Байден ознакомил Зеленского с содержанием переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что глава американской администрации Джо Байден в ходе телефонного разговора ознакомил его с содержанием своих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«Завершил полуторачасовой разговор с Джо Байденом. Президент Соединенных Штатов проинформировал меня о содержании своих переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным. Мы также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе и коснулись хода внутренних реформ на Украине», – написал Зеленский на своей странице в соцсети Twitter.

В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телепрограммы «Право на власть» на телеканале «1+1» сообщил, что разговор Зеленского и Байдена длился «практически полтора часа», передает ТАСС.

По словам Ермака, Зеленский заявил в разговоре с Байденом, что Украина – «абсолютно мирное государство» и «не собирается ни на кого нападать». «Мы только хотим принести на нашу земли мир, мы хотим вернуть наши территории, хотим вернуть наших людей», – заявил глава офиса президента Украины. «Это уже стало традицией, что разговоры президентов США и Украины проходят в очень откровенной и прямой атмосфере», – добавил Ермак.

В офисе Зеленского сообщили, что в ходе разговора президентов США и Украины «состоялся обмен оценками по ходу и результатам переговоров лидеров Соединенных Штатов и России», при этом «ключевым вопросом переговоров [Байдена с Зеленским] стала ситуация безопасности вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования».

«Глава украинского государства поблагодарил Джозефа Байдена за последовательную, твердую и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства и подтвердил непреклонную настроенность на поиск путей к миру в Донбассе», – подчеркнули в офисе президента Украины, уточнив, что «стороны скоординировали позиции по дальнейшим шагам в этом направлении». Как утверждается в сообщении, Зеленский в ходе телефонного разговора подчеркнул, что в Киеве «есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса и готовы обсуждать их в разных форматах».

Президенты США и Украины также предметно обсудили «пути продолжающейся в сферах безопасности, финансов и политики поддержки Украины в противодействии гибридной агрессии». Отдельное внимание Зеленский уделил проблематике энергетической безопасности Украины. Он подчеркнул, что «украинская сторона рассматривает проект «Северный поток – 2» исключительно через призму энергетических и гарантий безопасности». «В этой связи были обсуждены конкретные шаги, которые могут быть предприняты для усиления энергетической устойчивости Украины», – отмечает офис украинского президента.

Напомним, во вторник президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Президент России назвал переговоры с главой США открытыми и позитивными, а также выразил уверенность, что так оценивает результаты встречи и американская сторона.

Позже неназванные источники в американской администрации предположили, что Соединенные Штаты окажут давление на Украину, чтобы Киев официально уступил часть автономии Донбассу. По словам экс-посла США на Украине Стивена Пайфера, речь может идти речь о предоставлении Донбассу контроля над здравоохранением, полицией и школами.

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