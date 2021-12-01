Американский генерал предрек Украине поражение в войне с Россией

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес выразил уверенность, что Украина потерпит поражение в случае конфликта с Россией.

«Несмотря на то что украинские солдаты в последние годы проявили большое мужество, самоотверженность и целеустремленность, они не готовы», – передает РИА «Новости» слова генерала США, сказанные им в интервью Gazeta.pl.

Для Украины, считает Ходжес, было бы серьезным успехом причинить россиянам серьезные потери, которые вынудили бы их отступить. Однако, уверен генерал, в настоящее время Украина на это не способна.

Хотя украинские военные, по словам американского генерала, «в последние годы проявили большое мужество и целеустремленность», они «не подготовились и не готовы к маневренной войне», поскольку долгие годы участвуют лишь в позиционном конфликте в Донбассе.

Ранее в США выразили беспокойство маневрами российских войск на границе с Украиной.

В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.

В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет.

Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.

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