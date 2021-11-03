Россия и Сербия будут вместе противостоять попыткам переписать историю

Организаторы шествия «Бессмертный полк» в странах ближнего и дальнего зарубежья на проходящем в Белграде международном форуме «Память победителей» обсудили важность изучения и сохранения истории и необходимости консолидации сил соотечественников, чтобы не дать ее переписать.

Министр внутренних дел Республики Сербия Александр Вулин и директор РЦНК «Русский Дом» в Белграде Евгений Баранов напомнили о единстве судеб советских и сербских солдат в годы Второй мировой войны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Пока есть такие энтузиасты, как вы, попытки переписать историю обречены на провал, – отметил в видеообращении к участникам форума руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков. – Сегодняшний форум наверняка станет отличной площадкой для обмена опытом, который пригодится каждому из вас в деле сохранения исторической правды и популяризации вечных ценностей, не зависящих от времени и страны вашего проживания».

«Дорогие друзья, однополчане, соотечественники, мы с вами взвалили на себя очень серьезную и важную миссию – сохранить память о наших ветеранах, победителях нацизма, которые есть в наших семьях, помочь современным политикам не забыть, что случилось, и не повторить эти ошибки. Мы должны сохранить мир! Именно для этого создавался Бессмертный полк», – напомнила на открытии форума сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, депутат Госдумы Елена Цунаева.

«Бессмертный полк – это движение не по указкам начальников и чиновников, а то, которое идет из народа – «снизу» и от души. И поэтому оно, наверное, самое сильное в плане сохранения памяти, наших традиций и величайших ценностей», –сказал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

В течение двух дней работы форума участников ждет насыщенная программа – организаторы подготовили лекции по истории, тематические сессии по работе со СМИ и в социальных сетях и, конечно, площадку по обмену опытом, где представители разных стран смогут рассказать о собственных проектах сохранения памяти о героях Второй мировой войны.

Форум проводится Бессмертным полком России при поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Партнером мероприятия выступает Россотрудничество.