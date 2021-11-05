СБУ обвиняет жену комбата Семенченко в краже пожертвований батальону «Донбасс»

Сотрудники СБУ задержали на улице в центре Киева супругу знаменитого комбата батальона «Донбасс» Семена Семенченко (он же Константин Гришин). Женщине вручили уведомление о подозрении по части 3 статьи 185 УК Украины – кража, причинившая значительный ущерб потерпевшему. Наказание по ней предусматривает до шести лет тюрьмы, сообщили украинские СМИ.

Как сообщает «Страна.UA», подозрение предъявлено в связи со снятием пожертвований с карточки «Приватбанка», оформленной на Наталью Веселову – бывшую народную избранницу от политсилы «Самопомощь», то есть соратницы Семенченко по партии.

В общей сложности жене Семенченко Наталье Музыке (она же Московец) вменяют хищение с карточки около 150 тыс. гривен, которые люди перечисляли как пожертвования на поддержку батальона «Донбасс».

По сообщению издания, чета Семенченко-Гришиных активно собирала деньги якобы на нужды армии и батальона «Донбасс». По версии следствия, чтобы придать этому «колядованию» хоть какой-то официальный вид, был организован благотворительный фонд «Help Ukraine». Ему очень активно жертвовали деньги представители американской и канадской диаспоры украинцев.

Также пожертвования шли на банковскую карточку «Приватбанка» тогдашнего нардепа Натальи Веселовой.

Однажды у Веселовой, по информации следствия, карточку выкрали и сменили ПИН-код. После чего Московец (как говорят, сменившая фамилию на Музыку из-за проблем с кредитной историей) чуть ли не ежедневно снимала деньги с чужой карты, так как по ней был установлен суточный лимит 300 долларов США. Женщина тратила их на свои нужды.

Допрошенная в качестве потерпевшей Веселова сообщила, что к незаконному снятию наличных с платежного банковского счета может быть причастна Музыка-Московец.

Как пишет на своей странице в Facebook давний разоблачитель Семенченко журналист Владимир Бойко, вместе с женой комбата в краже карточки мог участвовать Ярослав Маркевич.

По словам самой подозреваемой жены Семенченко, сотрудники СБУ неоднократно угрожали ей, что если она будет так активна в отношении своего супруга, то ее посадят. Подозреваемая утверждает, что Веселова не имеет к ней финансовых претензий.

«Была личная банковская карточка Натальи Веселовой, которую она дала канадскому фонду Help Ukraine для сбора помощи от диаспоры Канады для батальона «Донбасс». Всего за 2014 год диаспорой Канады было перечислено около 35 тыс. долларов. В 2015 году фонд Help Ukraine не получил должной отчетности за средства и потребовал возвращения денег от Веселовой или использования их через Фонд Семена Семенченко на нужды батальона «Донбасс» непосредственно. Карта эта действительно использовалась для нужд батальона, чеки на сумму, которую СБУ мне предъявляет, есть в деле «НЗФ Семенченко». Их взяли при последнем обыске. Это дело уже рассматривалось в 2015-2016 годах. А именно в 2015 год службой безопасности «Приватбанка», в 2016 году Нацполицией и в 2018 году военной прокуратурой. Состав преступления отсутствовал и дело было дважды закрыто», – сообщила Московец.

Напомним, в марте СБУ заявила о разоблачении нелегального незаконного вооруженного формирования, в организации которого подозреваются бывшие народные депутаты Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко.