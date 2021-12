Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу Киев не исключил начала новой мировой войны из-за «вторжения» на Украину 16 декабря 2021, 06:54 Текст: Антон Антонов

Вторжение на территорию Украины может спровоцировать новую мировую войну, заявила украинский министр по делам ветеранов Юлия Лапутина. По мнению Лапутиной, «с геополитической точки зрения этот сценарий кажется вероятным». Она считает, что «уделять внимание ситуации на Украине» нужно «ради безопасности» всего континента. По ее словам, «в случае российского вторжения на Украину война распространится и захватит намного большую территорию, чем только территория Украины», передает ТАСС со ссылкой на Sky News. Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. При этом сам Киев сделал ряд демонстративных шагов на линии соприкосновения сторон в Донбассе и ведет дело к полному отказу от выполнения Минских соглашений.

На Украине испугались многомиллиардного иска от России из-за советских активов 15 декабря 2021, 13:55 Текст: Евгения Шестак

Украина рискует получить многомиллиардный иск от России за советские зарубежные активы, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. В эфире YouTube-канала Politeka экс-министр напомнил, что Украина в 1994 году согласилась с «нулевым вариантом», но Верховная рада так и не ратифицировала документ. «На сегодня, юридически говоря, вопрос не урегулирован. Очевидно, Путин это и имеет ввиду, что вопрос по распределению активов не урегулирован, что РФ тогда за Украину заплатила, а теперь можно предполагать, что российский президент имеет ввиду, что РФ вправе требовать этот долг с Украины», – сказал Суслов. По его словам, неизвестно, чем эта ситуация может закончится, если Украина начнет бороться за свою долю в других активах. «Я считал, что надо было, как и другие постсоветские страны, согласиться на этот «нулевой» вариант, и у нас бы не было головной боли. Но оставили неурегулированный вопрос, я просто боюсь, что они не только будут требовать 16,7 млрд (долларов), но за этот период после уплаты долга прошел уже длительный период времени, больше 20 лет, и если считать даже по каким-то процентам, средним ставкам, то сумма может очень серьезно увеличиться. Ну, посмотрим. Но это заявление Путина меня настораживает», – сказал он. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Москву и Киев ждет новый передел собственности. На Украине пообещали разгромить армию страны НАТО одной бригадой 15 декабря 2021, 12:34

Украина при необходимости может уничтожить армию Венгрии силами одной бригады ВСУ, заявил бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. «Только одна 128-я бригада фактически расколошматит все венгерские войска. Из-за этого перекрыты там (в Закарпатье) границы», – заявил он в эфире «4 канала». При этом Жебривский заявил, что власти Венгрии осведомлены о сильных позициях Украины в Закарпатском регионе. «Наглая политика, которую проводит венгерская власть по отношению к Украине, безусловно, не оставляет людей равнодушными», – отметил он. Венгрия присоединилась к Североатлантическому альянсу 12 марта 1999 года. Протокол о вступлении Венгрии в Альянс был подписан в декабре 1997 года. Напомним, Венгрия попросила ОБСЕ направить в Закарпатье специальную мониторинговую миссию для расследования фактов агрессии украинских силовиков против венгров. В Закарпатской области СБУ устроила обыски у функционеров благотворительного фонда, обнаружив у них агитационные материалы за «Большую Венгрию». Также сообщалось об обыске у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в венгерский МИД. Венгрия остро отреагировала на скандальный украинский закон об образовании. Киев, в свою очередь, обвинил Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины. В ноябре страны договорились перевернуть страницу в двусторонних отношениях. Газпром досрочно выполнил обязательства перед Украиной по транзиту 15 декабря 2021, 20:08

Газпром досрочно выполнил контрактные обязательства перед Украиной по транзиту газа в 2021 году, продолжает экспорт в Европу по различным маршрутам, включая украинский, заявила компания. «Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд кубометров российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год», – говорится в Telegram-канале компании. Также сообщается, что Газпром продолжает надежно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе и через украинскую газотранспортную систему. Ранее в Газпроме сообщили, что запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд кубометров. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд кубометров) и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 млрд кубометров). Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме. В США сочли политику Зеленского «хаосом и лицемерием» 15 декабря 2021, 15:02

Американская газета The Washington Times обвинила президента Украины Владимира Зеленского в недобросовестной «антиолигархической политике», которая бьет по экономике страны и обходит стороной «покровителей и спонсоров» президента. По словам автора статьи, Зеленский развернул мощную кампанию против одного олигарха, пользуясь при этом помощью другого, что ввергает экономику страны в хаос, передает РИА «Новости». «Власти не сделали запасов угля для электростанций, и стране угрожают перебои с подачей электричества. Если бы не закупки угля за рубежом, осуществляемые компанией Ахметова «ДТЭК», на Украине уже произошел бы энергетический коллапс», – отмечает издание. Вместе с тем The Washington Times обратила внимание на роль Коломойского в развитии политического кризиса на Украине. «Недавно принятый «ресурсный» закон о налогообложении добычи полезных ископаемых не коснулся добычи марганцевых руд, которую контролирует Игорь Коломойский, зато налог на добычу железной руды, контролируемую Ринатом Ахметовым, увеличился», – заявил автор материала. Он также добавил, как госсекретарь США Энтони Блинкен открыто заявлял, что «действия Коломойского, направленные на подрыв демократических процессов и институтов Украины, (...) представляют серьезную угрозу для ее будущего». На фоне сложившихся событий журналист выразил беспокойство касательно поддержки Соединенными Штатами украинского режима, поскольку «все, к чему прикасается государство, (...) коррумпировано, некомпетентно, терпит убытки и не производит необходимую продукцию». Ранее экс-глава офиса Зеленского Андрей Богдан заявил, что Зеленский хочет быть похожим на российского лидера Владимира Путина, но получается пародия. В Минобороны Украины заявили о создании нового рода войск 15 декабря 2021, 21:55

Новый род войск Украины – береговые ракетные войска Украины находятся в стадии развития и будут сформированы к 2026 году, сообщает пресс-служба министерства обороны Украины. «В их состав войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса «Нептун». Ко второму кварталу следующего года полностью будет сформирован первый дивизион этого современного комплекса, который вскоре встанет на боевое дежурство», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление оборонного ведомства Украины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к 2035 году страна построит большой военно-морской флот. Он будет способен дать отпор любому, считает глава страны. Зеленский уточнил, что Украина не может 20 лет ждать появления инфраструктуры для полноценного судостроения, поэтому строить флот начнут и в других государствах. По его словам, в украинских ВМС появятся и корветы, и военные катера, и малые подводные лодки. Отмечалось, что строительство первой военно-морской базы начнется в Бердянске. В этом вопросе страна рассчитывает на помощь ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании, сказал украинский лидер. Украинская ракета комплекса «Нептун» Р-360 имеет массу 870 кг, массу боевой части – 150 кг, дальность пуска до 280 км, скорость около 900 км в час, высоту полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет. Бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявлял, что Украина при необходимости может уничтожить армию Венгрии силами одной бригады ВСУ. В США отвели России три дня на захват Днепра в случае столкновения с Украиной 15 декабря 2021, 08:45 Текст: Евгения Шестак

Российские войска в случае столкновения с Украиной достигнут Днепра за три-четыре дня, заявили экс-руководитель отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби и бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Эксперты в своей статье для журнала The National Interest пишут, что на тысячекилометровом участке по дуге с севера на юг Россия сможет разместить сухопутные войска численностью до 200 тыс. человек. В число реактивной артиллерии тогда войдут 100 батарей, включая БМ-30 «Смерч», передает РИА «Новости». По их прогнозам, Украина также может быть атакована ракетными комплексами «Искандер», а российские войска при этом будет защищать противовоздушная оборона из систем С-400 и С-500. «В этих условиях вполне разумно предположить, что российские сухопутные войска достигнут своих оперативных целей на реке Днепр всего за 72-96 часов», – пришли к выводу Биби и Макгрегор. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Украинский Интерпол решил не объявлять Поклонскую в розыск 15 декабря 2021, 19:56

Бюро Интерпола на Украине решило не объявлять в международный розыск российского посла в Кабо-Верде и экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую, сообщают украинские СМИ. «Информируем, что органом досудебного расследования принимались меры по объявлению Поклонской в международный розыск. Вместе с тем рабочим аппаратом Укрбюро Интерпола МВД Украины отказано в объявлении указанного лица в международный розыск», – привели «Украинские новости» сообщение украинского бюро ведомства. Ранее в МВД страны также отказались объявлять Поклонскую в международный розыск. В начале декабря Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание Натальи Поклонской. Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выступил с угрозами в адрес Натальи Поклонской, на своем канале в YouTube он пообещал, что Поклонскую отправят в киевский СИЗО. Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти никогда не забудут Поклонскую и не оставят ее в покое. По его словам, вопросами экстрадиции российского дипломата занимаются генеральная прокуратура, министерство юстиции и МВД Украины. Напомним, президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде. Ранее Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «испортить ей жизнь». Министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской. Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз в адрес Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки. Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа. В декларацию саммита «Восточного партнерства» не включили упоминаний о России 16 декабря 2021, 04:25

В итоговом заявлении участников встречи глав государств ЕС и стран «Восточного партнерства» (Армении, Азербайджана, Грузии, Украины, Молдавии) нет упоминаний о санкциях к России или о «российской агрессии». Декларация занимает 24 страницы, на которых Россия ни разу не упоминается. Отмечается, что ЕС «привержен своей поддержке территориальной целостности всех государств в их международно-признанных границах». Это единственная фраза, имеющая какое-либо отношение к многочисленным утверждениям Запад о том, что Россия якобы может осуществить «вторжение» на Украину. Как заявил дипломатический источник в ЕС в кулуарах саммита, участники «выразили полную солидарность с Украиной», а лидеры ЕС «подчеркнули, что российская военная активность, подрывающая территориальную целостность Украины, будет иметь масштабные последствия и высокую цену для России», передает ТАСС. При этом глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что на саммите «не обсуждали санкции на конкретном уровне», но «обсуждали в целом ситуацию с Украиной, которая очень беспокоит» ЕС. Также не обсуждался «Северный поток – 2». На итоговой пресс-конференции большинство вопросов касались именно России. Глава Евросовета Шарль Мишель заверил, что ЕС подготовил «твердую и единую позицию по отношению к России на случай агрессии против Украины». По его словам, эту тему планируется обсудить в четверг на саммите стран ЕС без Армении, Азербайджана, Грузии, Молдавии и самой Украины. «Мы готовы ввести дополнительные санкции при необходимости», – сказал Мишель. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что все участники саммита призвали Россию к деэскалации на границе с Украиной. Мишель и фон дер Ляйен заявили, что «России придется заплатить очень высокую цену при агрессии против Украины». Также не говорится в декларации и о возможности членства в ЕС стран «Восточного партнерства». ЕС «принимает во внимание европейские устремления и европейский выбор» Украины, Грузии и Молдавии, что «создает условия для политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС», сказано в документе. ЕС поддерживает сближение регуляторных норм этих стран с принятыми в Евросоюзе правилами. Следует отметить, что указанные нормы разрабатывают только страны ЕС, страны «Восточного партнерства» в разработке не участвуют. Напомним, в Брюсселе стартовал саммит «Восточного партнерства», на котором присутствуют лидеры Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии и Украины. Также заявлено участие Белоруссии, при этом страну будет представлять пустой стул. Минск ограничил импорт украинских товаров 15 декабря 2021, 19:07 Текст: Кристина Цыцура

Белоруссия приняла решение ограничить импорт ряда украинских товаров, ссора с Минском будет стоить Украине более 100 млн долларов в год. Товары теперь будут попадать в страну по разовым лицензиям. Речь идет о мебели и продуктах целлюлозной промышленности. Объем попавших под ограничения товаров оценивается в 10% от украинского экспорта в Белоруссию, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Поводом стало «систематическое нарушение Украиной принципов свободной торговли». Ранее сообщалось, что проект закона об эмбарго на импорт товаров из Белоруссии зарегистрировали на официальном сайте Верховной рады Украины. Ранее Белоруссия опубликовала список запрещенной для ввоза продукции из Европы, США и Канады. Так, с 1 января в список попали мясо, колбасы, кондитерские изделия, молоко и фрукты, живые свиньи, мясо крупного рогатого скота, субпродукты, соль. У журналиста украли велосипед во время интервью с начальником нацполиции Киева 15 декабря 2021, 18:28 Текст: Кристина Цыцура

Украинский журналист издания «РБК-Украина» Олег Черныш лишился велосипеда пока брал интервью у начальника Национальной полиции Киева Ивана Выговского. Работник СМИ сообщил об инциденте в Facebook. «Что такое «киевский парадокс»? Это когда берешь интервью у начальника киевской полиции, а в этот момент у тебя крадут велосипед прямо из-под квартиры, прикованный к стене и спрятанный за дверью общего с соседями коридора», – передает Cтрана.ua со ссылкой на пост Черныша. Журналист отметил, что украденный велосипед был старым и недорогим. Ранее сообщалось, что плохо обученные зенитчики ВСУ в ходе тренировки сбили свой же беспилотный летательный аппарат. Зеленский призвал к мощным санкциям против России до «эскалации» 15 декабря 2021, 23:28

Киев заинтересован в мощной санкционной политике Запада против России не после, а до начала вероятной эскалации, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский, комментируя предложения ряда стран отреагировать «на вероятную эскалацию после вероятной эскалации со стороны» Москвы, заявил: «Мы смогли объяснить нашим европейским коллегам, что... наше государство интересует мощная санкционная политика до вероятной эскалации». По его словам, при таком подходе «вероятной эскалации, может, и не будет», удастся «действительно остановить тот военный конфликт, который происходит на востоке» Украины. Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является «серьезнейший инструмент для разговора» с Россией, причем «очень справедливый». Президент Украины отметил, что этот «инструмент» сейчас «находится в руках лидеров некоторых стран Европы», Берлин «в этом вопросе играет одну из важных ролей», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Рада». «Я бы благодаря такому инструменту мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении того же Минска или другие шаги для окончания военного конфликта на востоке страны могли бы быть решены», – сказал Зеленский, добавив, что Киев готов к любому формату переговоров с Россией по урегулированию. Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Власти Крыма заявили о смене куратора Украины на Западе 15 декабря 2021, 23:45 Текст: Антон Антонов

Если раньше Украину курировали американцы, сейчас этим занимаются англичане, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Константинов сказал, что Запад на Украине «делает все что хочет», страной «просто как куклой играют». «Где эта гордость у людей за то, что наши предки отдавали жизни за право самим управлять своей судьбой», – заявил он. По его мнению, Киев «это взял и отдал без боя», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Миллет». Напомним, газета Mirror со ссылкой на источники писала, что Великобритания готова предоставить до 600 бойцов Украине из-за якобы готовящегося вторжения России. Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. Памятник Бандере облили краской в Тернополе 15 декабря 2021, 16:36 Текст: Кристина Цыцура

Неизвестные облили красной краской памятник лидеру «Организации украинских националистов» Степану Бандере, сообщает пресс-служба областного управления национальной полиции Украины. «Неизвестный повредил памятник Степану Бандере, что по улице Соломии Крушельницкой в Тернополе. Монумент был облит красной краской», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, опрашивает свидетелей и просматривает камеры видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство», по которой злоумышленнику грозит до пяти лет колонии. Напомним, Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» и главным инициатором создания боевого крыла ОУН* «Украинской повстанческой армии*» (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД). Она была создана в 1942 году и воевала преимущественно против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Зеленский отвел США ведущую роль в урегулировании конфликта в Донбассе 15 декабря 2021, 22:05 Текст: Кристина Цыцура

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США играли главную роль, а не эпизодическую в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, сказал он в Брюсселе. «Работает «нормандский формат» или нет, зависит только от результата. Если бы это зависело только от Украины, он бы работал надежнее и эффективнее. Мы работаем над параллельными шагами. Я рад, что США хотят играть в этом ту или иную роль», – сказал Зеленский в эфире телеканала «Рада», передает РИА «Новости». В МИД России отмечали, что Киев направил в Донбасс половину личного состава ВС страны. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Ранее сообщалось, что береговые ракетные войска Украины находятся в стадии развития и будут сформированы к 2026 году. Об этом заявили в министерстве обороны страны. На Украине появился город Владимир 15 декабря 2021, 14:12 Текст: Евгения Шестак

Верховная рада Украины приняла решение переименовать город Владимир-Волынский Волынской области во Владимир. «Верховная рада постановляет переименовать город Владимир-Волынский Владимир-Волынского района Волынской области в город Владимир», – сказано в постановлении, передает ТАСС. В пояснительной записке отмечается, что переименование города с целью возвращения населенному пункту исторического названия. «В 1795 году в соответствии с австро-российским соглашением город вошел в состав Российской империи. Именно после этого присоединения город получил к своему названию приставку «Волынский». Указанный шаг был обоснован необходимостью отличать город Владимир от русского города Владимир-на-Клязьме», – говорится в пояснительной записке. Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович сообщил, что депутаты городского совета Владимира-Волынского в Волынской области Украины проголосовали за переименовании города во Владимир. Согласно процедуре, теперь решение местного совета должна утвердить Верховная рада Украины.