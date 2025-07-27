SCMP сообщили о продлении тарифной паузы США и Китая

Tекст: Ольга Иванова

США и Китай согласились продлить паузу на введение взаимных таможенных пошлин еще на 90 дней на переговорах в Швеции, передает РИА «Новости». Новое соглашение будет обсуждаться в рамках третьего раунда торговых переговоров между двумя странами, которые стартуют в понедельник в Стокгольме.

Как отмечает издание, «Ожидается, что Пекин и Вашингтон продлят паузу в вопросе пошлин еще на три месяца на торговых переговорах в Стокгольме, которые начнутся в понедельник». Источники добавили, что стороны обсудят ключевые спорные вопросы, однако прорыва в переговорах пока не ожидается.

В течение действия паузы обе страны обязуются не вводить дополнительные торговые пошлины и не предпринимать мер, способных обострить торговое противостояние. По словам одного из источников, цель таких договоренностей – сохранить диалог и снизить напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира.

Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, в торговых и тарифных войнах не будет победителей, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите стран Центральной Азии и Китая в столице Казахстана.

До этого Китай и США подписали предварительную сделку по снижению торговых пошлин, которая вступила в силу с 14 мая сроком на 90 дней.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в торговой войне США с ЕС победит Китай