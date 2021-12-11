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Стая выдр искусала ягодицы британца в Сингапуре
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Проживающий в Сингапуре британец Грэм Джордж Спенсер рассказал о том, как примерно 20 выдр «собирались убить» его и нанесли ему 26 укусов за 10 секунд.
Спенсер приближался к входу в ботанический сад, когда дорогу перед ним переходили около 20 выдр. Выдры двигались тихо, но «буквально сошли с ума» после того, как к ним побежал другой человек, сказал Спенсер. Причем спровоцировавший нападение человек избежал атаки животных, а вот британец, по его же словам, пережил «настоящий кошмар». Он рассказал, что «звери» бросились на него, кусая за ноги и ягодицы. Мужчина упал, за 10 секунд ему нанесли 26 укусов. «Я действительно думал, что умру – они собирались убить меня», – приводит его слова «Российская газета» со ссылкой на Straits Times и Today.
Друг Спенсера, который был примерно в десятке шагов от него, с криком подбежал, пытаясь спугнуть выдр. Вдвоем им удалось добраться до центра для посетителей. При этом выдры все еще преследовали их. Животных с трудом отогнали сотрудники парка. В парке Спенсеру обработали некоторые из ран. Затем он отправился в больницу, где ему сделали прививки от столбняка и выписали антибиотики. Спенсер трижды возвращался в больницу, чтобы обработать раны. Нападение животных обошлась ему примерно в 1,2 тыс. долларов.
Путин рассказал, как вычищал из правительства сотрудников ЦРУ
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В середине 1990-х в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, заявил президент России Владимир Путин.
«Вот смотрите – середина 1990-х – начало 2000-х годов. В начале 2000-х я уже там вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США», – передает РИА «Новости» слова Путина на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Их потом в США привлекали к уголовной ответственности, что они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвовали в приватизации», – подчеркнул президент. По его словам, «это только один пример» попыток вмешательства в дела России. «На самом деле их гораздо больше», – указал Путин.
По его словам, «по этой линии все находилось под известным контролем определенных стран». «На наших объектах ядерного оружейного комплекса сидели американские специалисты, приходили туда на работу каждый день с утра до вечера – стол стоял и флаг американский. Они там жили и работали. Им не нужны были такие тонкие инструменты вмешательства в нашу политическую жизнь, поскольку они и так все контролировали», – уверен глава государства.
Он подчеркнул, что, «конечно, ситуация изменилась, страна стала другой, она стала более самостоятельной, более суверенной, растут возможности вооруженных сил, и отношение к России начало меняться».
Путин призвал вспомнить, «как складывалось отношение к первому президенту России Борису Николаевичу [Ельцину]». «Все было хорошо, его с удовольствием все похлопывали по плечу. Стоило ему только поднять голос в защиту Югославии и неправовых действий – а мы с вами понимаем, что в этом абсолютно неправовые действия, нарушающие международное право в отношении Югославии, когда проходят бомбардировки без всякой санкции Совета Безопасности ООН, это грубейшее нарушение международного права – стоило только Борису Николаевичу Ельцину в защиту международного права и прав народов Югославии на то, чтобы к ним относились цивилизованно, сразу же отношение и к России изменилось, и к нему лично», – констатировал Путин.
«Поэтому, как только Россия стала заявлять о своих интересах, о том, что они у нее есть, стала повышать свой суверенитет, экономику и возможности вооруженных сил, потребовались другие инструменты влияния на нашу внутриполитическую жизнь, в том числе достаточно тонкие инструменты через различные организации, которые получают финансирование из-за границы», – убежден российский лидер. На его взгляд, «ничего здесь нового не придумали, с 1938 или 1937 года действует в Штатах такой закон, применяется до сих пор, <...> и в том числе в отношении наших организаций», – заметил Путин.
Глава государства категорически не согласился с Резником, заметившим, что «Россия стала враждебной всему миру». «Это не так! Россия вообще не становилась враждебной никакой части мира. Определенная часть мира считает нас своими противниками», – указал Путин.
«Мы что ли в своих институциональных документах стратегического характера записали, что мы кого-то объявляем противником? Нет! Это нас объявляют!» – пояснил российский лидер.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), комментируя выступление режиссера Александра Сокурова, заявил, что Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, а не Московией, которой ее хотело бы сделать НАТО.
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Стала известна позиция нового канцлера Германии по «Северному потоку – 2»
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Администрация нового канцлера Германии Олафа Шольца поддерживает проект газопровода «Северный поток – 2», но может заблокировать его в случае гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной, сообщили источники Financial Times.
В материале отмечается, что в целом новое руководство Германии поддерживает проект. Однако, как утверждают близкие к новому правительству ФРГ источники издания, «администрация Шольца рассмотрит возможность остановки «Северного потока – 2» в случае вторжения». Как уточняется, такая мера рассматривается в рамках более широкого списка возможных западных санкций против России, передает РИА «Новости».
В среду главой МИД Германии назначили выступающую против «Северного потока – 2» Анналену Бербок, которая является сопредседателем партии «Союз-90»/«Зеленые». В тот же день стало известно, что Германия и США договорились о закрытии Берлином проекта газопровода «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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В Раде предупредили о провокации Украины, США и Британии против России
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что Украина, США и Британия готовят военную провокацию в адрес России.
«Все более становится ясно, что Украина со своими западными партнерами – США и Великобританией – готовят на конец января военную провокацию с Россией», – приводит мнение Кивы РИА «Новости».
Парламентарий отметил, что Киев и его партнеры пытаются таким образом «убить двух зайцев»: Запад получит повод наложить на Россию новые санкции и попробовать заблокировать «Северный поток – 2», а Украина сможет «списать свои провалы, голод и холод <…> на войну». Кива назвал сообщения западных СМИ о гипотетической «российской агрессии» в конце января первым этапом этой провокации, подчеркнув, что именно в этот период Украину ждет «пик экономического краха».
«Уверен, что Россия давно готова к подобным сценариям и в ближайшее время мы увидим контрмеры и контраргументы, а впоследствии и [президента Украины Владимира] Зеленского за столом переговоров, который будет выторговывать в первую очередь свою индульгенцию», – уверен политик.
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Ранее стало известно, что новый канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает газопровод «Северный поток – 2», но может заблокировать проект в случае гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной. В среду Германия и США договорились о закрытии проекта «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Захарова посмеялась над Нуланд из-за заявления о Свердловске и Екатеринбурге
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Официальный представитель МИД Мария Захарова удивилась уровню знаний заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о России и ее гражданах после комментария американского политика о Екатеринбурге.
Захарова написала в Telegram, что Нуланд «считает, что Свердловск и Екатеринбург – это два одновременно существующих города».
«Неделю назад до этого откровения Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Это же надо так разбираться в России», – отметила она.
Ранее Нуланд заявила, что «Украина хочет быть больше похожей на Париж или Берлин, чем на Свердловск и Екатеринбург, во всяком случае, как они выглядят сейчас», передает Ura.ru со ссылкой на портал C-SPAN.
Она также заявила, что жители восточной части Украины якобы хотели бы иметь с Европой более тесные отношения и жить по-европейски. По ее словам, в последние восемь-десять лет Украина стала более независимой и суверенной.
Отметим, что Нуланд является помощником государственного секретаря по делам Европы и Евразии, владеет русским языком.
Во вторник она выступила с утверждением, что Россия якобы готова двинуть против Украины «примерно 100 батальонных тактических групп или практически все боеготовые наземные силы России к западу от Урала».
При этом Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Осенью Нуланд посетила Москву и, по словам Захаровой, уехала с «конкретным заданием» по улучшению двусторонних отношений. Политолог-американист Малек Дудаков заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «целью переговоров с Нуланд было не налаживание двусторонних отношений, а скорее донесение точек зрения, в том числе – по Украине и по работе дипломатических миссий».
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Нижегородца отдали под суд за изнасилование и убийство морпеха США
Правоохранители завершили расследование уголовного дела об изнасиловании и убийстве 34-летней американки в Нижегородской области, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Следователи установили, что 15 июня 2021 года обвиняемый остановил машину на обочине и предложил девушке, которая являлась студенткой из США, подвезти ее. Злоумышленник вывез попутчицу в безлюдное место в районе деревни Калинкино, изнасиловал, а затем два раза ударил ножом в шею.
Пострадавшая от полученных повреждений скончалась на месте. Кроме того, преступник похитил у жертвы имущество на сумму свыше 83 тыс. рублей.
«Для обеспечения заявленного матерью погибшей гражданского иска на имущество обвиняемого стоимостью более 270000 рублей наложен арест», – передает ФАН слова Петренко.
В настоящее время преступник находится под стражей. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.
Известно, что погибшая переехала в Россию в 2019 году. Она училась в магистратуре юридического факультета в Университете имени Лобачевского.
Напомним, в июне в СК сообщили, что в Нижегородской области пропала студентка из Соединенных Штатов, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Глава РАН назвал «реинкарнацию» общества «Знание» важнейшим событием года
Начало активной работы обновленного общества «Знание», в чьи задачи входит популяризация науки, стало одним из главных событий объявленного в России Года науки и технологий. Такое мнение высказал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на Конгрессе молодых ученых в пятницу.
«[Одно из достижений Года науки] – это «реинкарнация» общества «Знание». Это очень важно – доносить научную информацию до, прежде всего, молодежи, до общества, которое сейчас очень щепетильно, оно привыкло к новым методам получения этой информации. [Донесение] научной информации по-новому, интересно, захватывающе – это большое событие», – передает ТАСС его слова.
Сергеев отметил, что профессия ученого не предполагает, что он обязательно должен быть хорошим рассказчиком. «Некоторые великие ученые не умеют этого делать, не надо их заставлять», - отметил глава РАН.
Вторым важным событием года Сергеев назвал создание Национального центра физики и математики в Сарове.
Конгресс молодых ученых проходит 8-10 декабря в парке науки и искусства «Сириус» на одноименной федеральной территории. Эта встреча является одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение. На мероприятии планируется подвести промежуточный итог тому, что уже сделано для научно-технологического развития страны, а также определить приоритетные направления и цели на будущее.
Ожидается, что форум объединит более трех тысяч человек из разных регионов России – молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.
Российское общество «Знание» ведет историю от советской общественной организации, основанной по инициативе представителей советской интеллигенции. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе послания президента РФ Федеральному собранию Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска общества «Знание» на современной цифровой платформе.
Жена священника в Сестрорецке озвучила огромную зарплату мужа
Супруга настоятеля в поселке Александровская в Сестрорецке обвинила мужа в домашнем насилии и растрате денег храма Рождества Пресвятой Богородицы, где он служит, а также указала на зарплату батюшки в 500 тыс. рублей.
Матушка Анна нашла у своего мужа – настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы Вячеслава Никитина книгу учета, в которой прописана ежемесячная зарплата батюшки – полмиллиона рублей. В то время как свечница и второй священник получают по 17 тыс. и 40 тыс. рублей соответственно, передает «Mash на Мойке».
По ее словам, семья этих богатств никогда не видела, ей приходилось вымаливать каждую копейку и терпеть нападки мужа Эдуарда (в миру). Анна заявила, что она ушла от мужа, поселилась в воскресной школе и подала на развод. Тогда же и нашла тетрадь «тайной жизни». Как уверяет Анна, батюшка не пускает ее с тремя детьми в двухэтажный дом, и даже сменил замки.
Сам священник парирует: лишнего не брал, есть еще одна книга – с расходами церкви, якобы 500 тыс. рублей он потратил на свечи и ремонты. В деле разбираются полиция и епархия.
Ранее руководитель молодежного отдела Рязанской епархии, священник Павел Коньков принял участие в фотосессии магазина мужской одежды, за что был подвергнут критике некоторыми служителями и прихожанами РПЦ.
До этого в РПЦ объяснили, откуда у священников джипы.
Генерал МВД прокомментировал побег из отдела полиции Петербурга узбекского бойца ММА
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Если задержанный гражданин сумел настолько квалифицированно оказать сопротивление и покинуть территорию полиции, то это говорит о недостаточном уровне профессиональной подготовки сотрудников полиции, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя побег задержанного из отделения полиции в Петербурге.
В Санкт-Петербурге полиция задержала бойца ММА, гражданина Узбекистана, который подозревается в торговле поддельными QR-кодами и миграционными документами, однако он напал на сотрудников, попытался отобрать оружие и сбежал из отдела полиции, сообщил источник в силовых структурах.
«В законе о полиции имеются пункты и должностные инструкции, которые сотрудники правоохранительных органов должны исполнять при задержании такого рода людей. Если задержанный гражданин сумел настолько квалифицированно оказать сопротивление и покинуть территорию полиции, то это говорит о недостаточном уровне профессиональной подготовки, а также отсутствии профессиональной бдительности со стороны сотрудников правоохранительных органов», – говорит Ворожцов.
Он подчеркивает, что полиция должна быть готова к тому, что задержанный может оказать сопротивление. Кроме того, в данной ситуации закон позволял применить против преступника оружие, поскольку он и сам попытался его украсть, а значит, была угроза жизни сотрудников и окружающих.
«Вообще, есть различные способы воздействия, которые применяются в отношении лиц, осуществляющих агрессивное поведение. Формы и методы воздействия определяются сотрудниками, а также дежурным по отделу. Из своего опыта я могу сказать, что до четверти задержанных в той или иной форме иногда проявляют агрессивность. Поэтому и методика работы с ними достаточно отработана, например, бунтующего могут ограничить в передвижении, запретить покидать здание, в крайнем случае поместить в одноместную камеру, где он будет временно пребывать. Способов много», – рассказывает генерал-майор.
Тем не менее прежде чем обвинять сотрудников в невнимательности, непрофессионализме и так далее, необходимо будет провести служебную проверку, чтобы выявить все обстоятельства произошедшего и оценить действия должностных лиц. «Очень важно, чтобы не были наказаны невиновные, а виновные не ушли от ответственности», – заключил Ворожцов.
В начале декабря в Самарской области из исправительной колонии сбежал заключенный. При этом УФСИН по региону сообщило, что обстановка в самой колонии контролируемая.
В Кремле предупредили о серьезных последствиях провокаций в Керченском проливе
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Инцидент с украинским кораблем в Керченском проливе лишний раз показывает потенциальные вред и опасность таких провокационных действий, любая незначительная провокация может привести к серьезным последствиям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий. То есть любая незначительная провокация может привести к очень и очень серьезным последствиям», – передает его слова РИА «Новости».
Песков добавил, что «это то, о чем неоднократно говорил президент Путин».
Накануне ФСБ сообщала, что корабль управления ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и взял курс на Керченский пролив, игнорируя требования российских пограничников изменить направление движения. Разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского совпал по времени с попыткой украинского военного корабля войти в Керченский пролив. Позже направлявшийся в Керченский пролив корабль ВМС Украины лег на обратный курс, не реагируя на запросы российских пограничников.
В Центре общественных связей ФСБ обвинили экипаж украинского корабля в провокационных действиях, создающих угрозу безопасности мореплавания.
Утром в пятницу судоходство в Керченском проливе восстановили в штатном режиме. Также в Крыму заявили о готовности к провокациям Украины в Керченском проливе.
Глава ГТС Украины заявил о возможной остановке транзита газа Россией этой зимой
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Российская сторона якобы может прекратить транзит газа через территорию Украины этой зимой, заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.
«В последние месяцы усилилось давление на Украину по всем направлениям. Это и прекращение экспорта энергетического угля на Украину из РФ, и стягивание войск на границу, и блокирование экспорта угля из Казахстана. Учитывая все эти события, не исключено, что будет прекращен и транзит газа через Украину», – заявил Макогон в интервью «Бизнес Цензору».
«Я надеюсь, что до этого не дойдет», – отметил глава компании.
При этом в случае прекращения транзита, по словам Макогона, украинская ГТС сможет работать на ресурсах, которые собрала для прохождения зимы. «Но это касается только эксплуатации нашей ГТС. Если в экономике будет большая нехватка ресурса или он будет слишком дорог, это станет большой проблемой», – подчеркнул Макогон.
По словам главы компании, в случае отключения транзита необходимо будет включить ГТС страны на реверс, «поднимать наш газ с западных ПХГ и гнать его на восток». Такая операция проводилась в 2009 году.
«Все эти годы мы готовились к такой ситуации. В январе 2020 гоода, когда резко упал транзит, мы запускали этот реверс. Но ситуация показала, что все работает. Это не стандартная работа ГТС, будут сложности. Но мы к ней готовы. К тому же составлены списки приоритетных отключений от газа промышленных потребителей. Все облгазы имеют следующие списки», – заключил он.
Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил Reuters, что нет «даже намека» на переговоры с Газпромом о заключении договора на транзит российского газа.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает продление контракта на транзит газа из России после 2024 года. При этом, по его словам, предметных встреч между «Нафтогазом Украины» и Газпромом не было.
Названо имя организатора переправки Саакашвили в Грузию в контейнере со сметаной
Бывший замминистра внутренних дел Грузии Георгий Лорткипанидзе, работавший затем главой одесского УВД, разработал план и маршрут переправки бывшего президента Михаила Саакашвили в трейлере со сметаной на пароме из Украины в Грузию в конце сентября, заявил представитель генпрокуратуры страны Леван Вепхвадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По его словам, еще в апреле этого года Лорткипанидзе договорился с водителем трейлера Элгуджей Цомая о том, что тот поможет Саакашвили пересечь границу. Этот план начали воплощать в сентябре.
26 сентября Лорткипанидзе привез Саакашвили в порт Черноморск и спрятал бывшего президента в трейлере. Так Саакашвили оказался на пароме «VILNIUS» и направился в Грузию. 28 сентября он прибыл в Поти. 29 сентября паром разгрузили. Саакашвили и Цомая тайно пересели в автомобиль двух сообщников и направились в Абашский район на западе страны, а потом в Батуми. После этого Саакашвили и Цомая переезжают в Тбилиси. 1 октября Саакашвили был арестован.
Прокуратура начала уголовное преследование против Лорткипанидзе, которого в свое время Саакашвили, тогда Одесский губернатор, привлек к работе в этом городе.
Накануне в Тбилиси начался суд над бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили за незаконное пересечение границы Грузии. Это уже третий процесс над нынешним руководителем украинского исполкома реформ после его задержания в Грузии 1 октября. Ранее начались процессы над ним за разгон мирного митинга 7 ноября 2007 года и за растрату на личные нужды во время пребывания на посту в 2004-2013 годах более 9 млн лари (более 5 млн долларов) по курсу того времени. Бывший президент уже заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы за превышение полномочий и организацию избиения оппозиционного депутата. Он находится в военном госпитале в Гори и ссылается на плохое самочувствие после голодовки протеста, которая длилась 50 дней. По новому делу Саакашвили грозит до пяти лет лишения свободы.
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Американцы высказались о вступлении Украины в НАТО
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Читатели американского издания The New York Times прокомментировали возможное вступление Украины в Североатлантический альянс.
«НАТО – это организация, ищущая себе врага. <...> На Украине нет ничего, что стоило бы нашей крови и ресурсов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на комментарий одного из пользователей.
«Американцам неинтересна политическая ситуация на Украине. Почему мы тратим на них время и энергию?» – отметил Neildsmith.
Некоторые читатели считают, что Североатлантический альянс – это пережиток холодной войны и его руководству необходимо обеспечить разрядку в ситуации вокруг Украины.
«Мои дорогие американцы, спросите себя: вы готовы воевать с Россией из-за Украины? Именно это и означает ее вступление в альянс», – пишет другой комментатор.
По словам еще одного читателя, те, кто выступает за вступление Украины в НАТО, не говорят о том, что треть населения страны культурно и лингвистически принадлежит к русским, а значит, примут их сторону в случае потенциального конфликта с Россией.
«США создали опасную ситуацию на Украине, поддержав переворот. У Соединенных Штатов нет интересов на Украине, они лишь хотели унизить Путина перед Олимпиадой», – добавил другой пользователь.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялись 7 декабря. Они длились почти два часа. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и дальнейшее перемещение НАТО на восток.
Глава МИД Литвы написал заявление об отставке из-за санкций США против Белоруссии
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Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил, что написал заявление об отставке из-за репутационного вреда Литве в связи с продолжающимся транзитом белорусских грузов через территорию Литвы.
«Видя сложившееся положение, связанное с продолжающейся после введенных США санкций перевозкой белорусских грузов через Литву, и понимая, какие репутационные вызовы это создает для руководимого вами правительства Литовской Республики… прошу принять мое заявление об отставке и уволить меня с поста министра иностранных дел в ближайшее возможное для вас время», – приводит текст заявления Ландсбергиса РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik.
Ранее лидер правящих консерваторов, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что готов уйти в отставку, если выяснится, что находящийся под санкциями США производитель удобрений «Беларуськалий» внес предоплату ЛЖД (Lietuvos gelezinkeliai) уже после того, как санкции вступили в силу.
Напомним, Соединенные Штаты объявили санкции в отношении 20 физических и 12 юридических лиц в Белоруссии. Санкции также ввело британское правительство, рестрикции направлены против «Беларуськалия» и ряда белорусских граждан.
Кандидат в президенты Франции Земмур первый визит запланировал в республику экс-СССР
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В рамках своей первой зарубежной поездки в качестве кандидата в президенты Франции политик, журналист и писатель Эрик Земмур посетит Армению.
«Я буду в Армении с 11 по 14 декабря. Страна, которая является давним другом Франции», – написал он в Тwitter.
В пресс-релизе, опубликованном в Twitter политика, рассказывающем подробности визита, говорится, что визит будет иметь историческое и культурное значение, а также станет «геополитическим измерением» на Южном Кавказе.
Отмечается, что в Армении у Земмура запланированы встречи по вопросам французских инвестиций за рубежом.
30 ноября французский публицист Эрик Земмур объявил, что выдвигает свою кандидатуру на президентских выборах, которые состоятся в апреле будущего года. В десятиминутном видеоролике на своем канале в YouTube Земмур, которого уже называют «французским Трампом», заявил о намерении «спасти Францию» и «вернуть ей суверенитет, отобранный Брюсселем».
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Погребинский: Во время разговора Зеленского с Байденом украинские моряки дразнили пограничников России
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«Маневр «Донбасса» около Керченского пролива был самодеятельным ответом ВМС Украины на общение президентов России и Соединенных Штатов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Ранее судно «Донбасс» прошло в 33 км от Керченского пролива и изменило курс, игнорируя обращение российской погранслужбы.
«Стоит обратить внимание, что украинские военные даже не боялись того, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который в тот момент проводил разговор с президентом США Джо Байденом, это может не понравиться. Сам президент Украины вряд ли мог быть заинтересован в создании напряженности», – полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«В самом же разговоре Байден хотел донести Зеленскому, что тот играет с огнем, занимая категоричную позицию по Донбассу, и США в такой ситуации защитить Украину не смогут», – считает собеседник. По мнению Погребинского, глава Белого дома призвал украинского коллегу играть более тонко по вопросу урегулирования в Донбассе, например – согласиться с необходимостью подготовки законопроекта о проведении выборов на юго-востоке Украины. «В целом, по мнению Байдена, Зеленский должен сделать первые шаги по реализации политической части Минских соглашений», – сказал эксперт.
Военные же, по мнению Погребинского, действовали совершенно автономно. По мнению эксперта, если бы погранслужба ФСБ задержала украинских моряков, оправданием украинской стороны мог служить тот факт, что они ничего не нарушили – «прогулялись» без оружия в 33 км от Керченского пролива и развернулись обратно, как бы дразня российских пограничников.
Корабль управления ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и взял курс на Керченский пролив, игнорируя требования российских пограничников изменить направление движения. Позже корабль ВМС Украины лег на обратный курс, не реагируя на запросы погранслужбы ФСБ России.
Инцидент имел место практически в то же время, когда президент Зеленский вел полуторачасовые телефонные переговоры с американским коллегой Байденом. По итогам разговора глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что США приняли решение активно участвовать в процессе мирного урегулирования на востоке Украины, и это может происходить параллельно с заседаниями в «нормандском формате».
По словам Ермака, «президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят, и уже это происходит, всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать какой угодно отпор в любое время». При этом Зеленский заверил президента США, что готов к прямым переговорам с Путиным.
Позже неназванные источники в американской администрации предположили, что Соединенные Штаты окажут давление на Украину, чтобы Киев официально уступил часть автономии Донбассу.
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