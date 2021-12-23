CNN: Спутники обнаружили производство баллистических ракет в Саудовской Аравии

Данные американской разведки и спутниковые снимки показывают, что Саудовская Аравия теперь создает свои собственные баллистические ракеты с помощью Китая, передает CNN .

CNN размеcтило фото со спутников, согласно которому Саудовская Аравия производит оружие по крайней мере в одном месте. Американский спутник Planet обнаружил, что в период с 26 октября по 2 ноября 2021 года, на объекте около города Давадми происходили тестовые запуски ракет. По словам экспертов, это первое однозначное свидетельство того, что на предприятии создано производство баллистических ракет. Этот факт может серьезно затруднить деятельность администрации США по сдерживанию ядерных амбиций Ирана – основного регионального соперника Саудовской Аравии, сообщает CNN.

«Несмотря на то, что значительное внимание было сосредоточено на программе Ирана по созданию крупных баллистических ракет, разработка и производство баллистических ракет в Саудовской Аравии не получили такого же уровня внимания», – сказал Джеффри Льюис, эксперт по оружию и профессор Института международных исследований Миддлбери.

По его словам, «производство баллистических ракет Саудовской Аравией предполагает, что любые дипломатические усилия по контролю за распространением ракет потребуют участия других региональных игроков, таких как Саудовская Аравия и Израиль, которые производят свои собственные баллистические ракеты».

На вопрос, имели ли место в последнее время какие-либо передачи технологий баллистических ракет между Китаем и Саудовской Аравией, представитель министерства иностранных дел Китая сказал CNN в заявлении, что эти две страны являются «всеобъемлющими стратегическими партнерами» и «поддерживают дружественное сотрудничество во всех сферах, в том числе в сфере военной торговли».

«Такое сотрудничество не нарушает никаких норм международного права и не связано с распространением оружия массового уничтожения», – говорится в заявлении.

Известно, что Саудовская Аравия в прошлом закупала баллистические ракеты у Китая, так как не имела собственных технологий и производственных мощностей.

Ранее сообщалось, что Вашингтон готов вернуться к сделке с Ираном в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, если Тегеран поступит так же, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Напомним, госдепартамент США заявлял, что Иран на последнем раунде ядерных переговоров в Вене ужесточил позицию. США вышли из ядерной сделки с Ираном, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД, после чего приступил к обогащению урана до оружейного уровня. Россия призывала стороны вернуться к изначальному варианту сделки.

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