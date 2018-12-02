Иран объяснил ракетные испытания

Ракетная программа Ирана не нарушает резолюций ООН, заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрама Касеми в ответ на обвинения в испытаниях баллистической ракеты.

«Иранская ракетная программа носит оборонительный характер и разработана в соответствии с потребностями страны. Никакая резолюция Совета безопасности ООН не запрещает ракетную программу или иранские ракетные испытания», – передает его слова РИА «Новости».

В конце ноября в Госдепе заявили, что Иран производил запуск ракеты, которая может нести ядерные снаряды и достигает дальности, достаточной для удара по европейским столицам.

С 5 ноября США возобновили действие санкций против Ирана.