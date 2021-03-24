СБУ заявила о разоблачении агента КГБ Белоруссии

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что разоблачила агента КГБ Белоруссии, который якобы собирал информацию о ситуации на границе для организации канала переправки оружия.

«Контрразведка Службы безопасности Украины на территории Волынской области разоблачила и прекратила разведывательную деятельность в ущерб государственной безопасности нашей страны гражданина Белоруссии. Установлено, что он был завербован КГБ РБ и целенаправленно направлялся на территорию нашего государства для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности», – сообщается на сайте СБУ.

Отмечается, что среди задач подозреваемого было собирать информацию о ситуации на приграничной территории, в частности об охране, техническом оснащении, а также собирать компромат на таможенников и пограничников. В СБУ отметили, что с этой целью он пытался привлечь сотрудничеству военнослужащих пограничной службы Украины из числа носителей секретной информации.

«Также кураторы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу... Эта деятельность носила цель организации провокаций и создания информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Белоруссии», – добавили в ведомстве.

На данный момент гражданину Белоруссии объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. В случае признания виновным ему грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Ранее в Крыму за «разведывательно-подрывную деятельность» задержали гражданина России, работающего на украинские спецслужбы, в его автомобиле нашли самодельную бомбу. Подозреваемый в шпионаже на Украину россиянин арестован.