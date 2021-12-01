Академовский маньяк Лыткин покончил с собой

В иркутской колонии нашли тело Никиты Лыткина, известного как Академовский маньяк, сообщают СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Рано утром 1 декабря в исправительной колонии особого режима в городе Ангарске обнаружено тело 28-летнего Никиты Лыткина», – сообщил собеседник «Ленты.ру».

По его словам, Лыткин покончил с собой. Информацию об этом подтвердил и источник «Известий».

Сообщение о смерти Лыткина подтвердил и собеседник РИА «Новости» в уголовно-исполнительной системе, а региональное управление ФСИН сообщило о суициде некоего «Л. 1993 года рождения».

«Утром 28 ноября в ИК-7 осужденный Л. 1993 года рождения, находясь в общежитии отряда, совершил попытку суицида. Дежурный фельдшер оказал ему медицинскую помощь, осужденный был экстренно госпитализирован в городскую больницу, где скончался 30 ноября», – пояснили в ведомстве.

Академовские маньяки – это Никита Лыткин и Артем Ануфриев, в конце 2010 и начале 2011 годов они провели по меньшей мере 16 нападений на прохожих с молотками и холодным оружием, всего погибло девять человек.

Ануфриев и Лыткин совершали нападения в иркутском микрорайоне Академгородок, считающемся одним из самых благополучных в городе.

Также им предъявляли обвинения в издевательстве над телами убитых, на момент преступлений Лыткину не было 18 лет, потому Лыткина не приговорили к пожизненному сроку. Ануфриев был осужден на пожизненное заключение.