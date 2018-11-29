Госдеп заявил об испытаниях Ираном ракет с дальностью «до европейских столиц»

Иран производил запуск ракеты, которая может нести ядерные снаряды, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.

«По нашим оценкам, в январе 2017 года Иран запустил ракету средней дальности, которая, как предполагается, была ракетой «Хорамшахр», – заявил Хук, передает ТАСС.

По его словам, снаряд полезную нагрузку более 500 кг и может применяться в качестве носителя для ядерных боеголовок

«Ее предполагаемая дальность – более 1,2 тыс. миль (около 2000 км). Этого вполне достаточно, чтобы достичь некоторых европейских столиц», –добавил Хук.

Развитие иранской ракетной программы приводит к тому, что Европа оказывается в радиусе действия иранских ракет, заключил Хук.

Напомним, с 5 ноября США возобновили действие санкций против Ирана, отмененных в 2015 году по ядерному соглашению. После этого Вашингтон разрешил восьми странам не соблюдать санкции.