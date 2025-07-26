Повторный взрыв прогремел в Сумах

В Сумах произошел второй за день взрыв

Tекст: Евгения Караваева

Информация о новом взрыве в Сумах поступила от украинского издания «Общественное. Новости», передает ТАСС. Сообщение о происшествии появилось спустя несколько часов после первого взрыва, о котором также информировал этот источник. Подробностей о характере или последствиях взрывов пока не приводится.

Отмечается, что в Сумской области уже более трех часов не прекращается воздушная тревога. Местные жители продолжают находиться в зоне повышенного риска из-за возможных новых атак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ВСУ применили подготовленный США штурмовой батальон под Сумами. ВСУ также перебросили учебный танковый полк в этот район.