Экс-депутатов Рады обвинили в поставках вооружения из России

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о разоблачении нелегального незаконного вооруженного формирования, в организации которого подозреваются бывшие народные депутаты Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко.

«Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой частной военной компании. Ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности», – говорится в сообщении на сайте украинского ведомства.

По данным СБУ, в состав формирования входило более 150 человек, а сама компания действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

«По версии следствия, Семен Семенченко и Евгений Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам», – сказано в сообщении.

Организаторам группировки предъявлено обвинение по статье 260 Уголовного кодекса Украины («Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований»). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Отмечается, что подготовка членов формирования проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области, некоторые участники проходили обучение в центрах подготовки за рубежом. Также СБУ зафиксировала данные об участии фигурантов дела в заключениях контрактов между представителями различных организаций стран Ближнего Востока и о предложениях организовать поставки оружия в эти страны.

«Сотрудники СБУ провели около 80 обысков, в ходе которых было изъято почти 5500 патронов различного калибра, семь реактивных противотанковых гранат, четыре подствольных гранатомета, ручной пулемет Калашникова, пистолеты, автоматы Калашникова, помповые ружья, 38 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 21 гранату и шесть тротиловых шашек.

Ранее СБУ заявила, что разоблачила агента КГБ Белоруссии, который якобы собирал информацию о ситуации на границе для организации канала переправки оружия.