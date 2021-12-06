Россиян предупредили о риске дефицита картофеля

Увеличение мощностей по переработке картофеля в России на 50%, сокращение производства клубней в личных подсобных хозяйствах и падение урожайности из-за засухи могут привести к дефициту местных клубней в 2022 году, об этом участники рынка сообщили Минсельхозу.

По данным «Коммерсанта», о риске дефицита российского столового картофеля председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин предупредил на совещании в Минсельхозе 3 декабря. Он пояснил, что основной причиной стало сокращение производства в личных подсобных хозяйствах и увеличение перерабатывающих мощностей.

По словам Лупехина, в 2021 году на переработку ушло около 1 млн тонн картофеля, в следующем году уйдет до 1,5 млн тонн, а к 2026 году – уже до 3 млн тонн.

Индустриальный директор Mareven (выпускает картофельное пюре «Роллтон») Алексей Анашко сообщил, что в 2022 году, по прогнозам поставщиков компании, возможен дефицит картофельных хлопьев на рынке, а стоимость сырья может вырасти на 50%.

В Союзе участников рынка картофеля отметили, что торговые сети отказываются принимать клубни небольшого калибра и не заключают годовые контракты – это один из сдерживающих факторов.

Между тем источник издания в рознице заявил, что среди более 3,5 тыс. производителей, которых рекомендовал Минсельхоз, менее 1% согласились законтрактоваться напрямую.

Ранее стало известно о росте оптовых цен на картофель и капусту на 70%.