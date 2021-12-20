Эксперт: Фигура Александра Невского актуальна для создания «образа будущего» России

Главный принцип существования России в современном мире – защита своих историко-культурных ценностей и «фильтрование» ценностей, которые предлагает Запад. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД художник Владимир Суровцев, комментируя итоги Всероссийского творческого конкурса «Александр Невский: святой, воин, дипломат».

«Основная тема сегодняшней идеологической повестки – не разбивать наше общество на фрагменты, а искать «связки». Один из очень благородных путей к достижению этой цели предлагают нам культура и искусство. Через них мы сохраняем исторический «генофонд», преображаем монументы, а и иногда, как, например, с памятником святому князю Александру Невскому в Псковской области, мы еще и превращаем некоторые сугубо культурные объекты в нечто сакральное», – заявил народный художник РФ, член-корреспондент Российской академии художеств (РАХ) Владимир Суровцев.

«Слава богу, мы наконец воспринимаем всю нашу историю как единое целое. Именно поэтому мероприятия, подобные сегодняшнему, так важны: взгляд в историю – это наша «скрепа», – добавил он.

В этой связи обращение к фигуре святого князя носит символичный характер, добавил Суровцев, которого организаторы конкурса пригласили в качестве почетного гостя. «Возьмите представленные на конкурсе скульптуры и другие работы, связанные с личностью Александра Невского. Мы, когда творим подобное, смотрим в прошлое, живем в настоящем, но посыл-то – на будущее», – сказал собеседник.

В понедельник в Историческом парке «Россия – Моя история» на ВДНХ состоялась церемония награждения победителей Всероссийского творческого конкурса «Александр Невский: святой, воин, дипломат». В этом году отмечается 800-летие со дня рождения великого полководца. В конкурсе приняли участие более 250 российских художников в возрасте от 18 до 35 лет, а 15 из них заняли призовые места в номинациях: «гимнографическое произведение», «живопись», «икона», «скульптура» и «хоровое произведение». Почетными гостями мероприятия стали помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, руководитель отдела проектов Патриаршего совета по культуре, иеродиакон Арсений (Писарев), а также ряд художников и деятелей культуры и искусства.

Еще один почетный гость церемонии, академик РАХ, народный художник РФ Василий Нестеренко указал, что последствия пандемии очень сильно повлияли на мир, причем не в лучшую конкретно для России сторону.

«Запад становится уже не постхристианским, а антихристианским. Тяга Запада к атеизму усиливается в противовес нарастанию религиозности России. Об этом, в частности, говорит название конкурса – Невского неслучайно организаторы конкурса указывают как «святого», - говорит он. Однако, считает Нестеренко, отбрасывать все подряд, что предлагает Запад, не нужно, а нужно лишь соблюдать осторожность. «Я убежден, что у России свой путь. Мы еще не успели осуществить то, что предназначено нашему народу, можно сказать, свыше», - полагает он.

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