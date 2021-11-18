Стало известно о росте оптовых цен на картофель и капусту на 70%

Россия будет закупать больше картофеля в странах СНГ, это позволит получить товар по более низкой цене и справиться с нехваткой продукта, возникновение которой возможно к весне: из-за непогоды сбор отечественного урожая идет медленнее, а его объем ниже. Оптовые цены на овощ уже на 71,4% превысили прошлогодние.

Данные следуют из доклада Минсельхоза в правительство: указывается, что уборочная кампания картофеля находится в активной фазе, но цены аграриев вместо традиционного снижения растут. В конце октября стоимость этого овоща достигла 23 рублей за килограмм, что на 71,4% выше аналогичного периода прошлого года. Такая тенденция характерна и для другой продукции из «борщевого набора»: моркови (рост стоимости на 44%) и капусты (+70%), пишут «Известия».

Подорожание во многом связано со сложностями при уборке урожая, которые возникли из-за плохой погоды. Специалисты Минсельхоза совместно с коллегами из Минпромторга работают над тем, чтобы сформировать отношения с поставщиками из СНГ, торговые сети также включены в этот процесс.

Картофель из СНГ заменит импортную продукцию из стран дальнего зарубежья, и ситуация с ценами будет более стабильной, указано в письме.

Ведомство также сообщило, что совместно с субъектами выстраивает работу по сбору овощей и картофеля, которые выращены в личных подсобных хозяйствах граждан, то есть на огородах. Эту продукцию также планируют направить в продажу, чтобы обеспечить потребности россиян.

При этом в пресс-службе Минсельхоза заявили, что проект по закупкам овощей в странах СНГ вместо дальнего зарубежья разрабатывают по поручению президента. Это позволит снизить цены на внутреннем рынке в межсезонье (зима-весна).

«В текущем году для картофеля климатические условия сложились наиболее неблагоприятно. Несмотря на это, уже накопано 6,6 млн т картофеля, что соответствует уровню прошлого года, уборка культуры продолжается. Полученный урожай обеспечит внутренние потребности страны», – сказали в ведомстве.

Там добавили, что прорабатывается вопрос расширения сотрудничества торговых сетей с поставщиками и производителями СНГ для поставок в Россию овощей «борщевого набора» в период сокращения запасов урожая собственного производства.

Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков пояснил, что неблагоприятная погода, которая наблюдалась в 2021 году, негативно сказалась на качестве урожая и на процессе его сбора – тракторы не могли выйти в поле из-за дождей, процесс шел медленно. Кроме того, качество продукции невысокое: картофель более мелкий плюс у него избыточная увлажненность. Значит, что он будет меньше храниться, его запасы раньше иссякнут.

«Если Минсельхоз предлагает наладить контакты со странами СНГ (например, с Узбекистаном и Таджикистаном) сейчас, закупить у них картофель в наши овощехранилища по низкой текущей цене (в опте 20-30 рублей за килограмм), то это весьма здравая и полезная мера. Если же закупки будут следующей весной, то импортеры из СНГ предложат высокие цены, как и производители из дальнего зарубежья. Например, в этом году Азербайджан предлагал весной картофель за 80 рублей за килограмм», – пояснил эксперт.

Однако как закупать картофель у владельцев личных подсобных хозяйств, пока неясно: закон запрещает им выращивать продукцию на продажу, это можно делать только для своих нужд. Кроме того, картофель каким-то образом нужно забрать у граждан, то есть приехать за ним в село или деревню, а затраты на бензин сделают цену продукции выше импортной.

Глава агентства Fruitnews Ирина Козий считает, что Россия может закупить картофель в Белоруссии и Азербайджане. Сбор в первой стране совпадает с Россией по климатическим условиям, цены на овощи – на том же уровне. Урожай с южной территории можно приобретать в межсезонье.

Она подчеркнула, что внутреннее потребление картофеля в России традиционно составляет 7,5 млн т в год, из них от 6,7 до 7,2 млн т производят отечественные аграрии. То есть в зависимости от объема и качества урожая России обычно требуется импортировать 300-800 тыс. тонн картофеля.

Первые поставки импортного картофеля начинаются в апреле-мае, при необходимости они могут стартовать раньше. Речь о продукции из Пакистана, Египта, Индии и Азербайджана. К этому времени в России заканчиваются собственные запасы картофеля в овощехранилищах. Белоруссия вряд ли сможет помочь в это время, считает эксперт.

По итогам сентября 2021 года уровень продовольственной инфляции в России составил 9,2% к сентябрю прошлого года, напомнил Минсельхоз в своих документах. В целом по миру ситуация хуже: по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в сентябре цены на продовольствие превысили уровень прошлого года на 32,8%.

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