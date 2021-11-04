|
|
В Госдуме назвали единственный способ выживания Украины
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Украине следует строить планы не на случай конфликта, а такие, которые бы способствовали реализации Минских соглашений, заявил депутат Госдумы Адальби Шхагошев. Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о том, что Украина разработала план военной операции против России.
«Касательно всех этих планов, они должны строить план другой, который мог бы способствовать реализации минских соглашений. Это единственный путь в долгосрочном смысле для выживания Украины как государства, как страны», – передает РИА «Новости» слова Шхагошева.
Политик с иронией прокомментировал заявление Арестовича, добавив, что России в этом вопросе «не на что отвечать», а украинской стороне следует быстрее начать восстановление отношений с Россией.
«Человек, который говорит о планах, и он внештатный сотрудник – видимо, хочет стать штатным. Собственно говоря, офис, еще и внештатный сотрудник – видимо, даже такие люди делают погоду в украинском офисе. Выход для Украины один – быстрее начать восстанавливать отношения с Россией и собирать по крупинкам здравомыслящих политиков», – констатировал российский парламентарий.
Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев совместно с иностранными партнерами разработал планы широкомасштабной оборонной операции и «контрнаступления по отдельным направлениям» на случай полномасштабного конфликта с Россией.
Украина разработала план военной операции против России
|
|
Киев совместно с иностранными партнерами разработал планы широкомасштабной оборонной операции и «контрнаступления по отдельным направлениям» на случай полномасштабного конфликта с Россией, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Как сообщил пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, ВСУ готовы к любому развитию ситуации в контексте «полномасштабной войны» с Россией, передает РИА «Новости».
«Мы готовы не только к проведению широкомасштабной оборонной операции, но и к переходу к контрнаступлению по отдельным направлениям, планирование сделано еще в апреле, соответствующие общие планы и сценарии реагирования разработаны вместе с иностранными партнерами», – заявил Арестович в эфире телеканала «Украина 24».
При этом он добавил, что «война – это дело фартовое», а развитие ситуации зависит от того, «как ляжет карта».
Накануне украинский генерал пообещал России «кровавую баню» в случае начала боевых действий. В понедельник глава Нафтогаза увязал отсутствие газового транзита с риском «войны» Украины с Россией. При этом в офисе Владимира Зеленского пообещали России поражение в случае начала войны с Украиной. Днем ранее на Западе заявили, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию».
В минувшую субботу глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». За день этого на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе. В прошлый четверг Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня.
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Киев обвинил Берлин в нарушении соглашения об ассоциации Украины с ЕС
|
|
Берлин не проконсультировался с Киевом в процессе обсуждения проекта газопровода «Северный поток – 2» в нарушение обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью RND.
По словам дипломата, заключение немецкого министерства экономики о том, что сертификация газопровода не поставит под угрозу безопасность поставок топлива в ФРГ и Евросоюз, «шокировало» Киев, передает РИА «Новости».
«Сам «Северный поток – 2» остается ножом в спине Украины, что влечет за собой огромную потерю доверия к Германии в течение следующих десятилетий», – утверждает он.
Мельник также пожаловался на то, что Берлин не проконсультировался с Украиной в процессе обсуждения проекта, назвав это нарушением обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Из-за этого украинский «Нафтогаз» потребовал допуска к участию в сертификации газопровода, для того чтобы доказать, что «Северный поток – 2» «никогда не должен вводиться в эксплуатацию», добавил он.
Кроме того, посол заявил, что из-за запуска трубопровода Киев может потерять до 3 миллиардов евро в год или около 9% расходной части бюджета, что, по его словам, было бы разрушительно для экономики страны. «»Северный поток – 2, пожалуй, самая большая геополитическая ошибка уходящего правительства, которую предстоящая коалиция обязательно должна исправить, чтобы вернуть утраченное доверие», – заключил Мельник.
В июле вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина озвучила, на каких условиях Киев мог бы согласиться на достройку газопровода «Северный поток – 2». По ее словам, «это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», «выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», а также некие компенсации Киеву со стороны Евросоюза.
Как сообщала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. В Госдепартаменте США признали, что при выработке соглашения с Германией относительно реализации проекта газопровода тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Киев намерен переименовать русские названия населенных пунктов
|
|
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь выступил с инициативой переименовать населенные пункты с русскоязычными названиями, чтобы соответствовать нормам закона о госязыке, сообщает его пресс-служба.
«Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к руководителям ряда органов местного самоуправления с просьбой привести названия населенных пунктов в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Омбудсмен предложил переименовать названия таких населенных пунктов, как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надежевка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск.
По его мнению, раньше населенные пункты имели «прекрасные названия», например, Северский Донец, Гарбузинка или Богополь.
Закон о запрете коммунистической символики на Украине был принят в 2014 году после госпереворота. Советскую символику приравняли к нацистской, а также потребовали переименовать топографические объекты, связанные с советской историей. За нарушение закона грозит лишение свободы, вплоть до пяти лет.
При этом участники шествий и памятных мероприятий в честь украинских коллаборационистов, служивших в частях СС, не привлекаются к уголовной ответственности за использование символики этих нацистских подразделений.
Ранее сообщалось, что экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что писатель Николай Гоголь «сошел с ума» и ушел из жизни из-за того, что писал свои произведения на русском языке. Она назвала Гоголя трагической личностью в украинской культуре.
Зеленскому в Раде показали средний палец
|
|
Внефракционный депутат Гео Лерос показал президенту Украины Владимиру Зеленскому оскорбительный жест во время выступления с трибуны Рады, сообщили украинские СМИ.
Перед этим он сказал Зеленскому, что не «боится говорить правду» и, что президент может «сколько захочет травить на него свои правоохранительные органы, клепать дела».
«Вы главный предатель в стране», – передает издание ukranews.com слова Лероса. Во время выступления глава Рады Руслан Стефанчук попросил выключить микрофон Леросу.
При этом Зеленский никак не отреагировал на действия Лероса.
По словам Лероса, жест предназначался для двоих людей – президенту и главе его офиса Андрею Ермаку.
«Они плоть от плоти. Два смешных диктатора. Такие себе Лукашенко на минималках, главные коррупционеры и посмешища в стране, которые продолжают узурпировать власть. Мой фак означал ровно следующее: ваше место не на руководящей должности, а в тюрьме», – передает «Страна.UA» слова депутата.
Ранее исключенный из фракции украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Гео Лерос обвинил главу государства в срыве операции по задержанию 33 россиян в Белоруссии в 2020 году, которых заподозрили в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Раде высказались об энергопоставках от «диктатора» Лукашенко
|
|
Украинское издание «Страна» опросила депутатов Верховной рады, не считают ли они политикой двойных стандартов получение электроэнергии из Белоруссии в ситуации, когда Киев считает президента республики «диктатором».
Депутат фракции «Слуга народа» Святослав Юраш заявил, что он среди тех людей, которые в новом парламенте надеялись иметь другие взаимоотношения с Белоруссией.
«Но потом была эта плеяда обвинений нас в тех грехах, к которым мы не имеем никакого отношения. И конечно, это имеет свою цену – как наши сейчас непростые взаимоотношения с Беларусью. Мы считаем, что украинцы должны иметь адекватные тарифы, и мы для этого готовы работать, чтобы понимать, что украинцы имеют возможность за адекватные деньги выжить этой зимой», – передает «Страна» слова Юраша.
Его коллега по фракции Даниил Гетманцев высказал благодарность Белоруссии за эту помощь. «У нас есть договор с Беларусью, в соответствии с которым она предоставила нам помощь», – отметил нардеп.
Глава партии «Голос» Кира Рудык сообщила, что политика двойных стандартов власти проявляется во многих моментах. А вот ее коллега по парламенту Александр Качура считает, что нужно отделять народ и экономику Белоруссии от Александра Лукашенко.
«Кто-то считает его диктатором, кто-то самопровозглашенным президентом, а кто-то считает его президентом. Главное, чтобы украинские граждане получали комфортные условия жизни, чтобы у них не было веерных отключений электроэнергии, чтобы они были в тепле. Мы об этом должны думать. Если для этого нужно договариваться хоть с чертом лысым, я думаю, это не имеет значения для украинских граждан. Главное, чтобы они были обеспечены всем необходимым», – уверяет Качура.
Депутат фракции «Слуга народа» Виталий Безгин также назвал Лукашенко «диктатором», но заявил, что это не является политикой двойных стандартов.
«Он диктатор, но ситуация в энергетике непростая, нужно беспокоиться о своих гражданах», – считает нардеп.
Депутат фракции «Слуга народа» Николай Тищенко также не считает, что это политика двойных стандартов. «Это национальные интересы. Есть международные договоры по взаимному сотрудничеству», – сказал депутат.
Ранее стало известно, что в рамках договора об оказании аварийной помощи Белоруссия поставит на Украину 500 МВт электроэнергии, но о новых долгосрочных контрактах пока речи не идет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В украинский черный список внесли актеров фильма «Крым»
Министерство культуры и информационной политики Украины пополнило черный список российских деятелей культуры. Всего в перечне числятся 258 человек.
Министерство по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) добавило в список еще 30 человек, среди которых российские актеры, передает РИА «Новости».
По заявлению СБУ, все попавшие в перечень «представляют угрозу национальной безопасности Украины». В список вошли: звезда сериала «Военный госпиталь» Татьяна Бурнакина, исполнитель одной из ключевых ролей в блокбастере «Турист» Сергей Воробьев, актер фильма «Крым» Илья Домбровский, а также Анастасия Бакланова, Павел Богомолов, Илья Власов, Константин Гапонов, Михаил Грищенко, Роман Гусев, Александр Загуляев, Вячеслав Земляной, Александр Классен, Юрий Котов, Евгений Кузьмин, Александр Лапшов, Игорь Лучихин, Владимир Миллер, Катерина Насонова, Роман Никифоров, Андрей Пензин, Егор Попов, Михаил Разикин, Александр Романов, Андрей Скабара, Валентин Томусяк, Евгений Федоров, Андрей Фомин, Дмитрий Чудин, Максим Шпаковский и Людмила Яковлева.
В 2015 году на Украине появился черный список деятелей культуры, которые создают угрозу нацбезопасности страны.
Ранее сообщалось, что секретарь СНБО заявил, что для некоторых артистов могут сделать исключения, запрещать выступления всех представителей России не нужно.
Назначен новый министр обороны Украины
|
|
Депутаты Верховной рады проголосовали за назначение бывшего вице-премьера Алексея Резникова министром обороны страны. Решение было принято 4 ноября.
Кандидатуру Резникова выдвинул президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС .
«Сегодня для министра обороны самое главное быть в «зале славы украинских бойцов», то есть пользоваться именно среди них бесспорным уважением, высоким авторитетом, укреплять обороноспособность нашей армии, нашего войска, обеспечить достойные условия для наших защитников и защитниц», – заявил глава страны.
Также он поблагодарил за работу бывшего главу ведомства Андрея Тарана, который был уволен с должности накануне.
Новый министр вступит в должность после голосования депутатов. 3 ноября Резников был освобожден от должности вице-премьера по вопросам неподконтрольных территорий Украины.
Алексей Резников родился 18 июня 1966 года во Львове. Является выпускником юридического факультета Львовского государственного университета имени Ивана Франко. В 2004 году был адвокатом кандидата в президенты Виктора Ющенко в Верховном суде по делу о признании недействительными итогов третьего тура. С 2008 по 2014 год был избран депутатом Киевского городского совета VI созыва. До 2015 года занимал пост заместителя городского головы.
С 5 мая 2020 года стал первым заместителем главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Резников запомнился заявлениями о необходимости пересмотра Минских соглашений, также он говорил, что переговоры Контактной группы не приведут к завершению войны в Донбассе.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что политолог Михаил Погребинский назвал причину отставки Тарана. По словам эксперта, министр показал себя слабым пиарщиком, поэтому будет заменен на Алексея Резникова, который умеет вести себя в кадре.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина отказалась просить Россию о возобновлении поставок угля
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев ни при каких обстоятельствах не станет обращаться к российским властям с просьбой возобновить поставки энергетического угля.
«Нет, вообще нет, никак», – приводит ТАСС ответ министра на вопрос о возможности соответствующего обращения к России в условиях энергетического кризиса на Украине.
В прошлую пятницу глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину. При этом парламентарий выразил мнение, что это «похоже на энергетическую войну».
В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
В октябре в Раде обвинили власти Украины в полном провале подготовки к отопительному сезону из-за недостаточных закупок угля и газа и призвали украинцев готовиться к холоду.
Напомним, в апреле 2019 года Москва в ответ на расширение Киевом списка запрещенных для импорта российских товаров запретила экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов, а уголь разрешила вывозить только по специальным разрешениям.
Зеленский предложил Раде кандидатуру Резникова на пост главы МО Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить новым министром обороны страны Алексея Резникова, который являлся экс-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Проект постановления внесен президентом Владимиром Зеленским.
«Проект постановления о назначении Резникова А.Ю. министром обороны Украины», – передает РИА Новости со ссылкой на сайт парламента. Проект постановления внесен президентом Владимиром Зеленским.
В среду Верховная рада Украины уволила Резникова с должности вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Решение было поддержано 329 парламентариями.
Резников занимал пост вице-премьера с марта 2020 года, также был представителем Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам Контактной группы по Донбассу.
Ранее сообщалось об отставке министра обороны Украины Андрея Тарана. 3 ноября его официально уволили с занимаемой должности.
Газета ВЗГЛЯД писала, что по данным политолога Михаила Погребинского, смена министра могла произойти по причине того, что бывший глава ведомства показал себя слабым пиарщиком.
Максима Галкина признали угрозой безопасности Украины
Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) внесло российского юмориста и телеведущего Максима Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
«Галкин Максим Александрович (с 3 ноября 2021 года)», – свидетельствуют обновленные данные списка, передает РИА «Новости».
Таким образом, на данный момент в перечне находятся 259 человек.
В 2015 году на Украине появился черный список деятелей культуры, которые создают угрозу нацбезопасности страны.
Ранее сообщалось, что секретарь СНБО заявил, что для некоторых артистов могут сделать исключения, запрещать выступления всех представителей России не нужно.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине в черный список включили украинского актера
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что обратился в Службу безопасности с просьбой проверить, как украинский актер Валентин Томусяк попал в черный список людей, угрожающих национальной безопасности.
Ранее министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло в черный список еще 30 человек, в том числе актера Валентина Томусяка. Супруга актера Екатерина заявила, что Валентина Томусяка внесли в список ошибочно.
«Вчера обратился в СБУ с просьбой проверить, как украинский актер Валентин Томусяк попал в список людей, угрожающих национальной безопасности Украины. То, что такое произошло, доказывает, что система нуждается в доработке. Сегодня министерство культуры и информационной политики договорилось с СБУ о сотрудничестве по верификации списков деятелей культуры, если речь идет о художественных проектах или произведениях», – передает РИА «Новости» слова Ткаченко.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые «создают угрозу национальной безопасности». В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
Ранее петиция о запрете на Украине концертов российских артистов набрала на сайте украинского президента Владимира Зеленского необходимое для рассмотрения количество голосов.
Напомним, в октябре певице Пелагее (Пелагея Телегина) запретили въезд на территорию Украины из-за посещения российского Крыма.
Депутат Госдумы помог автоволонтерам в Ижевске
Депутат Государственной Думы от Удмуртии, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по проектной деятельности Олег Гарин помог автоволонтерам в больницах Ижевска.
По сообщению, поступившему в газету «ВЗГЛЯД», с началом пандемии Гарин одним из первых поддержал реализацию республиканского проекта «Поддержка», которая была направлена на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На своем автомобиле он развозил нуждающимся продуктовые наборы и медикаменты.
И не остался в стороне, когда осенью 2020 года в Удмуртии заработал региональный партийный проект «МедПоддЕРжка». Тогда Гарин совместно с депутатом Городской думы Ижевска Бахрузом Гумбатовым обеспечил питьевой режим для сотрудников и пациентов ГКБ №6 города Ижевска, а затем взял шефство над врачами ГКБ № 6, на личном авто он развозил врачей-терапевтов по вызовам на дом.
Осенью этого года проект «МедПоддЕРжка» возобновился. По данным регионального единого волонтёрского штаба партии, поддержка автоволонтеров требуется большинству больниц и поликлиник республики. Поэтому свою первую региональную неделю в качестве депутата Госдумы Олег Гарин начал с помощи больницам. В минувшие выходные он на личном авто развозил по вызовам на дом врачей ГКБ №6 Ижевска, а 2-го ноября вышел на помощь врачам Детской городской клинической поликлиники № 2.
«Сейчас идет сезонный рост заболеваемости у детей. Иногда бывает очень много вызовов по адресам, особенно в выходные дни. Мы ходим по вызовам пешком, поэтому помощь автоволонтеров очень нужна. Порой ходим так по вызовам полдня, и только к двум часам возвращаешься в больницу. А здесь тоже ждут маленькие пациенты», – рассказала участковый врач-педиатр ДГКБ №2 Надежа Любимова.
Вместе с депутатом доктор объехала несколько адресов. Она отметила, что таким образом врачи не только могут быстрее добраться до своих пациентов. Это и моральная поддержка, что рядом есть люди, готовые прийти им на помощь врачам в такое непростое время.
«Мы пытаемся показывать личным примером, что нужно помогать. Это дает результат. Увидев информацию в моих социальных сетях или в новостях, что я помогаю в качестве автоволонтера, люди откликаются, говорят, что тоже готовы прийти на помощь и спрашивают, как это лучше сделать. Я напомню, когда была первая волна пандемии, только по Удмуртии мы смогли помочь более 3 тыс. семей, и более 2 тыс. жителей участвовали в этой волонтерской деятельности. Это пример того, что рядом с нами много неравнодушных людей. Сегодня волонтёрская помощь нужна не только медикам, но и людям старшего поколения. Для них сегодня выходить из дома в магазин или аптеку – это тоже определённые риски. Им тоже нужно помощь. Поэтому, у кого есть возможность, призываю присоединиться к проекту «МедПоддЕРЖка». Уверен, что все вместе общими усилиями мы преодолеем эту непростую ситуацию», – подчеркнул Гарин.
По данным волонтерского штаба «Единой России», только в медучреждениях Ижевска сегодня ждут более 100 волонтеров для работы на фильтрах при входе в больницы и поликлиники, для оказания помощи в регистратуре и по внесению информации по вакцинированным в федеральную базу данных и по другим вопросам. Так же больницы города заявили о необходимости 13 автоволонотеров.
Напомним, что стать волонтером или автоволонером проекта «МедПоддЕРжка» сегодня может любой житель Республики старше 18 лет. Все, кто готов прийти на помощь медикам, могут обраться в штаб проекта «МедПодЕРжка» по номеру 8(3412) 725-385.
Депутат Госдумы Буцкая приняла участие в акции #МЫВМЕСТЕ
Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая приняла участие во всероссийской акции взаимопомощи в период пандемии коронавируса #МЫВМЕСТЕ, личным примером показывая, насколько важно оказывать поддержку тем, кто в этом нуждается.
По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, накануне Буцкая пришла с адресной поддержкой к жителям района Новокосино на востоке Москвы. Одна из них – Ольга Святославовна. Женщина рассказала, что не впервые она оказалась в сложной жизненной ситуации. В свое время она и ее семья прошли через многое, став жертвой политических репрессий. «В такие моменты помощь и внимание людей чрезвычайно важны и ценны!», – сказала она с благодарностью.
«Быть небезучастным, чувствовать ответственность и желание помогать тем, кто в этом нуждается – вот, что должно в любое время оставаться для всех нас важным. Особенно в такой непростой период, как сейчас, – отметила Буцкая. – Адресная помощь в покупке и доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, помощь в медицинских организациях – полезны любые силы. Взаимная поддержка важна как никогда».
Ранее в Госдуме объявили об открытии волонтерских штабов для помощи во время пандемии.
Назначен новый министр экономики Украины
Парламент Украины по предложению премьера назначил замглавы офиса президента Юлию Свириденко первым вице-премьером – министром экономики страны, такое решение в четверг поддержали 256 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
В среду Верховная рада Украины на внеочередном заседании уволила с должности министра экономики Алексея Любченко, передает РИА «Новости».
Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове в семье служащих. В 2008 году окончила с отличием Киевский национальный торгово-экономический университет по специальности «менеджмент антимонопольной деятельности», магистр менеджмента антимонопольной деятельности.
С 2015 по 2018 год занимала различные должности в Черниговской областной госадминистрации. В 2019 году Свириденко назначили заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. В декабре 2020-го она заняла должность заместителя руководителя офиса президента.
Согласно конституции Украины, президент подает на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны. Остальные члены кабинета министров назначаются непосредственно Верховной радой. Увольняет министров также парламент.
Ранее в четверг депутаты Верховной рады проголосовали за назначение бывшего вице-премьера Алексея Резникова министром обороны страны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Госдуме предложили увеличить формы волонтерской поддержки в рамках акции #МЫВМЕСТЕ
Депутат Государственной Думы Светлана Разворотнева встретилась с волонтёрами ресурсного центра «Мосволонтер» и предложила увеличить формы волонтерской поддержки в рамках акции #МЫВМЕСТЕ.
По сообщению, поступившему в газету «ВЗГЛЯД», депутат отметила, что совместно с волонтерами Единой России в округах Москвы примет участие в акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.
В эти дни она поработала волонтером по развозу продуктов и лекарств в районе Печатники. Совместно с волонтерами «Единой России» и главой муниципального района вручили продуктовые наборы и сладкие подарки многодетной семье в Москворечье-Сабурово. Вместе с волонтерами Единой России и муниципальным депутатом вручили продуктовый набор и поздравили с днем рождения жительницу Северного Чертаново, которой на днях исполнилось 87 лет.
«Акция #МыВместе должна стать бессрочной и расширить круг получателей. Помощь волонтеров, простое человеческое сочувствие нужно не только тем, кто оказался на самоизоляции, не только медицинским работникам. Убеждена, что существует еще немало форм волонтерской поддержки, которые востребованы в таком большом городе как Москва», – заявила Разворотнева.