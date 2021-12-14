НАК заявил о недопущении терактов в России в 2021 году

Спецслужбы и правоохранительные органы в 2021 году не допустили свершение терактов на территории России, заявили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) со ссылкой на директора ФСБ Александра Бортникова.

«Бортников отметил, что в результате реализации силовых и профилактических мер в текущем году удалось не допустить совершения террористических актов. На стадии приготовления предотвращено 65 преступлений террористической направленности», – цитирует сообщение НАК ТАСС.

Всего за год в стране нейтрализовали 23 бандитов, включая четырех главарей банд, задержаны 312 боевиков и 821 пособник, передает РИА «Новости».

«Органами безопасности и силами правопорядка пресечена деятельность 62 законспирированных ячеек международных террористических организаций. Не допущен въезд в Российскую Федерацию 926 лиц, причастных к террористической деятельности», – подчеркнули в НАК.

Также были заблокированы счета порядка 3 тыс. человек, подозреваемых в терроризме и экстремизме, сумма на этих счетах превышает 100 млн рублей.

Роскомнадзор же заблокировал 6,5 тыс. материалов с террористической пропагандой, удалено порядка 50 тыс. материалов с такой пропагандой.

Летом НАК сообщал, что террористы пытаются популяризовать свою идеологию среди молодежи.