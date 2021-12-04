Иран ужесточил позицию по ядерной сделке

Иран на последнем раунде ядерных переговоров в Вене ужесточил позицию, отойдя от предлагавшихся им ранее компромиссов и выдвигая дополнительные требования, заявил высокопоставленный представитель госдепартамента США.

«Подготовка (к переговорам в Вене) означала их приезд с предложениями, которые отходили ото всех компромиссов, представленных Ираном в предшествующие шесть месяцев, и сохраняли все компромиссы с нашей стороны, и ещё они просили большего», – приводит РИА «Новости» слова дипломата.

По его словам, требования Ирана выходили за рамки восстановления ядерной сделки. В среду, в разгар переговоров, стали известно о планах Ирана удвоить мощности для 20-процентного обогащения урана на предприятии в Фордо, уточнил представитель Госдепа.

«Я думаю, что они считают, что могут накопить большие запасы обогащенного урана и создать больше центрифуг и таким образом добиться от нас больших уступок и меньше отдать самим. Такая переговорная тактика не сработает», – заявил дипломат.

Представитель госдепартамента предупредил, что продолжение переговоров и сохраняющиеся надежды на дипломатическое решение проблемы не означают, что США не имеют возможности усилить давление на Иран.

Ранее сообщалось, что делегация Ирана на переговорах в Вене предложила радикально переработать проект документа по ядерной программе, чем и объясняется болезненная реакция Запада.

До этого Иран согласился работать по ядерному треку на переговорах по СВПД.

Напомним, США обвиняют Иран в испытаниях ракет, способных нести ядерные снаряды. Тегеран утверждает, что ракетная программа нацелена на оборону и не нарушает резолюции Совбеза ООН.