Путин поздравил глав зарубежных стран с Новым годом

Президент Владимир Путин направил главам и правительствам зарубежных стран поздравления с Новым годом и Рождеством, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава российского государства поздравил с наступающими новогодними и рождественскими праздниками президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра страны Никола Пашиняна, главу Абхазии Аслана Бжанию, говорится в сообщении на сайте Кремля.

В телеграмме на имя президента Азербайджана Ильхама Алиева отмечено, что встречи глав двух государств в Москве и Сочи в уходящем году в полной мере подтвердили прочность стратегического партнерства между странами.

«В поздравлении президенту Республики Белоруссия Александру Лукашенко подчеркнуто, что за последнее время, невзирая на сильное внешнее давление и ограничения, обусловленные пандемией коронавируса, Россия и Белоруссия тесно и эффективно взаимодействовали в решении масштабных задач, стоящих на повестке дня двусторонних отношений, смогли вывести союзную интеграцию на качественно новый уровень», – говорится в сообщении.

Также Путин поздравил с наступающими праздниками президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Поздравительная телеграмма от имени главы российского государства направлена президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и ставшему в этом году канцлером ФРГ Олафу Шольцу.

«В поздравлениях, адресованных королеве Соединенного Королевства Елизавете II и премьер-министру Борису Джонсону, Владимир Путин отметил, что развитие российско-британских отношений на основе принципов равноправия и взаимного уважения отвечало бы коренным интересам народов двух стран, способствовало бы укреплению стабильности и безопасности в Европе и в мире в целом», – отметили в Кремле.

Поздравляя папу Римского Франциска, Путин обратил внимание на то, что, несмотря на трудности, связанные с пандемией, Россия и Святой Престол продолжали вести конструктивный диалог.

Новогодние и рождественские поздравления президента получил глава Франции Эммануэль Макрон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Также президент поздравил с праздниками генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву, президента группы Всемирного банка Дэвида Мэлпасса, президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и почетного члена Международного олимпийского комитета Жан-Клода Килли.

Кроме того, Путин поздравил ряд бывших глав иностранных государств и правительств, в частности Синдзо Абэ, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша, Роберта Кочаряна, Ангелу Меркель, Биньямина Нетаньяху, Романо Проди, Сержа Саргсяна, Николя Саркози, Франсуа Фийона, Тарью Халонен, короля Хуана Карлоса I и Герхарда Шредера.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что пока не может сказать, проведет ли президент Владимир Путин новогодние каникулы в Москве или в Сочи.