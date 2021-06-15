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Байден велел просящейся в НАТО Украине избавиться от коррупции
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Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе, заявил президент США Джо Байден.
Байдена спросили, поддерживают ли США предоставление Украине плана действий по членству в НАТО. Как заявил в ответ президент США, это зависит от того, отвечает ли Украина критериям НАТО. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым.
Он подчеркнул, что решение вопроса зависит не только от него, но и от остальных членов НАТО. Украина «должна убедить» страны НАТО, «а это нелегко». Байден напомнил, как в бытность вице-президентом США в Верховной раде заявил, что у Украины есть шанс превратиться в демократическую страну, которая не управляется олигархами, передает ТАСС.
При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины. Байден не считает, что сложившиеся отношения с Россией и ситуация на самой Украине являются для Киева непреодолимой преградой при вступлении в НАТО. Пока США намерены «делать все возможное, чтобы Украина оказалась в состоянии продолжать сопротивляться физической агрессии со стороны России».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что НАТО не указало временные рамки процесса вступления страны в альянс. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что его страна «провела достаточно реформ» для получения плана действий по членству в НАТО, а «отрицать это было бы циничным лицемерием». По его мнению, главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это нежелание посылать такой сигнал» России.
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На Украине захотели получить часть акций оператора «Северного потока – 2»
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Украина сможет заработать на «Северном потоке – 2», если после запуска газопровода ей передадут часть акций компании-оператора, заявил украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
«Окей, мы понимаем, что «Северный поток – 2» может быть выгодней для вас. Давайте, из-за того, что мы теряем, это вопрос политический, сделаем Украину сособственником «Северного потока – 2», дайте нам 5-7-10%, чтобы мы могли компенсировать свои убытки», – заявил эксперт, передает РИА «Новости».
По его словам, часть газа, который пойдет через трубопровод, может попадать в украинские газовые хранилища. «Давайте об этом говорить, что Украина станет участником «Северного потока – 2»... Продайте или передайте украинскому Нафтогазу 5% стоимости этого «Потока», и мы будет акционерами, будем зарабатывать на нем», – сказал он.
Бортник добавил, что пока газопровод не запущен, данный вариант «возможен». При этом, по его мнению, более реальны варианты с созданием российско-европейского консорциума, который станет владельцем украинской ГТС и обеспечит через нее транзит газа, или заключение долгосрочного контракта на прокачку топлива через Украину с Газпромом. «Но это надо взять свою позицию, отказаться от позиции американских партнеров и продвигать свой нарратив, свои национальные интересы», – отметил эксперт.
При этом он предположил, что после истечения текущего контракта, который действует до 2024 года, Киев могут вынудить снизить цену на транзит, так как прокачка через «Северный поток – 2» будет дешевле, или же украинскую ГТС «просто вырубят».
10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
Киев выразил готовность обсудить компенсацию Украине за «Северный поток – 2»
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Украина рассмотрит возможность получения компенсации в случае запуска газопровода «Северный поток – 2», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Как пояснил министр, если Киеву «предложат переговоры о компенсациях», украинская сторона «на них посмотрит», но «не будет непременно соглашаться на то, что будет предложено». Кулеба не стал говорить, от кого Украина ждет соответствующего предложения. Когда его спросили об устраивающей Киев сумме, министр ответил: «До этого пункта мы пока не дошли».
Кулеба сказал, что «в последнее время значительно выросла» готовность США добиться таких компенсаций для Киева, но решение снизить санкционное давление на оператора Nord Stream 2 AG «стало разочарованием» для Украины, передает ТАСС со ссылкой на Die Welt.
Напомним, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, если все ухищрения вокруг «Северного потока – 2», направленные на сохранение прокачки российского раза по территории Украины, не сработают, украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – добавил Блинкен.
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Нафтогаз собрался подать иск к Газпрому для доступа к транзиту газа из Центральной Азии
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Компания «Нафтогаз Украины» готова обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии, заявил газете Financial Times глава украинской компании Юрий Витренко.
Издание пишет, что Газпром «контролирует» транзит газа по трубопроводам из Центральной Азии на Украину. В течение 15 лет транзит газа так и не осуществлялся. Если Газпром не будет содействовать транзиту, Нафтогаз примет меры, пишет газета. В частности, по словам Витренко, компания готовит официальные запросы, чтобы обеспечить поставки газа из региона и намерена получить разрешения на его транспортировку по трубопроводам Газпрома, процесс может занять несколько месяцев, передает РИА «Новости».
«Если они (Газпром) скажут «нет», то следующим шагом будет жалоба в (Европейскую комиссию) и арбитраж», – заявил Витренко газете, подчеркнув, что на этот процесс могут уйти годы. Издание отмечает, что Киев может обратиться в Брюссель с просьбой применить закон Евросоюза о конкуренции, поскольку ситуация влияет на поставки газа на рынки ЕС.
По словам Витренко, «центральноазиатский газ» может наполнить «всю украинскую газотранспортную систему» – речь идет о десятках миллиардов кубометров. «Это изменит правила игры, потому что, как мы все понимаем, у транспортировки газа из Центральной Азии в Европу огромный потенциал», – заявил глава Нафтогаза.
Витренко разговаривал с газетой из Вашингтона, в столице США он пытается убедить администрацию президента Джо Байдена пересмотреть решение об отказе от санкций в отношении «Северного потока – 2». По его словам, даже если проект газопровода будет остановлен, Киев будет призывать Газпром транспортировать менее дорогой газ из Центральной Азии для внутренних нужд Украины и транзита в Европу.
Пока же американцы утешают Украину вариантами спасения от запуска «Северного потока – 2», который сами признали неизбежным. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал сразу о трех планах развития ситуации для Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каким США видят транзитное будущее Украины при работе российско-европейского обходного газопровода.
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В похоронах эсэсовца в Киеве принял участие президентский полк
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Военнослужащих президентского полка Украины отправили на торжественные похороны участника дивизии СС «Галичина» Ореста Васкула в Киеве, сообщил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский, пообещав выяснить, кто отдал такое распоряжение.
«В Михайловском соборе Киева сегодня отпевали покойного ветерана дивизии СС «Галичина» Ореста Васкула», – написал Бужанский в своем Telegram.
Он указал, что не имеет ничего против отпевания, «но заинтересовался, кто отправил на это мероприятие солдат президентского полка, в частности после (негативной) реакции офиса президента (Владимира Зеленского) на марш эсосовцев (в честь «Галичины») 28 апреля в Киеве». «Согласитесь, если президентский полк отправляют на почетные похороны эсэсовцев, то какие претензии могут быть к эсэсовцам марширующим?» – заметил Бужанский.
Он пообещал направить депутатское обращение начальнику Генштаба ВСУ, министру обороны и главнокомандующему сухопутных войск, пояснив, что президентский полк, несмотря на название, не подчиняется офису президента. «Должен сказать, что не каждого эсэсовца хоронят при участии президентского полка и со склоненными государственными флагами Украины», – добавил парламентарий.
Васкул добровольно вступил в дивизию СС «Галичина» в 1943 году. После контузии попал в советский плен, но сумел бежать. В 1947 году его поймали и приговорили к 25 годам лагерей. Согласно решению президиума Верховного совета СССР освободился в июне 1956 года.
Дивизия СС «Галичина» была сформирована 28 апреля 1943 года во Львове и просуществовала до лета следующего года, когда Красная армия разгромила ее под городом Броды в окрестностях Львова. Войска СС, в состав которых входило указанное подразделение, решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
Эксперт рассказал о перспективах нового иска «Нафтогаза» к Газпрому
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«Угрозы «Нафтогаза» подать иск к Газпрому глупы и не имеют ничего общего с реальными поставками топлива», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Так он отреагировал на планы главы «Нафтогаза» Юрия Витренко обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии на Украину.
«Непонятно, в какой суд «Нафтогаз» мог бы подать иск. «Нафтогаз» никаким боком не выступает стороной конфликта. Если бы Газпром осуществлял в Европу транзит туркменского или казахского газа – тогда можно было бы о чем-то говорить, но Газпром не делает этого. Российская компания покупает газ у Казахстана и Туркменистана, но не осуществляет услуги транзита», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Как пояснил Юшков, говорить о каком-то «ущемлении прав» «Нафтогаза» можно было бы в том случае, если бы украинская компания имела контракт на поставку голубого топлива из среднеазиатских стран, но не могла бы исполнить его из-за отсутствия транзита. «Но «Нафтогаз» не подписывал ни одного договора с кем-то из среднеазиатских стран именно потому, что в этих странах нет лишнего газа, чтобы продавать его на Украину», – пояснил он.
Более того, если бы Украине удалось найти объемы для поставок, важную роль играет цена. Подобная сделка была бы невыгодной. «Украина рассчитывает на то, что в Средней Азии есть якобы сверхдешевый газ. Такой миф сложился примерно 20 лет назад, когда топливо действительно было очень дешевым, и тогда Украина покупала его транзитом через Россию. Но с тех пор ситуация изменилась. Практически весь среднеазиатский газ уходит в Китай. Небольшие объемы скупает сам Газпром. Поэтому эти страны и дальше будут продавать газ только в Китай и Россию. Те цены, которые среднеазиатские страны выставят Украине, будут рыночными», – уверен эксперт.
О том, что компания «Нафтогаз Украины» готова обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии, заявил в интервью газете Financial Times глава компании Юрий Витренко. По словам топ-менеджера, «центральноазиатский газ» может наполнить «всю украинскую газотранспортную систему» – речь идет о десятках миллиардов кубометров. «Это изменит правила игры, потому что, как мы все понимаем, у транспортировки газа из Центральной Азии в Европу огромный потенциал», – заявил глава «Нафтогаза».
Более того, подобными угрозами Киев противоречит своей же практике. «Украина сейчас покупает российский газ по виртуальному реверсу. И спрашивается, если вы хотите какой-то другой газ, например американский, так сначала купите его физически с СПГ-терминала в Польше. А то сейчас можно сказать, что Польша не осуществляет услуги транзита американского СПГ, и на нее тоже можно подавать в суд», – говорит Юшков.
Эксперт назвал слова Витренко «полным бредом», не имеющим отношения к реальным поставкам газа. «В реальности, как мне кажется, Украина не рассчитывает покупать газ в Центральной Азии. Цель одна – удержать кресло главы «Нафтогаза». Все эти украинские газовые менеджеры позиционируют себя как победителей Газпрома. Они якобы обладают уникальным навыком побед над компанией в международных судах, поэтому постоянно придумывают новые дела», – указал Юшков.
Эксперт утверждает, что руководство «Нафтогаза» обогащается за счет транзита российского газа в ущерб бюджету Украины. «Поэтому, когда встает вопрос об их увольнении, они будут указывать на незавершенные судебные споры с Газпромом и тем самым настаивать, чтобы им разрешали работать дальше», – подытожил Юшков.
В свою очередь сенатор Алексей Пушков назвал заявления Витренко вымогательством и шантажом. Он также прокомментировал заявление главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы о том, что Киев потребует компенсацию после запуска трубопровода «Северный поток – 2». По словам члена Совфеда, Киев хочет получить акции газопровода, хотя не имеет к нему никакого отношения. Это лишнее свидетельство «паразитического характера» украинских властей, отметил он. «Ничего не строила, ничего не финансировала, пыталась сорвать проект, а теперь акции ей подавай», – написал Пушков в Twitter.
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В НАТО подтвердили решение принять Украину и Грузию в альянс
Грузия и Украина в будущем смогут стать членами Североатлантического альянса, говорится в итоговом заявлении саммита стран-членов НАТО в Брюсселе.
Конкретные даты вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс в документе не указаны. При этом в коммюнике говорится о высокой оценке вклада Тбилиси в операции альянса, а также о поддержке реформ в стране.
«Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом альянса с Планом действий по членству в качестве неотъемлемой части этого процесса», – сказано в заявлении. Аналогичное решение принято и в отношении Грузии.
НАТО также поддержало реформы на Украине и «настоятельно призвало к дальнейшему прогрессу в соответствии с международными обязательствами и обязательствами Украины». Кроме того, там заверили в твердой поддержке прав обеих стран «самостоятельно определять свое будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут. «Кто-то вообще должен об этом подумать о том, как мы должны реагировать на то, что по сути предлагается и обсуждается», – отметил российский лидер.
«Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит нет», – заявил Путин.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что НАТО создает на Украине плацдарм для давления на Россию.
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Глава МИД Украины поставил условия для запуска «Северного потока – 2»
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал условие для запуска газопровода «Северный поток – 2», который, по мнению Киева, угрожает безопасности страны и ее экономической стабильности.
«Мы против этого проекта. Условием его запуска должно быть освобождение наших территорий и энергетическая безопасность Украины. Это справедливая компенсация за угрозы», – написал он в Twitter.
При этом Кулеба отметил, что поднимал данный вопрос на переговорах в Берлине.
Ранее оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
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Нигерийцы зарезали и зажарили коз на пляже в Днепре
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В Днепре 12 нигерийцев устроили на Мануйловском пляже пикник, во время которого зарезали трех коз и зажарили их на костре; полиция задержала иностранцев.
Инцидент произошел в понедельник около 14.00. Отдыхающие услышали крики животных и пришли на шум. Они увидели, что иностранцы в кустах перерезали горло козам и бросали туши в костер, сообщает «Информатор».
По словам очевидцев, из четырех животных спасти удалось только одно. На место происшествия была вызвана полиция, которая задержала мужчин. Они объяснили, что таким образом праздновали день рождения одного из задержанных.
Правонарушителей доставили в отделение полиции. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Отмечается, что иностранцы могут быть привлечены к ответственности по нескольким статьям - нарушение требований пожарной безопасности в лесах, хулиганство, а также жестокое обращение с животными.
В 2019 году бурятские шаманы в Ангарске Иркутской области сожгли пять верблюдов ради «укрепления государства». По факту случившегося была начата проверка. При этом называющий себя заместителем верховного шамана России Артур Цыбиков заявил в свое оправдание, что глава Чечни Рамзан Кадыров якобы «по пять верблюдов каждый год сжигает» и «к нему претензий нет».
Пушков назвал шантаж «единственной формой существования» Украины
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Сенатор Алексей Пушков заявил о вымогательстве и шантаже со стороны Украины, которая собралась подать иск к Газпрому для доступа к транзиту газа из Центральной Азии.
«Одно непонятно: почему весь мир должен заботиться о том, чтобы наполнить газом «всю украинскую газотранспортную систему»? Украина постоянно занимается вымогательством и шантажом. Это ее единственная форма существования», – написал Пушков в Telegram.
Так он прокомментировал опубликованную в газете ВЗГЛЯД новость о том, что компания «Нафтогаз Украины» готова обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии.
Сенатор также прокомментировал заявление главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы о том, что Киев намерен потребовать компенсацию после запуска «Северного потока – 2». По словам члена Совфеда, Киев хочет получить акции газопровода, хотя не имеет к нему никакого отношения. Это лишнее свидетельство «паразитического характера» украинских властей, отметил он.
«Ничего не строила, ничего не финансировала, пыталась сорвать проект, а теперь акции ей подавай», – написал Пушков в Twitter.
До этого украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что Киев сможет заработать на «Северном потоке – 2», если после запуска газопровода ей передадут часть акций компании-оператора.
Умер выступавший перед Сталиным танцор Григорий Чапкис
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Украинский танцор и хореограф Григорий Чапкис, выступавший перед главой СССР Иосифом Сталиным и советской элитой, скончался на 92 году жизни, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Никогда не забуду его школу, его вклад в историю украинского танца <...> Неисправимый оптимист, тот, с кого действительно хотелось брать пример. Тот, для кого танец никогда не был работой, зато был его жизнью», – написал президент в Telegram.
Президент подчеркнул, что фразу Чапкиса о том, что человеку «надо двигаться до последнего вздоха», следует запомнить каждому и навсегда сохранить в памяти.
Григорий Чапкис родился 24 февраля в Кишиневе, в 1945 поступил в железнодорожное училище и в ансамбль песни и пляски общества «Трудовые резервы», в составе которого выступал перед Иосифом Сталиным и другой советской элиты. Лауреат международных конкурсов, народный артист Украины (2010).
Чапкис работал хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Киевского театра драмы и комедии, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал школу танцев, был судьей и одним из руководителей шоу «Танцы со звездами». В 2010 году получил звание народного артиста Украины.
Псаки заявила о 50-летней подготовке Байдена к переговорам с Путиным
Президент США Джо Байден точно знает, чего ожидать от российского лидера Владимира Путина на предстоящих переговорах, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она заявила, что для Байдена «эта встреча не про доверие и дружбу», необходимо «разобраться», в каких сферах Россия и США «могут найти точки соприкосновения». «Быть прямолинейными и точными в тех сферах, где у нас есть беспокойства», – приводит ее слова РИА «Новости».
Пресс-секретарь Белого дома прокомментировала заявление первой леди США Джилл Байден о том, что ее супруг «чересчур готов» ко встрече с Путиным. Псаки отметила, что Байден работал с Путиным раньше. «Он готовился к этому моменту 50 лет», – сказала Псаки.
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет.
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Елизавета II напомнила Байдену мать
Глава американского государства Джо Байден рассказал о встрече с королевой Великобритании Елизаветой II в Виндзорском замке.
По словам 78-летнего Байдена, 95-летняя королева спрашивала его о президенте России Владимире Путине и китайском лидере Си Цзиньпине, а также о том, на что похожа жизнь в Белом доме. Байден предложил Елизавете II посетить Белый дом. «Она была очень любезна. Она напомнила мне мою мать», – приводит ТАСС слова главы американского государства.
Напомним, британская королева в воскресенье приняла президента США и его супругу Джилл Байден. При этом супруги Байден приехали на прием в графстве Корнуолл позже, чем это сделала королева, то есть нарушили королевский протокол.
Байден собрался обсудить с лидерами НАТО встречу с Путиным
Обсуждение предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет на саммите НАТО за закрытыми дверями, сообщил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.
Салливан сказал, что у президента США «будет возможность обсудить с союзниками свои намерения относительно разговора с Путиным». 14 июня в Брюсселе пройдет саммит НАТО, а 16 июня в Женеве Байден встретится с Путиным, передает РИА «Новости».
По словам Салливана, на встречу с главой российского государства Байден направится с поддержкой всего альянса. На переговорах в Брюсселе лидеры НАТО «услышат от него о намерениях на саммит», как и сам президент США «услышит от них».
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден точно знает, чего ожидать от российского лидера на предстоящих переговорах. «Он готовился к этому моменту 50 лет», – сказала Псаки.
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НАТО не оправдало надежд Зеленского
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Президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что НАТО не указало временные рамки процесса вступления страны в альянс.
Он отметил, что Киев «положительно воспринял решение саммита НАТО», согласно которому Украина будет принята в альянс, а «План действий по членству является неотъемлемой частью этого процесса». Однако НАТО, как указал Зеленский, не назвало «конкретные временные рамки следующих шагов в сближении» Украины и альянса, на которые надеялся Киев. Президент страны обещал, что Украина «продолжит курс на реформы в сфере безопасности и обороны с тем, чтобы еще больше соответствовать стандартам совместимости» со странами НАТО, передает ТАСС.
Напомним, в итоговом заявлении саммита стран-членов НАТО в Брюсселе говорится, что Грузия и Украина в будущем смогут стать членами Североатлантического альянса, но конкретные даты вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс в документе не указаны.
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Байден назвал Путина достойным соперником
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Глава российского государства Владимир Путин является достойным соперником, умным и жестким политиком, заявил президент США Джо Байден.
Он напомнил, что «уже встречался» с Путиным. Президент США сказал, что не хочет говорить большего о предстоящем разговоре с Путиным прямо сейчас: «Я буду рад поговорить об этом после того, как (эта встреча) завершится, но не перед ее началом», – передает ТАСС.
Хозяин Белого дома заявил, что «в последнюю очередь стал бы раскрывать перед мировой прессой то, как он будет вести переговоры с противником или тем, кто может быть противником», передает РИА «Новости».
На пресс-конференции журналисты рассказали ему, что Путин в интервью телекомпании NBC рассмеялся после того, когда ему сказали, что Байден назвал его «убийцей». У президента США уточнили, не изменил ли он своей оценки. Рассмеявшись, Байден сказал: «Я тоже смеюсь». Затем он не сразу подобрал слова: «Они на самом деле, я… Ну, послушайте, я имею в виду, что он ясно дал понять, что…». «Ответ следующий: я считаю, что в прошлом он, по сути, признал, что у него были определенные вещи, которые он мог бы сделать или сделал», – сказал глава вашингтонской администрации.
«Но послушайте, когда мне задали этот вопрос в эфире, я ответил честно. Но это не так уж… Я не думаю, что это имеет большое значение с точки зрения следующей встречи, которую мы собираемся провести», – добавил хозяин Белого дома.
На встрече с российским лидером Байден намерен «дать понять президенту Путину, что есть сферы», где Россия и США могут «сотрудничать, если он выберет сотрудничество». Однако, по словам Байдена, если Путин «выберет не идти на сотрудничество, и будет вести себя так, как он делал это в прошлом», то США «ответят на это». По словам президента США, в сферах, где у Москвы и Вашингтона «нет согласия», нужно «четко обозначить красные линии». Он подчеркнул, что взаимодействие России и США отвечает интересам двух стран и интересам всего мира.
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
Байден считает, что Россия и Китай пытаются вбить клин между трансатлантическими союзниками, но НАТО – «это надежная основа, на которой могут продолжать строиться коллективная безопасность и общее процветание». Обязанности по коллективной обороне Байден назвал «священными». Он рассказал, что обсудил с союзниками по НАТО «агрессивные действия России», в частности, встретился с «восточным флангом союзников». Байден заявил, что «не стремится к конфликту с Россией», но готов «ответить, если Россия продолжит наносящую ущерб деятельность».
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден точно знает, чего ожидать от российского лидера на предстоящих переговорах. «Он готовился к этому моменту 50 лет», – сказала Псаки.
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