованы», – пояснил генсек.
«Таким образом, – повторил он, – в центре нашего внимания в настоящее время находятся реформы». Преобразования имеют и самостоятельную ценность, и «будут содействовать продвижению Украины к членству в НАТО», убежден Столтенберг. «Для того, чтобы предоставить План действий по членству или согласовать его, нам нужен консенсус 30 союзников. Это не находилось в центре внимания на нынешнем саммите [альянса]. <…> Наше главное внимание приковано к тому, чтобы поддержать Украину продолжением реформистских усилий», – указал генсек.
Напомним, в понедельник в итоговом заявлении саммита стран – членов НАТО в Брюсселе был вновь подтвержден тезис о том, что Грузия и Украина в будущем смогут стать членами Североатлантического альянса. Конкретные даты вступления Украины и Грузии в альянс в документе не оговаривались.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что НАТО не указало временные рамки процесса вступления страны в альянс. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что его страна «провела достаточно реформ» для получения плана действий по членству в НАТО, а «отрицать это было бы циничным лицемерием». По его мнению, главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это «нежелание посылать такой сигнал» России.
Советник украинской делегации в Контактной группе по Донбассу советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на Украине рассчитывают, что больше конкретики о перспективах членства в НАТО получат после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Между тем президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут. «Кто-то вообще должен подумать о том, как мы должны реагировать на то, что по сути предлагается и обсуждается», – отметил российский лидер.
«Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит нет», – заявил Путин.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что НАТО создает на Украине плацдарм для давления на Россию.
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В Германии назвали «несусветной чушью» условие Киева по Крыму и «Северному потоку – 2»
Депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») назвал чушью предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «обменять» запуск газопровода «Северный поток – 2» на Крым.
«Какая чушь несусветная, честное слово. Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своем рвении угодить заокеанским и западным спонсорам. Это предложение не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла. Предложение поменять Крым на газ – это полный абсурд и чистый популизм», – заявил Гердт РИА «Новости».
По его словам, «Северный поток – 2» Германии нужен больше, чем России. «Россия может развернуть газ в Китай и спокойно существовать дальше. Германия же поставит на колени всю свою индустрию, если перейдет полностью на дорогой и грязный американский газ. Конкурентоспособность упадет до такого уровня, что им придется или покинуть страну, ища другие, более выгодные места для производства, или объявить себя банкротами, что вызовет социальный коллапс», – добавил депутат.
Гердт также подчеркнул, что властям Украины нужен Крым как территория, а до местного населения им дела нет. «Куда деваться людям во время так желаемого властями Украины возврата полуострова? Каким образом должно произойти это так называемое возвращение, если Украина отрезала местное население от воды и света?» – сказал парламентарий.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода «Северный поток – 2» должна быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины». По его словам, он поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине.
10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
Киев отказался признавать договоренности Путина и Байдена по Украине
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден вряд ли будут принимать решения по Украине в рамках встречи в Женеве, но если такое произойдет, Киев их не признает, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«На самом деле Украина будет одним из важных вопросов, которые будут обсуждаться. И мы хорошо понимаем позицию президента США. Мы не видим риска, что на этой встрече за нашей спиной была бы достигнута какая-то договоренность касательно Украины. Мы очень четко донесли до наших партнеров, что никакие договоренности касательно Украины, которые будут достигнуты без Украины, нами признаваться не будут. Поэтому давайте подождем завершения встречи», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости».
Напомним, Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи Путина и Байдена.
Зеленский потребовал от МВФ не ставить Украину в один ряд с другими странами
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Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике МВФ за то, что фонд относится к его стране так же, как и к другим государствам.
Зеленский заявил, что такое отношение является несправедливым, учитывая, что Украина, по его словам, «восьмой год находится в состоянии войны», в связи с чем Киеву приходится «по-другому выбирать приоритетные сферы» реформ, передает РИА «Новости».
Президент полагает, что «нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами», Украину «просто нельзя ставить в один ряд с другими». Зеленский объяснил это тем, что «есть усложненность» из-за «войны», в результате чего «деньги тратятся не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности».
«Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное», – сказал он, отметив, что сотрудничество с МВФ важно для Украины, к программе МВФ привязаны другие программы финансовой поддержки. Зеленский заверил, что Киев «сделает все, что пообещал».
В начале мая официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что власти Украины должны достичь большего прогресса в деле проведения реформ для завершения первого обзора экономики республики, требуемого для выделения очередного транша.
На Украине собрались изменить налоговый статус Крыма
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На Украине готовится законопроект, который отменит свободную экономическую зону «Крым», созданную в 2014 году, сообщают СМИ.
Как пишет «Обозреватель», украинцы, которые живут в Крыму, «получат такие же налоговые правила, какие действуют на остальной территории» Украины, включая Донбасс.
Принять соответствующий проект закона в Верховной раде собираются до саммита так называемой Крымской платформы, запланированного на август. Сейчас граждане Украины, которые живут в Крыму, считаются иностранцами, поэтому с них не взимаются общегосударственные налоги и сборы. При этом они не могут пользоваться украинскими банковскими услугами и получать от Украины пенсионное обеспечение, передает РИА «Новости».
В 2014 году украинский парламент принял закон о создании свободной экономической зоны в Крыму, тогда закон поддержали 227 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Закон предлагал создать специальную свободную экономическую зону в пределах полуострова Крым сроком на 10 лет.
Эксперты объяснили отказ НАТО обозначить Украине сроки вступления в альянс
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«Украина всегда будет говорить, что она когда-нибудь вступит в НАТО. А Запад будет бесконечно повторять, что вопрос вступления Украины в НАТО по-прежнему актуален. Но в реальности этого не будет», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя разочарование властей Украины в том, что НАТО не указало временные рамки процесса вступления страны в альянс.
«Если у кого-то были иллюзии по поводу полноценного участия Украины в жизни западного сообщества, то это странно. С такими иллюзиями надо расставаться пораньше, чтобы потом не встретиться с реальностью в самой жесткой ее форме», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, в 2014 году, еще до формирования нового украинского правительства, в романтических мечтах официального представителя Госдепа Виктории Нуланд была идея построить образцово-показательное либеральное славянское государство. Но в итоге дальше безвизового режима с ЕС, пустых обещаний и похлопывания по плечу Запад не пошел.
Дробницкий указал на две главные причины того, почему НАТО не примет в свой состав Украину. «Во-первых, Россия ясно дала понять, что дальнейшее расширение инфраструктуры НАТО на ее границах неприемлемо. Более того, на Украине проживает большое количество пророссийски настроенных людей. В 2014 году Украина пыталась решить процедурные вопросы для интеграции с Западом, но в результате потеряла свою территориальную целостность и в довесок приобрела длительный конфликт на своей территории. Сейчас такого рода страну невозможно втянуть в НАТО. Это российская зона влияния», – пояснил политолог.
Во-вторых, по мнению эксперта, чем дальше НАТО расширяется на восток, тем очевиднее спад заинтересованности альянса в присоединении новых членов. «Пик интереса к Восточной Европе был в 2003 году, когда Западная Европа воспротивилась вторжению США в Ирак. Тогда Джордж Буш – младший сделал так, чтобы новая Европа поддержала его решение. И стало понятно, что позиции стран Старой Европы и новой часто не сходятся. А Украина в этом плане отстает еще сильнее. Поэтому как бы она ни старалась угодить «начальству», к ней не будут относиться как к полноценному члену западного мира. Включение Украины в НАТО со всеми ее желаниями и недоделанной элитой станет катастрофой для самого альянса, который принимает решения на основе консенсуса», – убежден Дробницкий.
При этом собеседник предположил, что формально Украина может не являться членом НАТО, но на ее территории будет размещена инфраструктура альянса. «Насколько я понимаю, Владимир Путин дал четко понять, что это и есть красная линия, которую Россия не даст перейти. Поэтому то, что Украину в очередной раз оставили в подвешенном состоянии – это бремя страны, прогнувшейся под «глобальное начальство», – подчеркнул политолог.
А что касается заявления Джо Байдена о том, что война в Донбассе не является непреодолимым препятствием для вступления Украины в НАТО, то «это хорошо знакомая риторика подбадривания и похлопывания по плечу». «Запад хорошо умеет давать пустые обещания и обменивать их на реальное влияние. Нам стоит этому поучиться», – считает Дробницкий.
К тому же у НАТО есть два неравноценных управленческих слоя, отмечает эксперт. «Главный слой – это абсолютно наднациональная бюрократия по примеру ЕС. Это люди, которые ассоциируют себя с «глобальным начальством». Второй слой – это национальные государства со своими интересами и настроениями. Поэтому время от времени в НАТО возникают разногласия», – полагает Дробницкий. «С одной стороны, в отношении России действует политика сдерживания. С другой – у определенных стран есть экономические интересы с Россией. И в этом вопросе нет единства. Втянуть в эту картину киевский бардак не получится», – уточнил политолог.
Дробницкий сомневается в том, что после саммита Путина и Байдена тема Украины получит развитие. «Такого рода заявления я слышал много раз накануне крупных политических событий. Этот вопрос уже снят с повестки дня. Но риторика останется. Украина всегда будет говорить, что она когда-нибудь вступит в НАТО. А Запад будет бесконечно повторять, что вопрос вступления Украины в НАТО по-прежнему актуален. Публичная дипломатия устроена так, что некоторые вещи живут только в пространстве риторики. Политики их будут говорить до тех пор, пока об этих идеях не забудут», – отметил эксперт.
«Мне кажется, что и на Украине не верят в сказку о том, что страна вот-вот войдет в НАТО. Это часть риторики. Они не могут действовать иначе, поскольку эти вопросы прописаны даже в конституции», – считает Дробницкий.
Политолог-американист Борис Межуев также предполагает, что в ходе саммита Путина и Байдена ситуация для Украины едва ли поменяется. «Сейчас у многих экспертов возникло ощущение, что в США идет сильное давление на Байдена с целью предложить Путину «молчаливую сделку» о так называемой серой зоне. Данный термин ввел в оборот еще Джон Болтон. Речь идет о части постсоветского пространства, которое предлагается разделить между Россией и НАТО. Под этим подразумевается молчаливый уход Белоруссии в сферу влияния Москвы и такой же молчаливый прием Украины в НАТО», – считает эксперт.
«Однако Путин четко сказал, что для России вступление Украины в НАТО неприемлемо, это «красная линия» и такой шаг будет чреват дестабилизацией Украины. Потому, учитывая позицию Москвы, «молчаливая сделка» не будет реализована. Итог переговоров по этой теме понятен заранее», – заключил Межуев.
В понедельник в итоговом заявлении саммита стран – членов НАТО в Брюсселе был вновь подтвержден тезис о том, что Грузия и Украина в будущем смогут стать членами Североатлантического альянса. Конкретные даты вступления Украины и Грузии в альянс в документе не оговаривались.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что НАТО не указало временные рамки процесса вступления страны в альянс. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что его страна «провела достаточно реформ» для получения плана действий по членству в НАТО, а «отрицать это было бы циничным лицемерием». По его мнению, главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это «нежелание посылать такой сигнал» России.
Советник украинской делегации в Контактной группе по Донбассу советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на Украине рассчитывают, что больше конкретики о перспективах членства в НАТО получат после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Между тем президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут. «Кто-то вообще должен подумать о том, как мы должны реагировать на то, что по сути предлагается и обсуждается», – отметил российский лидер.
«Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит нет», – заявил Путин.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что НАТО создает на Украине плацдарм для давления на Россию.
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Украина отказалась пускать привитых «Спутником V»
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Граждане, у которых в паспорте вакцинации указана российская вакцина от коронавируса «Спутник V», получат отказ во въезде на Украину, заявил первый замначальника отдела пограничной службы «Борисполь-1» Валентин Мельник.
«Вакцина «Спутник» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) не признана, потому и мы ее также не принимаем. Только те вакцины, которые признаны ВОЗ и которые признаем мы (дают возможность въехать на Украину)», – цитирует его «Интерфакс».
По словам Мельника, гражданам, которые привиты «Спутником V», но не имеют отрицательного ПЦР-теста, будет отказано во въезде. При этом граждан Украины просят отправиться на самоизоляцию или обсервацию. Также замначальника отдела пограничной службы отметил, что если пассажиры, привитые российской вакциной, трансфером летят в другие страны, то они не проходят паспортный контроль, автоматически поднимаются в трансферную зону и улетают с Украины.
Как сообщили изданию в украинском Минздраве, прохождение полной вакцинации «Спутником V» не является основанием для въезда на Украину. Для въезда в страну иностранным гражданам необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа, также можно предоставить отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы), или документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.
Ранее сообщалось, что с 1 июля Украина вслед за Евросоюзом собралась ввести ковид-паспорта. В мае Украина договорилась с ЕС о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса. При этом в начале мае президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Евросоюз в невыполнении договоренностей о поставках вакцин от коронавируса. На этом фоне Грузия, Украина и Молдавия попросили Еврокомиссию помочь с вакцинами от коронавируса.
В феврале правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
Напомним, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
В Киеве озвучили два варианта урегулирования конфликта в Донбассе
У Киева есть только два варианта для урегулирования ситуации в Донбассе: начать прямой конфликт с Москвой или делать ставку на дипломатическое решение вопроса, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
«У нас пока есть два основных пути: открытое противостояние с Россией либо удерживание ситуации на политико-дипломатическом пути урегулирования, даже если его КПД 0,001%. Я не вижу третьего варианта», – сказал Арестович, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина 24».
Нормандский формат и Минские соглашения остаются «единственными приемлемыми» сценариями в сложившейся ситуации, добавил он. При этом спикер украинской делегации отметил, что Киев не может позволить себе такой «класс игры», при котором получилось бы «сдвинуть» эти договоренности и создать что-то новое.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что отторжение Донбасса и заморозка конфликта являются истинными целями Киева.
До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президент Владимир Зеленский собирается развязать большую войну в Донбассе.
Назначение главы Нафтогаза признали незаконным
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) потребовало от украинского правительства разорвать контракт с новым главой правления Нафтогаза Юрием Витренко, так как его назначение нарушает нормы антикоррупционного закона.
«Учитывая изложенное, 14 июня глава НАПК Александр Новиков вынес кабинету министров Украины предписание об устранении нарушений статьи 26 закона Украины «О предотвращении коррупции». В предписании требуется: отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которым избран и назначен Юрий Витренко председателем правления НАК «Нафтогаз Украины», подписан с ним контракт; решить вопрос о прекращении срока действия контракта с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» как незаконного», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Указывается, что согласно украинскому антикоррупционному законодательству, после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал в должности до увольнения.
«По результатам мониторинга установлено нарушение упомянутой нормы закона. Ведь во время выполнения полномочий заместителя министра (и. о. министра энергетики) в период с 21 декабря 2020 года до 28 апреля 2021 года Юрий Витренко системно участвовал в подготовке решений по деятельности НАК «Нафтогаз Украины» … В то же время закон определяет, что запрет на занятие такой должности для этого лица прекращается только 28 апреля 2022 года», – сообщили в агентстве.
Сам Витренко уже заявил о намерении обжаловать в суде предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) о необходимости его увольнения. «Я всегда исхожу из принципа верховенства права, поэтому рассчитываю, что в судебном порядке мы сможем установить, чья правовая позиция является более обоснованной», – цитирует Витренко пресс-служба Нафтогаза.
При этом предписание агентства, внесенное правительству, Витренко назвал незаконным, а выводы ведомства, по его словам, являются типичным примером избирательного правосудия и предвзятого отношения.
Витренко отметил, что во время работы на должности и. о. министра у него не было полномочий влиять на деятельность «Нафтогаз Украины», так как органом управления компании выступал кабмин.
Украинский кабмин в апреле снял Андрея Коболева, занимавшего пост исполнительного директора Нафтогаза с 2014 года, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за 2020 год. С 29 апреля компанию возглавил Юрий Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.
После этого госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд в ходе переговоров раскритиковали решение президента Украины Владимира Зеленского уволить Андрея Коболева с поста главы правления Нафтогаза.
Помощник Горбачева прокомментировал слова Путина об обмане НАТО
Помощник первого президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что последний советский лидер позволил Североатлантическому альянсу себя обмануть и не выполнить обещание не расширять НАТО на восток.
Палажченко заявил, что во время «перестроечных» переговоров о послевоенной Европе речи о расширении НАТО на территории бывшей ОВД не было – такие обещания не давались ни письменно, ни устно.
«Речь идет о подготовке Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, когда обсуждалась территория ГДР в контексте объединения Германии. Западные партнеры обещали СССР не размещать инфраструктуру НАТО и стратегические вооружения именно в восточной Германии. Возможное вступление в НАТО Польши, Венгрии и других соседних стран не упоминалось», – заявил «Ридусу» помощник экс-президента СССР.
Ранее Владимир Путин в интервью телекомпании NBC заявил, что на очередных переговорах с Западом Горбачев получил устное обещание, что НАТО не станет включать в свой состав страны бывшей Организации Варшавского договора.
«В период СССР еще Горбачеву – он, слава богу, жив-здоров, спросите у него – устно, но все-таки было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну, и где эти обещания? ... Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка – у нас так в народе говорят. Надо все закреплять на бумаге», – сказал российский лидер.
Ранее научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что у экс-президента СССР Михаила Горбачева после распада Организации Варшавского договора (ОВД) был шанс заключить соглашение о том, что Североатлантический блок не будет расширяться на Восток, но он этого не сделал, проявив излишнюю доверчивость к западным лидерам.
Климкин испугался «сигнала» России перед встречей Путина и Байдена
Российский законопроект о репатриации граждан Белоруссии и Украины является «угрозой» для Киева и выглядит как «последний сигнал» Москвы накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
«Последний сигнал России перед встречей Путина и Байдена – внесение в Госдуму закона о новой волне паспортизации. Теперь граждане Украины и Белоруссии смогут получать паспорта на основе самоидентификации», – написал он в Facebook.
По утверждению экс-министра, принятие этого закона якобы является попыткой создать на Украине «пятую колонну», которая будет лояльна к России и «в случае необходимости будет призывать Россию их защитить».
Климкин также заявил, что таким образом «создается угроза вмешательства» в дела Украины в любой момент, а Россия якобы создает тест для украинской государственности.
Согласно законопроекту, граждане Белоруссии и Украины, которые захотят стать россиянами, смогут без отказа от собственного гражданства и не имея ранее проживавших на территории современной России предков получить российский паспорт. В Госдуме считают, что реализация закона может привлечь в страну миллионы соотечественников, прежде всего с Украины.
Захарова отреагировала на слова Зеленского о праве Киева быть приглашенным в НАТО
Официальный представитель МИД Мария Захарова оценила заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не будет просить о принятии страны в НАТО, а должен быть приглашен вступить в Североатлантический альянс.
«И чтобы им доплатили еще, нет?» – сыронизировала Захарова в своем Telegram-канале.
Зеленский ранее заявил, что Украина заслуживает быть одним из равных участников в альянсе. По его словам, Киев «нужно приглашать», так как это честно, и Украина не должна просить НАТО об этом.
Напомним, в понедельник в итоговом заявлении саммита стран – членов НАТО в Брюсселе был вновь подтвержден тезис о том, что Грузия и Украина в будущем смогут стать членами Североатлантического альянса. Конкретные даты вступления Украины и Грузии в альянс в документе не оговаривались.
В свою очередь Зеленский посетовал на то, что НАТО не указало временные рамки процесса вступления страны в альянс. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что его страна «провела достаточно реформ» для получения плана действий по членству в НАТО, а «отрицать это было бы циничным лицемерием». По его мнению, главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это «нежелание посылать такой сигнал» России.
Советник украинской делегации в Контактной группе по Донбассу советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на Украине рассчитывают, что больше конкретики о перспективах членства в НАТО получат после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Между тем президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут. «Кто-то вообще должен подумать о том, как мы должны реагировать на то, что по сути предлагается и обсуждается», – отметил российский лидер.
«Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит нет», – заявил Путин.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что НАТО создает на Украине плацдарм для давления на Россию.
В Киеве выразили надежду на большую конкретику о перспективах членства в НАТО
На Украине рассчитывают, что больше конкретики о перспективах членства в НАТО получат после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил советник украинской делегации в Контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Он заявил, что пока Киев получил «не окончательный ответ», так как «окончательно будет не только на саммите НАТО, а и после встречи Байдена и Путина». Арестович полагает, что Байден еще «не сформировал до конца» отношение к Путину и российской политике, передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.
Напомним, в итоговом заявлении саммита стран-членов НАТО в Брюсселе говорится, что Грузия и Украина в будущем смогут стать членами Североатлантического альянса, но конкретные даты вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс в документе не указаны.
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«Самый сильный человек мира» стал депутатом Рады под крики «Позор»
Кандидат от партии «Слуга народа», «самый сильный человек мира» Василий Вирастюк принес присягу на заседании Рады под крики оппозиции «Позор!».
Верховный суд Украины отменил решение ЦИК страны о признании Вирастюка избранным депутатом парламента, ЦИК подал жалобу, после чего Большая палата ВС Украины признала избрание Вирастюка законным, передает РИА «Новости».
Результаты голосования оспаривал кандидат от партии «За будущее» Александр Шевченко, избиравшийся по округу Вирастюка. ЦИК посчитал недействительным голосование на шести участках, и установил результаты выборов без их учета, признав Вирастюка депутатом.
Вирастюк родился в Ивано-Франковской области. В начале 2000-х занимался силовым многоборьем Strongest Man (на Украине этот вид спорта известен как «Богатырские забавы»). По итогам престижных международных соревнований в 2004 и 2007 годах был признан сильнейшим человеком планеты.
Вирастюк также позировал для 11-метрового памятника Илье Муромцу, которого на Украине считают частью украинской истории.
Пекин призвал НАТО не раздувать теории о «китайской угрозе»
КНР призывает НАТО прекратить раздувать различные теории о «китайской угрозе»: Пекин не намерен создавать для других «системные вызовы», однако если кто-то бросит вызов ему, безучастным Китай не останется, говорится в заявлении миссии КНР при Евросоюзе (ЕС).
В заявлении обратили внимание на касающееся Китая содержание заявления по итогам брюссельского саммита НАТО, где Альянс заявляет, что Китай якобы «представляет так называемый системный вызов», передает РИА «Новости».
«Это клевета на мирное развитие Китая, неправильная оценка международной ситуации и собственной роли (организации), главным образом – это продолжение менталитета холодной войны и психология блоковой политики», – указала китайская сторона.
Отмечается, что КНР неуклонно придерживается оборонного характера своей военной доктрины, а достижения страны в области национальной обороны и модернизации армии являются рациональными, законными, открытыми и прозрачными. В 2021 году, подчеркивается в заявлении, оборонный бюджет Китая достигнет 1,35 трлн юаней (примерно 209 млрд долларов США), составив около 1,3% ВВП, что меньше двухпроцентного «порога» НАТО.
«Общие же военные расходы 30 стран НАТО в 2021 году, как ожидается, составят 1,17 трлн долларов США, что составляет более половины от общемировых военных расходов, а также в 5,6 раза превышает расходы Китая. В конечном счете, люди во всем мире ясно видят, чьи военные базы расположены по всей планете и чьи авианосцы повсюду демонстрируют свою силу», –указано в заявлении.
В миссии подчеркнули, что Китай не намерен создавать для других «системные вызовы», но если кто-то захочет бросить «системный вызов» КНР, «мы не останемся безучастными».
«Китай рекомендует НАТО рационально относиться к развитию КНР, прекратить раздувать разного рода «теории китайской угрозы», не стоит использовать законные интересы и права Китая в качестве предлога для манипулирования блоковой политикой, искусственного создания противостояния и стимулирования геополитической конкуренции», – заявили в китайской миссии.
Вместе с тем Пекин призвал НАТО тратить больше сил на продвижение диалога и сотрудничества, а также предпринимать действия, способствующие поддержанию международной и региональной безопасности и стабильности.
В МИД Китая ранее заявляли, что планы НАТО по обновлению своей стратегической концепции в связи с КНР являются проявлением мышления холодной войны, у которого в современном мире нет дальнейшего пути. Власти Китая заявляли, что Пекин всегда придерживался пути мирного развития.
Ранее лидеры НАТО впервые решили согласовать общую позицию по Китаю.
На Украине сотрудников диспансера заподозрили в продаже вакцины от COVID
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Сотрудники психоневрологического диспансера в Киевской области подозреваются в продаже вакцины от коронавируса, полученной в рамках механизма COVAX и предназначенной незащищенным слоям населения, проведены обыски, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.
По данным украинского ведомства, полицейские провели шесть санкционированных обысков в помещениях одного из психоневрологических интернатов области. Следствие установило, что руководители этих учреждений продавали посторонним лицам за деньги вакцину против коронавируса, которая была выделена для пациентов учреждения в рамках президентской программы вакцинации незащищенных слоев населения, передает РИА «Новости».
Как отметили в Нацполиции, сбывали вакцину, полученную в рамках механизма COVAX и предназначенную незащищенным слоям населения. «Однако должностные лица интерната и Бородянского поселкового совета указанные препараты продавали лицам, которые не подпадают под перечень приоритетных слоев I и II этапов вакцинации. Правоохранители зафиксировали 14 случаев получения неправомерной выгоды должностными лицами за распространение вакцин. По данному факту возбуждены уголовные дела ч. 3 и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)», – отметили в ведомстве.
Должностным лицам грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Проект COVAX запущен Всемирной организацией здравоохранения, Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. В рамках проекта государства с высоким уровнем доходов платят за вакцину, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.
Украина получила одобрение от COVAX в ответ на запрос вакцины от коронавируса в декабре прошлого года.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В начале мае Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину.