Россия призвала Киев отказаться от тактики «мелкого фола»

Киеву пора отказаться от тактики мелкого фола, за провокациями стоит задача отодвинуть решение действительно сложных вопросов, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя инцидент в Азовском море.

«Киеву пора отказаться от тактики мелкого фола и прекратить перекладывать проблемы с больной головы на здоровую. За этими провокационными действиями, очевидно, стоит задача отодвинуть на дальний план решение действительно сложных вопросов, стоящих перед руководством страны», – цитирует РИА «Новости» Гаврилова.

По его словам, провокации Украины, подобные той, которая произошла с кораблем управления «Донбасс» накануне, снижают пропускную способность Керчь-Еникальского канала.

Гаврилов отметил, что действующий порядок прохода судами Керчь-Еникальского канала эффективен и позволяет обеспечивать высокую пропускную способность. Для прохода направляется заявка, после чего судно досматривается, что занимает примерно 40-45 минут, при этом такая процедура действует для всех судов, в том числе российских и украинских. «К сожалению, помимо вчерашней провокации и ранее со стороны Украины были попытки подорвать существующий режим, что, в первую очередь, снижает пропускную способность канала и наносит экономический ущерб судовым грузоперевозчикам. Никаких политических дивидендов, как показало время, это не приносит, а лишь осложняет и без того непростую ситуацию в регионе», – сказал Гаврилов.

Накануне ФСБ сообщала, что корабль управления ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и взял курс на Керченский пролив, игнорируя требования российских пограничников изменить направление движения. Разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского совпал по времени с попыткой украинского военного корабля войти в Керченский пролив. Позже направлявшийся в Керченский пролив корабль ВМС Украины лег на обратный курс, не реагируя на запросы российских пограничников.

В Центре общественных связей ФСБ обвинили экипаж украинского корабля в провокационных действиях, создающих угрозу безопасности мореплавания.

Утром в пятницу судоходство в Керченском проливе восстановили в штатном режиме. Также в Крыму заявили о готовности к провокациям Украины в Керченском проливе.